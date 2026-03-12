Bürgergeld-Studie deckt auf: Es gibt so gut wie keine Totalverweigerer

Lesedauer 7 Minuten

In der Debatte über das Bürgergeld taucht seit Jahren ein Vorwurf mit großer Regelmäßigkeit auf: Wer Bürgergeld bzw. das künftige Grundsicherungsgeld bezieht, wolle oft gar nicht arbeiten. Kaum ein anderes Urteil ist in der öffentlichen Diskussion so präsent und zugleich so wirkmächtig. Es prägt Schlagzeilen, Talkshows und politische Forderungen.

Besonders häufig wird behauptet, ein erheblicher Teil der Betroffenen entziehe sich bewusst dem Arbeitsmarkt und verweigere jede Mitwirkung.

Eine aktuelle Analyse des Instituts Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen widerspricht dieser Lesart jedoch deutlich. Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass das verbreitete Bild vom „arbeitsunwilligen“ Bürgergeld-Beziehenden empirisch kaum haltbar ist.

Damit rückt die Studie eine Diskussion zurecht, die in Deutschland seit Langem stark moralisch aufgeladen geführt wird. Statt nüchtern auf statistische Zusammenhänge, individuelle Lebenslagen und strukturelle Probleme des Arbeitsmarktes zu schauen, wird Erwerbslosigkeit oft auf eine vermeintlich fehlende Leistungsbereitschaft reduziert

. Genau diese Verkürzung stellt die Bremer Analyse in Frage. Sie zeigt, dass hinter den Zahlen weit komplexere soziale Realitäten stehen, als es populäre Deutungen nahelegen.

Das verbreitete Bild vom „arbeitsunwilligen“ Leistungsbezieher

In Teilen der Öffentlichkeit hat sich über Jahre ein Narrativ verfestigt, wonach Bürgergeld vor allem Menschen zugutekommt, die eine Erwerbstätigkeit meiden und sich auf Kosten der Allgemeinheit einrichten. Dieses Bild wirkt deshalb so stark, weil es leicht verständlich ist, Emotionen anspricht und politische Schuldzuweisungen ermöglicht.

Wer soziale Probleme individualisiert, kann gesellschaftliche Verantwortung in den Hintergrund rücken. Dann erscheinen Arbeitslosigkeit und Armut nicht mehr als Folge wirtschaftlicher Entwicklungen, Qualifikationsdefizite, familiärer Belastungen oder gesundheitlicher Einschränkungen, sondern als Ergebnis persönlicher Fehlentscheidungen.

Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit ist diese Sichtweise politisch anschlussfähig. Sie erlaubt es, Sozialleistungen strenger zu kontrollieren, Sanktionen zu verschärfen und den Sozialstaat stärker an Bedingungen zu knüpfen.

Der Fokus verschiebt sich dann von Unterstützung und Teilhabe hin zu Misstrauen und Disziplinierung. Die Bremer Wissenschaftler halten diese Entwicklung für problematisch, weil sie die tatsächlichen Ursachen von Erwerbslosigkeit aus dem Blick geraten lässt.

Die Zahlen erzählen eine andere Geschichte

Nach Angaben der Forscher bezogen rund 5,7 Millionen Menschen Bürgergeld. Schon diese Gesamtzahl wird in öffentlichen Debatten häufig verkürzt interpretiert, als handle es sich durchweg um arbeitslose Erwachsene, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen müssten. Genau das ist jedoch nicht der Fall.

Allein im Dezember 2024 waren 1,7 Millionen der Leistungsbeziehenden nicht erwerbsfähig. Dabei handelt es sich vor allem um Kinder und Jugendliche, die zwar Teil von Bedarfsgemeinschaften sind, aber selbstverständlich nicht als arbeitslose Personen betrachtet werden können.

Hinzu kommen rund 825.000 Menschen, die bereits arbeiteten und dennoch ergänzende Leistungen erhielten. Auch diese Gruppe passt nicht in das gängige Klischee vom Menschen, der Arbeit grundsätzlich ablehnt. Vielmehr verweist sie auf ein anderes Problem: Erwerbstätigkeit schützt längst nicht in jedem Fall vor Hilfebedürftigkeit.

Niedrige Löhne, Teilzeit, befristete Beschäftigung oder schwankende Einkommen können dazu führen, dass Arbeit allein den Lebensunterhalt nicht sichert. Das Bürgergeld fungiert in solchen Fällen als Ergänzung und nicht als Ersatz für Erwerbsarbeit.

Von den 3,1 Millionen erwerbsfähigen Leistungsberechtigten galten etwa 1,8 Millionen offiziell als arbeitslos. Selbst diese Zahl ist nach Ansicht der Autoren nicht geeignet, pauschale Urteile über persönliche Motivation abzuleiten.

