Erwerbsminderungsrente: Schutz wirkt auch bei Wechsel in die vorgezogene Altersrente

Der Übergang von der Erwerbsminderungsrente in eine reguläre Altersrente ist für viele Erwerbsminderungsrentner mehr als ein normaler Schritt. Häufig geht es um die Sorge, ob sich durch den Rentenwechsel Nachteile ergeben könnten.

Diese Sorge ist nachvollziehbar, weil rund um Rentenarten, Abschläge, Rentenbeginn und Antragsfristen schnell der Eindruck entsteht, man könne durch eine falsche Entscheidung Rentenanspruch verlieren.

Genau an dieser Stelle setzt die wichtigste rechtliche Aussage an: “Wer aus einer Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente wechselt, soll dadurch nicht schlechter gestellt werden”, sagt der Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt.

Bestandsschutz im Gesetz: Der Schutz beim Rentenwechsel

Die Absicherung ist im Sozialrecht ausdrücklich geregelt. Maßgeblich ist § 88 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, also des Gesetzesteils zur gesetzlichen Rentenversicherung.

Dort steht sinngemäß, dass bei einem erneuten Rentenbeginn nach einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde zu legen sind, wenn der neue Rentenbeginn spätestens innerhalb von 24 Kalendermonaten nach Ende der vorherigen Rente liegt.

Der Wechsel von der Erwerbsminderungsrente in die Altersrente darf die rentenrechtliche Grundlage nicht verschlechtern, wenn die zeitlichen Bedingungen eingehalten werden.

Das ist die sozialrechtliche Antwort auf eine sehr praktische Frage. Sie sorgt dafür, dass der Übergang zur Altersrente nicht zu einem „Minusgeschäft“ wird, nur weil sich die Rentenart ändert.

Die 24-Monate-Regel: Warum nicht alles nahtlos passieren muss

Wichtig ist die Frist von 24 Kalendermonaten. Sie schafft Spielraum und nimmt Druck aus der Situation. Denn nicht jeder Lebenslauf erlaubt einen lückenlosen Übergang. Manchmal enden Renten wegen Erwerbsminderung, weil eine Befristung ausläuft oder eine Neubewilligung sich verzögert.

Manchmal gibt es Phasen ohne Rentenbezug, etwa weil zunächst Krankengeld oder andere Leistungen im Vordergrund stehen oder weil erst später klar wird, dass die Altersrente beantragt werden soll.

Wichtig: Es muss nicht unmittelbar am Tag nach dem Ende der Erwerbsminderungsrente die Altersrente beginnen. Entscheidend ist, dass der Beginn der neuen Rente in den Zwei-Jahres-Zeitraum fällt. Wer diese Frist einhält, behält den Schutz, der eine Schlechterstellung verhindern soll.

Entgeltpunkte statt Zahlbetrag: Warum sich der Schutz anders anfühlt als erwartet

Ein häufiges Missverständnis entsteht, weil viele Menschen den tatsächlichen monatlichen Auszahlungsbetrag im Blick haben.

Im Gesetz geht es jedoch nicht um den Zahlbetrag, sondern um die persönlichen Entgeltpunkte. Diese Entgeltpunkte sind vereinfacht gesagt die Rechengröße, aus der sich die Rentenhöhe ableitet.

Der Zahlbetrag kann sich dennoch verändern, etwa durch Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, steuerliche Effekte oder Besonderheiten bei Zuschlägen. Die Schutzregel zielt darauf, die rentenrechtliche Ausgangsbasis zu sichern, nicht jede denkbare Veränderung im Auszahlungsbetrag.

Das erklärt, warum Beratungsstellen zwar mit gutem Grund sagen können, dass man sich durch den Rentenwechsel rentenrechtlich nicht verschlechtert, aber gleichzeitig darauf hinweisen, dass die konkrete Auszahlung trotzdem im Detail geprüft werden sollte.

Sozialrechtliche Leistungen und Zuschläge hängen nicht nur von der Rentenformel ab, sondern auch vom individuellen Gesamtbild.

Vorgezogene Altersrente trotz Erwerbsminderungsrente: Was bei Schwerbehinderung eine Rolle spielt

Viele, die eine Erwerbsminderungsrente beziehen, verfügen zusätzlich über einen Schwerbehindertenausweis. Dann rückt die Altersrente für schwerbehinderte Menschen in den Blick, weil sie unter bestimmten Voraussetzungen einen früheren Rentenbeginn ermöglicht.

Hier taucht sofort die nächste Sorge auf: Wenn eine Altersrente vorzeitig beginnt, sind normalerweise Abschläge möglich. Wer früh in Rente geht, bekommt grundsätzlich weniger, weil die Rente länger gezahlt wird.

Beim Wechsel aus der Erwerbsminderungsrente greift allerdings der Bestandsschutz auch dann, wenn die Altersrente vorzeitig in Anspruch genommen wird, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind und die genannten Fristen eingehalten werden.

