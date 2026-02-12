Witwenrente: Gericht kippt Mindestehe-Klausel

Lesedauer 5 Minuten

Viele betriebliche Versorgungsordnungen knüpfen die Witwenrente an Mindestfristen. Das Landesarbeitsgericht München hat entschieden, dass solche Klauseln unwirksam sein können, wenn sie ohne „Rückausnahme“ arbeiten und dadurch ältere Beschäftigte mittelbar benachteiligen (Az. 2 Sa 564/21).

Für Hinterbliebene kann das über Jahre hinweg Tausende Euro ausmachen, und im konkreten Fall ging es um eine hohe Summe.

Der konkrete Fall: Wer war betroffen und was stand auf dem Spiel?

Im Verfahren stritt eine Witwe mit dem früheren Arbeitgeber ihres verstorbenen Ehemanns über eine betriebliche Hinterbliebenenversorgung. Der Ehemann war seit dem 01.01.1993 durchgehend bis zu seinem Tod als Exportleiter im Rang eines Abteilungsleiters beschäftigt und hatte eine betriebliche Altersversorgung, die auch eine Witwenrente vorsah.

Der Streit war existenziell, weil es nicht nur um laufende Zahlungen, sondern auch um hohe Nachzahlungen aus der Vergangenheit ging.

Die Zusage im Arbeitsvertrag und die Versorgungsordnung

Im Arbeitsvertrag war geregelt, dass der Mitarbeiter Anspruch auf betriebliche Altersversorgung nach der im Betrieb gültigen Versorgungsordnung hat. Grundlage war zunächst eine Versorgungsordnung aus dem Jahr 1983, später folgten kollektivrechtliche Regelungen, die inhaltlich für die Hinterbliebenenrente dieselben zusätzlichen Voraussetzungen enthielten.

Entscheidend war am Ende nicht, ob die Zusage statisch oder dynamisch zu verstehen war, weil die streitigen Ausschlusskriterien in allen Fassungen praktisch identisch standen.

Spätehe und Mindestehedauer mit Stichtag

Die Versorgungsordnung koppelte die Witwenrente an zwei zusätzliche Bedingungen, die in der Praxis häufig zum Ausschluss führen. Zum einen sollte die Ehe vor Vollendung des 60. Lebensjahres des Arbeitnehmers geschlossen sein, zum anderen musste am 1. Dezember vor dem Tod die Ehe bereits mindestens ein Jahr bestanden haben.

Genau diese Kombination aus Altersgrenze und Stichtagslogik wurde zum Kern des Rechtsstreits.

Warum die Witwe trotz langer Beziehung zunächst leer ausgehen sollte

Die Klägerin schilderte, dass vor der Eheschließung bereits über viele Jahre eine Lebensgemeinschaft bestand und die Ehe nicht „kurz vor knapp“ zur Versorgung geschlossen wurde. Dennoch griff der formale Ausschluss, weil die Versorgungsordnung nicht auf die tatsächlichen Umstände der Beziehung, sondern starr auf Frist und Stichtag abstellte.

Nach der Logik der Regelung konnte selbst eine Ehe, die zum Todeszeitpunkt bereits deutlich länger als zwölf Monate bestand, scheitern, wenn der Stichtag ungünstig lag.

Die erste Instanz: Arbeitgeber gewann zunächst mit der Mindestehe-Klausel

Das Arbeitsgericht wies die Klage zunächst ab und hielt die Mindestehedauer im Grundsatz für zulässig. Es stellte darauf ab, dass Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an der Begrenzung schwer kalkulierbarer Hinterbliebenenrisiken haben können, insbesondere bei rein arbeitgeberfinanzierten Zusagen.

Die Witwe ging deshalb in Berufung, weil sie die Klausel für sachlich überzogen hielt und vor allem die fehlende Ausnahmeregel für besondere Todesumstände beanstandete.

Die Berufung: Das LArbG München drehte die Entscheidung

In der Berufung bekam die Klägerin Recht und der Arbeitgeber wurde zur Zahlung verurteilt, einschließlich hoher Nachzahlungen und einer laufenden monatlichen Witwenrente. Das Gericht stellte klar, dass die Klauseln zur Spätehe und zur Mindestehedauer gegen das Verbot der Altersdiskriminierung verstoßen können.

Ausschlaggebend war, dass die Regelungen pauschal wirken und keinen fairen Korrekturmechanismus enthalten.

