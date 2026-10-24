Deutschlandticket für Rentner wird teurer: Wer bis 30. November nicht reagiert, verliert

Für viele Rentner ist das Deutschlandticket ein Stück Unabhängigkeit. Es ermöglicht Fahrten zum Arzt, Besuche bei den Enkeln oder Ausflüge ohne eigenes Auto, doch ab Januar 2027 wird das Ticket erneut teurer.

Besonders ärgerlich: Wer sein Deutschlandticket bei der Deutschen Bahn abonniert hat, muss bis zum 30. November 2026 aktiv auf die neuen Vertragsbedingungen reagieren. Andernfalls beendet die Bahn das betroffene Abonnement zum Jahresende, selbst wenn Rentner ihr Ticket eigentlich weiter nutzen möchten.

Deutschlandticket kostet Rentner ab 2027 fast 67 Euro

Zum 1. Januar 2027 steigt der monatliche Preis des Deutschlandtickets von bislang 63 Euro auf 66,80 Euro. Damit verteuert sich das Ticket um 3,80 Euro monatlich beziehungsweise 45,60 Euro im Jahr.

Wer das Deutschlandticket durchgehend zwölf Monate nutzt, muss künftig 801,60 Euro jährlich bezahlen. Für Rentner mit einer kleinen Altersrente kann diese zusätzliche Belastung durchaus ins Gewicht fallen.

Besonders problematisch ist, dass das bundesweite Deutschlandticket keinen allgemeinen Seniorenrabatt vorsieht. Wer bereits im Ruhestand ist, bezahlt deshalb grundsätzlich denselben regulären Preis wie jüngere Fahrgäste.

Tabelle: So viel müssen Rentner künftig bezahlen

Kosten 2026 Ab Januar 2027 Monatlicher Ticketpreis 63,00 € 66,80 € Kosten für drei Monate 189,00 € 200,40 € Kosten für sechs Monate 378,00 € 400,80 € Kosten für zwölf Monate 756,00 € 801,60 € Jährliche Mehrbelastung – 45,60 €

Die Preise gelten für das reguläre Deutschlandticket ohne regionale Ermäßigungen. Vergünstigte Senioren- oder Sozialtickets einzelner Verkehrsverbünde können davon abweichen.

Deutsche Bahn verlangt aktive Zustimmung von Rentnern

Die Preiserhöhung allein ist nicht die einzige Änderung. Die Deutsche Bahn verlangt von ihren betroffenen Abonnenten ausdrücklich die Zustimmung zum neuen Preis und zu ergänzenden Tarifbedingungen.

Rentner dürfen deshalb nicht davon ausgehen, dass ihr Deutschlandticket automatisch weiterläuft. Wer die notwendige Rückmeldung bis zum 30. November 2026 versäumt, muss mit einer Kündigung durch die Bahn zum 31. Dezember 2026 rechnen.

Ab dem 1. Januar 2027 ist das bisherige Deutschlandticket dann nicht mehr gültig. Die Deutsche Bahn erläutert das Verfahren in ihren Informationen zu den Vertragsänderungen.

So können Rentner ihr Deutschlandticket behalten

Wer sein Ticket weiter nutzen möchte, kann die neuen Vertragsbedingungen im Abo-Portal der Deutschen Bahn unter bahn.de bestätigen. Dort lässt sich das bestehende Abonnement aufrufen und die Fortführung zum neuen Preis akzeptieren.

Alternativ ist die Zustimmung über die App DB Navigator möglich. Nach dem Öffnen des Tickets mit dem QR-Code können Kunden über das Menü mit den drei Punkten die Vertragsänderungen aufrufen und bestätigen.

Besonders wichtig ist eine weitere Besonderheit: Die Zustimmung darf ausschließlich die Person erteilen, die das Abonnement bestellt hat. Wenn beispielsweise die Tochter das Deutschlandticket für ihren Vater abgeschlossen hat, muss sie als Vertragspartnerin die erforderliche Zustimmung abgeben.

