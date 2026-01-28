Rente im Januar 2026: Was sich änderte und warum das für viele Rentner jetzt spürbar wird

Lesedauer 6 Minuten

Im Januar 2026 kommen mehrere Neuerungen zusammen, die in ganz unterschiedlichen Lebenslagen relevant sein können: für Menschen, die bereits Rente beziehen und weiterarbeiten möchten, für Bezieherinnen und Bezieher von Betriebsrenten, für Versicherte, die 2026 erstmals eine Altersrente beantragen können, und für alle, deren Steuerlast davon abhängt, wie hoch das steuerfreie Existenzminimum angesetzt wird.

Hinzu kommen praktisch wichtige Fragen wie der Auszahlungstermin der Rente im Januar, der wegen des Kalenders anders liegt als viele erwarten.

Die Aktivrente startet: Steuerlicher Anreiz für Arbeit nach Erreichen der Regelaltersgrenze

Zum 1. Januar 2026 beginnt die sogenannte Aktivrente. Sie setzt bei einer Situation an, die in den kommenden Jahren für den Arbeitsmarkt und für viele Rentnerinnen und Rentner an Bedeutung gewinnt: Menschen erreichen die Regelaltersgrenze, möchten aber freiwillig weiterarbeiten oder zumindest stundenweise im Erwerbsleben bleiben.

Der Gesetzgeber verbindet damit ausdrücklich die Erwartung, dass mehr Ältere im Beruf bleiben, später aussteigen oder nach Rentenbeginn wieder einsteigen.

Der neue Mechanismus funktioniert über das Steuerrecht. Wer die Regelaltersgrenze erreicht hat und aus einer nichtselbständigen Beschäftigung Arbeitslohn bezieht, kann bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei erhalten.

In der Praxis kann das die Entscheidung für einen Minijob-ähnlichen Umfang oder eine Teilzeitbeschäftigung nach Rentenbeginn deutlich attraktiver machen, weil vom Brutto mehr Netto bleibt, ohne dass dafür komplizierte Umwege nötig sind.

Wichtig ist zugleich, was diese Regelung nicht ist: Sie ist keine allgemeine Steuerfreiheit für jede Form von Zusatzeinkünften im Alter. Der steuerfreie Betrag knüpft an Arbeitslohn aus abhängiger Beschäftigung an. Selbständige Tätigkeiten fallen nach dem Gesetzesansatz nicht darunter, ebenso wenig die besondere Versorgungssystematik vieler Beamtinnen und Beamter.

Außerdem bedeutet „steuerfrei“ nicht automatisch „abgabenfrei“. Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung können weiterhin anfallen, je nach Versicherungsstatus und Art der Einnahmen. Gerade für Pflichtversicherte in der Krankenversicherung der Rentner ist der Blick auf die konkrete Beitragsberechnung deshalb entscheidend, bevor man den Umfang einer Weiterbeschäftigung festlegt.

Alle spürbaren Änderungen im Januar 2026 in einer Tabelle

Der Rentenzahltag im Januar 2026: Warum das Geld am 30. Januar kommt

Ein Thema, das jedes Jahr aufs Neue Fragen auslöst, ist der Auszahlungstermin. Die gesetzliche Rente wird nicht am Kalendermonatsende überwiesen, sondern am letzten Bankarbeitstag. Im Januar 2026 fällt der 31. Januar auf einen Samstag. Da Samstage im Zahlungsverkehr in der Regel keine Bankarbeitstage sind, rückt der Auszahlungstermin auf Freitag, den 30. Januar 2026, vor.

Dabei bleibt es bei der Unterscheidung, die viele Rentnerinnen und Rentner aus ihren Kontoauszügen kennen, ohne sie immer bewusst einzuordnen. Wer eine Rente bezieht, die bereits vor dem 1. April 2004 begonnen hat, erhält die Zahlung vorschüssig, also am Ende des Vormonats für den kommenden Monat.

Wer später in Rente gegangen ist, bekommt die Rente nachschüssig, also am Ende des Monats für den laufenden Monat.

Für den Januar 2026 bedeutet das: Die nachschüssige Zahlung für Januar wird am 30. Januar überwiesen, während die vorschüssige Zahlung für Januar bereits Ende Dezember 2025 erfolgt ist. In der Praxis kann zusätzlich eine Rolle spielen, wann die eigene Bank die Buchung sichtbar macht; maßgeblich ist die Wertstellung.