Der Knackpunkt „Spätehe“: Altersgrenze 60 als direkte Benachteiligung

Das Gericht bewertete die Vorgabe, wonach eine Eheschließung nach dem 60. Lebensjahr zum vollständigen Verlust der Hinterbliebenenrente führt, als unmittelbare Benachteiligung wegen des Alters. Entscheidend war, dass die Grenze „60“ nicht sauber an ein typisches Strukturprinzip der Versorgung anknüpft.

Wer erst nach 60 heiratet, wird dadurch ohne weitere Prüfung ausgeschlossen, obwohl das Risiko einer Versorgungsehe nicht automatisch mit dem Geburtstag feststeht.

Der zweite Knackpunkt „Mindestehe“: Mittelbare Altersdiskriminierung durch starre Frist

Auch eine Mindestehedauer kann zwar nach der Rechtsprechung grundsätzlich zulässig sein, weil sie Versorgungsehen verhindern soll. Das Problem beginnt jedoch dort, wo eine starre Frist ältere Beschäftigte typischerweise stärker trifft, weil das statistische Risiko eines frühen Todes mit dem Alter steigt.

Damit liegt eine mittelbare Benachteiligung nahe, die nur dann akzeptiert werden kann, wenn das gewählte Mittel angemessen und erforderlich ist.

Warum die „Rückausnahme“ zwingend ist

Das Gericht verlangte, dass der Arbeitgeber eine Möglichkeit eröffnen muss, trotz Todes innerhalb der Mindestfrist nachzuweisen, dass das Todesfallrisiko bei Eintritt des Schutzes noch nicht konkretisiert war. Genau das ist die sogenannte Rückausnahme.

Die greift etwa bei einem unerwarteten Unfall oder einer plötzlich auftretenden schweren Erkrankung nach Eheschluss. Ohne diese Rückausnahme wird die Klausel zu grob, weil sie auch Fälle erfasst, in denen die Ehe offensichtlich nicht zur Versorgung geschlossen wurde.

Die Stichtagsfalle: Aus einem Jahr kann praktisch deutlich mehr werden

Besonders problematisch war, dass die Regelung nicht einfach „zwölf Monate Ehe“ verlangte, sondern am 1. Dezember vor dem Tod eine einjährige Ehe forderte. Dadurch hängt der Anspruch nicht nur vom tatsächlichen Ehebestand, sondern auch vom Kalender ab, was zu willkürlich wirkenden Ergebnissen führt.

Im Extremfall kann eine Ehe, die am Todestag länger als ein Jahr bestand, allein wegen des Stichtags scheitern.

Warum das Gericht keine „Reparatur“ durch ergänzende Auslegung zuließ

Der Arbeitgeber konnte sich nicht darauf berufen, man könne die fehlende Rückausnahme gedanklich nachträglich ergänzen. Das LArbG München lehnte eine solche nachträgliche Ergänzung ab, weil nicht sicher feststellbar war, welche konkrete Ausnahme die Betriebsparteien oder der Arbeitgeber gewählt hätten, wenn sie die Unwirksamkeit erkannt hätten.

Damit blieb es dabei, dass die diskriminierenden Ausschlusskriterien wegfallen, ohne dass das Gericht sie durch eine neue, „passende“ Ersatzregel ersetzt.

Die finanziellen Folgen im konkreten Verfahren

Das Urteil endete nicht mit einer symbolischen Feststellung, sondern mit einer handfesten Zahlungspflicht. Der Arbeitgeber wurde zu erheblichen Nachzahlungen verurteilt.

Er musste ab einem bestimmten Zeitpunkt eine laufende monatliche Witwenrente zahlen, die nach dem im Verfahren festgestellten Berechnungsstand bei rund 3.003,49 Euro lag. Zusätzlich kamen Zinsen auf rückständige Teilbeträge hinzu, was die wirtschaftliche Dimension nochmals verstärkte.

Was das Urteil für Betroffene praktisch bedeutet

Wer eine betriebliche Hinterbliebenenrente verliert, sollte nicht nur auf den Satz „Ehe zu kurz“ schauen, sondern auf den gesamten Mechanismus der Versorgungsordnung. Kritisch wird es vor allem dann, wenn eine Mindestehe-Klausel keinerlei Ausnahmemöglichkeit für unerwartete Todesfälle vorsieht.

Kritisch wird es auch, wenn eine starre Altersgrenze wie „Heirat vor 60“ den Anspruch automatisch abschneidet. In solchen Konstellationen kann das Diskriminierungsverbot ein wirksamer Hebel sein, um die Versorgung doch noch durchzusetzen.

