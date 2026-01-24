Bürgergeld: Schonvermögen ignoriert – So kürzt das Jobcenter Familien ihr Geld

Lesedauer 5 Minuten

Viele Bürgergeld-Bezieher gehen davon aus, dass das Jobcenter ihr Vermögen korrekt prüft. In der Praxis wird jedoch immer wieder Geld angerechnet, das ganz oder teilweise geschützt ist – oder es wird Vermögen einzelnen Personen falsch zugeordnet. Wer das nicht erkennt, verliert Leistungen, obwohl Bürgergeld zustehen kann.

Schonvermögen ist kein Entgegenkommen

Das Schonvermögen ist kein „Goodwill“ des Jobcenters, sondern gesetzlich festgelegt. Die Behörde muss die Schutzregelungen anwenden, begründen und rechnerisch sauber umsetzen. Fehler passieren besonders dort, wo Konten gemeinsam geführt werden, Gelder mehreren Personen gehören oder die Verwertbarkeit eines Vermögensgegenstands nur behauptet, aber nicht belegt wird.

Karenzzeit: In den ersten 12 Monaten gelten andere Regeln

Beim Bürgergeld ist entscheidend, ob man sich noch in der Karenzzeit befindet. In den ersten 12 Monaten des Leistungsbezugs gelten deutlich höhere Vermögensfreibeträge. Nach Ablauf dieser Karenzzeit wird strenger geprüft und die regulären Freibeträge greifen.

Genau an dieser Schnittstelle entstehen viele falsche Ablehnungen, weil Bescheide mit falschen Freibeträgen rechnen oder die Zuordnung innerhalb der Familie nicht sauber vorgenommen wird.

Besonders Familien trifft die falsche Anrechnung

Gerade Familien geraten schnell unter Druck, wenn das Jobcenter Vermögen pauschal bewertet. Typisch ist, dass Guthaben auf einem Elternkonto automatisch als „Vermögen der Eltern“ behandelt wird, obwohl darin Geld steckt, das tatsächlich den Kindern gehört.

Entscheidend ist dabei nicht, was die Familie meint, sondern was rechtlich und anhand von Unterlagen nachvollziehbar ist. Ohne saubere Nachweise kann Kindervermögen auf dem Elternkonto im Streitfall als Elternvermögen behandelt werden – und genau daran scheitern viele Verfahren.

Das sind die rechtlichen Grundlagen zum Schonvermögen

Das Bürgergeld schützt Vermögen bis zu bestimmten Freibeträgen. Maßgeblich ist eine personenbezogene Betrachtung: Es wird geprüft, wem das Vermögen rechtlich gehört, ob es verwertbar ist und ob Karenzzeit-Regeln oder die regulären Freibeträge gelten.

Pauschale Anrechnungen sind nicht zulässig. Das Jobcenter muss darlegen, wie es gerechnet hat und warum es zu dem Ergebnis kommt, dass Vermögen einzusetzen ist.

Was fällt beim Bürgergeld unter geschütztes Vermögen?

Zum geschützten Vermögen zählen vor allem die gesetzlichen Freibeträge auf Ersparnisse. Zusätzlich können bestimmte Formen der Altersvorsorge geschützt sein. Entscheidend ist: Das Jobcenter darf nicht nur auf eine Kontosumme schauen, sondern muss klären, wem das Geld gehört und ob es nach den Regeln des Bürgergeldrechts tatsächlich einzusetzen ist.

Wichtig ist außerdem, was oft falsch verstanden wird: Eine behauptete „Zweckbindung“ macht Geld nicht automatisch unantastbar. Wer sich darauf beruft, muss plausibel und belegbar darlegen, warum ein Betrag nicht als frei verfügbare Rücklage zu behandeln ist oder warum er einer anderen Person zuzuordnen ist.

Im Zweifel entscheidet nicht die Erklärung, sondern die Nachweisbarkeit: Herkunft, Zuordnung, Kontoführung und ein stimmiges Gesamtbild.

