Betriebsrente steigt 2026: 1-Prozent-Anpassung entwertet die Rente

Lesedauer 5 Minuten

Wer im Jahr 2026 eine Betriebsrente bezieht, kann in manchen Fällen auf den ersten Blick eine positive Nachricht verbuchen: Die laufende Leistung steigt.

Doch die Entlastung fällt oft kleiner aus, als es zunächst scheint. Denn eine nominelle Erhöhung ist nicht automatisch ein realer Zugewinn. Gerade dort, wo nur eine Anpassung um 1 Prozent erfolgt, zeigt sich ein Problem, das viele Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner seit Jahren begleitet. Die Rente wächst auf dem Papier, verliert im Alltag aber an Kaufkraft.

Erhöhung der Betriebsrenten nicht zum Stichtag

Es gibt allerdings keine pauschale gesetzliche Erhöhung aller Betriebsrenten zu einem einheitlichen Stichtag. Vielmehr hängt die Entwicklung davon ab, welche Zusageform vorliegt, welche Regelungen in der jeweiligen Versorgung gelten und ob der Arbeitgeber gesetzlich zur Anpassungsprüfung verpflichtet ist oder sich auf eine zulässige Ersatzregelung stützen kann.

Nach dem Betriebsrentengesetz müssen Arbeitgeber laufende Leistungen der betrieblichen Altersversorgung grundsätzlich regelmäßig auf ihre Anpassung hin überprüfen.

Das bedeutet jedoch nicht, dass jede Betriebsrente automatisch in gleichem Umfang mit der Inflation wächst. Das Gesetz lässt in bestimmten Konstellationen eine jährliche Anpassung von 1 Prozent als ausreichend gelten.

Genau diese Vorschrift sorgt dafür, dass Renten formal angehoben werden, ohne dass ihr realer Wert gesichert wäre.

Das Ergebnis ist ein Unterschied, der in wirtschaftlich ruhigeren Zeiten vielleicht noch weniger auffiel, in einer Phase spürbarer Preissteigerungen jedoch erhebliches Gewicht bekommt.

Wer jährlich lediglich 1 Prozent mehr erhält, während die allgemeinen Lebenshaltungskosten deutlicher steigen, verfügt am Ende über weniger reale Kaufkraft als zuvor.

Tabelle: So steigt die Betriebsrente 2026

Fall Wie die Betriebsrente 2026 steigt Gesetzlich zulässige Mindestanpassung in vielen Fällen Die laufende Betriebsrente wird um 1 Prozent erhöht. Aus 500 Euro monatlich werden dann 505 Euro. Anpassung nach individueller Versorgungsordnung Die Erhöhung richtet sich nach der jeweiligen Betriebsvereinbarung, Satzung oder Pensionszusage. Je nach Regelung kann sie höher, niedriger oder auch gar nicht vorgesehen sein. Anpassung nach Prüfung durch den Arbeitgeber Der Arbeitgeber prüft regelmäßig, ob und in welchem Umfang eine Anpassung erfolgen muss. Dabei spielen Preisentwicklung und wirtschaftliche Lage eine Rolle. Erhöhung über feste Dynamik Manche Betriebsrenten steigen nach einem vorher fest vereinbarten Satz, etwa jedes Jahr um einen bestimmten Prozentsatz. Steigerung durch Überschüsse bei bestimmten Versorgungsträgern Bei Direktversicherungen, Pensionskassen oder Unterstützungskassen können Erhöhungen auch aus Überschussbeteiligungen oder satzungsmäßigen Anpassungen entstehen. Praktische Wirkung 2026 Die Betriebsrente kann nominal steigen, gleichzeitig aber real an Wert verlieren, wenn die Inflation höher ist als die Erhöhung.

Die 1-Prozent-Regel klingt vernünftig – bis man die Preise danebenlegt

Auf den ersten Blick wirkt eine jährliche Anpassung um 1 Prozent gut. Doch diese Anpassungen haben ihre Schwäche in dem Moment, in dem die Preise stärker steigen als die Rentenleistung.

Genau das ist derzeit zu beobachten. Das Statistische Bundesamt weist für das Jahr 2025 eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,2 Prozent aus. Für März 2026 wurde vorläufig sogar eine Teuerungsrate von 2,7 Prozent gemeldet.

Liegt die Anpassung einer Betriebsrente dagegen nur bei 1 Prozent, entsteht eine Lücke. Diese Lücke ist nicht spektakulär in einem einzelnen Jahr. Sie wird aber über mehrere Jahre hinweg zu einem schleichenden Wertverlust.

