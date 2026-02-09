Rente mit 63, 64 oder 65 – welche Abschläge habe ich erwarten? Tabelle

Lesedauer 6 Minuten

Ob und in welcher Höhe Abschläge bei der Rente entstehen, hängt nicht zuerst vom Alter 63, 64 oder 65 ab, sondern davon, welche Altersrente Sie überhaupt beziehen können und wo Ihre persönliche Regelaltersgrenze liegt.

In der gesetzlichen Rentenversicherung gibt es Wege in den Ruhestand, die grundsätzlich nur mit Kürzungen möglich sind, und andere, die ausdrücklich ohne Abschläge eröffnet werden – wenn bestimmte Versicherungszeiten erfüllt sind. Dazu kommt, dass die Regelaltersgrenze je nach Geburtsjahrgang gestaffelt steigt. Wer heute über den Rentenstart nachdenkt, muss deshalb immer in Monaten rechnen, nicht nur in „Jahren“.

Was genau sind Abschläge – und warum bleiben sie dauerhaft

Ein Rentenabschlag ist eine lebenslange Kürzung der monatlichen Bruttorente, weil die Rente vor der für Sie maßgeblichen Altersgrenze beginnt. Die Logik ist einfach: Für jeden Monat, den die Rente vorzeitig startet, wird die Rente um 0,3 Prozent gemindert. Diese Minderung gilt dauerhaft für die gesamte Bezugszeit. Sie verschwindet also nicht nach ein paar Jahren, sondern bleibt auch dann, wenn sich Ihre Lebenssituation ändert oder Sie später nicht mehr hinzuverdienen.

Wichtig ist zudem ein Punkt, der in der Praxis oft unterschätzt wird: „Früher in Rente“ bedeutet nicht nur Abschlag. Es bedeutet häufig auch, dass Ihnen Beitragsjahre und damit Entgeltpunkte fehlen, die Sie bei längerer Beschäftigung noch aufgebaut hätten. Die tatsächliche Differenz zur späteren Rente entsteht daher meist aus zwei Effekten: einer Kürzung wegen Abschlag und einer niedrigeren Ausgangsrente, weil weniger Versicherungszeit und oft weniger beitragspflichtiges Einkommen zusammenkommen.

Die Rechenregel: So ermitteln Sie Ihren Abschlag

Die Berechnung folgt einem klaren Schema. Sie nehmen die Monate zwischen Ihrem geplanten Rentenbeginn und Ihrer Regelaltersgrenze. Diese Monatszahl multiplizieren Sie mit 0,3 Prozent. Das Ergebnis ist der prozentuale Abschlag, der Ihre bis dahin erarbeitete Rente dauerhaft mindert. Bei der Altersrente für langjährig Versicherte kann der Abschlag, wenn Sie sehr früh starten, bis zu 14,4 Prozent erreichen, weil das genau 48 Monate entspricht.

Damit wird auch verständlich, warum „Rente mit 63“ für manche Menschen 12,6 Prozent kostet, für andere 14,4 Prozent und für wieder andere gar keinen Abschlag auslöst: Der Abstand zur Regelaltersgrenze ist je nach Jahrgang unterschiedlich, und in manchen Rentenarten ist ein abschlagsfreier Beginn früher möglich.

Tabelle: So hoch sind die Abschläge bei der Rente

Monate vor der Regelaltersgrenze Abschlag auf die Rente 1 0,3 % 2 0,6 % 3 0,9 % 4 1,2 % 5 1,5 % 6 1,8 % 7 2,1 % 8 2,4 % 9 2,7 % 10 3,0 % 11 3,3 % 12 3,6 % 13 3,9 % 14 4,2 % 15 4,5 % 16 4,8 % 17 5,1 % 18 5,4 % 19 5,7 % 20 6,0 % 21 6,3 % 22 6,6 % 23 6,9 % 24 7,2 % 25 7,5 % 26 7,8 % 27 8,1 % 28 8,4 % 29 8,7 % 30 9,0 % 31 9,3 % 32 9,6 % 33 9,9 % 34 10,2 % 35 10,5 % 36 10,8 % 37 11,1 % 38 11,4 % 39 11,7 % 40 12,0 % 41 12,3 % 42 12,6 % 43 12,9 % 44 13,2 % 45 13,5 % 46 13,8 % 47 14,1 % 48 14,4 %

Regelaltersgrenze: Der Abstand entscheidet über die Höhe der Kürzung

Die Regelaltersgrenze steigt stufenweise auf 67 Jahre. Für den Jahrgang 1963 liegt sie bei 66 Jahren und zehn Monaten, ab Jahrgang 1964 beträgt sie 67 Jahre. Für die Abschlagsrechnung ist genau dieser Stichtag entscheidend, weil er bestimmt, wie viele Monate „zu früh“ ein Rentenbeginn mit 63, 64 oder 65 wäre.