Nicht alle Rentner müssen bis November reagieren

Eine Ausnahme gilt für Abonnements, die ab dem 15. Oktober 2026 abgeschlossen wurden. Diese Kunden wurden bereits beim Kauf über den höheren Preis und die zusätzlichen Vertragsbedingungen informiert.

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Deshalb ist bei diesen neu abgeschlossenen Verträgen keine erneute Zustimmung erforderlich. Das Deutschlandticket läuft 2027 automatisch zu den geänderten Konditionen weiter, solange es nicht fristgerecht gekündigt wird.

Auch bei Deutschlandtickets anderer Verkehrsunternehmen können abweichende Verfahren gelten. Rentner sollten deshalb zunächst prüfen, bei welchem Anbieter sie ihr Abonnement tatsächlich abgeschlossen haben.

Frist verpasst: Rentner können ihr Ticket noch retten

Wer die Rückmeldung bis zum 30. November verpasst, verliert nicht zwangsläufig jede Möglichkeit zur Fortsetzung des Abonnements. Die Deutsche Bahn bietet eine Reaktivierung bis zum 31. Dezember 2026 an, solange das Abonnement den Status „Kündigung eingeleitet“ trägt.

Über den Menüpunkt „Abo reaktivieren“ kann das Ticket noch zu den neuen Vertragsbedingungen fortgeführt werden. Nach dem Jahreswechsel ist dagegen ein neues Abonnement erforderlich.

Wer ab Januar versehentlich mit dem abgelaufenen Ticket unterwegs ist, riskiert ein erhöhtes Beförderungsentgelt von in der Regel 60 Euro. Gerade ältere Fahrgäste sollten deshalb vor ihrer ersten Fahrt im neuen Jahr kontrollieren, ob ihr Ticket tatsächlich noch gültig ist.

Rentner können mit regionalen Vergünstigungen viel Geld sparen

Bevor Rentner dem neuen Preis zustimmen, sollten sie prüfen, ob sie Anspruch auf ein günstigeres Ticket haben. Einige Bundesländer und Verkehrsverbünde bieten besondere Seniorentarife oder Sozialrabatte an, die erheblich unter dem regulären Deutschlandticketpreis liegen.

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In Hamburg wurde beispielsweise im Mai 2026 ein vergünstigtes Deutschlandticket für Einwohner ab 67 Jahren eingeführt. Auch in Mecklenburg-Vorpommern gibt es ein spezielles Angebot für ältere Menschen.

Welche Möglichkeiten bestehen, zeigt der Beitrag Rente: Hier ist das Deutschlandticket für Senioren deutlich günstiger.

Für 2027 sollten die jeweiligen Preise und Anspruchsvoraussetzungen beim Verkehrsverbund erneut geprüft werden. Nicht jeder regionale Rabatt bleibt nach der bundesweiten Preiserhöhung unverändert.

Grundsicherung und Wohngeld können günstigere Tickets ermöglichen

Besonders wichtig sind mögliche Sozialrabatte für Rentner mit geringen Einkünften. Wer Grundsicherung im Alter oder Wohngeld bezieht, kann abhängig vom Wohnort Zugang zu einem vergünstigten Deutschlandticket erhalten.

Die Unterschiede zwischen den Kommunen sind allerdings erheblich. Während manche Städte auch Wohngeldempfänger berücksichtigen, setzen andere einen bestimmten Sozialleistungsbescheid voraus.

Welche Vergünstigungen bisher möglich sind, erläutert der Beitrag Rentner bekommen das Deutschlandticket deutlich günstiger – unter diesen Bedingungen.

Gerade Rentner, deren Einkommen knapp für Miete und Lebenshaltung reicht, sollten mögliche Ansprüche prüfen. Ein Wohngeldbescheid kann in manchen Regionen auch den Weg zu einem günstigeren Ticket ebnen.

Zusätzliche Vertragsänderung betrifft auch künftige Preiserhöhungen

Die Deutsche Bahn verlangt nicht nur die Zustimmung zu den 66,80 Euro. Kunden sollen außerdem ergänzende Tarifbedingungen akzeptieren, die den Umgang mit künftigen Preisänderungen verändern.

