Rente mit Jahrgang 1970: Was jetzt gilt und möglich wird

Wer 1970 geboren ist, steht beim Thema Ruhestand vor einer Frage, die oft mehr ist als reine Rechenarbeit: Reicht die Kraft bis zum regulären Rentenalter oder soll der Ausstieg früher gelingen – und wenn ja, zu welchen Bedingungen? Viele haben im Kopf vor allem die „Rente mit 63“, andere hören von einer abschlagsfreien Variante ab 65, wieder andere stoßen auf die Teilrente und wundern sich über die Möglichkeiten, nebenbei weiterzuarbeiten.

Tatsächlich ist das System in den vergangenen Jahren flexibler geworden. Gleichzeitig bleiben die Regeln an einigen Stellen überraschend streng, gerade wenn es um Abschläge, Wartezeiten und die Anrechnung bestimmter Zeiten geht.

Dieser Beitrag ordnet die wichtigsten Optionen für den Jahrgang 1970 ein, erklärt die Unterschiede der Rentenarten, zeigt die Konsequenzen von Abschlägen und Beiträgen zur Kranken- und Pflegeversicherung und beschreibt, wann Teilrente im Zusammenspiel mit Arbeit, Arbeitslosigkeit und längerer Krankheit eine Rolle spielen kann.

Regelaltersgrenze: Warum für 1970 weiterhin „67“ gilt

Für den Geburtsjahrgang 1970 liegt die Regelaltersgrenze nach aktueller Rechtslage bei 67 Jahren. Das ist der Zeitpunkt, ab dem die Regelaltersrente ohne Rentenabschläge beansprucht werden kann.

Üblich ist dabei, dass die Rente nicht mitten im Monat startet, sondern grundsätzlich mit Beginn des Folgemonats nach Erreichen der Altersgrenze gezahlt wird. Wer also den 67. Geburtstag feiert, bekommt die Regelaltersrente in der Praxis ab dem darauffolgenden Monat.

Die politische Debatte über ein späteres Rentenalter flammt zwar regelmäßig auf. Für die konkrete Planung hilft aber vor allem der Blick auf die geltenden Regeln. Für Menschen des Jahrgangs 1970 ist die Orientierung damit klar: Wer keine vorgezogene Variante wählt, landet beim Rentenbeginn im Jahr 2037.

Die Mindestvoraussetzung: Fünf Jahre Wartezeit reichen – aber nur für die Regelaltersrente

Die Regelaltersrente setzt neben dem Alter eine Mindestversicherungszeit voraus, die häufig schlicht „Wartezeit“ genannt wird. Für die Regelaltersrente genügen fünf Jahre. Diese fünf Jahre müssen nicht zwingend am Ende des Berufslebens liegen, sie können sich über das ganze Leben verteilen.

Entscheidend ist außerdem, dass nicht nur klassische Beschäftigungsjahre zählen. Zeiten der Kindererziehung sind in der gesetzlichen Rentenversicherung relevant und können die Mindestvoraussetzungen mit erfüllen. Allerdings lohnt sich hier Genauigkeit, weil die Anrechnung vom Geburtsjahr des Kindes abhängt: Für ab 1992 geborene Kinder werden bis zu drei Jahre Kindererziehungszeit gutgeschrieben, bei älteren Geburtsjahrgängen sind es weniger. Wer in der Lebensplanung pauschal mit „drei Jahren pro Kind“ rechnet, sollte daher prüfen, welche Zeiten im eigenen Rentenkonto tatsächlich gespeichert sind.

Früher raus: Die „Rente mit 63“ gibt es weiterhin – aber mit Abschlägen

Der bekannteste vorgezogene Weg ist die Altersrente für langjährig Versicherte. Sie kann grundsätzlich ab 63 in Anspruch genommen werden, wenn eine Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ist.

Diese 35 Jahre werden im Alltag häufig missverstanden, weil viele automatisch an 35 Jahre Erwerbsarbeit denken. Tatsächlich umfasst die Wartezeit mehr als reine Beschäftigungszeiten. Je nach Lebenslauf können auch weitere rentenrechtliche Zeiten hineinspielen, etwa bestimmte Ausbildungs- oder Studienzeiten, Zeiten der Kindererziehung oder Zeiten der Arbeitslosigkeit. Welche Zeiten im eigenen Fall angerechnet sind, steht in der Renteninformation beziehungsweise Rentenauskunft, die regelmäßig zugestellt wird und sich auch aktiv anfordern lässt.