📚 Lesen Sie auch: Nur 1021 Euro Rente nach 50 Arbeitsjahren für Rentner

Das eigentliche Problem liegt deshalb nicht in der Frage, ob die Betriebsrente überhaupt steigt, sondern ob sie mit der Preisentwicklung Schritt halten kann.

Eine Rentenerhöhung unterhalb der Inflationsrate ist wirtschaftlich betrachtet keine Verbesserung, sondern eine abgeschwächte Kürzung. Der Betrag auf dem Konto wächst, die Reichweite dieses Betrags im Alltag sinkt.

Was der Kaufkraftverlust im Alltag bedeutet

Rentnerinnen und Rentner geben einen erheblichen Teil ihres Einkommens für Wohnen, Energie, Lebensmittel, Gesundheit und Dienstleistungen aus. Genau in diesen Bereichen wirken Preissteigerungen besonders sensibel.

Wenn die Betriebsrente Jahr für Jahr langsamer wächst als die Ausgaben, wird das verfügbare Budget enger, obwohl die Zahl auf dem Rentenbescheid steigt.

Viele Betroffene erleben deshalb ein Gefühl der Täuschung. Formal gibt es eine Anpassung, faktisch reicht das Geld dennoch weniger weit.

Das betrifft besonders Menschen, für die die Betriebsrente keine bloße Ergänzung, sondern ein relevanter Teil der Alterseinkünfte ist. Gerade in Haushalten mit begrenzten Reserven macht es einen spürbaren Unterschied, ob eine Rente real stabil bleibt oder über Jahre an Wert verliert.

Dies ist schleichend und gerade deshalb sozial so brisant. Eine einmalige spürbare Kürzung würde sofort Debatten auslösen. Ein langsamer Kaufkraftverlust durch zu geringe Anpassungen vollzieht sich dagegen im Hintergrund. Viele bemerken erst nach mehreren Jahren, dass die Versorgung ihren ursprünglichen Zweck nur noch eingeschränkt erfüllt.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Die betriebliche Altersversorgung soll absichern

Die betriebliche Altersversorgung ist in Deutschland seit langem ein wichtiger Baustein für das Alterseinkommen. Sie soll die gesetzliche Rente ergänzen und dazu beitragen, den Lebensstandard im Ruhestand zu stabilisieren.

Dieses Versprechen gerät unter Druck, wenn laufende Leistungen zwar angepasst, aber nicht ausreichend gegen Geldentwertung geschützt werden.

Gerade darin liegt ein grundlegender Widerspruch. Politisch wird die betriebliche Altersversorgung als Instrument zusätzlicher Sicherheit beworben.

Praktisch hängt ihre Qualität aber nicht allein von der ursprünglichen Höhe der Zusage ab, sondern ebenso von ihrer Entwicklung über die Jahre des Rentenbezugs. Eine Betriebsrente, die im Rentenbeginn solide erscheint, kann nach zehn oder fünfzehn Jahren deutlich weniger wert sein, wenn die Anpassung dauerhaft hinter der Preisentwicklung zurückbleibt.

Besonders problematisch wird es bei langen Rentenbezugszeiten

Wie tiefgreifend die Wirkung einer zu niedrigen Anpassung ist, zeigt sich vor allem über längere Zeiträume. Ein einzelnes Jahr mit 1 Prozent Erhöhung mag noch überschaubar erscheinen. Doch wenn über viele Jahre hinweg die Preisentwicklung dauerhaft höher ausfällt, setzt sich der Verlust fort. Die Schere öffnet sich immer weiter.

Gerade ältere Betriebsrentner trifft das besonders hart. Wer bereits lange im Leistungsbezug ist, erlebt kumulierte Entwertungseffekte. Das trifft nicht nur Menschen mit sehr hohen Zusatzrenten, sondern ebenso jene mit kleineren Betriebsrenten, die früher als sinnvolle Ergänzung galten und heute zunehmend an Tragfähigkeit verlieren. Was einmal ein verlässlicher Baustein war, kann mit den Jahren zu einer Leistung werden, deren realer Nutzen immer kleiner wird.

Dabei entsteht eine soziale Schlagseite. Menschen mit größeren Vermögen oder weiteren Einkommensquellen können Kaufkraftverluste eher abfedern. Wer dagegen stark auf regelmäßige Rentenzahlungen angewiesen ist, spürt jede zu geringe Anpassung unmittelbar.

