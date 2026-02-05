Mit Pflegegrad 1 in 2026 bis zu 6.500 Euro möglich

Viele beantragen Pflegeleistungen erst dann, wenn der Alltag bereits kippt. Dabei ist Pflegegrad 1 genau für die Phase gedacht, in der Einschränkungen spürbar werden, aber noch nicht „fast gar nichts mehr geht“. Wer rechtzeitig handelt, kann 2026 ein beachtliches Unterstützungsvolumen erreichen. In der Summe sind – je nach Nutzung – bis zu rund 6.500 Euro im Jahr möglich, ohne dass Pflegegrad 1 bereits das klassische Pflegegeld auslöst.

Wie diese Summe zustande kommt – und warum sie nicht automatisch „auf dem Konto“ landet

Die „bis zu 6.500 Euro“ sind kein pauschaler Auszahlungsbetrag, sondern ergeben sich aus verschiedenen Leistungsbausteinen. Ein Teil ist monatlich angelegt und lässt sich über das Jahr hochrechnen, andere Leistungen sind an konkrete Anträge und Maßnahmen gebunden. Wer etwa den Entlastungsbetrag kontinuierlich nutzt, Pflegehilfsmittel in Anspruch nimmt und zusätzlich eine größere Anpassung der Wohnung bewilligt bekommt, erreicht schnell ein hohes Gesamtvolumen.

Ohne Wohnumfeldmaßnahme fällt die Jahresrechnung deutlich niedriger aus – die Aussage bleibt also nur dann belastbar, wenn im Text klar bleibt, dass es um eine mögliche Gesamtsumme bei entsprechender Nutzung geht.

Pflegegrad 1: Voraussetzungen und Punktesystem

Pflegegrad 1 wird zuerkannt, wenn eine geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit festgestellt wird. Entscheidend ist nicht ein subjektives Gefühl, sondern die Bewertung nach Punkten. Pflegegrad 1 liegt bei 12,5 bis unter 27 Punkten.

Nach dem Antrag beauftragt die Pflegekasse die Begutachtung. In der gesetzlichen Pflegeversicherung erfolgt sie in der Regel durch den Medizinischen Dienst, bei privat Versicherten durch Medicproof. Bewertet wird anhand eines einheitlichen Instruments mit mehreren Lebensbereichen:

Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie die Gestaltung des Alltags und sozialer Kontakte.

Für die Einstufung zählt nicht, was an einem guten Tag gerade noch gelingt, sondern wie verlässlich Selbstständigkeit im Alltag tatsächlich vorhanden ist – und wie häufig Unterstützung, Anleitung oder Beaufsichtigung nötig wird.

Entlastungsbetrag: 131 Euro monatlich als Alltagsbudget

Die häufigste Leistung bei Pflegegrad 1 ist der Entlastungsbetrag von bis zu 131 Euro pro Monat. Er ist zweckgebunden und wird typischerweise über Rechnungen erstattet oder über zugelassene Anbieter abgerechnet. Entscheidend ist, dass Leistungen in der Praxis in der Regel nur dann erstattungsfähig sind, wenn es sich um anerkannte Angebote handelt.

Wer eine Unterstützung beauftragt, sollte vorab klären, ob der Anbieter in der jeweiligen Konstellation anerkannt ist, weil Anerkennung und Abrechnung faktisch an Vorgaben und Zulassungen geknüpft sind. Nicht genutzte Beträge können häufig angespart und später eingesetzt werden; die genaue Handhabung richtet sich nach den Regeln der Pflegekasse.

Pflegehilfsmittel zum Verbrauch: bis zu 42 Euro monatlich

Zusätzlich gibt es bei Pflegegrad 1 Pflegehilfsmittel zum Verbrauch bis zu 42 Euro pro Monat, die im häuslichen Umfeld eingesetzt werden. Typisch sind Verbrauchsartikel wie Einmalhandschuhe, Desinfektionsmittel oder Bettschutzeinlagen. In der Praxis läuft das nach Bewilligung häufig über regelmäßige Lieferungen, ohne dass jeden Monat ein neuer Antrag gestellt werden muss.

Wohnumfeldverbesserungen: bis zu 4.180 Euro je Maßnahme

Der größte Hebel in der Jahresrechnung ist der Zuschuss für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen. Bei Pflegegrad 1 kann die Pflegekasse bis zu 4.180 Euro je Maßnahme bewilligen, wenn die Anpassung nachvollziehbar dazu beiträgt, Pflege zu erleichtern, Risiken zu senken oder Selbstständigkeit in der Wohnung zu erhalten.