Die Kehrseite des früheren Rentenbeginns sind die Abschläge. Bei einer vorgezogenen Altersrente werden pro Monat, den man vor der Regelaltersgrenze startet, dauerhaft 0,3 Prozent von der Rente abgezogen. Wer als Jahrgang 1970 bereits mit 63 in Rente geht, zieht den Beginn um vier Jahre vor und muss deshalb mit einem Abschlag von 14,4 Prozent rechnen. Bei einem Rentenstart mit 64 sind es 10,8 Prozent, mit 65 dann 7,2 Prozent und mit 66 noch 3,6 Prozent. Diese Kürzung bleibt bestehen, sie ist nicht nur eine „Anlaufphase“, sondern wirkt dauerhaft.

Warum die Netto-Rente oft noch einmal deutlich niedriger ausfällt

In der öffentlichen Diskussion werden Abschläge gerne als der entscheidende Unterschied dargestellt. Für das, was am Ende tatsächlich auf dem Konto ankommt, spielt aber ein weiterer Punkt eine große Rolle: Auch aus der gesetzlichen Altersrente werden Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung fällig. Dadurch sinkt die Auszahlung gegenüber der Bruttorente zusätzlich.

Wie hoch die Abzüge konkret sind, hängt unter anderem vom Krankenversicherungsstatus, vom Beitragssatz der Krankenkasse und vom Pflegeversicherungszuschlag ab.

Gerade weil sich Beitragssätze und Zusatzbeiträge verändern können, ist es sinnvoll, die eigene Nettosituation nicht mit groben Faustformeln zu planen, sondern mit konkreten Werten aus der eigenen Krankenkasse und der Rentenversicherung. Wer in der Planung nur die 14,4 Prozent Abschlag betrachtet, übersieht leicht, dass die tatsächliche Differenz im monatlichen Auszahlungsbetrag im Zusammenspiel mit Sozialabgaben und Steuerwirkung spürbar größer sein kann.

Abschlagsfrei früher: Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte ab 65

Eine zweite vorgezogene Variante ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Sie ist für viele attraktiv, weil sie ohne Abschläge auskommt – allerdings nur unter klaren Bedingungen. Für den Jahrgang 1970 ist der abschlagsfreie Rentenbeginn hier frühestens mit 65 möglich, also maximal zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze.

Die Hürde liegt bei der Wartezeit: Erforderlich sind 45 Jahre mit anrechenbaren Zeiten. Oft wird das in der Praxis mit 45 Erwerbsjahren gleichgesetzt, doch auch hier ist das Bild differenzierter. Bestimmte Zeiten, etwa Kindererziehungszeiten, können anrechenbar sein. Bei Arbeitslosigkeit ist die Regel strenger als bei der 35-Jahre-Variante: Zeiten mit Arbeitslosengeld werden in den letzten zwei Jahren vor Rentenbeginn grundsätzlich nicht berücksichtigt, es sei denn, die Arbeitslosigkeit ist durch Insolvenz oder vollständige Geschäftsaufgabe des Arbeitgebers bedingt. Diese Einschränkung kann für Menschen, die kurz vor dem geplanten Rentenstart den Job verlieren, zum entscheidenden Stolperstein werden.

Ein verbreiteter Irrtum: 45 Jahre helfen nicht, wenn der Rentenstart vor 65 liegen soll

Viele rechnen so: Wer 45 Versicherungsjahre erreicht, müsse bei einem Rentenbeginn mit 63 doch weniger Abschlag haben als jemand mit 35 Jahren. So funktioniert das System jedoch nicht. Die abschlagsfreie Sonderregel für besonders langjährig Versicherte greift für den Jahrgang 1970 erst ab 65. Wer vorher starten möchte, wechselt rentenrechtlich in die Altersrente für langjährig Versicherte. Dann gelten wieder die allgemeinen Abschläge, die sich am Abstand zur Regelaltersgrenze von 67 orientieren. Im Ergebnis kann also auch jemand mit 45 anrechenbaren Jahren beim Rentenbeginn mit 63 bei den 14,4 Prozent landen.

Teilrente: Zwischenlösung mit besonderen Effekten bei Arbeitslosigkeit und Krankheit

Die Teilrente wirkt auf den ersten Blick wie ein technisches Detail, hat aber in bestimmten Lebenslagen eine praktische Bedeutung. Sie ermöglicht, eine Altersrente nicht in voller Höhe zu beziehen, sondern nur anteilig.

Der Anteil kann zwischen 10 Prozent und 99,99 Prozent der Vollrente liegen. An der grundsätzlichen Anspruchslage ändert das nichts: Teilrente gibt es nur, wenn grundsätzlich ein Anspruch auf eine Altersrente besteht – es ist also keine eigenständige „dritte Rentenart“, sondern eine Ausgestaltung des Rentenbezugs.

Warum wählen Menschen überhaupt Teilrente, wenn sie fast die gesamte Rente bekommen könnten?