Was Betriebsrentner jetzt genau prüfen sollten

Für Versorgungsempfänger kommt es deshalb auf den genauen Blick in die eigene Zusage an. Nicht jede Betriebsrente folgt demselben Mechanismus.

Manche Leistungen unterliegen einer regelmäßigen Anpassungsprüfung, andere beruhen auf fest vereinbarten Dynamiken, wieder andere werden über Überschussbeteiligungen oder besondere Regelungen des Versorgungsträgers verändert. Auch im öffentlichen Dienst gelten teils eigene Vorschriften.

Wer 2026 einen Anpassungsbescheid erhält oder bereits eine Erhöhung gesehen hat, sollte deshalb nicht nur auf den neuen Zahlbetrag schauen. Entscheidend ist die Frage, auf welcher Grundlage die Anpassung erfolgt und wie sie sich im Verhältnis zur Preisentwicklung auswirkt. Eine Steigerung um 1 Prozent kann besser sein als gar keine Anpassung. Sie ist aber etwas anderes als ein tatsächlicher Inflationsausgleich.

Viele Rentnerinnen und Rentner wissen nicht, nach welchem Schema ihre Betriebsrente fortgeschrieben wird. Das erschwert jede Einschätzung, ob die Versorgung langfristig tragfähig bleibt oder langsam an Substanz verliert.

Ein kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein ehemaliger Angestellter erhält seit Januar 2025 eine Betriebsrente von 400 Euro im Monat. Zum Jahresbeginn 2026 wird diese Leistung um 1 Prozent angepasst. Seine Betriebsrente steigt damit auf 404 Euro monatlich. Auf den ersten Blick ist das eine Verbesserung.

Im Alltag zeigt sich jedoch ein anderes Bild.

Wenn die Lebenshaltungskosten im selben Zeitraum um mehr als 1 Prozent steigen, verliert die Rente trotz der Erhöhung an Kaufkraft. Liegt die Inflation beispielsweise bei 2,2 Prozent, müsste die monatliche Betriebsrente auf rund 408,80 Euro steigen, um den Wert des Vorjahres tatsächlich zu halten. Durch die Anpassung auf nur 404 Euro entsteht also ein realer Verlust. Der Rentner bekommt nominell 4 Euro mehr, ihm fehlen aber rechnerisch 4,80 Euro pro Monat, um die Preissteigerung vollständig auszugleichen.

Was nach einem kleinen Unterschied klingt, summiert sich mit der Zeit. Bleibt es über mehrere Jahre bei Erhöhungen von nur 1 Prozent, während Preise deutlicher steigen, sinkt die reale Kaufkraft der Betriebsrente Schritt für Schritt. Genau darin liegt das Problem der schleichenden Entwertung.

2026 ist kein Entlastungsjahr, sondern ein Warnsignal

Die Entwicklung im Jahr 2026 zeigt beispielhaft, worin das Problem liegt. Wo Betriebsrenten um 1 Prozent angehoben werden, lässt sich das als positives Signal verkaufen. Doch im Vergleich mit der Preisentwicklung ist dieser Zuwachs zu gering, um den Lebensstandard zu sichern. Die Renten steigen, aber sie steigen zu langsam.

Damit ist 2026 weniger ein Jahr der echten Verbesserung als ein Jahr der Ernüchterung. Die Schieflage zwischen nominaler Anpassung und realer Kaufkraft wird sichtbarer. Was lange wie eine technische Randfrage wirkte, erweist sich zunehmend als sozial relevante Schwachstelle.

Für viele Betriebsrentner bedeutet das: Sie erhalten zwar mehr Geld als zuvor, können sich davon aber nicht automatisch mehr leisten. Und genau darin liegt die eigentliche Botschaft hinter der Debatte um die 1-Prozent-Anpassung. Sie schützt vor dem völligen Stillstand, aber nicht zuverlässig vor schleichender Entwertung.

Quellen

Gesetze im Internet, Betriebsrentengesetz, § 16 Anpassungsprüfungspflicht; dort ist geregelt, dass Arbeitgeber laufende Leistungen grundsätzlich regelmäßig prüfen müssen und dass unter bestimmten Voraussetzungen eine jährliche Anpassung von 1 Prozent als ausreichend gilt. Gesetze im Internet, Betriebsrentengesetz, § 18 Sonderregelungen für den öffentlichen Dienst; dort finden sich besondere Anpassungsregeln, unter anderem eine jährliche Erhöhung um 1 Prozent in bestimmten Bereichen der Pflichtversicherung.