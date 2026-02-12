Falsche Unterstellungen: Jobcenter fordert fast 9.000 Euro von Bürgergeld-Bezieher

Lesedauer 3 Minuten

Ein Jobcenter wollte sich fast 9.000 Euro zurückholen und begründete das mit „sozialwidrigem Verhalten“. Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt kassierte die Forderung jedoch vollständig und hob den Bescheid auf (L 4 AS 24/23). Die Richter machten klar: Unterstellen reicht nicht, das Jobcenter muss sauber ermitteln.

Worum es ging

Der Mann hatte nach dem Verlust seines Jobs Bürgergeld für sich und seine Familie beantragt. Weil die Agentur für Arbeit eine Sperrzeit verhängt hatte, sanktionierte das Jobcenter zusätzlich den Regelbedarf für drei Monate. Jahre später setzte das Jobcenter noch einen Ersatzanspruch nach § 34 SGB II obendrauf und verlangte die Leistungen komplett zurück.

Eine Sanktion trifft Sie zeitlich begrenzt, ein Ersatzanspruch kann Ihnen dagegen die Existenz nachträglich zerreißen. Denn § 34 SGB II erlaubt dem Jobcenter, gezahlte Leistungen zurückzufordern, wenn jemand die Hilfebedürftigkeit vorsätzlich oder grob fahrlässig „ohne wichtigen Grund“ herbeigeführt haben soll.

Genau deshalb müssen die Voraussetzungen eng geprüft werden, weil das Jobcenter sonst aus einem normalen Konfliktfall eine lebenslange Schuldenfalle macht.

Das Gericht setzt eine klare Grenze

Das Landessozialgericht betonte: Nicht jeder Pflichtverstoß, nicht jede Sperrzeit und nicht jedes strafrechtlich klingende Verhalten ist automatisch „sozialwidrig“ im Sinne des § 34 SGB II.

Wenn ein Verhalten bereits über die Sanktionsregeln des § 31 SGB II erfasst wurde, kommt ein zusätzlicher Ersatzanspruch nur in einem besonderen Ausnahmefall in Betracht. Dafür braucht es ein Fehlverhalten, das aus Sicht der Solidargemeinschaft in besonders hohem Maß zu missbilligen ist.

Jobcenter muss den Einzelfall vollständig aufklären

Im konkreten Fall stützte das Jobcenter seine Rückforderung im Kern auf eine Abwicklungsvereinbarung mit dem Arbeitgeber. Dort stand, der Arbeitnehmer verzichte auf zwei Nettolöhne „insbesondere im Zusammenhang mit dem von ihm verursachten Schaden“, und der Arbeitgeber verzichte im Gegenzug auf eine Anzeige wegen „Diebstahl von Diesel“.

Das Gericht sagte aber: Daraus folgt nicht automatisch ein feststehender Diebstahl in erheblichem Umfang, und schon gar nicht die erforderliche Motivationslage.

Warum die Vermutung „Diebstahl = sozialwidrig“ nicht reicht

Die Richter machten deutlich, dass selbst strafbares Verhalten nicht automatisch den Ersatzanspruch trägt. Entscheidend ist der spezifische sozialrechtliche Vorwurf, nämlich ob jemand in objektiv zu missbilligender Weise die Grundsicherung „provoziert“ oder ihr wertungsmäßig gleichsteht.

Genau diese Wertung konnte das Gericht hier nicht treffen, weil das Jobcenter weder das konkrete Fehlverhalten noch die Hintergründe und Beweggründe sauber festgestellt hatte.