In der Praxis hängt das häufig mit sozialversicherungsrechtlichen Schutzwirkungen zusammen, wenn neben der Rente weiter gearbeitet wird. Beim Thema Arbeitslosigkeit gilt grundsätzlich: Wer eine volle Altersrente bezieht, hat in der Regel keinen Anspruch mehr auf Arbeitslosengeld. Bei einer Teilrente kann es anders aussehen, wenn die Person neben der Teilrente in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung arbeitet und dadurch weiterhin in die Arbeitslosenversicherung einzahlt. Unter bestimmten Voraussetzungen entsteht dann ein Anspruch auf Arbeitslosengeld, allerdings nur für eine kurze Dauer.

Das ist keine Einladung zum „Gestalten“ am Reißbrett, sondern eine Absicherung für Fälle, in denen der Job unerwartet wegfällt, während man bereits teilweise im Rentenbezug ist.

Ähnlich gelagert ist das Thema längere Krankheit. Wer ausschließlich Rente bezieht, bekommt kein Krankengeld. Wer hingegen neben einer Teilrente in einem versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnis steht, kann – je nach Konstellation – nach der Entgeltfortzahlung Krankengeldansprüche aus der gesetzlichen Krankenversicherung behalten.

Gerade die im Netz viel diskutierte Konstellation mit einer Teilrente von 99,99 Prozent wird häufig genau aus diesem Grund erwähnt: Sie kann den Rentenbezug faktisch fast vollständig ermöglichen und dennoch den Status als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer mit entsprechenden Versicherungsansprüchen stützen, sofern die Beschäftigung die Voraussetzungen erfüllt. Ob das im individuellen Fall trägt, hängt allerdings von Details ab, etwa von Art und Umfang der Beschäftigung, vom Versicherungsstatus und davon, ob tatsächlich Versicherungspflicht besteht.

Arbeiten neben der Rente: Warum Hinzuverdienst seit 2023 kaum noch bremst

Wer früher in Rente gehen will und zugleich weiterarbeiten möchte, trifft seit einigen Jahren auf deutlich weniger Einschränkungen als früher. Bei vorgezogenen Altersrenten sind die Hinzuverdienstgrenzen aufgehoben worden. Das bedeutet: Auch bei einem Rentenbeginn vor der Regelaltersgrenze kann grundsätzlich unbegrenzt hinzuverdient werden, ohne dass die Altersrente allein wegen des Einkommens gekürzt wird. Das hat das Nebeneinander von Rente und Arbeit wesentlich erleichtert und ist ein Grund, weshalb flexible Übergänge heute häufiger in Betracht gezogen werden.

Trotzdem bleibt zu unterscheiden zwischen der rentenrechtlichen Seite und der steuer- sowie sozialversicherungsrechtlichen Seite. Wer arbeitet, zahlt in aller Regel Steuern und – abhängig von Status und Beschäftigungsform – Sozialabgaben. Wer Rente bezieht, hat zudem die Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung aus der Rente. Das Zusammenspiel kann sich lohnen, sollte aber nicht nur mit dem Bruttoverdienst im Kopf geplant werden.

Die Aktivrente ab 2026: Steuerfreier Betrag – aber erst nach Erreichen der Regelaltersgrenze

Zum Jahresbeginn 2026 ist mit der sogenannten Aktivrente ein zusätzlicher steuerlicher Anreiz eingeführt worden. Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und freiwillig weiterarbeitet, kann bis zu 2.000 Euro im Monat aus dem Arbeitslohn steuerfrei erhalten. Das soll Weiterarbeit im Rentenalter attraktiver machen, gerade angesichts des Fachkräftemangels.

Wichtig ist dabei der Zeitpunkt: Diese Steuerfreistellung setzt voraus, dass die Regelaltersgrenze erreicht ist. Für den Jahrgang 1970 bedeutet das: Der Effekt kann erst ab 67 greifen, nicht bereits bei einem Rentenstart mit 63 oder 65. Wer früher in Rente geht und gleichzeitig weiterarbeitet, kann zwar weiterhin arbeiten und verdienen, fällt aber nicht automatisch unter diese steuerliche Sonderregel, solange die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht ist.