Das kann dazu führen, dass zusätzliche Abschläge, die bei einem „normalen“ vorzeitigen Altersrentenbeginn entstehen würden, in dieser Konstellation nicht zu einer Verschlechterung führen.

Der Schutz wirkt also auch bei vorgezogenen Altersrentenarten, wenn der Übergang aus einer Erwerbsminderungsrente erfolgt.

Gleichzeitig bleibt es dabei, dass jede Altersrentenart eigene Zugangsvoraussetzungen hat. Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen gehört dazu unter anderem die Wartezeit von 35 Versicherungsjahren. Ob diese erfüllt ist, entscheidet sich nach dem Versicherungskonto.

Deshalb ist die Kontenklärung und die Prüfung der Versicherungszeiten kein Formalismus, sondern die Voraussetzung dafür, dass der gewünschte Rentenweg überhaupt offensteht.

Teilweise Erwerbsminderung: Warum der Schutz hier besonders missverstanden wird

Besonders viele Nachfragen gibt es bei der Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung. Sie betrifft Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen noch zwischen drei und unter sechs Stunden täglich arbeiten könnten und häufig tatsächlich in Teilzeit weiterbeschäftigt sind.

Weil diese Rente als „halbe“ Erwerbsminderungsrente wahrgenommen wird, entsteht die Befürchtung, dass beim späteren Wechsel in die Altersrente ebenfalls nur eine „halbe Grundlage“ zählt.

Genau hier kommt die Bedeutung der Entgeltpunkte ins Spiel. Bei der teilweisen Erwerbsminderung wird die Auszahlung typischerweise mit dem Faktor 0,5 abgeleitet, was im Ergebnis zu einem geringeren Zahlbetrag führt als bei voller Erwerbsminderung. Für den Bestandsschutz ist jedoch entscheidend, welche persönlichen Entgeltpunkte rentenrechtlich zugrunde gelegt werden.

Der Schutz knüpft an die Entgeltpunkte an und sorgt dafür, dass beim Wechsel in die Altersrente mindestens die bisherige rentenrechtliche Basis berücksichtigt wird.

In der Praxis kann das dazu führen, dass die Altersrente mindestens so berechnet wird, als würde man die Grundlage nicht „halbieren“, obwohl die vorherige Zahlung aus der teilweisen Erwerbsminderung niedriger war. Dadurch wird verständlich, warum der Wechsel aus einer teilweisen Erwerbsminderungsrente nicht automatisch zu einer niedrigeren Altersrente führen darf.

Warum es trotzdem Abweichungen geben kann: Grundsicherung, Grundrente und andere Begleiteffekte

Auch wenn der Bestandsschutz eine Schlechterstellung verhindern soll, kann sich der Betrag auf dem Konto verändern. Das wirkt auf den ersten Blick widersprüchlich, ist aber oft Folge von Nebenmechanismen außerhalb der reinen Rentenformel.

Wer ergänzend Grundsicherung im Alter oder bei Erwerbsminderung erhält, erlebt beispielsweise, dass sich bei einer Rentenänderung die Anrechnung verändert. Auch ein Grundrentenzuschlag oder andere Zuschläge können das Bild verändern, weil sie an Voraussetzungen geknüpft sind, die nicht allein von der Rentenart abhängen.

In solchen Fällen kann es sein, dass die gesetzliche Rente zwar nicht schlechter berechnet wird, sich aber die Gesamtsituation aus Rente und ergänzenden Leistungen anders zusammensetzt.

Hinzu kommt, dass Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung, die Art der Krankenversicherung, mögliche Zusatzbeiträge oder auch steuerliche Aspekte beim Wechsel eine andere Wirkung entfalten können.

Das betrifft nicht nur Menschen mit höheren Renten, sondern auch jene, bei denen schon kleine Veränderungen im Brutto-Nettounterschied spürbar werden. Wer bislang nur den Nettozahlbetrag betrachtet hat, sollte im Rentenbescheid auch die Bestandteile wie Bruttorente, Abzüge und Zuschläge aufmerksam lesen.

Der richtige Zeitpunkt und der Antrag: Was in der Praxis häufig schiefläuft

Obwohl man sich rentenrechtlich nicht schlechter stellen kann, können Fehler beim Timing zu unnötigen Lücken führen. Dazu gehören verspätete Anträge oder unklare Übergänge zwischen befristeter Erwerbsminderungsrente und Altersrente.

Häufig ist das Problem nicht die Rentenhöhe, sondern die Frage, ob und wann überhaupt gezahlt wird. Wenn eine Erwerbsminderungsrente endet und die Altersrente erst später beantragt wird, kann eine Phase ohne laufende Zahlung entstehen, auch wenn der Bestandsschutz bei rechtzeitigem Beginn innerhalb der 24 Monate erhalten bleibt.

In der Praxis lohnt es sich, frühzeitig den möglichen Rentenbeginn zu prüfen und den Antrag so zu stellen, dass es keinen unnötigen Leerlauf gibt. Ebenso wichtig ist, das Versicherungskonto aktuell zu halten, weil fehlende Zeiten oder ungeklärte Beschäftigungsabschnitte die Prüfung der Wartezeiten verzögern können.

