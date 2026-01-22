Bei wechselnden Pflegeadressen kann das Pflegegeld eingestellt werden

Lesedauer 3 Minuten

Wer pflegebedürftig ist, lebt nicht immer an einer Adresse. In vielen Familien pendeln Betroffene wochenweise zwischen zwei Haushalten: mal beim Partner, mal am Wochenende bei den Kindern. Genau hier entstehen in der Praxis zwei typische Risiken: Die Begutachtung bildet den Alltag nicht realistisch ab – und Leistungen laufen ins Leere, weil Zuständigkeiten, Nachweise und Abläufe nicht sauber organisiert sind.

Warum der Medizinische Dienst den „Wohnbereich“ sehen will – und warum das bei Pendelmodellen knallt

Die Begutachtung soll grundsätzlich im Wohnbereich stattfinden. Im Gesetz steht sogar, dass die Pflegekasse Leistungen verweigern kann, wenn Versicherte die Untersuchung im Wohnbereich nicht erlauben.

Das ist für Pendelmodelle heikel, weil die Frage sofort auftaucht: Welcher Wohnbereich ist gemeint – der Haushalt des Partners oder der der Kinder? Begutachtet werden muss dort, wo der Pflegealltag tatsächlich stattfindet und sich Einschränkungen, Risiken und Hilfsmittel real zeigen.

Wer hier „die falsche Wohnung“ präsentiert (weil sie aufgeräumter ist, barriereärmer oder gerade zufällig besser läuft), riskiert eine Einstufung, die am echten Bedarf vorbeigeht.

Begutachtung absichern: Erstbegutachtung ist Hausbesuch – Timing entscheidet

Für die Begutachtung gilt ein wichtiger Punkt, den viele übersehen: Die Erstbegutachtung erfolgt als Hausbesuch; Telefon- oder Videotermine sind eher für Wiederholungen bzw. Höherstufungen gedacht.

Bei wechselnden Aufenthalten folgt daraus eine einfache, aber entscheidende Konsequenz: Der Termin muss auf die Woche gelegt werden, in der die pflegebedürftige Person im richtigen Haushalt ist – also dort, wo der Alltag typischerweise stattfindet, wo Hilfsmittel genutzt werden und wo die Unterstützung tatsächlich erbracht wird. Andernfalls entscheidet der Zufall über den Pflegegrad.

Was beim Pendeln fast immer schiefgeht: „Heute geht’s doch“

In Begutachtungen wird häufig unbewusst beschönigt: aus Scham, aus Routine oder weil man „sich nicht anstellen“ will. Das Problem verschärft sich, wenn Betroffene gerade in einer „guten Woche“ in der besser organisierten Wohnung sind.

Eine realistische Darstellung gelingt deutlich häufiger, wenn eine Vertrauensperson dabei ist und den Alltag aus eigener Erfahrung konkret beschreiben kann. Genau dazu raten auch Verbraucherberatungen: Pflegeperson oder Angehörige sollen beim Termin dabei sein; Unterlagen sollten vorbereitet werden.

Praktisch bewährt hat sich, den „Wechsel-Alltag“ zu dokumentieren: erstens die typischen Einschränkungen (Mobilität, Selbstversorgung, Orientierung, nächtliche Unruhe, Medikamentenmanagement) und zweitens der Unterschied zwischen den Haushalten (Treppen, Bad, Wege, Hilfsmittel, Aufsicht). Denn der MD bewertet Selbstständigkeit im Alltag – und Alltag ist bei Pendeln eben nicht einheitlich.

Leistungszuständigkeit: Die Pflegekasse bleibt – aber Kommunikation und Nachweise müssen stimmen

Die gute Nachricht: Bei Leistungen der Pflegeversicherung (SGB XI) ändert sich die zuständige Pflegekasse nicht, nur weil jemand zeitweise woanders schläft. Kritisch wird es trotzdem, weil Schriftverkehr, Termine, Gutachterkontakt und Nachweise schnell an der Realität vorbeilaufen.