Nach Angaben der Bahn sollen Kunden dadurch späteren Preisanpassungen nicht mehr jeweils gesondert zustimmen müssen. Über Änderungen will das Unternehmen weiterhin informieren, während das reguläre Kündigungsrecht bestehen bleibt.

Für Rentner bedeutet dies, dass sie zukünftige Mitteilungen und Abbuchungen weiterhin kontrollieren sollten. Wer die neuen Bedingungen akzeptiert, sollte sich daher nicht darauf verlassen, bei jeder weiteren Verteuerung erneut ausdrücklich gefragt zu werden.

Wann lohnt sich das Deutschlandticket für Rentner noch?

Ob das Deutschlandticket seinen Preis wert ist, hängt vor allem davon ab, wie häufig ältere Menschen Busse und Bahnen nutzen. Wer regelmäßig unterwegs ist oder häufiger über die Grenzen des eigenen Verkehrsverbundes fährt, kann mit dem bundesweit gültigen Ticket weiterhin günstiger fahren.

Anders sieht es bei Rentnern aus, die nur gelegentlich zum Arzt, zum Einkaufen oder zu Angehörigen fahren. Für sie können regionale Seniorenkarten, Einzelfahrscheine oder Tageskarten wirtschaftlicher sein.

Wer das Deutschlandticket nur in einzelnen Monaten benötigt, kann außerdem die monatliche Kündigungsmöglichkeit nutzen. Bei der Deutschen Bahn muss die reguläre Kündigung grundsätzlich bis zum zehnten Tag des jeweiligen Monats erfolgen, damit das Abonnement zum Monatsende endet.

Häufige Fragen und Antworten zum Deutschlandticket für Rentner 2027

1. Wie viel kostet das Deutschlandticket für Rentner ab Januar 2027?

Das reguläre Deutschlandticket kostet ab dem 1. Januar 2027 monatlich 66,80 Euro statt bisher 63 Euro. Einen einheitlichen bundesweiten Seniorenrabatt gibt es nicht.

2. Müssen alle Rentner bis zum 30. November 2026 zustimmen?

Nein, die Frist betrifft die entsprechenden Bestandsabonnements bei der Deutschen Bahn. Wer sein Abonnement dort ab dem 15. Oktober 2026 abgeschlossen hat, muss nicht erneut zustimmen, während für andere Verkehrsunternehmen eigene Verfahren gelten können.

3. Was passiert, wenn Rentner nicht auf die Preiserhöhung reagieren?

Die Deutsche Bahn kündigt betroffene Abonnements zum 31. Dezember 2026, wenn die erforderliche Zustimmung bis zum 30. November ausbleibt. Das bisherige Ticket ist dann ab Januar nicht mehr gültig.

4. Können Rentner ihre Zustimmung nach dem 30. November nachholen?

Ja, nach Angaben der Deutschen Bahn lässt sich ein bereits zur Kündigung vorgesehenes Abonnement noch bis zum 31. Dezember 2026 reaktivieren. Ab Januar muss bei einem beendeten Vertrag ein neues Ticket bestellt werden.

5. Gibt es günstigere Deutschlandtickets für Rentner mit wenig Geld?

Ja, einige Verkehrsverbünde bieten vergünstigte Deutschlandtickets für Senioren oder Menschen mit Grundsicherung beziehungsweise Wohngeld an. Ob Rentner einen Rabatt erhalten, hängt vom Wohnort, dem jeweiligen Angebot und den persönlichen Voraussetzungen ab.

6. Können Rentner das Deutschlandticket jederzeit kündigen?

Das Deutschlandticket ist grundsätzlich monatlich kündbar, bei der Deutschen Bahn regulär bis zum zehnten Tag des Monats zum Monatsende. Wer nur selten Bus und Bahn fährt, sollte deshalb prüfen, ob sich das Abonnement gegenüber anderen Fahrkarten tatsächlich lohnt.