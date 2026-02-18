Neue Regel bei der Rente 2026: Wer jetzt draufzahlt, merkt es später

Lesedauer 5 Minuten

Wer 2026 erstmals eine gesetzliche Altersrente bezieht, startet steuerlich unter anderen Vorzeichen als der Jahrgang davor. Der steuerpflichtige Anteil der Rente steigt für Neurentnerinnen und Neurentner im Jahr 2026 auf 84 Prozent; 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente bleiben als steuerfreier Anteil übrig.

Der Neuregelung ist dabei für viele überraschend, weil er nicht nur den Eintrittsjahrgang betrifft, sondern die weitere Rentenbiografie prägt: Der steuerfreie Anteil wird als fester Eurobetrag festgeschrieben.

Dadurch kann eine spätere Rentenanpassung zwar brutto steigen, steuerlich aber weitgehend voll durchschlagen, weil der einmal festgesetzte Freibetrag nicht im Gleichschritt mitwächst.

Wichtig daran ist weniger die konkrete Zahlendifferenz zwischen 2025 und 2026 als die Struktur: Schon kleine Verschiebungen beim Besteuerungsanteil können über viele Jahre einen merklichen Effekt ergeben, weil die Steuerwirkung jedes Jahr erneut auftritt.

Gleichzeitig stimmt, dass steuerliche Entlastungen an anderer Stelle – etwa über Grundfreibeträge – die Belastung im Einzelfall abfedern können.

Ob das gelingt, hängt jedoch von der gesamten Einkommenssituation ab: Neben der Rente spielen weitere Einkünfte, Abzüge, Sonderausgaben und Kranken- sowie Pflegeversicherungsbeiträge eine Rolle.

Wer zum Rentenstart bereits zusätzliche Einkünfte hat, rutscht schneller in eine Steuerpflicht hinein, als es die Bruttorente allein vermuten lässt.

Der Befund lautet daher: Für Neurentnerinnen und Neurentner 2026 ist nicht „plötzlich alles anders“, aber die Richtung ist eindeutig. Die schrittweise Ausweitung der Rentenbesteuerung setzt sich fort, und sie trifft besonders diejenigen, die beim Renteneintritt knapp kalkulieren oder bei der Netto-Rente wenig Spielraum haben.

Um das Problem zu verdeutlichen ein Beispiel aus der Praxis

Herr und Frau Schneider aus Hannover planen seit Jahren den Rentenstart. Herr Schneider wird im April 2026 65 und geht dann erstmals in Altersrente. Seine gesetzliche Bruttorente liegt bei rund 1.850 Euro im Monat, zusätzlich bekommt er noch eine kleine Betriebsrente. Bislang ist er davon ausgegangen, dass die Steuerbelastung überschaubar bleibt, weil „Rentner ja nicht viel Steuern zahlen“.

In der Praxis merkt er jedoch schnell, dass für seinen Rentenjahrgang 2026 ein größerer Teil der gesetzlichen Rente steuerlich zählt und der einmal festgelegte steuerfreie Anteil als fester Eurobetrag stehen bleibt. Als im Sommer 2026 die nächste Rentenanpassung kommt, freut er sich über das Plus auf dem Konto – stellt beim Steuerbescheid aber fest, dass dieses Plus steuerlich nahezu vollständig mitläuft. Unterm Strich bleibt von der Erhöhung weniger übrig, als er erwartet hatte.

Parallel dazu läuft bei Frau Schneider eine andere Rechnung: Sie ist selbständig und hat immer wieder unregelmäßig in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt, um Lücken zu schließen.

Ende 2025 hatte sie sich vorgenommen, ab 2026 wenigstens den Mindestbeitrag dauerhaft zu zahlen, damit später überhaupt ein verlässlicher Anspruch entsteht. Als sie im Januar 2026 die neuen Beitragssätze sieht, merkt sie, dass sie monatlich mehr fest einplanen muss als im Vorjahr. Das ist nicht dramatisch, aber es ist genau der Betrag, der in schwächeren Monaten bisher als Puffer diente – etwa für die Krankenversicherung, Rücklagen oder eine unerwartete Reparatur.

Beide erleben damit denselben Effekt aus zwei Richtungen: Bei ihm sinkt die gefühlte „Netto-Wirkung“ der Rente, weil die Steuerseite stärker mitarbeitet als gedacht. Bei ihr wird Vorsorge teurer, obwohl sich an ihrer täglichen Lebensrealität nichts verbessert.

