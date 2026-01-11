Rente 2026: Bis zu 93 Euro mehr Rente?

Lesedauer 5 Minuten

Einige Portale, die sich auf Rente spezialisiert haben, berichten heute: „Bis zu 93 Euro mehr Rente ab Juli“. Das klingt nach einer klaren Zusage – doch das ist es aber nicht. Die Zahl entsteht lediglich aus einer einfachen Rechnung: Wenn die gesetzliche Rente zum 1. Juli 2026 um rund 3,73 Prozent steigt, ergeben sich bei höheren Monatsrenten auch entsprechend höhere Zuwächse.

Wer heute beispielsweise 2.500 Euro gesetzliche Bruttorente erhält, läge rechnerisch bei einem Plus von rund 93 Euro. “Doch nicht viele Rentner beziehen ein derart hohe Rente, weshalb die Schlagzeile eher in die Irre leitet”, sagt Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt.

Was die Prognose wirklich ist – und was nicht

Die aktuell vielzitierte Größenordnung von rund 3,73 Prozent für die Rentenanpassung zum 1. Juli 2026 stammt aus Modellrechnungen, die im Rentenversicherungsbericht 2025 der Bundesregierung veröffentlicht werden. Diese Größenordnung ist eine Vorausberechnung auf Basis bestimmter Annahmen zur Lohn- und Beschäftigungsentwicklung. Sie ist damit eine seriöse Orientierung, aber noch keine endgültige Festlegung.

Die verbindliche Rentenanpassung steht traditionell erst fest, wenn die maßgeblichen Daten zur Lohnentwicklung vollständig vorliegen und das Bundesarbeitsministerium die Anpassung per Verordnung umsetzt – typischerweise im Frühjahr.

Für Rentnerinnen und Rentner bedeutet das: Die Richtung ist erkennbar, die exakte Höhe bleibt bis zur offiziellen Festsetzung offen. Selbst kleinere Abweichungen machen bei großen Rentenbeträgen spürbare Unterschiede aus.

Warum die Renten überhaupt steigen: Löhne als Taktgeber

Die gesetzliche Rente folgt in Deutschland grundsätzlich der Lohnentwicklung. Steigen die Bruttolöhne, soll auch die Rente zulegen – damit Rentnerinnen und Rentner an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung teilnehmen. Dieser Mechanismus ist politisch gewollt und wird von der Deutschen Rentenversicherung regelmäßig so beschrieben.

Wichtig ist dabei der Zeitversatz: Für die Anpassung zum 1. Juli 2026 spielen vor allem die Lohn- und Beschäftigungsdaten des Vorjahres eine Rolle. Genau deshalb wird die endgültige Anpassung erst festgelegt, wenn die Datenlage belastbar ist.

Die Modellrechnung für 2026: 3,73 Prozent und ein höherer Rentenwert

Im Rentenversicherungsbericht 2025 wird für 2026 in den Modellvarianten ein aktueller Rentenwert ausgewiesen, der gegenüber 2025 ansteigen würde. “Für 2025 ist dort ein Rentenwert von 40,79 Euro genannt; für 2026 weist die Modellrechnung 42,31 Euro aus. Das entspricht rechnerisch einer Anpassung um rund 3,73 Prozent”, sagt Anhalt.

Der „aktuelle Rentenwert“ ist die Rechengröße, die den Wert eines Entgeltpunkts bestimmt. Wer in seinem Versicherungsleben viele Entgeltpunkte gesammelt hat, merkt Veränderungen des Rentenwerts entsprechend stärker – deshalb erzeugen prozentuale Anpassungen bei höheren Renten auch höhere absolute Zuwächse.

Für wen 93 Euro erreichbar sind – und warum das nicht „Standard“ ist

Die „bis zu 93 Euro“ ergeben sich, wenn man eine recht hohe gesetzliche Monatsrente als Ausgangspunkt nimmt. Bei einer Anpassung um 3,73 Prozent wären rechnerisch etwa 37 Euro mehr bei 1.000 Euro Monatsrente möglich, rund 56 Euro mehr bei 1.500 Euro, rund 75 Euro mehr bei 2.000 Euro – und eben rund 93 Euro mehr bei 2.500 Euro.

Solche Beträge sind als Orientierung verständlich, können aber die typische Rentenrealität nur begrenzt abbilden: Viele Renten liegen deutlich darunter, zudem ist ein Teil der Rentenbeziehenden in Hinterbliebenenrenten oder Kombinationen aus mehreren Rentenleistungen unterwegs.

Der Rentenversicherungsbericht zeigt für den Rentenbestand zum Stichtag 1. Juli 2024 insgesamt rund 21,4 Millionen Rentnerinnen und Rentner und einen durchschnittlichen Gesamtrentenzahlbetrag von 1.266 Euro pro Monat. Bei dieser Größenordnung läge ein Plus von 3,73 Prozent deutlich unter 93 Euro.

Brutto ist nicht netto: Was vom Plus tatsächlich ankommt

Die meisten Rechenbeispiele rund um Rentenerhöhungen beziehen sich auf Bruttowerte. Auf dem Konto zählt aber die Nettorente – und die hängt unter anderem davon ab, ob und in welcher Höhe Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung einbehalten werden, ob Steuern anfallen und ob individuelle Einbehalte greifen.

Gerade bei höheren Renten, bei denen Schlagzeilen wie „93 Euro mehr“ entstehen, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass der steuerliche Effekt spürbar wird oder dass sich Abzüge stärker bemerkbar machen. Deshalb kann der Zuwachs auf dem Konto niedriger ausfallen als die reine Prozentrechnung vermuten lässt, selbst wenn die Rentenanpassung in der genannten Größenordnung käme.

