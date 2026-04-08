Schwerbehinderung: BA lehnt Reha ab und ignoriert dabei eigene Vorschriften

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Die Bundesagentur für Arbeit hat sich selbst neue Pflichten auferlegt — und wer diese kennt, hat beim Widerspruch gegen eine abgelehnte Reha-Maßnahme konkrete Argumente in der Hand.

Seit dem 1. März 2026 gelten aktualisierte interne Handlungsvorschriften, die der BA eine umfassende Einzelfallprüfung, vorgeschaltete Diagnoseschritte und eine aktive Begleitpflicht zwingend vorschreiben. Behörden halten sich nicht immer daran — das ist der Ansatzpunkt.

Die Bundesagentur für Arbeit hat ihre internen Fachlichen Weisungen zur beruflichen Rehabilitation zum 1. März 2026 grundlegend neu strukturiert. Kern der Aktualisierung sind zwei neue Kapitel: „Individuelle Begleitung im Förderprozess” und „Maßnahme- und Einrichtungsbetreuung”.

Was nach administrativer Routine klingt, enthält Pflichten, die im Widerspruchsverfahren direkte Relevanz entfalten. Was diese Änderungen für Betroffene bedeuten, steht nicht im Ablehnungsbescheid. Es steht aber in der Weisung selbst — öffentlich zugänglich auf der Website der Bundesagentur.

Prognostische Einzelfallbeurteilung: Was die BA leisten muss, bevor sie ablehnt

Der Kernsatz der aktualisierten Weisung lautet: Die Eignung ist „auf Basis einer prognostischen Einzelfallbeurteilung festzustellen”. Nicht durch einen Standardtext, nicht durch eine pauschale Erfolgseinschätzung.

Die Behörde muss konkret und individuell prüfen, ob der betroffene Mensch unter Berücksichtigung seiner persönlichen Leistungsfähigkeit in der Lage sein wird, an einer Maßnahme teilzunehmen — und danach eine Tätigkeit dauerhaft ausüben zu können.

In der Praxis klingt ein Ablehnungsbescheid häufig so: „Eine positive Eingliederungsprognose kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht gestellt werden.” Oder: „Die Voraussetzungen für eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben liegen nicht vor.” Diese Sätze sagen nichts über den konkreten Fall. Sie zeigen nicht, dass die Behörde jemals die individuelle Situation geprüft hat. Sie genügen den Anforderungen der eigenen Weisung nicht.

Ablehnungsbescheide müssen nach dem Sozialverwaltungsrecht begründet sein — mit den wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründen, die zu der Entscheidung geführt haben. Wenn diese Begründung fehlt oder sich in Phrasen erschöpft, ist der Bescheid angreifbar.

Wenn die interne Weisung eine Einzelfallprüfung verlangt, die erkennbar nicht stattgefunden hat, ist das vor dem Sozialgericht ein starkes Argument gegen eine fehlerhafte Ermessensentscheidung.

Keine Versicherungszeiten erforderlich — ein häufig übersehener Rechtspunkt

Viele Menschen, die bei der Agentur für Arbeit Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben beantragen, glauben, bestimmte Beitragszeiten oder versicherungsrechtliche Voraussetzungen erfüllen zu müssen. Das ist ein hartnäckiger Irrtum. Die Fachliche Weisung ist in diesem Punkt unmissverständlich: An besondere versicherungsrechtliche Voraussetzungen ist die Gewährung der Leistungen nicht geknüpft.

Das betrifft insbesondere Menschen, die über das Bürgergeld abgesichert sind. Für diese Gruppe hat sich die institutionelle Zuständigkeit zum 1. Januar 2025 grundlegend verschoben: Die Förderentscheidung und Finanzierung beruflicher Rehabilitation liegen seither nicht mehr beim Jobcenter, sondern bei der Agentur für Arbeit.

Wer sich weiterhin ans Jobcenter wendet und dort abgewimmelt wird, sitzt möglicherweise beim falschen Träger. Wird ein Antrag beim Jobcenter eingereicht, muss dieser nach dem Teilhaberecht an die zuständige Stelle weitergeleitet werden — aber das kostet Zeit, und Bescheide werden mitunter trotzdem vom falschen Träger erteilt.

Ablehnungsbescheide, die sich auf fehlende Versicherungszeiten oder mangelnde Beitragshistorie stützen, sind damit rechtlich nicht haltbar — und sollten im Widerspruch konkret mit diesem Punkt konfrontiert werden.

Diagnosemaßnahme vor Ablehnung: Die Pflicht, die oft wegfällt

Eines der wirkungsvollsten Argumente im Widerspruch ergibt sich aus einem Satz der aktualisierten Weisung, der in der Beratungspraxis selten bekannt ist: Reichen die vorhandenen Erkenntnisse nicht aus, um über eine Maßnahme zu entscheiden, darf die BA nicht einfach ablehnen.

Sie ist verpflichtet, zunächst die berufliche Eignung abzuklären oder durch eine Arbeitserprobung zu prüfen, ob eine bestimmte Eingliederungsmaßnahme Aussicht auf Erfolg hat.