Tabelle: Rente für den Jahrgang 1970

Renteneinstieg (Jahrgang 1970) Voraussetzungen und Abschläge Ab 63 Jahren Altersrente für langjährig Versicherte möglich, wenn 35 Jahre Wartezeit erfüllt sind; Abschläge dauerhaft 0,3% je Monat vor der Regelaltersgrenze, bei Start mit 63 insgesamt 14,4%. Ab 64 Jahren Altersrente für langjährig Versicherte möglich, wenn 35 Jahre Wartezeit erfüllt sind; Abschläge dauerhaft, bei Start mit 64 insgesamt 10,8%. Ab 65 Jahren Entweder Altersrente für langjährig Versicherte mit Abschlägen von insgesamt 7,2% oder abschlagsfrei als Altersrente für besonders langjährig Versicherte, wenn 45 Jahre Wartezeit erfüllt sind. Ab 66 Jahren Altersrente für langjährig Versicherte möglich, wenn 35 Jahre Wartezeit erfüllt sind; Abschläge dauerhaft, bei Start mit 66 insgesamt 3,6%. Wer die 45 Jahre Wartezeit erfüllt, kann hier ebenfalls ohne Abschläge gehen, bleibt aber ohnehin schon im abschlagsfreien Bereich ab 65. Ab 67 Jahren (Regelaltersgrenze) Regelaltersrente ohne Abschläge möglich, wenn mindestens 5 Jahre Wartezeit erfüllt sind; unabhängig davon, ob 35 oder 45 Jahre erreicht wurden.

Ein Praxisbeispiel

Sabine, Jahrgang 1970, hat 38 anrechenbare Versicherungsjahre. Sie möchte mit 63 in Rente gehen, weil sie ihre Mutter pflegt. Das ist möglich, weil sie die 35 Jahre Wartezeit erfüllt, allerdings mit 14,4% Abschlag. Alternativ könnte sie bis 64 weiterarbeiten und hätte dann „nur“ 10,8% Abschlag oder bis 67 warten und ohne Abschläge starten.

Da Sabine gesundheitlich und familiär stark belastet ist, entscheidet sie sich für den Rentenbeginn mit 63 und arbeitet anschließend noch stundenweise weiter, weil seit Wegfall der Hinzuverdienstgrenzen die Rente dadurch nicht gekürzt wird.

Was in der Praxis wirklich zählt: Rentenauskunft, Kontenklärung, Planung

Bei allen Varianten entscheidet am Ende nicht das Bauchgefühl, sondern das Rentenkonto. Die Rentenauskunft zeigt, welche Wartezeiten bereits erfüllt sind und welche Zeiten gespeichert wurden. Gerade bei Lebensläufen mit Kindererziehung, Zeiten der Arbeitslosigkeit, Phasen der Selbständigkeit oder längeren Ausbildungen lohnt sich eine Kontenklärung, damit keine anrechenbaren Zeiten fehlen.

Wer knapp an den 45 Jahren ist, sollte zudem frühzeitig prüfen, wie sich die letzten Monate bis zum geplanten Rentenbeginn auswirken, weil gerade die letzten zwei Jahre vor der abschlagsfreien Rente ab 65 bei Arbeitslosigkeit besondere Regeln haben.

Darüber hinaus ist der Blick auf die Lebensrealität entscheidend. Abschläge sind nicht nur eine Zahl, sie wirken dauerhaft. Gleichzeitig kann eine frühere Rente für manche die passendere Lösung sein, weil Gesundheit, familiäre Aufgaben oder Arbeitsbelastung schwerer wiegen als ein rechnerisch optimaler Rentenstart. Für andere ist ein gleitender Übergang über Weiterarbeit und Teilrente interessant, weil er Einkommen, soziale Absicherung und Freizeit anders verteilt.

Einordnung für den Jahrgang 1970: Die typischen Weggabelungen

Für Menschen des Jahrgangs 1970 lassen sich die Optionen so zusammenfassen: Die Regelaltersrente beginnt ohne Abschläge mit 67, wenn mindestens fünf Jahre Wartezeit erfüllt sind. Ein Rentenstart ab 63 ist möglich, wenn 35 Jahre Wartezeit erreicht werden, dann aber mit dauerhaften Abschlägen, die bei 63 bis zu 14,4 Prozent betragen.

Abschlagsfrei vor der Regelaltersgrenze geht es für viele erst ab 65, sofern 45 Jahre anrechenbare Zeiten vorliegen und die besonderen Regeln, etwa zur Arbeitslosigkeit kurz vor Rentenbeginn, nicht zum Problem werden. Die Teilrente kann in Konstellationen mit Weiterarbeit eine Rolle spielen, weil sie je nach Fall Absicherungen bei Arbeitslosigkeit und längerer Krankheit beeinflussen kann. Und wer nach Erreichen der Regelaltersgrenze weiterarbeitet, kann seit 2026 über die Aktivrente einen steuerfreien Betrag beim Arbeitslohn nutzen.

Wer diese Weggabelungen kennt und sie mit den eigenen Daten aus der Rentenauskunft abgleicht, hat eine belastbare Grundlage – nicht nur für die Frage „Wann kann ich?“, sondern vor allem für die Frage „Was passt zu meinem Leben?“.