Ob es um eine Beseitigung von Barrieren, eine Umgestaltung des Badezimmers oder andere Anpassungen geht, ist weniger entscheidend als die Begründung, warum diese Maßnahme im konkreten Fall die Versorgung verbessert. In Haushalten mit mehreren Pflegebedürftigen kann sich die Förderung in der Gesamtsumme entsprechend erhöhen.

Hausnotruf: bis zu 25,50 Euro monatlich für mehr Sicherheit

Für ein Hausnotrufsystem ist ein Zuschuss bis zu 25,50 Euro monatlich möglich. In der Praxis wird regelmäßig darauf geschaut, ob die betroffene Person überwiegend allein ist oder ob im Notfall nicht verlässlich sofort Hilfe in der Wohnung verfügbar wäre.

Zusätzlich muss das Angebot die Anforderungen erfüllen, damit die Pflegekasse es bezuschusst. Wenn die Voraussetzungen vorliegen, sinken die monatlichen Kosten deutlich – und der Sicherheitsgewinn ist oft größer als der Betrag vermuten lässt.

Digitale Pflegeanwendungen: seit 01.01.2026 neu geregelt

Seit dem 01.01.2026 ist die Leistung für digitale Pflegeanwendungen neu gefasst und zweigeteilt. Möglich sind bis zu 40 Euro monatlich für digitale Pflegeanwendungen sowie bis zu 30 Euro monatlich für ergänzende Unterstützungsleistungen durch ambulante Pflegeeinrichtungen, wenn diese im Zusammenhang mit der Nutzung erforderlich sind.

Wichtig bleibt die Abgrenzung, weil hier ein typischer Irrtum entsteht: Nicht jede beliebige Gesundheits-App ist automatisch erstattungsfähig. Entscheidend ist, ob es sich um eine anerkannte digitale Pflegeanwendung handelt und die Kostenübernahme im Rahmen der Regeln der Pflegekasse erfolgt.

Beratung und Schulungen: Hilfe organisieren, bevor Angehörige überfordert sind

Auch ohne Pflegegeld können Pflegebedürftige und Angehörige Beratung und Schulungsangebote nutzen, um den Alltag verlässlicher zu strukturieren und Risiken zu senken. Pflegegrad 1 wird häufig unterschätzt, weil das sichtbare Pflegegeld fehlt – praktisch kann aber gerade die richtige Organisation von Unterstützung im Haushalt und im Alltag einen spürbaren Unterschied machen.

Antrag 2026: Warum das Eingangsdatum zählt und wie die Begutachtung nicht „zu gut“ ausfällt

Der Antrag kann grundsätzlich formlos gestellt werden, etwa telefonisch, per Brief oder per E-Mail. Entscheidend ist das Eingangsdatum, weil Leistungen ab diesem Zeitpunkt beginnen können, wenn die Voraussetzungen vorliegen. Nach der Antragstellung folgen Formularunterlagen und anschließend die Begutachtung.

Für die Einstufung ist Vorbereitung oft der Unterschied zwischen „knapp abgelehnt“ und „Pflegegrad 1 bewilligt“. Wer Probleme im Termin herunterspielt, riskiert eine Punktzahl unterhalb von 12,5. Sinnvoll ist, den Alltag vorher kurz zu dokumentieren, relevante ärztliche Unterlagen und Medikamentenpläne bereitzuhalten und eine Vertrauensperson beim Termin dabeizuhaben, damit die Situation vollständig dargestellt wird.

Nach dem Gutachten entscheidet die Pflegekasse per Bescheid; bei Ablehnung oder zu niedriger Einstufung ist ein Widerspruch möglich.

Einordnung: „Bis zu 6500 Euro“ ist realistisch – aber nur bei entsprechender Nutzung

Die Zahl ist als mögliche Jahresgesamtsumme plausibel, wenn mehrere Bausteine genutzt werden und insbesondere eine wohnumfeldverbessernde Maßnahme bewilligt wird. Ohne Umbau sinkt die rechnerische Jahressumme deutlich, weil dann vor allem monatliche Budgets zählen.

Genau diese Differenz sollte im Kopf bleiben: Pflegegrad 1 ist keine automatische Geldzahlung, sondern ein Zugang zu Leistungen, die – richtig beantragt und genutzt – 2026 spürbar entlasten können.

