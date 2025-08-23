Mit 60 die Rente verdoppeln? Was 2025 wirklich möglich ist

Lesedauer 4 Minuten

Die These klingt verlockend: Auch mit 60 lässt sich die gesetzliche Rente noch verdoppeln. Der Blick in die Praxis zeigt: Das ist kein Selbstläufer – aber unter bestimmten Bedingungen tatsächlich erreichbar. Entscheidend sind die Mechanik des Rentenrechts 2025, die eigene Gesundheit und Beschäftigungsfähigkeit, der Wille, länger zu arbeiten, und – wo nötig – gezielte Sonderzahlungen.

Der Rahmen 2025: Rentenwert, Abschläge, Zuschläge und Flexirente

Seit 1. Juli 2025 beträgt der aktuelle Rentenwert einheitlich 40,79 Euro je Entgeltpunkt. Damit sind Ost und West vollständig angeglichen; der Wert steigt jährlich zum 1. Juli mit der Lohnentwicklung. Eine Erhöhung um 3,74 Prozent zum 1. Juli 2025 ist bereits umgesetzt.

Wer früher in Rente geht, zahlt dauerhaft 0,3 Prozent Abschlag pro Monat vor der persönlichen Regelaltersgrenze. Umgekehrt gilt: Für jeden Monat, den man nach Erreichen der Regelaltersgrenze wartet, erhöht sich die Rente um 0,5 Prozent (Flexirente-Zuschlag), zusätzlich zu den Entgeltpunkten, die durch weiteres Arbeiten entstehen.

Diese Zuschläge sind gesetzlich verankert und werden von der Deutschen Rentenversicherung ausdrücklich bestätigt.

Für den Jahrgang 1960 liegt die Regelaltersgrenze bei 66 Jahren und 4 Monaten. Eine vorgezogene Altersrente für langjährig Versicherte (mindestens 35 Jahre) ist möglich – mit den genannten Abschlägen. Wer besonders langjährig versichert ist (mindestens 45 Jahre), kann früher abschlagsfrei in Rente, je nach Geburtsmonat deutlich vor der Regelaltersgrenze.

Seit 2023 lässt sich Rente und Arbeit deutlich flexibler kombinieren: Hinzuverdienstgrenzen für Altersrenten sind entfallen – auch für vorgezogene Altersrenten. Neben der Rente darf unbegrenzt hinzuverdient werden; bei Erwerbsminderungsrenten gelten weiterhin Grenzen.

Sonderzahlungen ab 50: Abschläge ausgleichen – aber zu welchem Preis?

Sonderzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung, um künftige Abschläge aus einem vorgezogenen Rentenbeginn ganz oder teilweise auszugleichen, sind ab 50 möglich. Das bestätigt die DRV und stellt Beispiele bereit.

Wie teuer ist das?

Maßstab ist das vorläufige Durchschnittsentgelt und der Beitragssatz. 2025 kostet ein zusätzlicher Entgeltpunkt rund 9.391,70 Euro (50.493 Euro × 18,6 %). Diese Größen ordnet die DRV (Beitragssatz) und seriöse Verbraucherquellen erläutern die Berechnung und den Punktpreis.

Wichtig: Sonderzahlungen sind ein finanziell spürbarer Hebel – aber kein billiger. Sie lohnen sich insbesondere dann, wenn tatsächlich frühzeitig in Rente gegangen werden soll und die Abschläge sonst dauerhaft drücken würden.

Das Beispiel neu gerechnet: Jahrgang 1960, Durchschnittsverdienst – mit Zahlen von 2025

Nehmen wir – wie im Videoskript – eine Beispielperson „Peter“, geboren 1960, mit durchschnittlichem Verdienst über weite Strecken des Erwerbslebens. Bei Durchschnittsverdienst entsteht ein Entgeltpunkt pro Jahr. Die im Skript genannten Entgeltpunkte übertragen wir auf 2025er Werte.

Frührente mit 63 (ohne Sonderzahlung):

Bei einem Start mit 63 nach 12 % Abschlag rund 30,27 Entgeltpunkte zur Anrechnung. Multipliziert mit dem Rentenwert 2025 ergibt das heute ca. 1.235 Euro brutto (30,27 × 40,79 €). Eine „Verdoppelung“ dieser Ausgangsrente entspräche rund 2.470 Euro brutto.

Abschläge vollständig ausgleichen (Sonderzahlung) und dennoch mit 63 starten:

Dafür müssten rund 4,69 Entgeltpunkte zusätzlich erkauft werden, sodass nach dem 12 %-Abschlag wieder 34,4 Punkte zählen. Das ergäbe heute etwa 1.403 Euro brutto (34,4 × 40,79 €). Die dafür nötige Sonderzahlung läge – überschlägig – bei rund 44.000 Euro (4,69 × 9.391,70 €). Das zeigt: Der Effekt ist positiv, aber teuer und die Verdopplung ist damit noch nicht erreicht.

