Schwerbehinderung: Gekündigt? Wer diese 10 Dinge nicht weiß – verliert

Lesedauer 5 Minuten

Wer schwerbehindert ist oder eine Gleichstellung hat, erlebt im Job oft eine doppelte Unsicherheit: Einerseits gibt es einen besonderen Kündigungsschutz, andererseits kursiert das Vorurteil, man sei „unkündbar“ – und genau dieses Klischee sorgt in der Praxis häufig für Druck, Misstrauen oder verdeckte Ausgrenzung.

Entscheidend ist deshalb nicht, ob man „unkündbar“ ist, sondern ob man die Regeln kennt, die im Kündigungsfall wirklich zählen. Denn bei Kündigungen von schwerbehinderten oder gleichgestellten Beschäftigten entscheidet sehr oft nicht die Lautstärke des Konflikts, sondern die Frage, ob der Arbeitgeber das richtige Verfahren eingehalten hat – und ob Betroffene in den ersten Tagen die Weichen richtig stellen.

Damit Betroffene im Ernstfall nicht im Nebel stehen, zeigen wir hier zehn Punkte, die man zur Kündigung wissen muss.

1. Der besondere Kündigungsschutz ist ein Verfahren – kein Mythos

Der wichtigste Unterschied zu anderen Kündigungen lautet: Der Arbeitgeber darf nicht einfach kündigen, wenn der Sonderkündigungsschutz greift. Vorher muss er die Zustimmung des Integrationsamts einholen. Diese Zustimmung ist keine Formalie, sondern ein Wirksamkeitsschritt.

Fehlt sie, ist die Kündigung grundsätzlich unwirksam. Für Betroffene ist das ein zentraler Hebel, weil viele Kündigungen schon an diesem Punkt scheitern oder sich deutlich verzögern – und Verzögerung bedeutet Zeit für Gegenwehr, Klärung und Verhandlung.

2. Schwerbehinderung und Gleichstellung: Beides kann schützen

Geschützt sind nicht nur Beschäftigte mit anerkannter Schwerbehinderung, typischerweise ab einem GdB von 50. Auch Gleichgestellte – häufig mit GdB 30 oder 40 – können den Sonderkündigungsschutz haben, wenn die Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit vorliegt.

Für viele Betroffene ist die Gleichstellung der entscheidende Schutz, weil sie in Konfliktlagen häufig genau die zusätzliche Hürde schafft, die Arbeitgeber zu sauberen Verfahren zwingt.

3. Der Schutz greift nicht immer sofort: Die ersten sechs Monate sind heikel

Ein Punkt, den viele erst zu spät erfahren: Die Zustimmungspflicht gilt regelmäßig erst, wenn das Arbeitsverhältnis beim Zugang der Kündigung länger als sechs Monate besteht. In der Anfangsphase – oft auch Probezeit – kann der Arbeitgeber daher leichter kündigen, ohne überhaupt ein Zustimmungsverfahren durchlaufen zu müssen.

Für Betroffene bedeutet das: Gerade wenn man neu im Job ist, ist es umso wichtiger, Konflikte früh zu dokumentieren und Unterstützungswege im Betrieb nicht aufzuschieben.

4. Kleinbetrieb schützt den Arbeitgeber nicht: Der Sonderkündigungsschutz gilt auch dort

Der Schutz ist nicht an die Größe des Unternehmens gekoppelt. Auch kleine Arbeitgeber müssen – wenn die Voraussetzungen erfüllt sind – das Integrationsamt einschalten, bevor sie kündigen. Das ist aus Betroffenensicht besonders relevant, weil in kleinen Betrieben Konflikte schneller persönlich eskalieren und Anpassungen eher als „Sonderwunsch“ bewertet werden. Genau dafür ist der Schutz gedacht.

5. Offenlegung ist ein Risiko-Thema: Entscheidend ist, was wann in das Verfahren gelangt

Viele Betroffene sagen ihre Schwerbehinderung im Arbeitsalltag nicht, weil sie Benachteiligung fürchten. Rechtlich ist das nicht automatisch falsch – praktisch kann es im Kündigungsfall aber gefährlich werden, wenn die Information zu spät in die Auseinandersetzung kommt.

