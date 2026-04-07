Schwerbehinderung: GdB Bescheid – Wer diese Frist verpasst, bleibt in der PKV gefangen

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Wer schwerbehindert wird und in der privaten Krankenversicherung steckt, hat exakt ein Zeitfenster, um in die gesetzliche Kasse zurückzukehren. Drei Monate nach dem Feststellungsbescheid – dann ist der Weg versperrt. Doch weder das Versorgungsamt noch das Jobcenter informieren Betroffene über diese Frist. Tausende verpassen sie jedes Jahr, ohne es zu ahnen.

Das Beitrittsrecht nach § 9 Abs. 1 Nr. 4 SGB V erlaubt schwerbehinderten Menschen mit einem Grad der Behinderung von mindestens 50 den freiwilligen Beitritt zur gesetzlichen Krankenversicherung. Die Bedingungen klingen überschaubar: Der Betroffene selbst, ein Elternteil, der Ehegatte oder Lebenspartner muss in den letzten fünf Jahren vor dem Beitritt mindestens drei Jahre gesetzlich versichert gewesen sein.

Wer diese Vorversicherungszeit wegen der Behinderung selbst nicht erfüllen konnte, wird von der Hürde ausgenommen. Der Beitritt muss innerhalb von drei Monaten nach dem Feststellungsbescheid gegenüber der gewünschten Krankenkasse angezeigt werden. Wer diese Frist versäumt, verliert das Sonderbeitrittsrecht unwiderruflich.

Warum gerade Bürgergeld-Beziehende in der PKV-Falle sitzen

Die Situation verschärft sich für Menschen, die auf Bürgergeld angewiesen sind. Denn anders als beim Arbeitslosengeld I löst der Bezug von Bürgergeld keine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung aus, wenn der Betroffene vorher privat versichert war.

Das Prinzip heißt Systemkontinuität: Wer zuletzt in der PKV war, bleibt dort – auch wenn das Geld längst nicht mehr reicht.

Das Jobcenter übernimmt lediglich einen Zuschuss. Gedeckelt ist er bei der Hälfte des Basistarif-Höchstbeitrags: aktuell rund 471 Euro für die Krankenversicherung und bis zu 116 Euro für die Pflegeversicherung, insgesamt also maximal etwa 587 Euro monatlich.

Liegt der tatsächliche PKV-Beitrag darüber, muss der Betroffene die Differenz aus dem Regelsatz bestreiten – aus ohnehin knappen 563 Euro.

Thomas W., 51, aus Essen, kennt diese Rechnung. Nach dem Aus seiner Selbständigkeit rutschte er ins Bürgergeld. Seine PKV kostet im Basistarif 620 Euro monatlich. Das Jobcenter überweist 587 Euro. Die fehlenden 33 Euro gehen jeden Monat vom Regelsatz ab – seit über zwei Jahren. Als ihm im Sommer 2025 ein GdB von 60 zuerkannt wurde, wusste niemand ihm zu sagen, dass er binnen drei Monaten hätte handeln müssen. Die Frist verstrich. Thomas bleibt in der PKV.

Das Versorgungsamt schweigt, das Jobcenter auch

Im Feststellungsbescheid des Versorgungsamts steht kein Wort über das Beitrittsrecht zur gesetzlichen Krankenversicherung. Der Bescheid informiert über Nachteilsausgleiche, Steuerfreibeträge, den Schwerbehindertenausweis – aber nicht über die womöglich folgenreichste Frist, die mit der Feststellung beginnt.

Auch die Jobcenter, die genau wissen, dass ihr Klient in der PKV feststeckt und Monat für Monat draufzahlt, weisen nicht aktiv auf das Sonder-Beitrittsrecht hin.

In der Beratungspraxis zeigen sich drei neuralgische Punkte: Die Drei-Monats-Frist wird übersehen, der Beitritt scheitert an satzungsbedingten Altersgrenzen der Krankenkassen, und die Beitragslogik der freiwilligen GKV-Mitgliedschaft wird unterschätzt. Alle drei Hürden treffen Betroffene gleichzeitig – und unvorbereitet.

Altersgrenzen der Krankenkassen: Wenn selbst das Sonderrecht nicht hilft

Was viele nicht wissen: Die Krankenkassen dürfen in ihren Satzungen ein Höchstalter für den Beitritt schwerbehinderter Menschen festlegen. Und sie nutzen dieses Recht ausgiebig. Die großen Kassen wie Techniker, Barmer oder AOK setzen die Grenze bei 44 Jahren. Wer älter ist, hat bei diesen Kassen keine Chance – selbst wenn er alle anderen Voraussetzungen erfüllt und die Frist einhält.

Einige Betriebskrankenkassen gehen noch weiter. Die Mobil Krankenkasse, die Continentale BKK und die pronova BKK setzen das Höchstalter bei 29 Jahren an. Die Actimonda BKK nimmt schwerbehinderte Wechsler nur bis zum 19. Lebensjahr auf.

