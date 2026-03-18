Pflege: Studie zeigt Entwürdigungen von Gepflegten durch Gutachter

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Wie über Pflegeleistungen entschieden wird, ist für Betroffene äußerst wichtig. Es geht nicht um eine Formalie, sondern um Pflegegeld, Unterstützung und oft um die Frage, wie Pflege überhaupt organisiert werden kann.

Umso alarmierender ist eine aktuelle Studie aus Österreich: Viele Antragsteller berichten dort von respektlosen, einschüchternden und teils entwürdigenden Begutachtungen. Die Untersuchung wurde im Auftrag der Arbeiterkammer Oberösterreich erstellt.

Viele Betroffene empfinden die Begutachtung als respektlos

Die Ergebnisse der Studie sind drastisch. Bei Begutachtungen zur Invaliditäts- oder Berufsunfähigkeitspension gaben 70 Prozent der Befragten an, die Untersuchung als wenig oder gar nicht respektvoll erlebt zu haben. Auch bei Pflegegeld-Begutachtungen ist das Bild alarmierend: 42 Prozent schilderten einen respektlosen Umgang.

In den Berichten ist von einem rauen, beinahe militärischen Ton die Rede. Betroffene berichten von Anschreien, unpassenden Fragen, abwertenden Bemerkungen und dem Eindruck, Beschwerden würden schlicht nicht geglaubt. Teilweise stand sogar der Vorwurf im Raum, gesundheitliche Probleme würden nur vorgetäuscht.

Der Vorwurf wiegt schwer: keine Ausrutscher, sondern ein Muster

Brisant ist, dass die Kritik offenbar nicht nur einzelne Vorfälle betrifft, sondern ein strukturelles Problem. Auch Vereine, die Betroffene in Verfahren gegen Sozialversicherungsträger begleiten, sehen sich durch die Studie bestätigt.

Gerade das macht die Sache so ernst. Wenn ein erheblicher Teil der Antragsteller von Demütigung, Misstrauen und Intransparenz berichtet, dann geht es nicht mehr nur um schlechte Kommunikation. Dann steht das gesamte Begutachtungssystem in Frage.

Besonders belastend: intime Situationen und der Eindruck von Misstrauen

Nach Medienberichten empfanden manche Antragsteller die Untersuchungssituation als besonders belastend, weil sie intime Verrichtungen erklären oder sogar vorführen sollten. Für viele ist genau das der Punkt, an dem aus einer Begutachtung eine entwürdigende Erfahrung wird.

Wer ohnehin krank, pflegebedürftig oder psychisch belastet ist, erlebt solche Situationen oft als massiven Eingriff in die persönliche Würde. Wenn dann noch der Eindruck entsteht, sich für jede Einschränkung rechtfertigen zu müssen, wird aus der Prüfung schnell eine Belastung, die Betroffene lange beschäftigt.

Forderung nach unabhängiger Begutachtungsstelle

Als Reaktion auf die Studie werden in Österreich nun Reformen verlangt. Im Zentrum steht die Forderung nach einer unabhängigen Begutachtungsstelle, also einer Struktur, die organisatorisch von der Pensionsversicherungsanstalt getrennt ist.

Statt starr an Diagnosen oder unklaren medizinischen Markern festzuhalten, soll stärker darauf geschaut werden, welche Teilhabe-Barrieren im Alltag tatsächlich bestehen.

Warum das auch für Deutschland wichtig ist

Der Fall Österreich betrifft formal ein anderes System. Aber die Grundfrage ist in Deutschland dieselbe: Wie fair, respektvoll und nachvollziehbar läuft eine Begutachtung ab, von der am Ende existenzielle Leistungen abhängen?

Auch in Deutschland entscheidet die Einschätzung von Gutachtern über den Pflegegrad. Und an diesem Pflegegrad hängt sehr viel. Bereits der Sprung von Pflegegrad 1 auf Pflegegrad 2 hat erhebliche finanzielle Folgen.

Während es beim Entlastungsbetrag keine Unterschiede gibt, steigen die Leistungen bei professioneller Pflege deutlich an. Wer zu niedrig eingestuft wird, verliert schnell Hunderte Euro im Monat.

In Deutschland wird die Bedeutung der Begutachtung immer größer

Das Thema ist auch deshalb brisant, weil immer mehr Menschen auf Pflege angewiesen sind. Die Zahl der Pflegebedürftigen ist in den vergangenen Jahren massiv gestiegen. Damit wird auch die Bedeutung der Begutachtungen größer.

Wenn an dieser Stelle respektlos, oberflächlich oder mit vorgefasster Meinung gearbeitet wird, hat das für Betroffene direkte Folgen. Dann geht es eben nicht nur um einen unschönen Termin, sondern um ganz konkrete Leistungen, die fehlen oder verweigert werden.

Welche Fragen und Prüfungen sind in Deutschland zulässig – und wo liegt die Grenze?

Auch in Deutschland darf der Gutachter des Medizinischen Dienstes nicht einfach alles fragen oder verlangen. Die Pflegebegutachtung dient dazu, die Selbstständigkeit und den Unterstützungsbedarf in gesetzlich festgelegten Bereichen zu prüfen.

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Dazu gehören etwa Mobilität, Orientierung, psychische Problemlagen, Selbstversorgung, der Umgang mit krankheitsbedingten Anforderungen und die Gestaltung des Alltags.

Der Gutachter darf also fragen, ob jemand allein aufstehen, sich waschen, essen, trinken, Medikamente einnehmen oder den Tagesablauf strukturieren kann. Er darf sich auch ein Bild davon machen, wie die Versorgung zu Hause funktioniert und welche Hilfe tatsächlich benötigt wird.