Denn auch innerhalb dieser Gruppe bestehen erhebliche Unterschiede bei Bildungsstand, gesundheitlicher Verfassung, Alter, Betreuungspflichten und Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Bezeichnung „arbeitslos“ beschreibt zunächst einen statistischen Status, aber keine einheitliche Lebenslage.

Wie aussagekräftig sind Arbeitslosenstatistiken wirklich?

Die Studie macht deutlich, dass Arbeitslosenstatistiken nur begrenzt Auskunft darüber geben, warum Menschen keine Beschäftigung haben. Sie erfassen Zustände, aber sie erklären nicht automatisch deren Ursachen.

Wer in einer Statistik als arbeitslos erscheint, kann zugleich unter gesundheitlichen Problemen leiden, Angehörige pflegen, keinen anerkannten Berufsabschluss besitzen oder nach langer Erwerbslosigkeit nur geringe Chancen auf eine sofortige Vermittlung haben. Die Zahlen allein sagen deshalb wenig darüber aus, ob jemand tatsächlich arbeiten könnte, wollte oder unter realistischen Bedingungen rasch einen Arbeitsplatz finden würde.

Gerade in politischen Debatten werden solche Differenzierungen oft ausgeblendet. Aus einer großen Zahl von Leistungsbeziehenden wird dann schnell eine große Zahl vermeintlich „Untätiger“.

Die Bremer Forscher warnen vor dieser Vereinfachung. Sie verzerre die Realität und trage dazu bei, gesellschaftliche Vorurteile zu stabilisieren. Wer statistische Größen ohne Kontext interpretiert, schafft ein Bild, das eher politisch nützlich als sachlich zutreffend ist.

Der verschwindend kleine Anteil der „Totalverweigerer“

Besonders deutlich wird die Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und empirischer Befundlage beim Blick auf die Gruppe der sogenannten „Totalverweigerer“.

Laut Bundesagentur für Arbeit lag ihr Anteil bei lediglich 0,4 Prozent. Diese Zahl steht in einem auffälligen Gegensatz zur häufig vermittelten Vorstellung, es gebe in erheblichem Umfang Menschen, die jede zumutbare Arbeit grundsätzlich ablehnten und sich bewusst dem System entzögen.

Die geringe Quote bedeutet nicht, dass es gar keine Fälle von Verweigerung gibt. Sie zeigt aber, wie stark Einzelfälle in der öffentlichen Debatte verallgemeinert werden. Aus einer kleinen Minderheit wird dann ein politisches Leitbild für Millionen Leistungsbeziehende.

Genau dies kritisieren die Autoren der Studie. Wer eine Ausnahme zur Regel erkläre, fördere kein realistisches Verständnis sozialer Problemlagen, sondern ein Zerrbild, das Misstrauen gegenüber Bedürftigen verstärkt.

Strukturelle Hindernisse statt moralischer Urteile

Ein besonders wichtiger Teil der Untersuchung betrifft die sogenannten Vermittlungshemmnisse. Nach den Angaben der Studie haben 44 Prozent der Betroffenen mindestens ein statistisch erfasstes Hindernis, das ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt erschwert.

Weitere 44 Prozent sind sogar mit mehreren solchen Einschränkungen gleichzeitig konfrontiert. Dazu zählen unter anderem fehlende Berufsabschlüsse, gesundheitliche Belastungen, höheres Alter oder familiäre Verpflichtungen.

Diese Befunde sind deshalb so bedeutsam, weil sie den Blick weg von moralischen Zuschreibungen und hin zu realen Hürden lenken. Wer keinen Abschluss hat, konkurriert auf einem Arbeitsmarkt, der zunehmend Qualifikationen verlangt. Wer gesundheitlich eingeschränkt ist, kann viele Tätigkeiten nur eingeschränkt oder gar nicht ausüben.

Wer Kinder betreut oder Angehörige versorgt, ist in seiner zeitlichen Flexibilität begrenzt. Wer älter ist, erlebt oft Vorbehalte bei Bewerbungen, obwohl Erfahrung eigentlich ein Vorteil sein könnte.

In der Summe entsteht daraus ein vielschichtiges Bild. Erwerbslosigkeit ist in vielen Fällen nicht Ausdruck mangelnden Willens, sondern das Ergebnis ungleicher Voraussetzungen.

Genau dieser Zusammenhang gerät aus dem Blick, wenn die öffentliche Debatte fast ausschließlich auf individuelles Verhalten fokussiert. Die Bremer Studie plädiert daher implizit für einen Perspektivwechsel: weg von der moralischen Bewertung einzelner Personen, hin zur Analyse der Bedingungen, unter denen Erwerbsarbeit überhaupt erreichbar ist.