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Wer als 35-Jähriger mit frischer Schwerbehinderung aus der PKV raus will, findet bei vielen Kassen bereits verschlossene Türen. Vereinzelte Kassen – etwa die BKK B. Braun Melsungen oder die BMW BKK – verzichten auf Altersgrenzen, sind aber betriebsbezogen und bundesweit kaum zugänglich.

Für Betroffene heißt das: Die Kassenwahl muss sofort nach dem Feststellungsbescheid beginnen, nicht erst nach Wochen des Überlegens. Wer die Satzungen der infrage kommenden Kassen nicht prüft, riskiert, seine Drei-Monats-Frist mit einem Antrag bei der falschen Kasse zu verbrauchen.

Erwerbsminderungsrente und KVdR: Der parallele Weg, der oft übersehen wird

Viele Schwerbehinderte beziehen gleichzeitig eine Erwerbsminderungsrente oder haben sie beantragt. Was häufig untergeht: Wer die Vorversicherungszeiten der Krankenversicherung der Rentner erfüllt – also in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens mindestens 90 Prozent der Zeit gesetzlich versichert war –, wird mit Rentenbeginn pflichtversichert in der GKV. Dieser Zugang ist unabhängig von der Schwerbehinderung und unterliegt keiner Drei-Monats-Frist.

In der Praxis fallen beide Wege aber oft zusammen. Wer eine schwere Erkrankung hat, die sowohl zur Schwerbehinderung als auch zur Erwerbsminderung führt, sollte beide Optionen gleichzeitig prüfen. Denn wer die KVdR-Vorversicherungszeit nicht erfüllt – etwa weil er jahrzehntelang in der PKV war –, hat über die Schwerbehinderung möglicherweise den einzigen Zugang zur GKV. Und dieser Zugang schließt sich nach drei Monaten.

Dorothea K., 58, aus Hannover, beantragte nach einem schweren Bandscheibenvorfall sowohl die Erwerbsminderungsrente als auch den Schwerbehindertenausweis. Die EM-Rente wurde bewilligt, die KVdR-Vorversicherungszeit fehlte ihr aber – sie war seit ihrem 30. Lebensjahr privat versichert.

Weil ihr Rentenberater frühzeitig auf das Beitrittsrecht nach § 9 SGB V hinwies, stellte sie den Beitrittsantrag bei einer Kasse ohne Altersgrenze innerhalb der Frist. Heute zahlt sie als freiwillig GKV-Versicherte deutlich weniger als in der PKV.

Die 55er-Regel: Warum das Alter zur Falle wird

Wer das 55. Lebensjahr vollendet hat, stößt auf eine weitere Mauer. Nach § 6 Abs. 3a SGB V bleibt versicherungsfrei, wer in den fünf Jahren vor Eintritt einer möglichen Versicherungspflicht mindestens die Hälfte dieser Zeit versicherungsfrei, von der Versicherungspflicht befreit oder hauptberuflich selbständig war.

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Die Folge: Selbst ein neuer Job unter der Jahresarbeitsentgeltgrenze öffnet die Tür zur GKV nicht mehr. Und auch der Bezug von Arbeitslosengeld I – der bei unter 55-Jährigen automatisch zur GKV-Pflichtversicherung führt – greift bei über 55-Jährigen nur eingeschränkt.

Für privat versicherte Schwerbehinderte über 55 ist das Beitrittsrecht nach § 9 SGB V deshalb oft der letzte reguläre Weg zurück in die gesetzliche Kasse. Wird die Drei-Monats-Frist verpasst, bleibt nur noch die PKV – mit steigenden Beiträgen im Alter und sinkenden Einkünften.

Was Betroffene innerhalb der Frist tun müssen

Wer den Feststellungsbescheid über eine Schwerbehinderung erhält, sollte am selben Tag mit der Prüfung beginnen. Der erste Schritt: Klären, ob die Vorversicherungszeit erfüllt ist – entweder durch eigene GKV-Mitgliedschaft oder durch die eines Elternteils, Ehegatten oder Lebenspartners in den letzten fünf Jahren.

Drei Jahre Mitgliedschaft innerhalb dieser fünf Jahre sind erforderlich. Wer unsicher ist, kann bei der betreffenden Krankenkasse eine Bestätigung anfordern.

Der zweite Schritt: Die Satzungen potenzieller Krankenkassen auf Altersgrenzen prüfen. Wer über 44 ist, muss gezielt nach Kassen suchen, die höhere Grenzen oder gar keine Altersschranken vorsehen. Diese Information steht in den Satzungen, die auf den Webseiten der Kassen verfügbar sind – meist versteckt in den Regelungen zum Beitrittsrecht nach § 9 SGB V.

Der dritte Schritt: Den Beitrittsantrag schriftlich stellen, und zwar bevor die Frist abläuft. Entscheidend ist der Zugang bei der Krankenkasse, nicht das Absendedatum.