Solche Verzögerungen sind oft der Grund, weshalb Menschen die Situation als „unsicher“ erleben, obwohl die Rechtslage beim Schutz vor einer Schlechterstellung vergleichsweise klar ist.

Warum persönliche Beratung in vielen Fällen mehr ist als ein Standardsatz

Rentenrecht wirkt auf dem Papier eindeutig, im Alltag treffen jedoch mehrere Systeme aufeinander: Rentenversicherung, Krankenversicherung, gegebenenfalls Sozialamt, manchmal auch Betriebsrenten oder private Absicherungen.

Wer beispielsweise neben einer teilweisen Erwerbsminderungsrente noch arbeitet, muss zusätzlich den Blick auf Hinzuverdienstregelungen und die Entwicklung der Versicherungszeiten richten. Wer Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts erhält, muss Anrechnungsfragen klären. Wer gesundheitlich belastet ist, möchte vor allem Verlässlichkeit.

In solchen Situationen ist eine persönliche Beratung sinnvoll, weil sie die individuelle Konstellation betrachtet und nicht nur die Rentenformel. Sie kann außerdem helfen, Bescheide zu verstehen, Fristen einzuhalten und bei Unstimmigkeiten rechtzeitig zu reagieren.

Gerade wenn mehrere Leistungen ineinandergreifen, entscheidet nicht ein einzelner Satz im Gesetz über die gefühlte Sicherheit, sondern das Zusammenspiel der Details.

Ein Beispiel aus der Praxis

Frau M., 61 Jahre alt, erhält seit zwei Jahren eine befristete volle Erwerbsminderungsrente. Als die Befristung ausläuft, endet die Zahlung zunächst. Frau M. ist verunsichert, weil sie inzwischen die Voraussetzungen für eine vorgezogene Altersrente für schwerbehinderte Menschen erfüllt und überlegt, ob sie durch den Wechsel weniger Geld bekommen könnte, zumal sie die Altersrente deutlich vor ihrer Regelaltersgrenze beginnen lassen will.

Sie beantragt die Altersrente acht Monate nach dem Ende der Erwerbsminderungsrente. Damit liegt der neue Rentenbeginn innerhalb der 24-Monate-Frist. Bei der Berechnung prüft die Rentenversicherung die Entgeltpunkte, die der bisherigen Erwerbsminderungsrente zugrunde lagen, und stellt sicher, dass diese Entgeltpunkte auch für die neue Altersrente mindestens angesetzt werden.

Obwohl bei einer vorgezogenen Altersrente normalerweise zusätzliche Abschläge in Betracht kommen könnten, führt der Wechsel in dieser Konstellation nicht zu einer niedrigeren rentenrechtlichen Grundlage als zuvor. Im Ergebnis liegt ihre Altersrente nicht unter dem Niveau, das sich aus den bisher maßgeblichen Entgeltpunkten ergibt.

Frau M. merkt dennoch eine Veränderung auf dem Kontoauszug: Der Auszahlungsbetrag ist im ersten Monat der Altersrente leicht anders als bei der Erwerbsminderungsrente.

Der Grund ist nicht eine „schlechtere“ Rentenberechnung, sondern die veränderte Zusammensetzung aus Kranken- und Pflegeversicherungsabzug sowie der Wegfall einer kleinen ergänzenden Leistung, die zuvor wegen der damaligen Gesamtsituation gezahlt wurde. Nachdem diese Nebenpunkte geklärt sind, bleibt die entscheidende Erkenntnis: Der Rentenwechsel selbst hat sie rentenrechtlich nicht schlechter gestellt, die Abweichung entstand durch Begleitumstände außerhalb des Bestandsschutzes.

Der Wechsel ist geschützt, die Gesamtwirkung bleibt eine Frage des Einzelfalls

Die wichtigste Aussage lässt sich klar zusammenfassen: Beim Wechsel von der Erwerbsminderungsrente in eine Altersrente soll es keine rentenrechtliche Schlechterstellung geben. § 88 SGB VI schafft dafür einen Bestandsschutz, der an persönliche Entgeltpunkte anknüpft und innerhalb eines Zeitfensters von 24 Monaten nach Ende der vorherigen Rente greift.

Das gilt auch dann, wenn der Weg in eine vorgezogene Altersrente führt und auch bei der teilweisen Erwerbsminderung, bei der der Unterschied zwischen „halber Auszahlung“ und rentenrechtlicher Grundlage besonders häufig missverstanden wird.

Gleichzeitig bleibt richtig, dass sich der konkrete Zahlbetrag durch Zuschläge, Anrechnungen oder Abzüge verändern kann.

Wer zusätzlich auf Leistungen wie Grundsicherung angewiesen ist oder bei dem ein Grundrentenzuschlag eine Rolle spielt, sollte genau hinschauen. Der Rentenwechsel ist damit in der Sache gut abgesichert, aber die endgültige Wirkung auf das Haushaltsbudget erschließt sich oft erst, wenn alle Begleitumstände sauber geprüft sind.