Die Praxisfolge ist, dass die Schneiders ihre Planung nachjustieren: Er legt einen Teil der Rentenanpassung von Anfang an zurück, weil er die spätere Steuer nicht unterschätzen will.

Sie reduziert freiwillige Einzahlungen in Monaten mit schwacher Auftragslage und verschiebt größere Sonderzahlungen auf bessere Monate, um nicht in Zahlungsschwierigkeiten zu geraten. Genau so entstehen diese „Aha-Momente“, von denen viele Betroffene berichten: Es ist selten ein einzelner großer Einschnitt – sondern die Summe aus kleinen Regeln, die im Alltag plötzlich ganz konkret werden.

Schwerbehinderung: Für den Jahrgang 1964 gilt die volle Anhebung

Ein zweites Thema des Scripts betrifft die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Hier geht es nicht um eine neue, kurzfristig beschlossene Kürzung, sondern um den Abschluss einer über Jahre laufenden Anhebung von Altersgrenzen.

Für Versicherte, die 1964 oder später geboren sind, gilt: Eine abschlagsfreie Altersrente für schwerbehinderte Menschen ist grundsätzlich erst mit 65 Jahren möglich. Ein früherer Rentenbeginn ist weiterhin möglich, allerdings frühestens ab 62 Jahren und dann mit Abschlägen.

Diese Abschläge können bis zu 10,8 Prozent betragen und wirken dauerhaft, also lebenslang.

Wer also früher geht, kauft sich Zeit – bezahlt aber in Form einer dauerhaft niedrigeren Rente. Bei einer ohnehin knappen Rente kann dieser Schritt das Haushaltsbudget langfristig belasten, insbesondere wenn gleichzeitig krankheitsbedingte Mehrkosten oder ein höherer Unterstützungsbedarf auftreten.

Für viele Menschen mit Schwerbehinderung ist ein längeres Arbeiten nicht frei wählbar, sondern gesundheitlich oder arbeitsmarktlich begrenzt. Die Regel ist deshalb kein rein rechnerisches Problem, sondern kann für Betroffene zu einer Zwangslage führen: Wer nicht bis zur abschlagsfreien Grenze durchhält, muss Abzüge akzeptieren.

Das macht Beratung und realistische Planung wichtiger, gerade wenn Übergänge aus Krankengeld, Arbeitslosigkeit oder Erwerbsminderung im Raum stehen.

Beitragsbemessungsgrenze 2026: Mehr Abgaben für Gutverdienende

Die Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen gesetzlichen Rentenversicherung steigt zum 1. Januar 2026 auf 8.450 Euro im Monat, was 101.400 Euro im Jahr entspricht.

Für Beschäftigte mit Einkommen oberhalb dieser Grenze bedeutet das: Ein größerer Teil des Gehalts wird beitragspflichtig, wodurch die Abgabenlast steigt. Wer knapp oberhalb der Grenze liegt, merkt den Effekt besonders direkt, weil sich der beitragspflichtige Anteil gegenüber dem Vorjahr ausweitet.

Für die Betroffenen ist das in erster Linie ein Netto-Thema: Die Lohnabrechnung fällt am Monatsende geringer aus, während der zusätzliche Rentenanspruch zwar existiert, aber erst in der Zukunft wirkt und durch weitere Faktoren begrenzt sein kann.

Freiwillige Beiträge: Warum 2026 für Selbständige und Lücken-Biografien teurer wird

Besonders konkret wird 2026 für Menschen, die freiwillig in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Der monatliche Mindestbeitrag liegt seit dem 1. Januar 2026 bei 112,16 Euro, der Höchstbeitrag bei 1.571,70 Euro.

Wer freiwillig einzahlt, tut dies häufig aus zwei Motiven: um überhaupt Ansprüche aufzubauen oder um Lücken zu schließen, und um die spätere Rente gezielt zu erhöhen. Steigen Mindest- und Höchstbeiträge, ist das keine abstrakte Kennzahl, sondern eine unmittelbare Liquiditätsfrage.

Für Selbständige und Freiberuflerinnen und Freiberufler kann schon der Mindestbeitrag eine reale Belastung sein, wenn Einkommen schwanken oder Auftragslagen unsicher sind.