Mehr Netto aus der Betriebsrente: Höherer Freibetrag in der gesetzlichen Krankenversicherung

Viele Betriebsrentnerinnen und Betriebsrentner spüren Änderungen nicht über große Reformgesetze, sondern über kleine Verschiebungen bei Freibeträgen. Genau das passiert im Januar 2026 bei der Krankenversicherungspflicht auf Betriebsrenten und andere Versorgungsbezüge, wenn eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht.

Der monatliche Freibetrag, bis zu dem aus einer Betriebsrente keine Krankenversicherungsbeiträge erhoben werden, steigt auf 197,75 Euro. Erst der Teil der Betriebsrente, der darüber liegt, wird für die Beitragserhebung herangezogen. Das kann den Zahlbetrag der Betriebsrente spürbar erhöhen, auch wenn es im Einzelfall „nur“ um einige Euro im Monat geht. Gerade bei kleineren Betriebsrenten ist der Effekt häufig unmittelbar, weil ein größerer Anteil beitragsfrei bleibt.

Der Hintergrund ist die Fortschreibung der sogenannten Bezugsgröße in der Sozialversicherung. Diese Bezugsgröße steigt 2026 auf 3.955 Euro monatlich. Der Freibetrag in der Krankenversicherung für Betriebsrenten ist an einen Bruchteil dieser Bezugsgröße gekoppelt, weshalb er automatisch mitwächst.

Wer mehrere Versorgungsbezüge bezieht, sollte allerdings beachten, dass der Freibetrag in der Regel nicht mehrfach nebeneinander gewährt wird, sondern nach den Beitragsregeln nur einmal zur Anwendung kommt. Welche Kasse welchen Bezug wie berücksichtigt, kann in der Praxis relevant sein, wenn etwa mehrere kleinere Betriebsrenten zusammenkommen.

Wer ab Januar 2026 erstmals in Altersrente gehen kann: Jahrgänge und Voraussetzungen

Mit dem Januar 2026 verschiebt sich für bestimmte Geburtsjahrgänge erstmals der Zeitpunkt, an dem ein Rentenbeginn möglich ist. Das liegt nicht daran, dass sich die Altersgrenzen sprunghaft ändern, sondern an der stufenweisen Anhebung der Regelaltersgrenze und der damit verbundenen Verschiebungen auch bei anderen Altersrenten.

Bei der Regelaltersrente gilt weiterhin: Die Altersgrenze steigt schrittweise in Richtung 67 Jahre. Für Versicherte des Geburtsjahrgangs 1959 läuft seit 2024 eine Anhebung in Zwei-Monats-Schritten. Im Januar 2026 erreichen daher diejenigen erstmals die Regelaltersgrenze, die 66 Jahre und zwei Monate alt werden.

Das betrifft Versicherte, deren Geburtstag in einem Zeitraum liegt, der in diesen Zwei-Monats-Schritt fällt. Ob der Rentenbeginn tatsächlich möglich ist, hängt zusätzlich von der allgemeinen Wartezeit ab, also davon, ob mindestens fünf Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten im Versicherungskonto vorhanden sind.

Gerade bei lückenhaften Erwerbsbiografien oder längeren Auslandszeiten ist es sinnvoll, den Versicherungsverlauf rechtzeitig zu prüfen und fehlende Zeiten zu klären.

Bei der Altersrente für schwerbehinderte Menschen und bei Renten mit langen Versicherungszeiten spielen neben dem Geburtsjahr vor allem die Wartezeit und die Anerkennung bestimmter Zeiten eine entscheidende Rolle.

Bei der Rente für schwerbehinderte Menschen kommt der Grad der Behinderung hinzu, der mindestens 50 betragen muss. Außerdem sind 35 Jahre Wartezeit erforderlich.

Je nachdem, ob ein Abschlag in Kauf genommen wird oder ein abschlagsfreier Beginn angestrebt wird, verschieben sich die Altersgrenzen. In einzelnen Konstellationen greifen zudem Vertrauensschutzregelungen, die zu abweichenden Ergebnissen führen können, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.

Bei der Altersrente für langjährig Versicherte bleibt die Schwelle von 35 Versicherungsjahren maßgeblich. Ein Rentenbeginn ist zwar früh möglich, Abschläge sind aber dauerhaft, wenn vor der maßgeblichen Altersgrenze begonnen wird.

Bei der Altersrente für besonders langjährig Versicherte ist die Schwelle von 45 Jahren entscheidend.

Diese Rentenart wird umgangssprachlich häufig noch mit der „Rente mit 63“ verbunden, obwohl die Altersgrenze für viele Jahrgänge inzwischen deutlich höher liegt und ebenfalls schrittweise ansteigt. Für alle Rentenarten gilt: Die konkrete Rentenhöhe und die Frage, ob Abschläge entstehen, hängen am Einzelfall, nicht am Schlagwort.

