Schwerbehinderung: Persönliches Budget kann nicht einfach befristet werden

Lesedauer 4 Minuten

Viele Bewilligungsbescheide zum Persönlichen Budget tragen in der Praxis ein Ablaufdatum, oft mit dem Hinweis, man wolle „vorsorglich“ prüfen oder die Hilfeplanung in einem überschaubaren Zeitraum fortschreiben. Das Bundessozialgericht hat dieser Routine mit Urteil vom (B 8 SO 9/19 R) deutliche Grenzen gesetzt. Wer Eingliederungshilfe als Persönliches Budget erhält, soll sich grundsätzlich darauf verlassen können, dass die Leistungsform nicht allein aus Verwaltungspraktikabilität befristet wird.

Zugleich macht die Entscheidung klar, dass Zielvereinbarungen zwar wichtig für die Umsetzung sind, den individuellen Bedarf aber nicht automatisch festschreiben oder nach unten „deckeln“.

Worum es im Fall ging

Geklagt hatte ein damals älterer Mann, der wegen einer schweren seelischen Beeinträchtigung Eingliederungshilfe als Persönliches Budget erhielt. Der zuständige Träger bewilligte das Budget für einen begrenzten Zeitraum und reduzierte die monatliche Höhe gegenüber der vorherigen Bewilligung deutlich. Der Kläger unterschrieb die vorgelegte Zielvereinbarung, versah sie jedoch mit einem ausdrücklichen Vorbehalt, weil er die Unterschrift vor allem als Voraussetzung sah, damit Leistungen weiter fließen.

Im Verfahren ging es damit nicht nur um die Höhe des Budgets für einen zurückliegenden Zeitraum, sondern ausdrücklich auch um die Frage, ob die Befristung des Budgetbescheids rechtmäßig war.

Prozessual war der Fall auch deshalb interessant, weil Befristungen häufig ablaufen, bevor ein Gerichtsverfahren abgeschlossen ist. Das Bundessozialgericht hat die Tür für eine gerichtliche Klärung trotzdem offengehalten und das Feststellungsinteresse bei typischer Wiederholungsgefahr gestützt.

Warum Befristungen beim Persönlichen Budget regelmäßig nicht tragen

Die Richter ordnen die Befristung als Nebenbestimmung zu einem Verwaltungsakt ein. Für Leistungsberechtigte ist das mehr als juristische Technik: Nebenbestimmungen sind nur unter engen Voraussetzungen zulässig. Besteht auf die bewilligte Leistung ein Anspruch, darf der Bescheid nur dann mit einer Nebenbestimmung versehen werden, wenn eine Rechtsvorschrift das erlaubt oder wenn die Nebenbestimmung die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen sichern soll. Zusätzlich darf sie dem Zweck des Verwaltungsakts nicht widersprechen.

Genau an diesen Hürden scheiterte die übliche „Befristung auf Vorrat“.

Das Bundessozialgericht stellte fest, dass es keine Vorschrift gibt, die eine generelle Befristung des Persönlichen Budgets als Leistungsform erlaubt. Entscheidend ist die Linie: Das Budget folgt der budgetierten Leistung. Wenn die zugrunde liegende Teilhabeleistung nicht befristet werden darf, kann auch das Persönliche Budget nicht allein als „Form der Auszahlung“ befristet werden. Damit wird eine verbreitete Praxis, die Bewilligung routinemäßig auf ein oder zwei Jahre zu begrenzen, rechtlich angreifbar.

Das Gericht grenzt außerdem sauber zwischen Kontrolle und Befristung. Natürlich dürfen Träger prüfen, ob Leistungen weiterhin geeignet und erforderlich sind, und natürlich können sich Bedarfe ändern. Daraus folgt aber nicht automatisch, dass ein Anspruch nach jedem Abschnitt neu entsteht. Die Notwendigkeit von Überprüfungen rechtfertigt nach der Entscheidung keine zeitliche Kappung der Bewilligung als Standardinstrument. Wer Bedarfsermittlung, Hilfeplanung und Bewilligungsakt vermischt, verliert aus Sicht des Gerichts die gesetzlichen Leitplanken aus dem Blick.

