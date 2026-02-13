Krankenkasse stoppt Krankengeld: Fragebogen reicht als Beweis für weitere Arbeitsunfähigkeit

Lesedauer 3 Minuten

Wenn Krankenkassen Krankengeld stoppen, greifen sie oft zum selben Hebel: angeblich fehlt der „lückenlose“ Nachweis der Arbeitsunfähigkeit. Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hat diesen Reflex ausgebremst und für einen Versicherten entschieden.

Hat die Krankenkasse ohnehin Kenntnis vom Fortbestand der Arbeitsunfähigkeit und vom weiter geltend gemachten Krankengeld, braucht es keine zusätzliche Information – und sogar ein ärztlich ausgefüllter Fragebogen kann die Arbeitsunfähigkeit wirksam feststellen (L 6 KR 115/18).

So lief der Fall ab

Der Versicherte war arbeitslos und arbeitsunfähig erkrankt. Die Krankenkasse zahlte zunächst Krankengeld, dann endete der Arbeitslosengeldbezug, und genau in dieser empfindlichen Phase suchte die Kasse nach einer formalen Lücke.

Die behandelnde Allgemeinmedizinerin bescheinigte Arbeitsunfähigkeit bis zu einem bestimmten Tag, füllte am letzten Tag zusätzlich einen an die Krankenkasse gefaxten Fragebogen aus und erklärte darin klar, dass die Arbeitsfähigkeit erst nach einer Operation wieder absehbar sei.

Die Krankenkasse stoppte trotzdem das Geld

Obwohl die Kasse den Fragebogen noch am selben Tag erhielt, lehnte sie die Zahlung über das Ende der letzten Bescheinigung hinaus ab. Sie behauptete, die Arbeitsunfähigkeit sei nach diesem Datum nicht lückenlos nachgewiesen. Der Versicherte widersprach, reichte weitere Bescheinigungen nach, und das Verfahren landete vor Gericht.

Das Gericht machte klar, worauf es beim Krankengeld ankommt

Das Landessozialgericht stellte nicht auf Papierformen ab, sondern auf den Kern: Eine ärztliche Feststellung muss nach außen wirken und gegenüber der Krankenkasse beweissicher dokumentiert sein.

Genau das leistete der ausgefüllte Fragebogen, weil die Ärztin darin eindeutig festhielt, dass der Versicherte weiter arbeitsunfähig bleibt und eine Prognose erst nach der Operation möglich ist. Damit stand für die Kasse fest, dass der Anspruch weiterlaufen sollte.

Kein „richtiger Vordruck“ nötig – entscheidend ist die Außenwirkung

Die Kasse versuchte sich herauszureden, der Fragebogen sei kein Formular nach den Arbeitsunfähigkeits-Richtlinien. Das Gericht ließ dieses Argument nicht gelten. Für den Krankengeldanspruch zählt nicht, ob die Ärztin den „richtigen“ Vordruck benutzt.

Es geht vielmehr darum, ob sie einen nach außen erkennbaren Feststellungsakt setzt, den die Krankenkasse als Beleg nutzen kann. Wenn dieser Akt dokumentiert bei der Kasse ankommt, kann die Kasse sich nicht auf Formalkritik zurückziehen.

Auch ohne erneuten Praxisbesuch kann die Feststellung wirksam sein

Die Krankenkasse behauptete außerdem, am Tag des Fragebogens habe es keine erneute persönliche Untersuchung gegeben. Das überzeugte den Senat nicht. Die Ärztin stützte sich auf die kurz zuvor erfolgte Behandlung und die klare Lage bei einem operationsbedürftigen Befund.

Vor allem aber: Die Feststellung zielte nicht auf eine überraschende „Fern-Diagnose“, sondern auf die Fortdauer eines bereits bekannten Zustands, den die Ärztin in ihren vorherigen Bescheinigungen konsequent beschrieben hatte.

Wenn die Krankenkasse Bescheid weiß, muss der Versicherte nicht noch einmal „extra“ informieren

Besonders wichtig ist der Kern des Beschlusses: Sobald die Krankenkasse bereits Kenntnis hat, dass Arbeitsunfähigkeit fortbesteht und Krankengeld weiter beansprucht wird, darf sie nicht so tun, als fehle es an einer zusätzlichen Information.

Genau deshalb war es unerheblich, dass der Versicherte den Fragebogen nicht selbst „veranlasst“ oder übermittelt hatte. Die Kasse hatte ihn – und damit die Information – in der Akte.

Was Betroffene daraus mitnehmen

Wenn Ihre Krankenkasse Krankengeld mit der Begründung stoppt, es gebe eine „Lücke“, lohnt ein genauer Blick darauf, was der Kasse tatsächlich vorlag. Ein Dokument muss nicht das klassische AU-Formular sein, wenn es klar die weitere Arbeitsunfähigkeit festhält und bei der Kasse beweissicher ankommt.

Wer die Kasse an dieser Stelle festnagelt, nimmt ihr den typischen Vorwand, Leistungen ausgerechnet in Übergangsphasen abzuschneiden.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Reicht ein ärztlicher Fragebogen statt einer AU-Bescheinigung für Krankengeld?

Ja, wenn der Fragebogen als ärztliche Feststellung nach außen wirkt, die weitere Arbeitsunfähigkeit eindeutig beschreibt und gegenüber der Krankenkasse beweissicher dokumentiert ist.

Muss die Ärztin zwingend den AU-Vordruck verwenden?

Nein. Für den Krankengeldanspruch ist entscheidend, dass eine ärztliche Feststellung mit Außenwirkung vorliegt, nicht das verwendete Formular.

Darf die Krankenkasse Krankengeld stoppen, obwohl sie vom Fortbestand der Arbeitsunfähigkeit weiß?

Nein. Wenn die Kasse bereits Kenntnis hat, dass Arbeitsunfähigkeit fortbesteht und Krankengeld weiter beansprucht wird, braucht es keine zusätzliche Information.

Braucht es für jede Fortsetzung der Arbeitsunfähigkeit einen erneuten Praxisbesuch?

Nicht zwingend. Das Gericht akzeptierte die Fortdauer-Feststellung auch ohne erneute persönliche Vorstellung, weil die Ärztin kurz zuvor behandelt hatte und die Lage eindeutig war.

Was sollte ich tun, wenn die Krankenkasse wegen „fehlender Lückenlosigkeit“ ablehnt?

Widersprechen Sie zügig, legen Sie alles vor, was der Kasse bereits zugegangen ist, und betonen Sie, dass eine dokumentierte ärztliche Feststellung mit Außenwirkung genügt – auch wenn sie nicht auf dem Standardvordruck steht.

Fazit

Der Beschluss aus Sachsen-Anhalt trifft die Praxis vieler Krankenkassen an einer empfindlichen Stelle: Sie dürfen Krankengeld nicht mit Formallücken abwürgen, wenn sie längst wissen, dass die Arbeitsunfähigkeit weiter besteht. Wer einen beweissicheren ärztlichen Feststellungsakt in der Akte hat, kann sich nicht hinter dem fehlenden „richtigen Formular“ verstecken.

Für Versicherte stärkt das die Position genau dort, wo Kassen besonders gern kürzen: beim Übergang von einem Nachweis zum nächsten.