Mehr steuerfreies Einkommen: Der Grundfreibetrag steigt 2026

Auch für Rentnerinnen und Rentner ist die Steuerfrage spätestens dann präsent, wenn zum Jahresbeginn neue Werte gelten. Der steuerliche Grundfreibetrag steigt 2026 auf 12.348 Euro. Für zusammen veranlagte Paare gilt rechnerisch der doppelte Betrag. Damit bleibt ein größerer Teil des Einkommens steuerfrei, weil das Existenzminimum steuerlich verschont werden soll.

Für Rentenbeziehende wirkt das in zwei Richtungen. Zum einen kann es dazu führen, dass Menschen mit eher niedrigen Gesamteinkünften auch 2026 keine Einkommensteuer zahlen müssen oder eine Steuerpflicht erst später einsetzt. Zum anderen verändert der höhere Grundfreibetrag das Umfeld von Grenzwerten und Berechnungen, die an steuerliche Parameter anknüpfen.

Dazu gehören häufig die Pfändungsfreigrenzen, die den Teil des Einkommens schützen, der bei einer Lohn- oder Kontopfändung unangetastet bleiben muss. Für den Zeitraum vom 1. Juli 2025 bis zum 30. Juni 2026 liegt der unpfändbare Grundbetrag für eine Person ohne Unterhaltspflichten bei 1.555 Euro netto im Monat.

Für den 1. Juli 2026 werden neue Werte erwartet; belastbare Zahlen gibt es regelmäßig erst, wenn die entsprechende Bekanntmachung veröffentlicht ist. Prognosen, die bereits jetzt im Umlauf sind, bleiben daher eine vorsichtige Annäherung, keine verbindliche Rechtslage.

Zusätzliche Stellschrauben: Grundrente und Hinzuverdienst bei Erwerbsminderungsrenten

Neben den großen, sichtbaren Änderungen gibt es zum Jahresbeginn 2026 weitere Anpassungen, die nicht jede und jeder betrifft, für Betroffene aber unmittelbar relevant sind.

Bei der Grundrente spielt die Einkommensanrechnung eine wichtige Rolle. Hier gelten Freibeträge, bis zu denen Einkommen nicht auf den Grundrentenzuschlag angerechnet wird. Diese Freibeträge werden zum 1. Januar regelmäßig fortgeschrieben. Wer Grundrentenzuschlag erhält oder knapp an den Voraussetzungen ist, sollte damit rechnen, dass die jährliche Überprüfung und die zugrunde gelegten Einkommensjahre in der Praxis entscheidend sein können, weil die Finanzämter typischerweise Daten aus dem vorletzten Jahr liefern.

Bei Renten wegen Erwerbsminderung sind die Hinzuverdienstgrenzen zum 1. Januar 2026 gestiegen. Für viele Betroffene ist das ein relevanter Spielraum, weil ein begrenzter Hinzuverdienst möglich bleibt, ohne dass die Rente vollständig entfällt. Welche Grenze gilt, hängt von der Art der Erwerbsminderung ab und kann im Einzelfall auch individuell höher ausfallen, weil das höchste beitragspflichtige Einkommen aus den Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung eine Rolle spielt.

Wer hier plant, eine Beschäftigung auszuweiten oder neu aufzunehmen, sollte vorab prüfen, welche Grenze konkret angesetzt wird und wie sich Überschreitungen auswirken.

Was Rentnerinnen und Rentner jetzt prüfen sollten

Der Januar 2026 zeigt erneut, dass sich Veränderungen selten nur an einer Stelle abspielen. Steuerrecht, Sozialversicherungsbeiträge und Rentenrecht greifen ineinander, und kleine Stellschrauben können je nach Lebenslage einen spürbaren Unterschied machen. Wer weiterarbeiten möchte, sollte bei der Aktivrente nicht nur den steuerfreien Betrag im Blick haben, sondern auch die Kranken- und Pflegeversicherung.

Wer Betriebsrenten bezieht, profitiert häufig automatisch vom höheren Freibetrag, sollte aber bei mehreren Versorgungsbezügen auf die korrekte Anwendung achten. Wer 2026 erstmals eine Altersrente beantragen kann, fährt am sichersten, wenn der Versicherungsverlauf frühzeitig geprüft ist, damit Wartezeiten und rentenrechtliche Zeiten vollständig erfasst sind. Und wer steuerlich bislang knapp unter einer Belastungsgrenze lag, sollte die neuen Freibeträge und die daraus folgenden Schwellenwerte für 2026 in seine Planung einbeziehen.