Wer hingegen am oberen Rand einzahlt, muss 2026 deutlich mehr Mittel aufbringen, um dieselbe Beitragsstrategie fortzuführen. Gleichzeitig ist der Nutzen freiwilliger Beiträge nicht beliebig, sondern folgt dem Rentenrecht: Mehr Beitrag führt zu mehr Entgeltpunkten und damit zu einer höheren Rente, aber die Rendite hängt stark von Lebensdauer, Beitragshöhe, Steuer- und Krankenversicherungswirkung ab.

Die Entscheidung ist damit selten „offensichtlich richtig“ oder „offensichtlich falsch“. Sie ist eine Wette auf die eigene Erwerbs- und Gesundheitsbiografie, kombiniert mit einer Kalkulation über Alternativen der Altersvorsorge.

Der Gesetzgeber passt Rechengrößen regelmäßig an Lohn- und Einkommensentwicklungen an. Für die Betroffenen fühlt sich das dennoch wie eine Strafzahlung an, wenn das verfügbare Einkommen nicht im gleichen Maße steigt oder wenn der finanzielle Spielraum ohnehin klein ist.

Die Aktivrente ab 2026: Steuerlicher Anreiz mit klaren Bedingungen

Der auffällig „positive“ Punkt ist die Aktivrente. Sie gilt seit dem 1. Januar 2026 und erlaubt unter bestimmten Voraussetzungen einen Hinzuverdienst bis zu 2.000 Euro im Monat, der steuerfrei bleibt.

Ziel ist es, Menschen zu motivieren, über die Regelaltersgrenze hinaus weiterzuarbeiten. Doch die Bedingungen sind entscheidend, weil sie darüber entscheiden, wer tatsächlich profitiert.

Erstens knüpft die Steuerfreiheit an Einkünfte aus einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung an. Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit werden nicht in gleicher Weise begünstigt.

Das ist keine Nebensächlichkeit, sondern teilt die Gruppe der arbeitenden Rentnerinnen und Rentner in Gewinner und Nicht-Begünstigte.

Zweitens bleibt es dabei, dass auf die Einkünfte trotz Steuerfreiheit weiterhin Sozialabgaben anfallen können, insbesondere Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung. Das reduziert den finanziellen Vorteil.

Drittens wird sich die praktische Wirkung erst über die Zeit zeigen, weil Arbeitsverträge, betriebliche Personalpolitik und individuelle Lebenslagen darüber entscheiden, ob ältere Beschäftigte tatsächlich länger arbeiten können oder wollen.

Die Aktivrente ist damit weniger ein „Geschenk“, als eine gezielte Einladung an eine bestimmte Gruppe – mit einem Anreiz, der bei vielen durch Abgaben und Rahmenbedingungen teilweise wieder abgeschmolzen wird.

Was sich aus der Gesamtschau ergibt

Nimmt man die Punkte zusammen, entsteht kein Bild einer einzelnen, spektakulären Rentenwende, sondern das einer schrittweisen Nachjustierung, die verschiedene Gruppen in unterschiedlichen Lebensphasen trifft. Neurentnerinnen und Neurentner 2026 starten mit einem höheren steuerpflichtigen Rentenanteil, was die Netto-Rente über Jahre beeinflussen kann.

Menschen mit Schwerbehinderung aus dem Jahrgang 1964 oder jünger sehen die volle Anhebung der Altersgrenzen in dieser Rentenart, und ein früherer Rentenbeginn wird dauerhaft mit Abschlägen erkauft.

Gutverdienende zahlen 2026 auf einen größeren Einkommensanteil Rentenbeiträge, weil die Beitragsbemessungsgrenze steigt, und freiwillig Versicherte müssen höhere Mindest- und Höchstbeiträge schultern, wenn sie ihre Strategie fortsetzen wollen.

Die Aktivrente setzt dem zwar einen steuerlichen Anreiz entgegen, aber nur für einen eng umrissenen Kreis und ohne vollständige Abgabenfreiheit.

Wer nur mit Brutto-Werten plant oder nur auf die nächste Rentenanpassung schaut, kann bei Steuern und Beiträgen danebenliegen. 2026 ist ein Jahr, in dem sich mehrere Regelbereiche gleichzeitig verschieben. Für Betroffene bedeutet das nicht zwangsläufig dramatische Einbußen, aber es erhöht das Risiko, dass Planung auf veralteten Annahmen beruht.

Quellen

Deutscher Rentenversicherungsträger, Meldung zum Besteuerungsanteil für Neurentner 2026.