Das hat sehr konkrete Folgen: Wer ab Jahrgang 1964 mit 63 Jahren in eine vorgezogene Altersrente geht, liegt 48 Monate vor der Regelaltersgrenze. Daraus ergeben sich 14,4 Prozent Abschlag. Bei Rentenbeginn mit 64 Jahren sind es 36 Monate, also 10,8 Prozent. Bei 65 Jahren bleiben 24 Monate, also 7,2 Prozent. Bei früheren Jahrgängen fallen die Werte geringer aus, weil die Regelaltersgrenze noch unter 67 liegt und der Abstand in Monaten entsprechend kleiner ist.

Der häufigste Fall mit Abschlägen: Altersrente für langjährig Versicherte

Wenn im Alltag von „Rente mit 63“ gesprochen wird, ist sehr oft die Altersrente für langjährig Versicherte gemeint. Diese Rente setzt 35 Versicherungsjahre voraus und kann grundsätzlich ab 63 beginnen. Der Preis für diesen frühen Start sind die Abschläge nach der 0,3-Prozent-pro-Monat-Regel. Je näher Ihr Rentenbeginn an der Regelaltersgrenze liegt, desto geringer fällt die Kürzung aus. Wer dagegen so früh wie möglich startet, zahlt – je nach Jahrgang – bis zur genannten Obergrenze.

In der Beratungspraxis ist genau hier der Punkt, an dem Missverständnisse entstehen: Viele Menschen hören „ab 63 möglich“ und schließen daraus „ab 63 sinnvoll“. Tatsächlich kann es finanziell einen großen Unterschied machen, ob Sie nur einige Monate früher gehen oder mehrere Jahre. Weil der Abschlag dauerhaft wirkt, ist die Entscheidung stärker langfristig geprägt, als es das bloße „ein paar Jahre früher“ vermuten lässt.

Der Sonderfall ohne Abschläge: 45 Versicherungsjahre und die frühere, abschlagsfreie Rente

Wer 45 Versicherungsjahre erreicht, kann unter bestimmten Bedingungen früher ohne Abschläge in Rente gehen. Politisch wurde dieses Modell als „Rente mit 63“ bekannt, weil ältere Jahrgänge tatsächlich schon ab 63 abschlagsfrei starten konnten. Diese Altersgrenze wurde aber stufenweise angehoben.

Für Geburtsjahrgänge ab 1964 liegt die abschlagsfreie Altersgrenze bei 65 Jahren, wenn die 45 Jahre erfüllt sind. Für die Jahrgänge dazwischen steigt sie Schritt für Schritt, sodass sich der „abschlagsfreie“ Start je nach Geburtsjahr weiter nach hinten verschiebt.

Entscheidend ist deshalb die genaue Prüfung, ob die 45 Jahre bei Ihnen erreichbar sind und ob die Zeiten, die Sie im Kopf mitrechnen, tatsächlich als anrechenbare Versicherungszeiten gelten. Gerade um die 45 Jahre ranken sich viele Annahmen, die im Einzelfall nicht passen. Wer hier knapp dran ist, sollte sich frühzeitig eine verbindliche Kontenklärung und eine Rentenauskunft besorgen, bevor er private Pläne darauf aufbaut.

Was bedeutet das konkret für 63, 64 und 65?

Wenn Sie die Altersrente für langjährig Versicherte nutzen, ist 63 fast immer die Variante mit den höchsten Abschlägen, weil sie am weitesten vor Ihrer Regelaltersgrenze liegt. 64 reduziert die Kürzung spürbar, weil zwölf Monate weniger Vorlauf direkt zwölfmal 0,3 Prozent weniger Abschlag bedeuten. 65 senkt den Abschlag nochmals deutlich, kann aber je nach Jahrgang immer noch eine dauerhafte Minderung bleiben, wenn Ihre Regelaltersgrenze über 65 liegt.

Wenn Sie hingegen die Voraussetzungen für die besonders langjährige Versicherung erfüllen, kann 65 für viele Jahrgänge genau die abschlagsfreie Ziellinie sein. Dann stellt sich die Abschlagsfrage bei 65 nicht, weil diese Rente gerade dafür geschaffen wurde, früher ohne Kürzung in den Ruhestand zu gehen. In dieser Konstellation wäre es umgekehrt: 63 oder 64 wären dann entweder gar nicht möglich oder würden nur über andere Rentenarten mit Abschlägen funktionieren.