Wann eine Befristung ausnahmsweise denkbar bleibt

Die Entscheidung schließt Befristungen nicht vollständig aus. Sie werden aber an die Befristbarkeit der jeweiligen Teilhabeleistung geknüpft. Denkbar sind Konstellationen, in denen die Leistung schon ihrem Gegenstand nach nur für eine bestimmte Zeit erbracht werden kann, etwa weil sie an eine klar begrenzte Lebensphase oder Maßnahme gekoppelt ist. In diesen Fällen kann auch der Budgetzeitraum daran anknüpfen.

Für die Eingliederungshilfe, die auf Teilhabeziele und längerfristige Unterstützung angelegt ist, zeichnet das Gericht jedoch ein anderes Bild: Häufig endet der Anspruch nicht „durch Zeitablauf“, sondern wenn das Teilhabeziel erreicht ist oder sich die tatsächlichen Verhältnisse so ändern, dass die Voraussetzungen entfallen. Der rechtlich saubere Weg führt dann über eine Anpassung oder Aufhebung bei geänderter Sachlage, nicht über eine vorsorgliche Befristung, die automatisch neuen Antrag, neue Verhandlung und neue Unsicherheit erzeugt.

Zielvereinbarung: wichtig für die Umsetzung, aber kein Bedarfsdeckel

Ein zweiter Schwerpunkt des Urteils betrifft die Zielvereinbarung. In der Praxis wird sie nicht selten als Hebel genutzt, um den Leistungsumfang faktisch festzuschreiben: Was dort an Stunden, Pauschalen oder Zielbeschreibungen steht, wird später als maßgeblich dargestellt. Das Bundessozialgericht widerspricht dieser Verengung deutlich. Die vor Bewilligung abgeschlossene Zielvereinbarung bindet die Beteiligten nach der Entscheidung nicht materiell hinsichtlich des individuellen Leistungsbedarfs. Wer also unterschreibt, unterschreibt damit nicht automatisch „sein eigenes Bedarfsgutachten“.

Das Gericht beschreibt die Zielvereinbarung vor allem als Teil des Verwaltungsverfahrens, das dem Bewilligungsbescheid nachgeordnet ist. Selbst wenn man die Zielvereinbarung als öffentlich-rechtlichen Vertrag einordnet, stößt sie dort an Grenzen, wo gebundene Leistungen betroffen sind und ein Rechtsanspruch besteht. Das schützt Leistungsberechtigte vor Situationen, in denen eine Unterschrift unter Druck, aus Sorge vor Leistungslücken oder in einem Informationsgefälle zu einer dauerhaften Reduzierung der Hilfe führen könnte.

Praktisch bedeutet das: Eine Zielvereinbarung kann die Ausgestaltung der Umsetzung strukturieren, Verantwortlichkeiten klären und Qualitätsfragen regeln. Sie ersetzt aber nicht die gesetzlich geforderte Bedarfsermittlung und sie kann auch nicht dazu dienen, den Bedarf „klein“ zu vereinbaren, wenn die tatsächlichen Teilhabebeeinträchtigungen mehr erfordern.

Folgen für die Verwaltungspraxis und für Leistungsberechtigte

Für Leistungsträger ist das Urteil ein deutlicher Hinweis, Bewilligungsbescheide zum Persönlichen Budget nicht länger aus Routine zu befristen. Wer weiterhin pauschal befristet, setzt sich einem erhöhten Prozessrisiko aus, weil die höchstrichterliche Begründung die fehlende Rechtsgrundlage klar benennt und den Verweis auf „Prüfbedürftigkeit“ als Ersatzbegründung nicht trägt.

Für Leistungsberechtigte und Beratungsstellen liefert die Entscheidung ein starkes Argumentationsgerüst. Befristungen lassen sich nicht mehr mit dem bloßen Hinweis rechtfertigen, man wolle nach einer gewissen Zeit „neu schauen“ oder „neu planen“. Ebenso wichtig ist die Botschaft zur Zielvereinbarung: Sie nimmt Druck aus Verhandlungen, weil die Unterschrift nicht automatisch bedeutet, dass der Bedarf damit abschließend festgelegt ist. Das kann gerade in Situationen helfen, in denen Betroffene eine Zielvereinbarung nur unterschreiben, um überhaupt eine Bewilligung zu bekommen.

Im Ergebnis stärkt das Urteil die Kontinuität der Teilhabeleistungen und die Planbarkeit des Alltags, die beim Persönlichen Budget besonders wichtig ist. Wer Assistenz, Begleitung oder alltagspraktische Unterstützung selbst organisiert, braucht Verlässlichkeit – nicht jährlich wiederkehrende Unsicherheit durch formale Ablaufdaten.