Wann das Plus auf dem Konto ankommt

Der Stichtag der Anpassung ist der 1. Juli 2026. Der tatsächliche Zahlungseingang hängt jedoch davon ab, ob eine Rente vorschüssig oder nachschüssig gezahlt wird. In der Praxis bedeutet das: Wer schon vor April 2004 in Rente gegangen ist, erhält die angepasste Rente typischerweise bereits Ende Juni. Bei Rentenbeginn ab April 2004 kommt das Plus in der Regel erst Ende Juli.

Einheitlicher Rentenwert: Ost-West-Unterschiede spielen bei der Anpassung nicht mehr mit

Ein Punkt, der die Kommunikation über Rentenanpassungen einfacher gemacht hat: Seit dem 1. Juli 2024 gibt es einen bundeseinheitlichen aktuellen Rentenwert. Unterschiede zwischen Ost und West bei der Rentenanpassung gehören damit der Vergangenheit an. Das wird auch im Rentenversicherungsbericht 2025 ausdrücklich so beschrieben.

Für die Rentenanpassung 2026 heißt das: Die prozentuale Veränderung gilt bundesweit einheitlich, regionale Differenzen entstehen eher über unterschiedliche Erwerbsbiografien und Rentenhöhen, nicht über getrennte Rentenwerte.

Politischer Rahmen: Haltelinie beim Rentenniveau und ihre Wirkung

In den vergangenen Jahren hat der Gesetzgeber Schutzmechanismen eingeführt, die das Rentenniveau stabilisieren sollen. Im Rentenversicherungsbericht 2025 wird beschrieben, dass die Haltelinie beim Rentenniveau bereits bei der Anpassung 2024 wirkte und die Anpassung für die Dauer der Haltelinie nach einem Mindestsicherungsniveau erfolgen kann; zugleich wird auf die politischen Planungen verwiesen, diese Haltelinie bis 2031 zu verlängern.

Das ist für die Einordnung der 2026er-Prognose wichtig: Rentenanpassungen sind zwar stark lohngetrieben, stehen aber zugleich in einem gesetzlichen und politischen Rahmen, der die Zielgröße „Rentenniveau“ absichert. Das kann die Entwicklung beeinflussen – und ist einer der Gründe, warum Modellrechnungen nicht als endgültige Zusage missverstanden werden sollten.

Steuern 2026: Mehr Rente kann mehr Steuer bedeuten

Ein zusätzlicher Effekt, der in vielen Überschriften fehlt, aber für das verfügbare Einkommen entscheidend sein kann, betrifft die Besteuerung. “Für neue Rentnerjahrgänge steigt der steuerpflichtige Anteil der Rente weiter an. Außerdem ändern sich Freibeträge wie der Grundfreibetrag. Die Deutsche Rentenversicherung weist in ihren Informationen zu Änderungen im Jahr 2026 unter anderem auf den Grundfreibetrag und den steigenden steuerpflichtigen Anteil für Neurentner hin”, sagt Anhalt.

Das bedeutet nicht automatisch, dass „die Rentenerhöhung wieder weg ist“. Es bedeutet aber, dass ein Rentenplus die steuerliche Situation verändern kann – besonders dann, wenn neben der Rente weitere Einkünfte vorhanden sind oder die Rente ohnehin nahe an relevanten Schwellen liegt.

Was Rentnerinnen und Rentner jetzt daraus ableiten können

Wer heute wissen will, ob die „93 Euro“ realistisch sind, muss zuerst auf die eigene Ausgangsrente schauen und sich bewusst machen, dass es um Bruttowerte geht. Dann lohnt ein Blick auf die Abzüge, die bereits heute auf der Rentenmitteilung stehen, denn genau dort entscheidet sich, wie viel vom Plus später tatsächlich ankommt.

Für viele Haushalte ist außerdem die Frage wichtiger, ob die Rente 2026 voraussichtlich stärker steigt als die Lebenshaltungskosten – denn dann verbessert sich die Kaufkraft. Medienberichte über die Prognose betonen, dass die erwartete Anpassung oberhalb der damals diskutierten Inflationsgrößenordnung liegen könnte; auch das ist aber abhängig von der tatsächlichen Preisentwicklung und den finalen Lohndaten.

Ausblick: Warum die 2026er-Anpassung nur ein Zwischenstand ist

Die Prognose zur Rentenanpassung 2026 zeigt vor allem eines: Der Mechanismus der gesetzlichen Rente bleibt stark an die Arbeitswelt gekoppelt, und die Löhne sind weiterhin der maßgebliche Treiber. Gleichzeitig wächst der politische Druck, die langfristige Finanzierung zu stabilisieren – nicht zuletzt, weil die demografischen Verschiebungen das System belasten. Gerade deshalb sollte man „bis zu 93 Euro“ als Schlagzeile einordnen: Sie kann im Einzelfall stimmen, sie ist aber keine allgemeine Aussage über „die“ Rentenerhöhung.

Entscheidend wird sein, was im Frühjahr 2026 offiziell festgelegt wird. Erst dann steht fest, wie hoch die Anpassung zum 1. Juli 2026 tatsächlich ausfällt – und wie sie sich im individuellen Fall nach Abzügen und Steuern im Geldbeutel bemerkbar macht.

Quellen

Rentenversicherungsbericht 2025 (Bundesministerium für Arbeit und Soziales, PDF).

Bundesregierung: „Rentenbericht 2025“ (Einordnung und Veröffentlichung)