Warum der Mythos politisch so wirksam ist

Dr. René Böhme vom Institut Arbeit und Wirtschaft beschreibt das Bild vom „arbeitsunwilligen“ Arbeitslosen als wirksame Deutungsfigur. Damit ist gemeint, dass dieses Narrativ nicht nur eine Meinung ausdrückt, sondern politische Folgen hat. Es beeinflusst, wie über Sozialstaat, Pflichten, Rechte und Sanktionen gesprochen wird.

Wenn Erwerbslosigkeit in erster Linie als individuelles Versagen erscheint, wirkt ein strenger, kontrollierender Sozialstaat plausibel. Dann steht nicht mehr die Frage im Vordergrund, wie Menschen unterstützt werden können, sondern wie man Missbrauch verhindert.

Der Mythos erfüllt damit eine doppelte Funktion. Einerseits vereinfacht er komplexe soziale Realitäten auf ein leicht vermittelbares Bild. Andererseits verschiebt er Verantwortung. Wirtschaftliche Umbrüche, regionale Unterschiede, Bildungsungleichheiten, prekäre Beschäftigung und gesundheitliche Belastungen treten in den Hintergrund.

Stattdessen steht das Individuum unter Rechtfertigungsdruck. Wer Leistungen erhält, muss sich dann nicht nur finanziell einschränken, sondern auch gegen einen impliziten Verdacht verteidigen.

Dieser Mechanismus ist gesellschaftlich folgenreich. Er prägt nicht nur politische Reformen, sondern auch den alltäglichen Umgang mit Erwerbslosen.

Wo Misstrauen dominiert, wächst die Gefahr von Stigmatisierung. Menschen werden dann nicht mehr in erster Linie als Hilfebedürftige in schwierigen Lebenslagen gesehen, sondern als Problemfälle, deren Motivation angezweifelt wird. Genau gegen diese Form der öffentlichen Verkürzung richtet sich die Bremer Untersuchung.

Kritik an einer moralisch aufgeladenen Debatte

Auch Professorin Irene Dingeldey warnt vor einer „moralisch aufgeladenen Verkürzung“. Diese Formulierung verweist auf ein grundsätzliches Problem der deutschen Sozialstaatsdebatte.

Statt nüchterner Analyse treten häufig moralische Kategorien in den Vordergrund: Fleiß gegen Faulheit, Leistung gegen Versagen, Disziplin gegen Bequemlichkeit. Solche Gegensatzpaare erzeugen klare Fronten und lassen sich politisch leicht zuspitzen. Sie helfen jedoch kaum dabei, wirksame Lösungen für Armut, Langzeiterwerbslosigkeit oder mangelnde Qualifizierung zu entwickeln.

Die Fixierung auf angebliche Arbeitsunwilligkeit verstellt nach Auffassung der Wissenschaftler den Blick auf tatsächlichen Reformbedarf. Denn wer vor allem über Sanktionen und Kontrolle spricht, redet weniger über Weiterbildung, soziale Infrastruktur, Kinderbetreuung, Gesundheitsförderung oder armutsfeste Löhne.

Die Debatte verengt sich auf die Frage, wie man Druck erhöht, statt zu diskutieren, wie Beschäftigungsfähigkeit und soziale Teilhabe verbessert werden können.

Das ist auch deshalb bedeutsam, weil Sozialpolitik nicht nur auf aktuelle Hilfebedürftigkeit reagiert, sondern gesellschaftliche Chancen mitprägt. Ein Sozialstaat, der vor allem Misstrauen organisiert, sendet ein anderes Signal als ein Sozialstaat, der auf Unterstützung, Qualifizierung und Absicherung setzt. Die Bremer Studie versteht sich damit nicht nur als Korrektiv zur öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch als Beitrag zu einer grundsätzlichen Debatte über das Selbstverständnis sozialstaatlicher Politik.

Was die Untersuchung für die Bürgergeld-Debatte bedeutet

Die Analyse der Universität Bremen legt nahe, dass die gegenwärtige Diskussion über das Bürgergeld häufig an der Realität vieler Betroffener vorbeigeht. Wer Millionen Leistungsbeziehende unter einen Generalverdacht stellt, ignoriert die Vielfalt ihrer Lebenssituationen. Kinder und Jugendliche werden statistisch mitgezählt, obwohl sie nicht erwerbsfähig sind.

Hunderttausende Menschen arbeiten bereits und benötigen ergänzende Leistungen. Viele Arbeitslose stehen vor erheblichen Vermittlungshürden. Und der Anteil derjenigen, die sich vollständig verweigern, ist äußerst gering.

Daraus ergibt sich eine klare Konsequenz für die politische Auseinandersetzung. Eine sachliche Debatte müsste weniger über vermeintliche Charakterdefizite einzelner sprechen und stärker über die Bedingungen, unter denen Erwerbsarbeit möglich oder eben erschwert ist.