Geschütztes Vermögen und nicht geschütztes Vermögen

Geschütztes Vermögen Nicht geschütztes Vermögen Vermögen innerhalb der gesetzlichen Freibeträge (je Person, Karenzzeit beachten) Ersparnisse oberhalb der Freibeträge, die frei verfügbar sind Vermögen von Kindern, wenn es rechtlich den Kindern zuzuordnen und belegbar ist Guthaben, das ohne belastbare Nachweise pauschal den Eltern zugerechnet wird Bestimmte Formen geschützter Altersvorsorge (je nach Ausgestaltung) Vermögensanlagen ohne Schutzstatus, kurzfristig verwertbar Vermögen, über das rechtlich oder tatsächlich nicht frei verfügt werden darf (z. B. Verpfändung, Beschlagnahme, Sperre) – jeweils zu belegen Sofort verwertbares Vermögen, das ohne Einschränkung genutzt werden kann

Typische Fehler bei der Vermögensanrechnung

Jobcenter rechnen Kontoguthaben an, ohne die Zuordnung innerhalb der Familie sauber zu prüfen. Häufig werden Freibeträge in der falschen Phase angewandt, Kindervermögen auf Elternkonten pauschal als Elternvermögen behandelt oder die Verwertbarkeit wird unterstellt, obwohl rechtliche oder tatsächliche Hindernisse bestehen. Besonders kritisch ist, wenn der Bescheid nur mit einer Gesamtsumme argumentiert und die Rechenschritte fehlen.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Bei zu niedrigem Wasserverbrauch streicht Jobcenter die Mietkosten

Modell für die Praxis: Andre, Verena, Emilia und Luna

Andre und Verena leben mit ihren Töchtern Emilia und Luna in einer Mietwohnung und beantragen Bürgergeld. Die Karenzzeit ist bereits abgelaufen. Auf dem Konto der Eltern liegen 55.000 Euro. Davon stammen 30.000 Euro aus Geldgeschenken und Sparbeträgen, die den Kindern zugedacht waren (je 15.000 Euro), die übrigen 25.000 Euro sind Rücklagen der Eltern.

Das Jobcenter lehnt den Antrag ab und erklärt, das Vermögen übersteige die zulässige Grenze.

Warum das Jobcenter falsch rechnen kann

Das Amt bewertet die gesamten 55.000 Euro als Vermögen der Eltern, weil das Geld auf ihrem Konto liegt. Es prüft nicht ausreichend, ob ein Teil rechtlich den Kindern zuzuordnen ist. Genau hier liegt der Streitpunkt: Kontoführung und Eigentum sind nicht automatisch identisch, aber wer eine abweichende Zuordnung behauptet, muss sie belegen.

Warum der Fall nicht „automatisch gewonnen“ ist

Der entscheidende Punkt ist die Beweisbarkeit. Wenn die 30.000 Euro nur als Sammelposten auf dem Elternkonto liegen, ohne nachvollziehbare Herkunft, ohne klare Zuordnung und ohne konsistente Kontobewegungen, kann die Kinderzuordnung scheitern.

Dann bleibt es bei der Wertung als Elternvermögen. Wer dagegen Herkunft und Zuordnung sauber dokumentieren kann, hat eine deutlich bessere Ausgangslage.

Wie Andre und Verena reagieren

Andre und Verena legen fristgerecht Widerspruch ein und liefern eine nachvollziehbare Aufstellung: wann und von wem Schenkungen kamen, wie Beträge für die Kinder angespart wurden, welche Zahlungen mit den Kindern zusammenhängen und wie sich die Summen erklären.

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

Zusätzlich trennen sie künftig Kindervermögen soweit möglich organisatorisch, damit spätere Prüfungen nicht wieder am selben Punkt hängen. Mit dieser Dokumentation muss das Jobcenter die Zuordnung neu bewerten und kann nicht bei einer pauschalen Kontosumme stehen bleiben.

Gegenbeispiel aus der Praxis: Wenn Vermögen zurecht angerechnet wird

Markus und Heike beantragen Bürgergeld, nachdem Markus seine Arbeit verloren hat. Die beiden haben erwachsene Kinder (27 und 29), die zwar im Haushalt wohnen, aber nicht Teil der Bedarfsgemeinschaft sind. Auf den Konten von Markus und Heike liegen 85.000 Euro, frei verfügbar und ohne geschützten Vorsorgecharakter.

Warum das Jobcenter hier korrekt anrechnet

Das Geld gehört den Eltern, ist kurzfristig verwertbar und liegt deutlich über den einschlägigen Freibeträgen. Es gibt keine belastbaren Hinweise, dass es Kindern zuzuordnen wäre oder als geschützte Altersvorsorge gilt. In dieser Konstellation greift der Grundsatz der Nachrangigkeit: Vor Leistungen ist grundsätzlich eigenes, frei verfügbares Vermögen einzusetzen.

Der Unterschied zu rechtswidrigen Fällen

In rechtswidrigen Fällen scheitert die Entscheidung meist nicht an der Existenz von Vermögen, sondern an falscher Zuordnung, falscher Freibetragsrechnung oder einer nicht begründeten Verwertbarkeitsannahme. Hier hingegen sind Eigentum, Verwertbarkeit und Höhe eindeutig.