Abschläge ausgleichen: Warum das Thema ab 50 Jahren wichtig wird

Die Rentenversicherung ermöglicht es, Abschläge ganz oder teilweise durch Sonderzahlungen auszugleichen. Das ist ab dem 50. Lebensjahr vorgesehen und funktioniert über eine Berechnung der Rentenversicherung, die Ihnen sagt, welcher Betrag nötig wäre, um eine bestimmte Abschlagswirkung zu kompensieren. Das ist kein Automatismus und auch kein „Trick“, sondern eine freiwillige zusätzliche Einzahlung, die man sich leisten können muss und die sinnvoll in die eigene Steuer- und Liquiditätsplanung eingebettet werden sollte.

Der Ausgleich kann attraktiv sein, wenn jemand sehr sicher weiß, dass er früher gehen will, und wenn die Finanzierung solide ist. Er ist aber nicht per se besser als andere Verwendungen des Geldes. Gerade weil es um hohe Summen gehen kann, ist eine individuelle Rechnung mit der Rentenversicherung und gegebenenfalls eine unabhängige Beratung sinnvoll.

Arbeiten neben der vorgezogenen Rente: Eine wichtige Änderung seit 2023

Früher war die Frage „Wie viel darf ich zur Rente hinzuverdienen?“ ein eigener Stolperstein, weil Hinzuverdienstgrenzen die Rentenzahlung mindern konnten.

Bei vorgezogenen Altersrenten sind diese Grenzen seit 1. Januar 2023 entfallen. Das heißt: Eine vorgezogene Altersrente kann grundsätzlich in voller Höhe bezogen werden, auch wenn weitergearbeitet wird. Das ändert nichts an Abschlägen, aber es verändert die praktische Gestaltung des Übergangs erheblich, weil Teilzeitmodelle oder ein gleitender Ausstieg leichter planbar sind.

Seit 2026 wird zudem öffentlich über zusätzliche steuerliche Anreize für Arbeit im Ruhestand diskutiert; die Rentenversicherung weist dabei ausdrücklich darauf hin, dass entsprechende Modelle keine neue Rentenleistung sind, sondern steuerrechtliche Regelungen, für die die Finanzverwaltung zuständig ist. Für Ihre Abschlagsfrage bleibt jedoch entscheidend: Der Abschlag entsteht durch den vorzeitigen Rentenbeginn und bleibt, unabhängig davon, ob Sie noch Einkommen erzielen.

Typische Denkfehler: Warum „Abschlag“ nicht das einzige Kriterium ist

In der Praxis entscheiden Menschen nicht nur nach Prozentzahlen, sondern nach Gesundheit, Arbeitsmarkt, familiären Aufgaben oder dem Wunsch nach mehr Zeit. Das ist legitim.

Problematisch wird es, wenn die Tragweite unterschätzt wird, weil man den Abschlag wie eine kurzfristige Gebühr behandelt. Tatsächlich ist er eine dauerhafte Kürzung der laufenden Leistung. Gleichzeitig kann ein späterer Rentenstart nicht nur den Abschlag vermeiden oder reduzieren, sondern auch die Rentenbasis erhöhen, weil zusätzliche Beitragszeiten und oft höhere Entgeltpunkte hinzukommen.

Wer die Wahl zwischen 63, 64 und 65 hat, sollte deshalb nicht nur fragen „Wie hoch ist der Abschlag?“, sondern auch „Wie verändert sich meine Rentenbasis durch Weiterarbeit?“ und „Welche Rolle spielt mein Netto, wenn Steuern und Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge berücksichtigt werden?“. Gerade diese Netto-Perspektive ist es, die in vielen Selbstrechnungen fehlt.

Wie Sie zu einer belastbaren Entscheidung kommen

Für eine tragfähige Entscheidung brauchen Sie zwei Dinge: Klarheit über die Rentenart, die für Sie tatsächlich in Frage kommt, und eine Rechnung, die Ihre persönliche Regelaltersgrenze sowie Ihren geplanten Rentenbeginn in Monaten gegeneinanderstellt. Danach lässt sich der Abschlag mechanisch ermitteln.

Der zweite Schritt ist die Bewertung, ob der frühere Start den finanziellen Nachteil für Sie aufwiegt, oder ob ein späterer Beginn, Teilrente oder ein Abschlagsausgleich besser passt. Wer nahe an den 45 Versicherungsjahren liegt oder Lücken im Versicherungsverlauf vermutet, gewinnt besonders viel, wenn er frühzeitig klären lässt, welche Zeiten anerkannt sind.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung, Informationen zur Altersrente für langjährig Versicherte und zur Abschlagsregel von 0,3 Prozent pro Monat sowie maximalen Abschlägen. ; Deutsche Rentenversicherung, Hinweise zu Sonderzahlungen zum Ausgleich von Rentenabschlägen. ; Bundesregierung, Einordnung und Anhebung der Altersgrenze bei der „Rente mit 63“ beziehungsweise der abschlagsfreien Rente nach 45 Versicherungsjahren.