Ein Einschreiben mit Rückschein oder eine persönliche Abgabe mit Empfangsbestätigung sichern den Nachweis. Dem Antrag sollten der Feststellungsbescheid und Nachweise über die Vorversicherungszeiten beiliegen.

Wird der Antrag abgelehnt – etwa wegen der Altersgrenze –, läuft die Widerspruchsfrist von einem Monat. Betroffene sollten den Widerspruch nutzen und parallel eine Sozialrechtsberatung aufsuchen. In einigen Fällen haben Sozialgerichte Altersgrenzen als unverhältnismäßig beanstandet.

PKV kündigen: Erst nach gesichertem GKV-Beitritt

Ein häufiger Fehler: Betroffene kündigen ihre private Krankenversicherung, bevor der GKV-Beitritt bestätigt ist. Das kann zu einer Lücke im Versicherungsschutz führen. Die PKV-Kündigung sollte erst erfolgen, wenn die Mitgliedsbescheinigung der gesetzlichen Kasse vorliegt.

Wer als freiwilliges Mitglied beitritt, kann die private Vollversicherung anschließend kündigen – die Kündigungsfristen des jeweiligen PKV-Vertrags sind dabei zu beachten.

Wer im Bürgergeld-Bezug von der PKV in die GKV wechselt, profitiert doppelt: Der Krankenversicherungsbeitrag wird in der freiwilligen GKV-Mitgliedschaft nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit berechnet, und das Jobcenter übernimmt die vollen Beiträge – nicht nur einen gedeckelten Zuschuss wie bei der PKV. Der monatliche Eigenanteil aus dem Regelsatz entfällt.

Warum ausgerechnet diejenigen die Frist verpassen, die sie am dringendsten brauchen

Menschen, die gerade einen Feststellungsbescheid über eine Schwerbehinderung erhalten, befinden sich in einer der belastendsten Phasen ihres Lebens. Sie kämpfen mit gesundheitlichen Einschränkungen, mit Behördengängen, mit der Umstellung ihres Alltags. Die wenigsten haben in diesem Moment den Kopf frei für versicherungsrechtliche Fristen, die nirgendwo erklärt werden.

Das Ergebnis ist eine stille Ungerechtigkeit: Wer gut beraten ist – durch einen Rentenberater, einen Sozialverband oder einen spezialisierten Anwalt –, nutzt die Frist und wechselt. Wer auf sich allein gestellt ist, verpasst sie und bleibt in einem System gefangen, das er sich nicht mehr leisten kann. Die fehlende Hinweispflicht der Behörden vertieft eine Kluft, die sich durch alle Bereiche des Sozialrechts zieht: Wer seine Rechte nicht kennt, kann sie nicht nutzen.

Häufige Fragen zum Wechsel von der PKV in die GKV bei Schwerbehinderung

Gilt das Beitrittsrecht auch bei einer Gleichstellung mit einem GdB von 30 oder 40?

Nein. Das Sonderbeitrittsrecht nach § 9 SGB V setzt einen festgestellten Grad der Behinderung von mindestens 50 voraus. Eine bloße Gleichstellung reicht nicht aus.

Was passiert, wenn die Krankenkasse den Antrag wegen der Altersgrenze ablehnt?

Betroffene können innerhalb eines Monats Widerspruch einlegen. Wird auch der Widerspruch abgelehnt, bleibt der Klageweg vor dem Sozialgericht. Parallel sollte geprüft werden, ob eine andere Krankenkasse mit höherer oder ohne Altersgrenze infrage kommt – allerdings muss der Erstantrag innerhalb der Drei-Monats-Frist gestellt worden sein.

Zählt die Vorversicherungszeit meiner Eltern auch dann, wenn sie in einer anderen Krankenkasse waren?

Ja. Es kommt auf die Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung insgesamt an, nicht auf eine bestimmte Kasse. War ein Elternteil in den letzten fünf Jahren mindestens drei Jahre in irgendeiner GKV-Kasse versichert, ist die Voraussetzung erfüllt.

Kann ich das Beitrittsrecht auch nutzen, wenn mein GdB später herabgesetzt wird?

Entscheidend ist der Zeitpunkt des Beitritts. Wer innerhalb der Frist als Schwerbehinderter beigetreten ist, bleibt Mitglied der GKV – auch wenn der GdB später unter 50 fällt. Die einmal begründete Mitgliedschaft besteht fort.

Muss ich als freiwillig GKV-Versicherter höhere Beiträge zahlen als Pflichtversicherte?

Freiwillig Versicherte zahlen Beiträge nach ihrer gesamten wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit – also auch auf Miet- und Kapitalerträge. Bei Bürgergeld-Bezug übernimmt das Jobcenter die Beiträge vollständig. Wer allerdings neben dem Bürgergeld Einkünfte hat, sollte die Beitragshöhe vorab mit der Krankenkasse klären.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: § 9 SGB V – Freiwillige Versicherung

GKV-Spitzenverband: Grundsätzliche Hinweise zum Krankenkassenwahlrecht

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 26 SGB II