Vorläufige Bürgergeld-Bescheide: Jetzt musst Du vorsichtig sein

Bei stark schwankendem Einkommen muss vom niedrigsten zu erwartenden Einkommen ausgegangen werden.

Erwartetes Einmaleinkommen wird erst im Monat des Zuflusses berücksichtigt.

Es kann ohne Berücksichtigung der Erwerbstätigenfreibeträge (20% von 100-1000€,…) bewilligt werden , nur die Absetzbeträge nach §11b Abs1 SGB II müssen berücksichtigt werden.

Korrektur des Bescheids

Auch während der Laufzeit der vorläufigen Bewilligung kann der vorläufige Bescheid nach §48 SGB X angepasst werden. Das ist vor allem wichtig, wenn sich Einkommen verringert oder gar wegfällt oder Bedarfe steigen. Es ist aber auch sinnvoll höheres Einkommen zu melden.

Um Sicherheit über die Leistungsansprüche zu bekommen, ist eine endgültige Entscheidung nötig. Eine solche endgültige Bewilligung kann “entstehen” durch:

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

1. unveränderte Verhältnisse machen den vorläufigen Bescheid zum endgültigen Bescheid.

2. endgültiger Bewilligungsbescheid

Das Jobcenter muss endgültig bewilligen, wenn es Abweichungen gab oder wenn der Leistungsberechtigte es beantragt.

3. durch Zeitablauf.

Bewilligt das Jobcenter innerhalb von einem Jahr ab Ende des Bewilligungsabschnitts nicht abschließend, wird der vorläufige zum abschließenden Bescheid.

Ausnahme: Der Alg2-Bezieher hat innerhalb des Jahres die abschließende Bewilligung beantragt.

Risiken im Verfahren zur endgültigen Bewilligung

Da das Amt klären muss, ob der vorläufige Bescheid den tatsächlichen Verhältnissen entspricht, muss das Jobcenter die tatsächlichen Verhältnisse klären.

Dies kann es nur, wenn der Leistungsberechtigte mitwirkt.

Wirkt der Leistungsberechtigte nicht mit, wird nur Nachgewiesenes anerkannt. Es kann sogar angenommen werden, dass kein Anspruch besteht und der Antrag endgültig abgelehnt werden. Diese Handhabung ist viel härter als eine Sanktion wegen Verletzung der Mitwirkungspflicht.

Wenn also beispielsweise für einen Monat keine Lohnabrechnung vorgelegt wird, wird die Leistung für diesen Monat voll zurückgefordert. Die Nachreichung im Widerspruchsverfahren ist aber möglich.

Fehler bei der abschließenden Bewilligung

Häufig aber geschehen bei der abschließenden Bewilligung Fehler – hier ein typischer:

Es können bei fehlenden Gehaltsnachweisen nicht die Leistungen für alle in der BG abgelehnt werden, sondern nur für den der seiner Pflicht nicht nachgekommen ist.

Endabrechnung

Bei der abschließenden Bewilligung wird monatsweise der Leistungsanspruch berechnet, nicht mehr der Durchschnitt(bis 03/21).

Aber es werden an dieser Stelle Nachzahlungen und Rückforderungen verrechnet. Nur dieses Saldo wird dann nachgezahlt/zurückgefordert.

Beispiel

Jakob hat ein schwankendes Einkommen. Er bekommt daher einen vorläufigen Bescheid mit dem Bewilligungszeitraum: Jan-Juni. Er hat einen Bedarf von 1000€, sein geschätztes Einkommen beträgt 450€. Davon werden 280€ angerechnet. Er bekommt 720€ ausgezahlt.

Endgülte Bewilligung:

Januar-Mai: 300€ Einkommen

Juli: 3000€ Brutto

Für Jan-Mai werden je 160€ angerechnet➡️120€ Nachzahlung.

Juli ist der Bedarf gedeckt➡️720€ Rückforderung

600€ Nachzahlung(5×120€)

– 720€ RüFo

——-

– 120€

Jakob muss 120€ zurückzahlen.

Rechtliches Vorgehen gegen vorläufige Bescheide:

Während des Bewilligungszeitraums(BWZ) sind Widerspruch und Überprüfungsantrag möglich.

Nach Ablauf des BWZ ist kein Überprüfungsantrag mehr möglich, dann muss zunächst eine endgültige Festsetzung beantragt werden.

Gegen den abschließenden/endgültigen Bescheid sind Überprüfungsantrag und Widerspruch möglich.