Dann argumentieren Arbeitgeber häufig, sie hätten nichts gewusst, und Gerichte schauen genau auf Zeitabläufe, Kenntnisstände und die Frage, ob eine späte Geltendmachung treuwidrig wirkt. Wer nicht offenlegen möchte, sollte wenigstens die eigene Aktenlage im Griff haben: Bescheid, Gleichstellung, Anträge, Daten, Unterlagen – damit im Ernstfall keine Zeit verloren geht.

📚 Lesen Sie auch: Zuzahlungsbefreiung ab 2026 bei einer Schwerbehinderung

6. Das Integrationsamt prüft anders als das Arbeitsgericht – und genau das ist die Chance

Viele erwarten vom Integrationsamt eine umfassende Arbeitsrechtsprüfung. Das passiert nicht. Das Integrationsamt schaut vor allem darauf, ob die Kündigung im Kern mit der Behinderung zusammenhängt und ob der Arbeitsplatz mit Hilfen, Anpassungen oder einer anderen Lösung erhalten werden kann.

Die arbeitsrechtliche Prüfung der Kündigungsgründe – etwa Leistung, Pflichtverletzung oder betriebliche Gründe – ist Sache des Arbeitsgerichts. Für Betroffene ist das wichtig, weil man nicht überall gleich argumentiert: Beim Integrationsamt zählt der behinderungsbezogene Kontext, beim Arbeitsgericht die arbeitsrechtliche Wirksamkeit.

7. SBV und Betriebsrat können Kündigungen kippen – und zwar wegen Formfehlern

Wenn es im Betrieb eine Schwerbehindertenvertretung gibt, muss sie vor einer Kündigung beteiligt werden. Wird sie nicht ordnungsgemäß einbezogen, kann die Kündigung unwirksam sein. Ähnlich gilt: Auch die Betriebsratsanhörung ist eine formelle Voraussetzung.

Für Betroffene sind solche Punkte oft der stärkste Hebel, weil sie unabhängig von der Frage wirken, ob der Arbeitgeber „gute Gründe“ behauptet. Das bedeutet nicht, dass man sich auf Formalien „verlässt“. Es bedeutet, dass Formfehler häufig das sind, woran Kündigungen real scheitern.

8. Nach erteilter Zustimmung läuft eine Frist: Manche Kündigungen sterben an Zeit

Selbst wenn das Integrationsamt zustimmt, ist das kein Freibrief. Der Arbeitgeber muss nach Zustellung der Zustimmung grundsätzlich innerhalb eines Monats kündigen, sonst verliert die Zustimmung ihre Wirkung und die Kündigung kann unwirksam sein.

Für Betroffene ist das ein stiller Vorteil, weil Betriebe sich in dieser Phase häufig verzetteln, intern verschieben oder taktieren – und damit eine neue Angriffsstelle schaffen.

9. Zwei Verfahren können parallel laufen: Das ist kompliziert, aber schützt

Betroffene können die Kündigung vor dem Arbeitsgericht angreifen – typischerweise über die Kündigungsschutzklage, für die ab Zugang der Kündigung eine strenge Dreiwochenfrist gilt. Daneben kann die Zustimmung des Integrationsamts als Verwaltungsentscheidung angefochten werden, zunächst im Widerspruchsverfahren und dann gegebenenfalls vor dem Verwaltungsgericht.

Diese Parallelität wirkt verwirrend, ist aber ein Schutzmechanismus: Wenn die Zustimmung später aufgehoben wird, fällt die Grundlage der Kündigung weg. Das heißt praktisch: Betroffene müssen nicht alles auf eine Karte setzen.

10. Die ersten Tage nach Zugang der Kündigung entscheiden über den Ausgang

Sobald die Kündigung zugeht, wird aus einem Konflikt ein Fristenlauf. Wer in dieser Phase abwartet, verliert oft die besten Möglichkeiten.Entscheidend ist nicht, ob man sich „stark genug“ fühlt, sondern ob die Weichen rechtzeitig gestellt werden und die Kündigungsschutzklage nicht an der Dreiwochenfrist scheitert.

Genauso wichtig ist, dass der Sonderkündigungsschutz sauber geprüft wird und die Unterlagen schnell sortiert werden, besonders Nachweise zum Behinderungsbezug im Arbeitsalltag wie Schriftwechsel, Hinweise, Gesprächsnotizen oder abgelehnte Hilfen.