Drei Punkte sichern die Zuständigkeit praktisch ab:

Erstens: eine Adresse die erreichbar ist. Wenn Post an die „falsche“ Wohnung geht, sind Fristen das größte Risiko. Widersprüche, Rückfragen, Terminvorschläge – all das ist schnell verpasst.

Zweitens: der Begutachtungsort muss ausdrücklich festgelegt werden. Weil die Erstbegutachtung als Hausbesuch erfolgt, muss gegenüber Pflegekasse/MD klar sein, wo der Termin stattfindet.

Drittens: ein einheitlicher Pflege-Nachweis über beide Haushalte. Pflegealltag lässt sich nicht überzeugend erklären, wenn jede Woche „neu erzählt“ wird. Eine fortlaufende Dokumentation (Pflegeprotokoll, Sturzereignisse, nächtliche Hilfe, Medikamentengaben, Beaufsichtigung, Überforderungssituationen) verhindert, dass der Bedarf als situativ oder „vorübergehend“ abgetan wird.

Sonderfall, der vielen Geld kostet: Wochenenden zuhause trotz „Einrichtung“ – anteiliges Pflegegeld möglich

Besonders teuer wird Unwissen, wenn Pflegebedürftige zwar in einer Einrichtung versorgt werden, aber regelmäßig an Wochenenden oder in Ferien bei der Familie sind. Für bestimmte Konstellationen (insbesondere, wenn Leistungen nach § 43a SGB XI gezahlt werden) sieht die Verwaltungspraxis vor, dass für die Tage im häuslichen Bereich anteilig ungekürztes Pflegegeld in Betracht kommt – ausdrücklich genannt werden Wochenenden und Ferienzeiten.

Hier lohnt sich genaue Prüfung, weil es um wiederkehrende Tage pro Monat geht – und damit um dauerhaftes Geld. Wer das nicht beantragt oder nicht sauber nachweist, verschenkt Monat für Monat Ansprüche, obwohl die Pflege zuhause real stattfindet.

Wenn die Begutachtung „schief“ läuft: Hebel für Korrektur

Fällt der Bescheid zu niedrig aus, sind viele enttäuscht. Dabei ist die wirksamste Strategie: Gutachten anfordern, konkrete Fehler benennen, mit Alltagssituationen belegen, nicht mit Diagnosen argumentieren. Die Begutachtung bewertet Selbstständigkeit, nicht die Schwere einer Erkrankung.

Gerade bei wechselnden Aufenthalten sind typische Angriffspunkte: Der Gutachter hat nur den „besseren“ Haushalt gesehen, Hilfsmittel wurden nicht genutzt oder waren nicht vor Ort, eine Pflegeperson war nicht anwesend, oder der Bedarf wurde nur für eine Woche dargestellt, obwohl er dauerhaft besteht.

FAQ

Muss die Begutachtung in der Wohnung stattfinden, in der man gemeldet ist?

Entscheidend ist der Wohnbereich, in dem der Alltag tatsächlich stattfindet; die Untersuchung im Wohnbereich ist der Regelfall.

Kann die Pflegekasse Leistungen ablehnen, wenn man den Hausbesuch nicht möchte?

Leistungen können verweigert werden, wenn das Einverständnis zur Untersuchung im Wohnbereich nicht erteilt wird.

Ist die Erstbegutachtung auch telefonisch möglich, wenn man viel pendelt?

Die Erstbegutachtung findet grundsätzlich als Hausbesuch statt; Telefon/Video sind eher für Wiederholungen oder Höherstufungen vorgesehen.

Gibt es Geld, wenn man in einer Einrichtung ist, aber an Wochenenden bei der Familie gepflegt wird?

In bestimmten Konstellationen kann für Tage im häuslichen Bereich (z. B. Wochenenden/Ferien) anteilig ungekürztes Pflegegeld in Betracht kommen.