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Diese Diagnosemaßnahmen — darunter auch sogenannte DIAAM, Maßnahmen zur Diagnose der Arbeitsmarktfähigkeit besonders betroffener behinderter Menschen — sind keine Leistungen zur Teilhabe selbst. Sie sind aber eine zwingende Vorstufe, wenn der Sachverhalt unklar ist. Eine Ablehnung mit dem Argument fehlender Erkenntnisgrundlage, ohne dass vorab eine solche Maßnahme angeboten wurde, widerspricht der eigenen Weisung der BA.

Stefan M., 44, aus Bochum, arbeitet seit Jahren als Lagerlogistiker. Nach einem Bandscheibenvorfall beantragt er bei der Agentur für Arbeit eine Umschulung in ein büronahes Berufsfeld. Die Behörde lehnt ab: keine ausreichenden Erfolgsaussichten, Eingliederungsprognose unklar.

Was der Bescheid verschweigt: Eine Eignungsabklärung oder Arbeitserprobung wurde nie angeboten. Stefan legt Widerspruch ein und beantragt gleichzeitig Akteneinsicht. Die Akte zeigt es schwarz auf weiß: keine Dokumentation einer Einzelfallprüfung, keine Vermerke zu möglichen Diagnosemaßnahmen.

Der Widerspruch trägt genau diesen Punkt vor. Drei Monate später bewilligt die Agentur eine Maßnahme zur Eignungsabklärung — der erste Schritt zur Umschulung ist geebnet.

Weit ausgelegte Erwerbsfähigkeit: Was Gerichte der BA in den Weg stellen

Die Fachliche Weisung steht nicht allein. Das Bayerische Landessozialgericht hat mit einem Beschluss vom 27. März 2025 klargestellt, wie das Ziel der beruflichen Rehabilitation zu verstehen ist: Die Herstellung und Verbesserung der Erwerbsfähigkeit sei weit auszulegen und nicht auf eine Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschränkt.

Erwerbsfähigkeit bedeute allgemein die Fähigkeit, durch erlaubte Erwerbstätigkeit Einkommen zu erzielen — in welchem Rahmen auch immer (LSG Bayern, Az. L 9 AL 119/24 B ER, 27.03.2025).

Diese Klarstellung ist für Widersprüche bedeutsam. Ablehnungen, die sich darauf stützen, ein Antragsteller sei auf dem regulären Arbeitsmarkt ohnehin nicht vermittelbar, greifen damit ins Leere.

Eine Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben ist immer dann notwendig, wenn Teilhabe überhaupt erreichbar ist — und nicht von vornherein ausgeschlossen. Die Messlatte liegt damit tiefer, als viele Bescheide glauben machen.

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Wer abgelehnt wird, weil eine dauerhafte Beschäftigung auf dem allgemeinen Markt „nicht erwartet” werde, sollte daher gegenfragen: Auf welcher konkreten Grundlage wurde das beurteilt? Und hat die BA dabei die breite gesetzliche Definition von Erwerbsfähigkeit überhaupt in den Blick genommen?

Neue Begleit- und Abbruchpräventionspflicht: Relevant für laufende Maßnahmen

Das neu eingeführte Kapitel der aktualisierten Weisung betrifft nicht nur abgelehnte Anträge, sondern auch Menschen, die sich bereits in einer Reha-Maßnahme befinden. Die BA ist danach verpflichtet, Teilnehmende während der gesamten Maßnahme kontinuierlich durch die Reha-Beratung zu begleiten.

Kontakte müssen im internen IT-Fachverfahren der Behörde dokumentiert werden. Berichte der Maßnahmeträger — sogenannte Leistungs- und Verhaltensbeurteilungen — sind immer auszuwerten.

Noch konkreter wird die Weisung bei der Abbruchprävention: Sofern Anhaltspunkte vorliegen, dass das Maßnahmeziel gefährdet ist, muss die BA umgehend Kontakt aufnehmen und geeignete Schritte vereinbaren.

Ein Maßnahmeabbruch, dem keine dokumentierten Kontaktversuche vorausgehen, ist damit ein Verfahrensfehler. Wer nach einem Abbruch mit nachteiligen Folgeentscheidungen konfrontiert wird — etwa der Verweigerung einer Anschlussmaßnahme —, sollte prüfen, ob die BA ihrer Begleitpflicht überhaupt nachgekommen ist.

Dieser Aspekt ist für die Beratungspraxis unmittelbar relevant: Wer in einer laufenden Maßnahme Probleme hat und merkt, dass die zuständige Beratungsperson sich nicht mehr meldet, hat das Recht, auf die Kontakt- und Begleitpflicht hinzuweisen. Die Dokumentationslücke, die entsteht, wenn die Pflicht nicht erfüllt wird, kann bei späteren Entscheidungen zum handfesten Widerspruchsargument werden.

