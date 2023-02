Bürgergeld: Steigende Stromkosten – Härtefallmehrbedarf beantragen

Teilen

Sozialrechtsexperten warnen: Die Regelleistungen im Bürgergeld reichen nicht aus, um die steigenden Stromkosten zu zahlen. Tatsächlich ist der Regelbedarf für Strom im Schnitt um 25 Prozent zu niedrig bemessen. Weil die Bundesregierung kurzfristig an der Situation nichts ändern will, besteht die Frage, was Betroffene jetzt tun können.

Für einen Single-Haushalt sind gerade einmal 40,74 Euro für Haushaltsstrom vorgesehen. In Großstädten wie Berlin zahlen Ein-Personen-Haushalte im besten Falle rund 51 Euro. Selbst wenn die Strompreisbremse installiert würde, bliebe immer noch eine Differenz von knapp 9 Euro (49 Euro).

Laut dem Verbraucherportal „Verivox“ zahlte ein durchschnittlicher Haushalt für 5000 Kilowattstunden rund 2334 Euro pro Jahr (46,7 Cent pro kWh). Im Vorjahreszeitraum musste der gleiche Haushalt noch 1704 Euro zahlen. Somit sind die Strompreise um satte 37 Prozent gestiegen.

Unterdeckung kann langfristig nicht ausgeglichen werden

Dieser Fehlbetrag mag kurzfristig für Bürgergeld-Beziehende aus anderen Regelbedarfen ausgeglichen werden können. Aber: Durch steigende Lebenshaltungskosten wird das Geld zunehmend knapp. Viele Betroffene haben bereits Mitte des Monats kaum noch Geld, um sich vollwertig zu ernähren.

Härtefallmehrbedarf als unabweisbaren laufenden Bedarf

Der Sozialrechtsexperte Harald Thomé vom Hilfeverein „Tacheles“ schlägt vor, dass Betroffene einen Härtefallmehrbedarf als unabweisbaren laufenden Bedarf gemäß § 21 Absatz 6 SGB II beantragen.

Entscheidend für den Antrag sind die steigenden Stromkosten. Sie sind zwischen 37 und 60 Prozent höher als noch im Jahre 2021. Der Regelbedarf beim Bürgergeld für Strom wurde aber gerade einmal um 11,8 Prozent erhöht.

Hinzukommend sind bei einer dezentralen Warmwasserversorgung die Kostenübernahmen gedeckelt. Eine Erhöhung ist aufgrund der Anforderung, einen extra Zähler einzubauen, fast immer ausgeschlossen.

Bisher hat allerdings der Gesetzgeber nicht reagiert, obwohl das Bundesverfassungsgericht eindeutig in solcher Situation zur Eile mahnte:

Das Bundesverfassungsgericht hatte bereits im Zuge der bevorstehenden Preissteigerungen im Energiesektor im Jahre 2014 geurteilt:

“Ergibt sich eine offensichtliche und erhebliche Diskrepanz zwischen der tatsächlichen Preisentwicklung und der bei der Fortschreibung der Regelbedarfsstufen berücksichtigten Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter, muss der Gesetzgeber zeitnah darauf reagieren. So muss die Entwicklung der Preise für Haushaltsstrom berücksichtigt werden. Ist eine existenzgefährdende Unterdeckung durch unvermittelt auftretende, extreme Preissteigerungen nicht auszuschließen, darf der Gesetzgeber dabei nicht auf die reguläre Fortschreibung der Regelbedarfsstufen warten.” (BVerfG AZ: 1 BvL 10/12; AZ: 1 BvL 12/12; AZ: 1 BvR 1691/13; Rn 144).

Nach Ansicht des Sozialrechtsexperten muss der Gesetzgeber jetzt reagieren, indem dieser “zusätzliche Ansprüche auf Zuschüsse zur Sicherung des existenznotwendigen Bedarfs” gewährt.

“Entweder wird die Haushaltsenergie jetzt kurzfristig aus den Regelleistungen rausgenommen, oder die Stromkosten, die sich oberhalb der Beträge, die dafür im Regelsatz vorgesehen sind, sind im Rahmen des Härtefallmehrbedarfs nach § 21 Abs. 6 SGB II bzw. abweichende Regelleistungen nach § 27a Abs. 4 SGB XII zu übernehmen”, mahnt Thomé.

Die Versorgung von Energie ist in Deutschland ein Grundrecht. Daher würde hier auch ein unabweisbarer Bedarf besteht.

Ab welcher Höhe ist ein unabweisbarer Bedarf?

Das Landessozialgericht Hamburg hatte beispielsweise “keine Zweifel, dass bei einem regelmäßigen monatlichen Aufwand von – mindestens – 20 Euro ein erhebliches Abweichen von dem durchschnittlichen Bedarf besteht” (AZ: L 4 AS 25/20, Rn 58).

In einem anders gelagerten Fall hatte das Bundessozialgericht entschieden, dass ein zusätzlicher unabweisbarer Bedarf bereits bei 27,20 Euro pro Monat besteht.

Wenn die Stromkosten 20 Euro den Regelsatz-Anteil übersteigen

Im Kontext der gefällten Urteile kann “die Position vertreten werden, dass spätestens dann, wenn die Kosten mehr als 20 EUR im Monat den Betrag übersteigen, der für Haushaltsenergie im Regelsatz vorgesehen ist, dass dann ein Mehrbedarfsanspruch nach § 21 Abs. 6 SGB II in voller Höhe für den Betrag besteht, der den im Regelsatz dafür vorgesehen übersteigt”, sagt Thome´.

Leistungsbeziehenden ist nämlich aufgrund der Preissteigerungen nicht zuzumuten, die höheren Stromkosten durch Einsparungen in anderen Bedarfen auszugleichen. Somit müsste es eine “individuellen Regelsatzerhöhung nach § 27a Abs. 4 SGB XII oder Anpassung der Regelbedarfe entsprechend des für das SGB XII geplanten Einführung einer Härtefallregelung nach § 30 Abs. 9 SGB XII – E” bedürfen, mahnt der Experte.

Jetzt sind die Sozialgerichte gefordert

Nun sind die Sozialgerichte gefordert, mahnt Thomé. Die Gerichte sollten Anträge auf höhere Regelsätze nicht auf formellen Gründen – wie in der Vergangenheit oft passiert – ablehnen, sondern auf dem Gerichtsweg überprüfen. Die Gerichte sollten vielmehr den Arbeitsauftrag des Bundesverfassungsgerichts ernst nehmen.

Antrag stellen und Klage beim Sozialgericht

Bürgergeld-Bezieher sollten deshalb jetzt einen Härtefallmehrbedarf beantragen und die Stromnachzahlung beim zuständigen Jobcenter als einmaligen Bedarf geltend machen.

Fest steht jedoch jetzt schon, dass die Jobcenter derlei Anträge ablehnen werden und wenn überhaupt ein Darlehen gewähren. Letztlich wird es auf ein Klageverfahren vor dem Sozialgericht hinauslaufen, um den Härtefallmehrbedarf durchzusetzen. Die Bundesregierung sieht nämlich derzeit keinen Handlungsbedarf.