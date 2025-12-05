Das will die Bundesregierung heute für unsere Rente beschließen

Lesedauer 6 Minuten

Selten hat ein Gesetzespaket die Regierungsparteien so sichtbar unter Spannung gesetzt wie das aktuelle Rentenpaket. Was Talkshows und Bundestagsdebatten als aufgeregter Schlagabtausch beginnt, ist in der Realität ein handfester Konflikt darüber, wie viel Verlässlichkeit der Staat bei der gesetzlichen Rente versprechen kann, ohne die Rechnung an die Jüngeren weiterzureichen – und wer am Ende dafür bezahlt: Beitragszahlerinnen und Beitragszahler, der Bundeshaushalt oder beides.

Heute, am Freitag, dem 5. Dezember 2025, steht die namentliche Abstimmung im Bundestag an. Schon dieser Zeitpunkt macht deutlich, wie politisch aufgeladen das Thema ist: Es geht nicht nur um Rentenzahlen, sondern auch um Disziplin in einer Koalition mit knapper Mehrheit und um die Frage, ob eine Regierung eine sozialpolitische Zusage durchbekommt, wenn ein Teil der eigenen Reihen offen blockiert.

Was die gesetzliche Rente im Alltag bedeutet – und warum das nicht „irgendwann“ ist

Rente klingt nach später. Praktisch betrifft sie jedoch die Gegenwart, weil die gesetzliche Rentenversicherung ein Umlagesystem ist: Wer heute sozialversicherungspflichtig arbeitet, finanziert mit seinen Beiträgen die laufenden Rentenzahlungen.

Der Beitragssatz liegt aktuell bei 18,6 Prozent des Bruttolohns und wird zwischen Arbeitgebern und Beschäftigten geteilt. Das Rentensystem lebt davon, dass genügend Menschen einzahlen – und dass die Zahl der Rentnerinnen und Rentner im Verhältnis zur Zahl der Beitragszahlenden nicht davonläuft.

Genau hier greift die demografische Realität ein. In Deutschland steigt die Lebenserwartung wieder, zugleich werden die geburtenstarken Jahrgänge in zunehmender Zahl zu Rentenbeziehern.

Der Abstand zwischen Erwerbsphase und Rentenphase ist für viele nicht klein: Wer mit Mitte oder Ende 60 aus dem Job ausscheidet, hat statistisch betrachtet oft noch viele Jahre vor sich. Das ist eine gute Nachricht – aber sie vergrößert die Aufgabe der Finanzierung der Rente.

Warum es weniger um „die Rente“ geht als um eine Formel

Wie hoch die Rente im Einzelfall ausfällt, hängt nicht von einem pauschalen Betrag ab, sondern von einem Rechenweg, der Einkommen und Versicherungsbiografie abbildet.

Der bekannteste Baustein sind die Entgeltpunkte, oft „Rentenpunkte“ genannt. Sie entstehen, indem das individuelle Jahreseinkommen ins Verhältnis zum sogenannten Durchschnittsentgelt gesetzt wird. Wer im jeweiligen Jahr ungefähr das Durchschnittsentgelt verdient, erhält für dieses Jahr ungefähr einen Entgeltpunkt. Verdient man weniger, gibt es anteilig weniger; verdient man mehr, anteilig mehr – bis zur Beitragsbemessungsgrenze.

Für das Jahr 2026 zeichnet sich ein vorläufiges Durchschnittsentgelt von 51.944 Euro brutto ab. Diese Zahl ist nicht nur eine Statistik, sondern wirkt unmittelbar darauf, wie „teuer“ ein Entgeltpunkt wird: Wer deutlich unter diesem Wert liegt, sammelt pro Jahr weniger Punkte als jemand, der ihn erreicht.

In der Rentenformel steht neben den Entgeltpunkten der Zugangsfaktor. Er bildet ab, ob jemand früher oder später als mit dem regulären Renteneintrittsalter in Rente geht. Wer früher geht, muss Abschläge hinnehmen; wer später geht, kann Zuschläge erreichen.

Hinzu kommt der aktuelle Rentenwert – also der Betrag, den ein Entgeltpunkt monatlich wert ist. Seit dem 1. Juli 2025 beträgt dieser Rentenwert bundeseinheitlich 40,79 Euro. Der vierte Baustein ist der Rentenartfaktor, der beispielsweise zwischen einer Altersrente und anderen Rentenarten unterscheidet.

Das Ergebnis klingt technisch, ist aber problematisch. Denn an einer Stelle verlassen Politik und Rentenformel immer wieder den reinen Automatismus: beim Rentenniveau.

Das Rentenniveau: Nicht nur eine Kennzahl

Das Rentenniveau, genauer das „Sicherungsniveau vor Steuern“, beschreibt vereinfacht, wie sich eine Standardrente im Verhältnis zum Durchschnittsverdienst entwickelt. Seit Jahren gilt in Deutschland eine Schutzlinie: Das Rentenniveau soll nicht unter 48 Prozent fallen. Diese Schutzlinie läuft nach bisheriger Rechtslage nach der Rentenanpassung 2025 aus. Genau dort setzt die Bundesregierung an.