Warum solche Fehler so gefährlich sind

Ein rechtswidriger Ablehnungsbescheid bleibt wirksam, solange er nicht angegriffen wird. Jobcenter korrigieren fehlerhafte Vermögensbewertungen nicht automatisch. Jeder Monat ohne Leistung verschärft die Lage, weil Miete, Strom und Alltag nicht warten.

Dann lohnt sich eine Rechtsberatung

Beratung lohnt sich insbesondere, wenn das Jobcenter Vermögen anrechnet, ohne nachvollziehbar zu erklären, wie die Zuordnung vorgenommen wurde, welche Freibeträge angesetzt wurden und warum Schutzvorschriften nicht greifen sollen. Das gilt besonders bei Kindervermögen, bei gemischten Konten, bei größeren Guthaben und immer dann, wenn ein Bescheid mit einer einzigen pauschalen Zahl argumentiert.

So beugen Sie falschen Anrechnungen vor

Wer Rücklagen hat, sollte frühzeitig Ordnung schaffen: Kindervermögen nach Möglichkeit getrennt führen, Herkunft und Zuordnung dokumentieren und bei gemeinsamer Kontoführung nachvollziehbar festhalten, welche Beträge wem gehören. Bei Schenkungen helfen nachvollziehbare Nachweise und konsistente Kontobewegungen. Wer erst im Streitfall „nachträglich erklärt“, startet meist mit einem Nachteil.

Prüfen schützt vor Existenzverlust

Wer eine Vermögensanrechnung ungeprüft hinnimmt, verliert unter Umständen monatelang Leistungen. Schon kleine Rechen- und Zuordnungsfehler können zu einer kompletten Ablehnung führen. Kontrolle ist deshalb kein Misstrauen, sondern Selbstschutz.

Kurz-Check: So wehren Sie sich gegen falsche Vermögensanrechnung

Prüfen Sie, welche Beträge als Vermögen angesetzt wurden und ob die Berechnung personenbezogen erfolgt. Klären Sie schriftlich, wem welche Gelder gehören, und belegen Sie Herkunft und Zuordnung – besonders bei Kindervermögen auf Elternkonten. Gegen einen aktuellen Bescheid ist der Widerspruch das zentrale Mittel; wer zu lange wartet, riskiert Bestandskraft.

Für ältere, bereits bestandskräftige Bescheide kommt ein Überprüfungsantrag in Betracht, allerdings sind Nachzahlungen im Bürgergeld in der Praxis regelmäßig auf einen begrenzten rückwirkenden Zeitraum beschränkt. Deshalb lohnt sich schnelles Handeln.

FAQ: Schonvermögen beim Bürgergeld

Darf das Jobcenter jedes Guthaben anrechnen?

Nein. Freibeträge und geschützte Vermögenspositionen müssen berücksichtigt werden. Zusätzlich muss die Zuordnung zu einzelnen Personen stimmen.

Zählt das Geld meiner Kinder automatisch als mein Vermögen, wenn es auf meinem Konto liegt?

Nicht automatisch, aber ohne gute Nachweise ist das Risiko hoch, dass es als Elternvermögen bewertet wird. Entscheidend sind Herkunft, Zuordnung und Plausibilität anhand von Unterlagen.

Was passiert, wenn ich keinen Widerspruch einlege?

Dann wird der Bescheid bestandskräftig und wirkt weiter, selbst wenn er fehlerhaft ist.

Kann ich die Zuordnung von Geldern nachträglich erklären?

Ja, aber ohne Belege ist das häufig zu schwach. Je früher die Unterlagen vorliegen, desto besser.

Wie lange kann ich alte Bescheide korrigieren lassen?

Ein Überprüfungsantrag ist möglich, aber bei Bürgergeld sind Nachzahlungen regelmäßig zeitlich begrenzt. Wer verhindern will, dass Geld verloren geht, sollte Bescheide zeitnah prüfen und schnell reagieren.

Fazit: Schonvermögen ist Ihr Recht

Geschütztes Vermögen darf nicht zur Ablehnung von Bürgergeld führen. Trotzdem werden Freibeträge, Karenzzeit-Regeln und vor allem die Zuordnung innerhalb der Familie in Bescheiden immer wieder falsch behandelt.

Wer den Bescheid prüft, die richtige Zuordnung belegt und Fristen einhält, verhindert unnötige finanzielle Schäden – gerade dann, wenn Kindervermögen oder gemischte Konten im Spiel sind.

Quellen