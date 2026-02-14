Keine Beitragspflicht bei der Krankenkasse für Überbrückungsgeld

Lesedauer 3 Minuten

Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz, 5. Senat, hat einer Krankenkasse einen deutlichen Riegel vorgeschoben: Ein Überbrückungsgeld mit Abfindungscharakter gehört nicht in die Beitragsberechnung der gesetzlichen Krankenversicherung.

Die Kasse durfte die monatliche Zahlung nicht als „Versorgungsbezug“ behandeln und damit Beiträge kassieren, obwohl der Zweck der Leistung gerade nicht Altersversorgung war (L 5 KR 49/14).

Worum es in dem Streit ging

Im Wesentlichen drehte sich alles um eine einfache, aber teure Frage: Zählt das Überbrückungsgeld als beitragspflichtige Einnahme oder nicht? Die Krankenkasse rechnete die Zahlung wie eine Betriebsrente an und verlangte darauf Beiträge.

Der Kläger hielt dagegen, dass die Zahlung seinen Arbeitsplatzverlust abfedern sollte und keine Versorgung im Sinne des Gesetzes darstellt.

Der konkrete Fall

Der Kläger schied nach einer Aufhebungsvereinbarung aus seinem Unternehmen aus und erhielt zusätzlich zu einer einmaligen Abfindung ein monatliches Überbrückungsgeld. Diese Zahlung lief über einen längeren Zeitraum und sollte die Phase bis zu einem späteren Lebensabschnitt finanziell überbrücken.

Die Krankenkasse stufte das Geld dennoch als beitragspflichtigen Versorgungsbezug ein und setzte darauf Krankenversicherungsbeiträge fest.

So argumentierte die Krankenkasse

Die Kasse stellte das Überbrückungsgeld in eine Reihe mit Leistungen der betrieblichen Altersversorgung. Sie verwies darauf, dass die Zahlung über Monate oder Jahre fließe und damit „rentenähnlich“ wirke.

Außerdem deutete sie die betrieblichen Regelungen so, als solle das Überbrückungsgeld eine Art vorgezogene Alterssicherung ersetzen.

Warum das Gericht die Beiträge kassierte

Das Gericht folgte dieser Deutung nicht und schaute auf den entscheidenden Punkt: Eine beitragspflichtige Betriebsrente oder ein sonstiger Versorgungsbezug muss einen Versorgungszweck haben, also Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung abdecken.

Genau daran fehlte es hier, weil das Überbrückungsgeld nicht an ein biologisches Ereignis wie Alter oder Erwerbsminderung anknüpfte, sondern an die Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Damit bekam die Zahlung den Charakter einer Überbrückungs- und Abfindungsleistung und nicht den einer Versorgung.

Was „Versorgungsbezug“ in der Krankenversicherung wirklich bedeutet

Bei Pflichtversicherten zieht das Gesetz nur bestimmte Einnahmen zur Beitragsbemessung heran, darunter Versorgungsbezüge als „rentenvergleichbare Einnahmen“. Solche Leistungen müssen ihrer Funktion nach eine Rente ersetzen oder ihr zumindest strukturell ähneln, also typischerweise den Lebensunterhalt nach dem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben sichern.

Das Überbrückungsgeld passte nicht in dieses Raster, weil es gerade für eine Phase gezahlt wurde, in der eine Rückkehr in Arbeit möglich bleibt und der Bezug vor dem typischen Ende des Erwerbslebens endet.

Warum die Etiketten des Arbeitgebers nicht entscheiden

Die Krankenkasse konnte sich auch nicht darauf zurückziehen, dass das Unternehmen die Zahlung intern als „Betriebsrente“ oder „Versorgungsbezug“ bezeichnete. Das Gericht stellte klar: Maßgeblich ist nicht der Aufkleber, sondern die rechtliche Einordnung nach dem Zweck,

Ausgestaltung und Voraussetzungen der Leistung. Wenn die Zahlung faktisch den Verlust des Arbeitsplatzes abfedert, wird daraus keine beitragspflichtige Betriebsrente, nur weil jemand sie so nennt.

Was das Urteil für Betroffene praktisch bedeutet

Wenn Ihre Krankenkasse Überbrückungsgeld automatisch als Versorgungsbezug abrechnet, lohnt sich ein genauer Blick auf den Charakter der Zahlung. Entscheidend ist, ob die Leistung wirklich der Alters- oder Invaliditätsversorgung dient oder ob sie eine Überbrückung bzw. Abfindung für den Arbeitsplatzverlust darstellt. D

as Urteil stärkt die Position der Betroffenen, weil es die Grenze zwischen Versorgung und Überbrückung scharf zieht und Beitragsforderungen dadurch angreifbar macht.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen und Antworten

Wann ist ein Überbrückungsgeld beitragspflichtig in der gesetzlichen Krankenversicherung?

Wenn es als Versorgungsbezug gilt, also strukturell einer Rente vergleichbar ist und der Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung dient.

Warum war das Überbrückungsgeld hier nicht beitragspflichtig?

Weil es Abfindungs- und Überbrückungscharakter hatte und nicht an Alter, Erwerbsminderung oder Tod anknüpfte, sondern an die Beendigung des Arbeitsverhältnisses.

Reicht es, dass die Zahlung monatlich und über längere Zeit läuft, um Beiträge auszulösen?

Nein. Die Laufzeit allein macht eine Leistung nicht zur Versorgung; der Versorgungszweck muss erkennbar sein.

Spielt es eine Rolle, wie Arbeitgeber oder Krankenkasse die Zahlung bezeichnen?

Nein. Entscheidend ist die rechtliche Einordnung nach Zweck und Ausgestaltung, nicht die Überschrift in einer Vereinbarung oder ein internes Etikett.

Kann ich zu viel gezahlte Beiträge zurückfordern, wenn die Kasse falsch abgerechnet hat?

Ja, wenn Beiträge ohne Rechtsgrund erhoben wurden, kommt eine Erstattung in Betracht, typischerweise über die Erstattungsregeln des Sozialversicherungsrechts.

Fazit

Dieses Urteil trifft Krankenkassen dort, wo sie gerne automatisch zugreifen: bei Zahlungen, die nach „Rente“ aussehen, aber keine sind. Das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz stellt klar, dass Überbrückungsgeld mit Abfindungscharakter nicht als Versorgungsbezug zählt und deshalb nicht in die Krankenversicherungsbeiträge gehört.

Wer solche Forderungen akzeptiert, verschenkt schnell viel Geld – wer sie prüft, kann sich erfolgreich wehren.