Der Streit entzündet sich an der Abwägung zwischen zwei Risiken. Auf der einen Seite steht die Sorge, dass Renten langfristig deutlich langsamer steigen als Löhne und damit Kaufkraft verlieren könnten. Auf der anderen Seite steht die Sorge, dass eine politisch garantierte Untergrenze die Finanzierungslast nach oben treibt – und damit jüngere Generationen über höhere Beiträge, höhere Steuerzuschüsse oder beides belastet.

In diesem Spannungsfeld wird das Rentenniveau zur Stellschraube, an der sich soziale Sicherheit, Generationengerechtigkeit, Haushaltsdisziplin und Koalitionsfrieden zugleich festhaken.

Was im Rentenpaket 2025 steckt – und was damit versprochen wird

Der Gesetzentwurf trägt einen nüchternen Namen, hat aber weitreichende Folgen: Das Rentenniveau soll durch eine Fortsetzung der Schutzlinie bis zur Rentenanpassung am 1. Juli 2031 bei 48 Prozent stabilisiert werden. Die Begründung der Regierung lautet, dass die Renten ohne diese Maßnahme in den Jahren nach 2025 spürbar von der Lohnentwicklung abgekoppelt würden.

Das Arbeitsministerium argumentiert zudem mit greifbaren Beispielen: Eine Rente von 1.500 Euro könne zum 1. Juli 2031 durch die Stabilisierung um etwa 35 Euro pro Monat höher ausfallen, also um 420 Euro im Jahr.

Bemerkenswert ist dabei der Finanzierungsansatz: Der Gesetzentwurf sieht vor, dass die Mehraufwendungen, die aus der Fortsetzung der Schutzlinie entstehen, aus Steuermitteln vom Bund erstattet werden sollen. Das ist ein Signal, weil damit die unmittelbare Belastung über steigende Rentenbeiträge begrenzt werden soll – allerdings eben um den Preis höherer Ansprüche an den Bundeshaushalt.

Zum Paket gehört außerdem eine Ausweitung der Anerkennung von Kindererziehungszeiten. Ziel ist, Kindererziehung in der Rente unabhängig vom Geburtsjahr des Kindes gleich zu behandeln. Praktisch läuft das auf eine weitere Aufwertung der sogenannten „Mütterrente“ hinaus, von der laut Ministerium Millionen Menschen profitieren sollen, vor allem Frauen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien.

Flankierend werden in der Debatte weitere Bausteine diskutiert, darunter Anreize für freiwilliges Weiterarbeiten im Alter. Besonders prominent ist die sogenannte Aktivrente, bei der Einkommen nach Erreichen der Regelaltersgrenze bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei gestellt werden sollen. Die Idee dahinter ist doppelt: Sie soll Fachkräfte länger im Arbeitsmarkt halten und zugleich das Signal senden, dass längeres Arbeiten nicht bestraft, sondern belohnt wird.

Der Konflikt mit der Jungen Gruppe: „Verlässlichkeit“ gegen „Belastungsgrenze“

Dass ausgerechnet ein Rentengesetz die Union intern aufwühlt, hat mehrere Gründe. Einer davon ist strategisch: Viele jüngere Abgeordnete und Nachwuchsorganisationen möchten das Thema Generationengerechtigkeit stärker sichtbar machen – auch als Profilfrage gegenüber der SPD.

Ein anderer Grund ist fiskalisch: Wer das Rentenniveau politisch stabilisiert, verschiebt Risiken. Entweder steigen die Beiträge später stärker, oder der Bundeszuschuss wächst, oder beides. Damit wächst die Konkurrenz um Haushaltsmittel – und die Frage, welche Reformen dann an anderer Stelle unterbleiben.

Die Junge Gruppe in der Unionsfraktion kritisiert besonders die Perspektive über das Jahr 2031 hinaus. In der Debatte steht ein Passus, der sinngemäß festlegt, dass bei Berechnungen nach 2031 von einem höheren Niveau ausgegangen werden soll, als es das geltende Recht ohne Schutzlinie nahelegen würde.

Kritiker in der Union beziffern die möglichen Zusatzkosten über die 2030er Jahre in Größenordnungen, die schwer vermittelbar sind, und warnen vor einer langfristigen Hypothek für die arbeitende Generation.

Die Koalition reagiert darauf mit einem klassischen politischen Mechanismus: Sie hält am Gesetz fest, verspricht aber weitere Reformarbeit durch eine Rentenkommission. Für die Kritiker ist das noch kein Ersatz für konkrete Strukturentscheidungen. Denn eine Kommission kann Vorschläge machen – entscheiden muss am Ende der Bundestag.

Rentenkommission: Ausweg aus dem Streit – oder nur Zeitgewinn?