Unzulässig wird es dort, wo Fragen oder Aufforderungen keinen Bezug mehr zur Pflegebegutachtung haben oder die Würde der Betroffenen verletzen. Niemand muss entwürdigende Vorführungen leisten, nur um einen Pflegegrad zu bekommen. Der Gutachter darf Einschränkungen prüfen, aber er darf die Begutachtung nicht zu einer Demütigung machen.

Deutschland: Das darf der Gutachter – das darf er nicht

Das darf der Gutachter Das darf er nicht Fragen, wie selbstständig jemand bei Körperpflege, Ernährung, Mobilität oder Medikamenteneinnahme ist Entwürdigende oder bloßstellende Vorführungen verlangen, die über eine sachliche Prüfung hinausgehen Nach dem tatsächlichen Alltag, Hilfebedarf und der Versorgung zu Hause fragen Fragen stellen, die mit dem Pflegegrad nichts zu tun haben Vorliegende Befunde, Arztbriefe, Medikamentenpläne und Pflegedokumentationen berücksichtigen Beschwerden pauschal als übertrieben oder simuliert abtun Einschätzen, ob und in welchem Umfang Hilfe bei den gesetzlich relevanten Modulen nötig ist Einen respektlosen, einschüchternden oder herabwürdigenden Umgangston wählen Eine Vertrauensperson in die Begutachtung einbeziehen, wenn der Betroffene das möchte So tun, als müssten intime Situationen ohne Rücksicht oder ohne Alternativen vorgeführt werden Eine persönliche Begutachtung im Wohnumfeld durchführen, um sich ein realistisches Bild zu machen Die Begutachtung auf sachfremde Punkte ausdehnen oder Betroffene unnötig unter Druck setzen

So wehren Sie sich gegen ein fragwürdiges Gutachten

Wer einen Bescheid der Pflegekasse erhält, der den tatsächlichen Pflegebedarf aus Sicht der Betroffenen nicht richtig abbildet, sollte schnell handeln. Gegen den Bescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Dafür gilt grundsätzlich eine Frist von einem Monat ab Zugang des Bescheids.

Wichtig ist, das Gutachten des Medizinischen Dienstes anzufordern und genau zu prüfen. Häufig zeigt sich erst dort schwarz auf weiß, wo der tatsächliche Unterstützungsbedarf kleingerechnet, falsch beschrieben oder gar nicht berücksichtigt wurde.

Belege und Zeugen

Sinnvoll ist es, konkrete Gegenbelege zu sammeln. Dazu gehören Arztberichte, Krankenhausunterlagen, Medikamentenpläne, Pflegedokumentationen und ein Pflegetagebuch. Auch Angehörige, Nachbarn, ambulante Pflegedienste oder andere Bezugspersonen können als Zeugen wichtig sein, wenn sie den Alltag und den tatsächlichen Hilfebedarf glaubhaft schildern können.

Fristen wahren

Wer die Frist nicht versäumen will, kann zunächst einen kurzen, fristwahrenden Widerspruch einlegen und die ausführliche Begründung später nachreichen. Gerade bei knappen Fristen ist das oft der sicherste Weg.

Hilfreich ist außerdem, beim nächsten Begutachtungstermin nicht allein zu sein. Eine Vertrauensperson kann mitschreiben, auf problematische Situationen hinweisen und später bezeugen, wie die Begutachtung tatsächlich abgelaufen ist.

Häufige Fragen zur Pflegebegutachtung in Deutschland

Muss der Gutachter bei der Pflegebegutachtung alles glauben, was Betroffene sagen?

Nein. Der Gutachter darf und muss den Hilfebedarf prüfen. Aber er darf Beschwerden nicht pauschal abwerten oder Betroffene respektlos behandeln. Maßgeblich ist der tatsächliche Unterstützungsbedarf im Alltag.

Darf bei der Begutachtung eine Vertrauensperson dabei sein?

Ja. Das ist sogar oft sehr sinnvoll. Angehörige oder andere Vertrauenspersonen können ergänzen, was Betroffene selbst aus Scham, Unsicherheit oder Gewohnheit herunterspielen.

Wie lange habe ich Zeit für einen Widerspruch gegen den Pflegegrad?

Grundsätzlich einen Monat ab Zugang des Bescheids. Deshalb sollte man den Bescheid nicht erst einmal liegen lassen, sondern sofort prüfen.

Was hilft am meisten gegen ein schlechtes Gutachten?

Am wichtigsten sind konkrete Gegenbelege. Also nicht nur der Hinweis, dass das Gutachten falsch sei, sondern nachvollziehbare Unterlagen und Schilderungen, die zeigen, wo die Einschätzung nicht mit dem Alltag übereinstimmt.

Muss ich bei intimen Fragen oder Vorführungen alles mitmachen?

Nein. Die Begutachtung darf nicht entwürdigend werden. Es geht um die sachliche Feststellung des Hilfebedarfs, nicht um bloßstellende Vorführungen. Betroffene dürfen Grenzen benennen und sollten problematische Situationen dokumentieren.

Fazit

Die Studie aus Österreich ist ein Warnsignal weit über die Landesgrenzen hinaus. Wenn ein großer Teil der Befragten Begutachtungen als respektlos erlebt, ist das kein Randproblem. Es geht um Würde, Vertrauen und den Zugang zu Leistungen, die für pflegebedürftige Menschen über den Alltag entscheiden.

Auch in Deutschland sollte diese Debatte aufmerksam verfolgt werden. Denn wo Gutachter über Pflegegrade entscheiden, darf es nicht nur um Punkte und Formulare gehen. Es muss immer auch um einen respektvollen, fairen und nachvollziehbaren Umgang mit kranken und pflegebedürftigen Menschen gehen.