So wird der Widerspruch aufgebaut

Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat nach Bekanntgabe des Ablehnungsbescheids. Fehlt die Rechtsbehelfsbelehrung oder ist sie fehlerhaft, verlängert sich die Frist auf ein Jahr. Im ersten Schritt genügt ein schriftlicher, fristgewahrender Widerspruch ohne Begründung — mit Name, Anschrift und Aktenzeichen des Bescheids.

Gleichzeitig sollte Akteneinsicht beantragt werden, um die Akte der Behörde einzusehen. Erst sie zeigt, ob die BA tatsächlich eine Einzelfallprüfung vorgenommen hat, ob Diagnosemaßnahmen erwogen wurden und ob es Vermerke zur individuellen Situation gibt.

Liegen die Unterlagen vor, wird der Widerspruch inhaltlich begründet. Die zentralen Punkte aus der aktuellen Weisung liefern dabei die Argumentationslinie: Hat die BA eine prognostische Einzelfallbeurteilung durchgeführt oder pauschal entschieden? Hat sie eine Diagnosemaßnahme angeboten, bevor sie ablehnte? Hat sie die breite Definition von Erwerbsfähigkeit berücksichtigt? Wurden versicherungsrechtliche Gründe angeführt, obwohl diese nach der Weisung ausdrücklich nicht gelten?

Jeder dieser Punkte ist im Widerspruch konkret belegbar — durch den Text der Weisung, durch die Akteneinsicht und durch ärztliche Stellungnahmen der behandelnden Ärzte. Kostenfreie Unterstützung bieten Sozialverbände wie VdK und SoVD sowie Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände.

Wer seinen Bescheid noch in der Schublade hat und die Frist bereits abgelaufen ist: Ein erneuter Antrag ist möglich, wenn sich die Sachlage geändert hat — etwa nach einer neuen Diagnose oder veränderten gesundheitlichen Verhältnissen.

Wenn der Widerspruch abgelehnt wird, folgt der Weg zum Sozialgericht. Die Klagefrist beträgt grundsätzlich einen Monat nach Zugang des Widerspruchsbescheids. Das Sozialgericht ist die erste Instanz — und dort zeigt sich, ob die Behörde in der Lage ist, ihre Entscheidung zu begründen, ohne gegen die eigenen Handlungsanweisungen zu verstoßen.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich Widerspruch einlegen, ohne einen Anwalt zu haben?

Ja. Ein Widerspruch erfordert keine anwaltliche Vertretung. Es genügt ein schriftliches Schreiben mit Name, Anschrift und Aktenzeichen des Bescheids innerhalb der Monatsfrist. Die inhaltliche Begründung kann danach nachgereicht werden. Kostenfreie Beratung bieten Sozialverbände wie VdK und SoVD sowie Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände.

Gilt die neue Weisung auch für Bürgergeld-Empfänger?

Ja. Die Fachlichen Weisungen gelten für alle Antragstellenden, für die die BA der zuständige Rehabilitationsträger ist — also auch für Menschen im Bürgergeld-Bezug. Für diese Gruppe liegt die Zuständigkeit für Förderentscheidung und Finanzierung seit dem 1. Januar 2025 bei der Agentur für Arbeit, nicht mehr beim Jobcenter.

Was ist, wenn die Frist bereits abgelaufen ist?

Ist die Widerspruchsfrist abgelaufen und der Bescheid bestandskräftig, ist ein erneuter Antrag möglich, wenn sich die Sachlage geändert hat — etwa nach einer neuen Diagnose oder veränderten gesundheitlichen Verhältnissen. Bestandskraft schließt einen Folgeantrag nicht aus.

Was bedeutet die Pflicht zur Diagnosemaßnahme konkret?

Wenn die BA keine ausreichende Entscheidungsgrundlage hat, muss sie zuerst eine Eignungsabklärung oder Arbeitserprobung anbieten, bevor sie ablehnen darf. Diese Pflicht gilt unabhängig davon, ob frühere Förderungen stattgefunden haben oder nicht. Eine Ablehnung ohne diesen Schritt ist ein konkreter Widerspruchspunkt.

Lässt sich die Weisung direkt im Widerspruch zitieren?

Fachliche Weisungen sind interne Verwaltungsvorschriften — sie schaffen keinen unmittelbaren Rechtsanspruch für Betroffene. Als Argument wirken sie dennoch: Wenn die BA gegen ihre eigenen Handlungsanweisungen verstoßen hat, ist das ein gewichtiges Indiz für eine fehlerhafte Ermessensentscheidung — und wird von Sozialgerichten bei der Überprüfung solcher Entscheidungen berücksichtigt.

Quellen:

Bundesagentur für Arbeit: Weisung 202603001 – Fachliche Weisungen § 112 SGB III, gültig ab 01.03.2026

Bundesagentur für Arbeit: Übersicht Weisungen 2026

BAG Arbeit: Weisungen 2026 – Übersicht

DVFR Reha-Recht: LSG Bayern, Az. L 9 AL 119/24 B ER, 27.03.2025 – Kommentierung

Bundesagentur für Arbeit: Informationen zur beruflichen Rehabilitation