Die Einsetzung einer Rentenkommission ist in diesen Tagen mehr als ein Fachgremium. Sie ist ein politisches Ventil. Die Bundesregierung hat in Aussicht gestellt, die Kommission noch 2025 einzusetzen und Ergebnisse vor dem Sommer 2026 vorzulegen. Inhaltlich sollen dort Fragen verhandelt werden, die in der Tagespolitik hoch umstritten sind, etwa die Entwicklung der Lebensarbeitszeit und die Einbeziehung weiterer Gruppen in die gesetzliche Rentenversicherung.

Doch auch das hat eine Schattenseite: Wenn eine Regierung bei der Rente kurzfristig Stabilität garantiert und die großen Umbauten vertagt, entsteht der Eindruck, man kaufe sich Zeit.

Das kann funktionieren, wenn die ökonomischen Annahmen halten, der Arbeitsmarkt stabil bleibt und der Bundeshaushalt finanzielle Spielräume hat. Es kann aber ebenso schnell kippen, wenn Konjunktur und Einnahmen schwächeln oder andere Großausgaben Priorität gewinnen.

Dass im Streit sogar begleitende Parlamentsinitiativen zur Kommission kurzfristig verschoben oder zurückgezogen wurden, zeigt, wie empfindlich die Lage ist. Es geht nicht nur um Inhalte, sondern um Vertrauen innerhalb der Fraktionen – und darum, wer nachgibt, ohne sein Gesicht zu verlieren.

Die demografische Rechnung hinter dem Konflikt

Unabhängig vom Tagesstreit bleibt die strukturelle Ausgangslage: In der gesetzlichen Rentenversicherung stehen einem Altersrentner heute grob zwei Beitragszahler gegenüber; Anfang der 1960er Jahre waren es noch etwa sechs. Gleichzeitig steigt der Altersquotient, also das Verhältnis älterer Menschen zu den Menschen im Erwerbsalter.

Die Rentenversicherung kann solche Verschiebungen nicht wegmoderieren. Sie kann sie nur verteilen – über Beiträge, Rentenformel, Steuerzuschüsse und das Renteneintrittsalter.

Die Brisanz entsteht, weil jede dieser Stellschrauben sofort Gewinner und Verlierer produziert. Höhere Beiträge treffen Beschäftigte und Arbeitgeber. Höhere Steuerzuschüsse treffen den Haushalt und damit andere Politikfelder – oder führen zu mehr Schulden.

Ein steigendes Rentenalter trifft Menschen unterschiedlich je nach Gesundheit, Beruf und Bildungsweg. Und Kürzungen beim Rentenniveau treffen besonders diejenigen, die keine oder nur geringe zusätzliche Vorsorge haben.

Das Ministerium verweist dabei auf eine soziale Realität, die in der Debatte oft untergeht: Ein erheblicher Teil der Seniorinnen und Senioren lebt im Alter ausschließlich von der gesetzlichen Rente, in Ostdeutschland ist dieser Anteil noch einmal deutlich höher.

Was am 5. Dezember 2025 wirklich entschieden wird

Die Abstimmung über das Rentenpaket ist deshalb ein doppelter Test. Inhaltlich entscheidet der Bundestag, ob das Rentenniveau über 2025 hinaus politisch stabilisiert wird und wie Kindererziehungszeiten künftig bewertet werden. Politisch entscheidet sich, ob die Koalition ihre sozialpolitische Zusage mit eigener Mehrheit durchbringt – oder ob sie, auch nur rechnerisch, auf Enthaltungen oder Stimmen aus der Opposition angewiesen wäre.

Im Hintergrund steht dabei eine unbequeme Wahrheit: Selbst ein erfolgreiches Rentenpaket löst nicht das Grundproblem, sondern verschiebt seine Bewältigung.

Die große Frage bleibt, ob Deutschland in den nächsten Jahren den Mut findet, die Rentenversicherung so umzubauen, dass die Lasten fairer verteilt werden – zwischen Generationen, zwischen Einkommensgruppen und möglicherweise auch zwischen Berufsgruppen. Die Rentenkommission kann dafür den Rahmen liefern. Die politische Entscheidung darüber wird sie niemandem abnehmen.

Fazit: Die Rente ist sicher – nur nicht ohne Preis

Der Satz „Die Rente ist sicher“ wirkt heute wie eine historische Beruhigungsformel aus einer Zeit, in der demografische Trends weniger zugespitzt waren und Spielräume größer schienen. Sicherheit lässt sich in der Rentenpolitik weiterhin herstellen – aber sie ist nicht gratis. Wer Stabilität beim Rentenniveau garantiert, muss erklären, wer sie bezahlt.

Wer vor Kosten warnt, muss erklären, wie soziale Härten verhindert werden. Und wer eine Kommission einsetzt, muss zeigen, dass daraus mehr entsteht als ein weiterer Bericht.

Am Ende geht es um ein politisches Versprechen, das in Deutschland besonders empfindlich ist: dass jahrzehntelange Arbeit zu einem Alter führt, das nicht zum Armutsrisiko wird. Dieses Versprechen trägt nur, wenn es ehrlich finanziert wird – und wenn die Politik den Konflikt nicht nur vertagt, sondern austrägt.