Tabelle: Sanktion und Ersatzanspruch werden oft verwechselt

Sanktion (§§ 31 ff. SGB II) Ersatzanspruch (§ 34 SGB II) Reagiert auf Pflichtverletzungen im Leistungsbezug Greift, wenn Hilfebedürftigkeit sozialwidrig herbeigeführt wurde Zeitlich begrenzte Kürzung Rückforderung von Leistungen, teils über lange Zeiträume Typischer „Regelfall“ im System Nur enger Ausnahmefall, wenn besonders schwere Missbilligung vorliegt Jobcenter prüft Pflichtverletzung Jobcenter muss Sachverhalt und Motivation vollständig ermitteln

Das Jobcenter darf seine Ermittlungsarbeit nicht ans Gericht auslagern

Besonders deutlich wurde das Gericht beim Verfahren selbst: Die vollständige Ermittlung der Umstände ist Aufgabe des Jobcenters im Verwaltungsverfahren. Wenn das Jobcenter diese Arbeit nicht erledigt, kann das Gericht in einer reinen Anfechtungsklage den gesamten Fall nicht einfach „neu bauen“, weil das den Bescheid in seinem Wesenskern verändern würde.

Übersetzt heißt das: Wer als Behörde nicht sauber arbeitet, kann den Schaden nicht im Prozess nachträglich „reparieren“.

Was Sie aus dem Urteil praktisch mitnehmen sollten

Wenn das Jobcenter Ihnen „sozialwidriges Verhalten“ vorwirft, müssen Sie keine pauschale Beschuldigung akzeptieren.

Entscheidend ist vielmehr, ob das Amt konkret belegen kann, was genau passiert ist, warum es passiert ist und weshalb das Verhalten aus Sicht der Allgemeinheit in besonderem Maß zu missbilligen sein soll. Fehlen diese Feststellungen, ist ein § 34-Bescheid häufig angreifbar.

Checkliste: So reagieren Sie, wenn § 34 SGB II im Briefkasten liegt

Prüfen Sie zuerst, ob das Jobcenter den konkreten Vorwurf tatsächlich beweist oder nur Vermutungen aus Aktenfetzen ableitet. Fordern Sie eine klare Darstellung, welche Handlung das Amt Ihnen anlastet und warum das über einen „normalen“ Sanktionsfall hinausgehen soll.

Legen Sie fristgerecht Widerspruch ein und verlangen Sie, dass das Jobcenter die Umstände des Einzelfalls vollständig ermittelt und im Bescheid nachvollziehbar festhält.

FAQ zum Ersatzanspruch wegen sozialwidrigen Verhaltens

Kann das Jobcenter nach einer Sanktion zusätzlich noch alles zurückfordern?

Grundsätzlich ist das nicht automatisch ausgeschlossen, aber ein Ersatzanspruch kommt neben einer Sanktion nur in engen Ausnahmefällen in Betracht, wenn besonders schwerwiegende Missbilligung vorliegt.

Reicht eine Sperrzeit beim ALG I als Beweis für sozialwidriges Verhalten?

Nein, eine Sperrzeit ersetzt nicht die Prüfung nach § 34 SGB II, weil der Ersatzanspruch zusätzliche Voraussetzungen hat.

Muss das Jobcenter das konkrete Fehlverhalten beweisen?

Ja, das Jobcenter muss den Sachverhalt und die Motivationslage vollständig ermitteln und darf nicht nur unterstellen.

Kann das Gericht fehlende Ermittlungen des Jobcenters einfach nachholen?

Nur begrenzt, weil das Gericht sonst faktisch einen neuen Bescheid schaffen würde, was mit dem Gewaltenteilungsprinzip kollidiert.

Was ist der wichtigste Angriffspunkt gegen § 34-Bescheide?

Häufig fehlt die saubere Einzelfallaufklärung, also konkrete Tatsachen, Motivation und die besondere Wertung, warum das Verhalten sozialwidrig sein soll.

Urteil stärkt Betroffene gegen pauschale Schuldzuweisungen

Das Landessozialgericht Sachsen-Anhalt hat dem Jobcenter deutlich Grenzen gesetzt: Ein Ersatzanspruch nach § 34 SGB II ist kein Standardwerkzeug, sondern ein enger Ausnahmefall. Wer mit Vermutungen arbeitet und Motivation sowie konkrete Umstände nicht sauber ermittelt, scheitert vor Gericht.

Für Bürgergeld-Bezieher ist das eine wichtige Botschaft, weil sich viele Rückforderungen nur deshalb durchsetzen lassen, weil Betroffene zu früh aufgeben.