Warum die Lebensumstände im Streitfall so wichtig waren

Im Verfahren spielte eine große Rolle, dass die Klägerin nachvollziehbar schilderte, dass die Beziehung lange vor der Eheschließung bestand und der Tod nicht als „vorhersehbarer Endpunkt“ einer bereits konkretisierten Todesgefahr dargestellt werden konnte. Gerade solche Konstellationen zeigen, warum die Rückausnahme gebraucht wird.

Sie trennt echte Versorgungsehen von Fällen, in denen der Tod unerwartet eintritt und die Ehe nicht zur Ausnutzung einer Versorgung geschlossen wurde. Das Urteil macht damit deutlich, dass pauschale Stichtage und starre Fristen in der betrieblichen Hinterbliebenenversorgung rechtlich riskant sind.

FAQ: Die fünf wichtigsten Fragen zur Mindestehe in der Betriebsrente

Darf ein Arbeitgeber die Witwen- oder Witwerrente von einer Mindestehedauer abhängig machen?

Eine Mindestfrist kann grundsätzlich zulässig sein, weil der Arbeitgeber damit objektive Versorgungsehen vermeiden und Risiken kalkulierbarer machen will. Problematisch wird es aber, wenn die Regelung starr jede Zahlung ausschließt, obwohl der Tod unerwartet eingetreten ist. Dann kann die Klausel wegen mittelbarer Altersbenachteiligung unwirksam sein, wenn eine Rückausnahme fehlt.

Wann ist eine Mindestehe-Klausel besonders angreifbar?

Besonders riskant sind Klauseln, die keine Möglichkeit vorsehen, den Ausschluss im Einzelfall zu widerlegen, obwohl das Todesfallrisiko bei Eheschluss noch nicht konkretisiert war. Ebenfalls angreifbar sind Konstruktionen mit zusätzlichen Stichtagen, die die Frist faktisch verlängern und dadurch willkürliche Ergebnisse erzeugen. Je „automatischer“ der Ausschluss wirkt, desto eher wird er rechtlich angreifbar.

Was bedeutet „Rückausnahme“ konkret?

Die Rückausnahme ist eine Öffnungsklausel, die dem Hinterbliebenen erlaubt nachzuweisen, dass der Tod trotz kurzer Ehedauer nicht Ausdruck einer bereits absehbaren Risikolage war. Typische Fälle sind ein Unfall nach der Eheschließung oder eine Krankheit, die erst nach Eheschluss plötzlich auftritt und zum Tod führt. Fehlt diese Möglichkeit vollständig, wird die Klausel oft zu grob und kann als diskriminierend eingestuft werden.

Warum kann eine Altersgrenze wie „Heirat vor 60“ unzulässig sein?

Eine starre Altersgrenze knüpft unmittelbar an das Lebensalter an und schließt Betroffene allein wegen ihres Alters von der Hinterbliebenenversorgung aus.

Wenn diese Grenze nicht plausibel an ein Strukturprinzip der Versorgung anknüpft, etwa an den regulären Rentenbeginn oder eine feste Altersgrenze der Ordnung, ist sie rechtlich besonders angreifbar. Das Gericht hat deshalb eine solche Spätehe-Klausel als unzulässige unmittelbare Benachteiligung bewertet.

Was sollten Betroffene tun, wenn die Betriebsrente wegen „zu kurzer Ehe“ abgelehnt wird?

Entscheidend ist, die konkrete Versorgungsordnung vollständig zu prüfen, weil es auf Wortlaut, Fristen, Stichtage und Ausnahmen ankommt. Danach sollte man gezielt klären, ob eine Rückausnahme vorgesehen ist und ob der Tod auf ein unerwartetes Ereignis zurückgeht, das sich gut belegen lässt. Wer eine Ablehnung einfach hinnimmt, verzichtet oft auf erhebliche Nachzahlungen und laufende Ansprüche.

Fazit

Das LArbG München hat die Messlatte für Mindestehe-Klauseln in der betrieblichen Hinterbliebenenversorgung deutlich angehoben. Mindestfristen können zulässig sein, aber nur, wenn eine Rückausnahme den Einzelfall fair auffängt und die Regelung nicht faktisch ältere Beschäftigte aussiebt.

Für Hinterbliebene kann das Urteil der entscheidende Ansatz sein, um eine abgelehnte Witwen- oder Witwerrente aus der Betriebsrente doch noch zu erhalten.