Warum das alles für Betroffene mehr ist als Juristerei

Der besondere Kündigungsschutz ist kein Privileg. Er ist die rechtliche Antwort auf ein reales Risiko: dass Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben schneller unter Druck geraten, früher als „unpassend“ gelten und Kündigungen oft nicht am Fehlverhalten scheitern, sondern an fehlender Anpassung, fehlender Unterstützung oder mangelnder Akzeptanz.

Wer die zehn Punkte kennt, nimmt dem Arbeitgeber ein Stück Deutungshoheit – und verhindert vor allem das, was in der Praxis am häufigsten passiert: dass man seine Rechte hätte, sie aber zu spät nutzt.

FAQ

Gilt der besondere Kündigungsschutz automatisch, wenn ich schwerbehindert bin?

Er gilt nur, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind und das Arbeitsverhältnis beim Zugang der Kündigung in der Regel länger als sechs Monate bestanden hat; dann braucht der Arbeitgeber vor der Kündigung die Zustimmung des Integrationsamts.

Bin ich auch mit GdB 30 oder 40 geschützt?

Ja, wenn eine Gleichstellung durch die Agentur für Arbeit vorliegt; dann greift der Sonderkündigungsschutz im Kündigungsfall regelmäßig wie bei Schwerbehinderten.

Muss ich meinem Arbeitgeber die Schwerbehinderung sagen?

Nicht in jeder Situation ungefragt. Im Kündigungsfall ist die Frage aber hochrelevant, weil Zeitabläufe und Kenntnisstände später eine große Rolle spielen können; wer Schutz geltend macht, sollte das sehr früh sauber dokumentiert einbringen.

Was passiert, wenn der Arbeitgeber ohne Zustimmung des Integrationsamts kündigt?

Wenn Zustimmung erforderlich gewesen wäre, ist die Kündigung grundsätzlich unwirksam.

Prüft das Integrationsamt, ob die Kündigungsgründe arbeitsrechtlich stimmen?

Nicht in der Tiefe wie ein Arbeitsgericht. Im Zustimmungsverfahren geht es vor allem um den Zusammenhang zwischen Behinderung und Kündigung sowie um Möglichkeiten, den Arbeitsplatz zu erhalten.

Welche Frist darf ich nach einer Kündigung niemals verpassen?

Die Kündigungsschutzklage muss grundsätzlich innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftlichen Kündigung beim Arbeitsgericht erhoben werden.

Kann eine Kündigung allein wegen Formfehlern scheitern?

Ja. Typische Hebel sind fehlende Zustimmung des Integrationsamts, Fristprobleme nach erteilter Zustimmung und – wenn vorhanden – eine nicht ordnungsgemäße Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung.

Quellenliste ohne Links

Gesetze (amtliche Fassungen, Gesetze im Internet)

Sozialgesetzbuch IX (SGB IX): § 2 Abs. 2 und 3 (Begriffe Schwerbehinderung/Gleichstellung)

SGB IX: § 151 (Gleichstellung – Verfahren/Bezugnahme)

SGB IX: § 168 (Zustimmungserfordernis Integrationsamt vor Kündigung)

SGB IX: § 170 (Anhörung im Verfahren)

SGB IX: § 171 (Zustellung und Monatsfrist nach Zustimmung)

SGB IX: § 173 (Ausnahmen, insbesondere 6-Monats-Grenze)

SGB IX: § 178 Abs. 2 (Beteiligung der Schwerbehindertenvertretung; Unwirksamkeitsfolge)

Kündigungsschutzgesetz (KSchG): § 4 (Dreiwochenfrist Kündigungsschutzklage)

Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG): § 102 (Betriebsratsanhörung bei Kündigungen)

Rechtsprechung (Auswahl)

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 13.12.2018 – 2 AZR 378/18 (SBV-Beteiligung; Unwirksamkeit bei fehlender Beteiligung)

Landesarbeitsgericht Köln, Urteil vom 05.09.2019 – 6 Sa 72/19 (Monatsfrist nach Zustimmung/§ 171 SGB IX – praxisrelevant)

Behörden/öffentliche Fachinformationen (Praxisdarstellungen)