Dazu gehören Bildungszugänge, Qualifizierungsangebote, gesundheitliche Unterstützung, verlässliche Betreuung für Kinder und Angehörige sowie ein Arbeitsmarkt, der auch Menschen mit Brüchen in der Erwerbsbiografie reale Chancen eröffnet.

Zugleich wirft die Studie die Frage auf, wie Sprache Wirklichkeit prägt. Begriffe wie „arbeitsunwillig“ sind nicht neutral. Sie transportieren Urteile, lenken Aufmerksamkeit und schaffen Deutungsmuster. Wer sie benutzt, legt oft schon fest, wie ein Problem verstanden werden soll. Die Bremer Forscher machen deutlich, dass eine solche Sprache die sozialen Ursachen von Erwerbslosigkeit verdecken kann. Ihre Untersuchung fordert damit auch eine präzisere, verantwortungsvollere politische Kommunikation.

Sozialstaat zwischen Kontrolle und Solidarität

Im Hintergrund der Debatte steht eine größere gesellschaftliche Grundsatzfrage: Wofür soll der Sozialstaat da sein? Soll er vor allem kontrollieren, sanktionieren und Druck erzeugen? Oder soll er Menschen in schwierigen Lebenslagen absichern, unterstützen und neue Perspektiven eröffnen?

Die Bremer Studie positioniert sich hier eindeutig. Sozialstaatliche Unterstützung solle nicht als Instrument des Misstrauens verstanden werden, sondern als Ausdruck gesellschaftlicher Solidarität und gemeinsamer Verantwortung.

Diese Sichtweise bedeutet nicht, jede Form von Mitwirkungspflicht grundsätzlich abzulehnen. Sie verschiebt jedoch den Akzent. Nicht der Verdacht steht im Vordergrund, sondern die Anerkennung sozialer Realität. Wer arbeitslos ist, lebt oft nicht nur mit finanziellen Engpässen, sondern auch mit Unsicherheit, Scham, gesundheitlichen Belastungen und eingeschränkten Zukunftschancen.

Ein Sozialstaat, der diese Lebenslagen ernst nimmt, muss mehr leisten als Kontrolle. Er muss Wege eröffnen, damit Teilhabe überhaupt möglich wird.

Damit berührt die Debatte auch das gesellschaftliche Menschenbild. Wird Hilfebedürftigkeit als Ausnahme gesehen, die ständig misstrauisch überprüft werden muss? Oder als normaler Teil sozialer Risiken in einer komplexen Wirtschaftsgesellschaft, in der Arbeitslosigkeit, Krankheit, Trennung oder Niedriglohn viele Menschen treffen können? Die Antwort auf diese Frage entscheidet mit darüber, wie ein Land über Armut, Erwerbslosigkeit und soziale Sicherheit spricht.

Ein Plädoyer für mehr Nüchternheit in der öffentlichen Diskussion

Die Untersuchung des Instituts Arbeit und Wirtschaft der Universität Bremen ist vor allem ein Plädoyer für mehr Sachlichkeit. Sie widerspricht nicht nur einem populären Vorwurf, sondern legt offen, wie stark die öffentliche Debatte von vereinfachenden Annahmen geprägt ist. Die vorgelegten Zahlen zeigen, dass das gängige Bild vom massenhaft „arbeitsunwilligen“ Bürgergeld-Beziehenden mit der empirischen Lage kaum vereinbar ist.

Statt schnelle moralische Urteile zu fällen, wäre ein genauerer Blick auf die sozialen und ökonomischen Bedingungen nötig, unter denen Menschen Leistungen beziehen. Die Analyse macht deutlich, dass Erwerbslosigkeit nur selten eindimensional erklärbar ist. Hinter statistischen Kategorien stehen Lebenslagen, die von familiären Pflichten, Bildungsbiografien, gesundheitlichen Einschränkungen und einem oft ungleichen Arbeitsmarkt geprägt sind.

Gerade deshalb ist die Bremer Studie mehr als ein Beitrag zur Zahlenkorrektur. Sie ist ein Hinweis darauf, wie politische Debatten fairer, präziser und gesellschaftlich verantwortlicher geführt werden könnten. Wer über Bürgergeld spricht, spricht immer auch über Würde, Teilhabe und das Verhältnis von Staat und Gesellschaft.

Die Wissenschaftler aus Bremen fordern, diese Diskussion von Mythen zu befreien und auf eine belastbare Grundlage zu stellen. Das dürfte angesichts der aufgeheizten sozialpolitischen Debatten in Deutschland wichtiger sein denn je.

Quellen

Universität Bremen / Institut Arbeit und Wirtschaft