Warten bis zur Regelaltersgrenze (66 Jahre + 4 Monate) und weiter einzahlen:

Arbeitet Peter weiter, sammelt er zusätzliche Punkte; im Skript summieren sich die Punkte bis zur Regelaltersgrenze auf 42,42. Ohne Abschlag ergibt das 2025 rund 1.730 Euro brutto (42,42 × 40,79 €). Damit ist man klar über der 63er-Rente, aber noch unter der „Verdoppelungsmarke“ von 2.470 Euro.

Arbeiten über die Regelaltersgrenze hinaus: der 0,5 %-Zuschlag wirkt doppelt

Hier greift die Flexirente besonders deutlich: Für jeden Monat nach der Regelaltersgrenze wächst die Rente zusätzlich um 0,5 % – und die weiter erarbeiteten Punkte kommen obendrauf. Wartet Peter ein Jahr, steigen seine bis dahin erworbenen Punkte aus dem Beispiel (43,42) durch den Zuschlag um 6 % auf 46,03 Punkte – das sind aktuell rund 1.877 Euro brutto.

Wartet er fünf Jahre (also bis 71 Jahre und 4 Monate), summieren sich die Punkte auf 47,42 und werden dann mit +30 % Zuschlag bewertet.

Das ergibt 61,65 Punkte und damit rund 2.515 Euro brutto (61,65 × 40,79 €) – mehr als die Verdopplung gegenüber der 63er-Rente ohne Ausgleich. Genau deshalb kann die Verdopplung realistisch sein, wenn Gesundheit, Arbeitsplatz und Wille zum Weiterarbeiten zusammenkommen.

Was bedeutet das strategisch? Drei Wege, drei Konsequenzen

Ein früher Rentenstart mit 63 ist bequem, aber er kostet dauerhaft Rentenniveau. Er lässt sich durch Sonderzahlungen abmildern, die jedoch spürbar Kapital binden.

Ein Warten bis zur Regelaltersgrenze beseitigt die Abschläge und bringt zusätzliche Punkte, reicht in typischen Durchschnittsbiografien aber oft nicht zur Verdopplung.

Wer länger arbeitet und die Rente später in Anspruch nimmt, profitiert mehrfach: mehr Punkte, 0,5 % Zuschlag pro Monat, weiterhin unbegrenzter Hinzuverdienst möglich – das ist der stärkste Hebel für die Verdopplung.

Flexirente und Teilrente: Brücken bauen statt „alles oder nichts“

Die Flexirente erlaubt es, den Übergang in Etappen zu gestalten: Teilrente, Teilzeit, später Vollrente. Seit 2023 können auch Frührentnerinnen und Frührentner ohne Grenze hinzuverdienen. Wer beruflich kürzertreten möchte, kann so Einkommen sichern und gleichzeitig weitere Entgeltpunkte aufbauen, sofern weiter Beiträge gezahlt werden. Das entschärft den Spagat zwischen Lebenszeit und Rentenhöhe.

Acht Punkte für die Einordnung – ohne Zahlensalat

Das Rechenbeispiel arbeitet mit 2025er Rechengrößen (Rentenwert 40,79 Euro). Der Beitragssatz liegt weiterhin bei 18,6 %, der Preis eines Entgeltpunkts 2025 bei rund 9.391,70 Euro. Das macht Ausgleichszahlungen teurer als in den Jahren zuvor, zugleich aber wertvoller, weil höhere Rentenwerte auch die Monatsrente heben.

Persönliche Abweichungen – z. B. wegen Phasen der Arbeitslosigkeit, Teilzeit oder höherer Verdienste – verändern die Punktesumme und damit die Ergebnisse. Eine kostenlose Beratung bei der Deutschen Rentenversicherung und der Blick in die offiziellen Online-Rechner sind dringend zu empfehlen, um die eigene Linie festzulegen.

Fazit: Verdoppeln mit 60 – möglich, aber nicht geschenkt

Wer mit 60 erstmals auf die eigene Rente schaut, hat das Spiel nicht verloren. Eine sofortige Verdopplung gelingt selten. Eine Verdopplung über die Zeit ist jedoch erreichbar, wenn zwei Hebel zusammenspielen: länger arbeiten als die Regelaltersgrenze und – wo gewünscht – gezielte Sonderzahlungen zum Ausgleich.

Das deutsche Rentenrecht 2025 setzt klare Anreize für späteren Rentenbezug (0,5 % pro Monat), der nachweislich stark wirkt. Die Flexirente bietet zusätzlich die Freiheit, Rente und Arbeit zu kombinieren – ohne Hinzuverdienstgrenzen. Wer gesundheitlich kann und will, hat damit realistische Chancen, die Rente auf das gewünschte Niveau zu heben.