Pflegegeld: Pflegebedürftige zahlen ab Juli 2026 mehr obwohl ihre Leistungen eingefroren sind

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Es gibt selten ein Gesetz, das gleichzeitig richtig und problematisch ist. Die neue Pflegemindestlohn-Verordnung der Bundesregierung ist beides. Am 12. März 2026 beschloss das Bundeskabinett auf Grundlage einer einstimmigen Empfehlung der Pflegekommission vom 19. November 2025, die Mindestlöhne für Pflegekräfte in zwei Stufen anzuheben – zum 1. Juli 2026 und zum 1. Juli 2027.

Für die rund 1,3 Millionen Beschäftigten, die unter die Regelung fallen, ist das eine überfällige Verbesserung. Für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen bedeutet dieselbe Verordnung: höhere Kosten ohne höhere Leistungen. Das System wälzt die Rechnung auf die Schwächsten ab.

Konkret sehen die neuen Mindeststundenlöhne ab 1. Juli 2026 so aus: Pflegehilfskräfte erhalten mindestens 16,52 Euro brutto (bisher 16,10 Euro), qualifizierte Pflegehilfskräfte mit mindestens einjähriger Ausbildung 17,80 Euro (bisher 17,35 Euro), Pflegefachkräfte 21,03 Euro (bisher 20,50 Euro).

Zum 1. Juli 2027 folgt eine zweite Stufe auf 16,95, 18,26 und 21,58 Euro. Die Verordnung gilt für alle ambulanten, teil- und vollstationären Pflegeeinrichtungen bundesweit – Privathaushalte als direkte Arbeitgeber sind ausgenommen, dort gilt der allgemeine Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde.

Der Transmissionsmechanismus: Wie Lohnerhöhungen bei Pflegebedürftigen ankommen

Personalkosten sind in Pflegeeinrichtungen der mit Abstand größte Ausgabenposten. Jede Mindestlohnerhöhung zwingt Einrichtungsträger, ihre Vergütungssätze in den Verhandlungen mit den Pflegekassen neu zu justieren. Was die Kassen dabei nicht vollständig ausgleichen, fließt in die Tagessätze – und wird von dort als Eigenanteil an Pflegebedürftige weitergegeben. Diesen Mechanismus dokumentiert die aktuelle Datenlage ohne jede Lücke.

Der Verband der Ersatzkassen (vdek) hat zum 1. Januar 2026 erhoben: Der durchschnittliche monatliche Eigenanteil im ersten Heimaufenthaltsjahr liegt bundesweit bei 3.245 Euro – ein Anstieg von 261 Euro gegenüber Anfang 2025, das entspricht neun Prozent in zwölf Monaten.

Im zweiten Halbjahr 2025 hatte sich der Kostenanstieg sogar beschleunigt; im Sommer 2025 war erstmals die Marke von 3.000 Euro überschritten worden. Den Hauptkostentreiber benennt der vdek ausdrücklich: gestiegene Pflegepersonalkosten. Das ist kein Zufall. Das ist der Mechanismus in Echtzeit.

Für die ambulante Pflege zu Hause ist dieser Mechanismus weniger transparent, aber nicht weniger real. Pflegedienste verhandeln ihre Stundensätze mit den Kassen regional neu. Was nicht vollständig refinanziert wird, landet als Eigenanteil beim Betroffenen oder in Form höherer Gesamtstundensätze.

Der durchschnittliche Stundensatz ambulanter Pflegedienste liegt 2026 bei rund 35 Euro. Eine tägliche Grundpflege von zwei Stunden bedeutet bei diesem Satz rund 2.100 Euro monatlich – deutlich mehr als das Sachleistungsbudget der meisten Pflegegrade abdeckt.

Christian Reuter, Generalsekretär des Deutschen Roten Kreuzes, hat den Widerspruch auf den Punkt gebracht: Die Erhöhung der Mindestlöhne sei richtig – falsch sei, dass es keine nachhaltige Regelung gebe, wer die Mehrkosten tragen solle.

Dadurch verschärfe sich die kritische finanzielle Lage vieler Einrichtungen, und pflegebedürftige Menschen könnten die Eigenanteile oft nicht mehr stemmen. Stärker lässt sich das Systemversagen kaum formulieren.

Pflegeleistungen eingefroren: Kein Cent mehr bis 2028

Während die Pflegekosten steigen, stagnieren die Leistungen der Pflegeversicherung. Pflegegeld und Pflegesachleistungen wurden zuletzt zum 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent angehoben. Für 2026 ist keine Dynamisierung vorgesehen – die nächste planmäßige Anpassung kommt frühestens am 1. Januar 2028.

Das bedeutet konkret: mindestens zwei Jahre, in denen Pflegekräfte mehr kosten, Dienste höhere Stundensätze verlangen – und Betroffene exakt dieselben Leistungsbeträge wie im Vorjahr erhalten.

Die aktuellen Beträge: Pflegegeld liegt bei 347 Euro (Pflegegrad 2), 599 Euro (Pflegegrad 3), 800 Euro (Pflegegrad 4) und 990 Euro (Pflegegrad 5). Pflegesachleistungen – das monatliche Budget für professionelle Pflegedienste bei häuslicher Versorgung – betragen 796 Euro für Pflegegrad 2, 1.497 Euro für Pflegegrad 3, 1.859 Euro für Pflegegrad 4, 2.299 Euro für Pflegegrad 5.

Der Entlastungsbetrag nach § 45b SGB XI bleibt bei 131 Euro monatlich für alle Pflegegrade. Das gemeinsame Jahresbudget für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege liegt bei 3.539 Euro.

Ingrid M., 69, aus Bochum, pflegt ihren Mann mit Pflegegrad 3 seit zwei Jahren zu Hause. Der ambulante Dienst kommt morgens und abends – Körperpflege, Medikamente, Lagerung. Anfang 2026 informiert der Dienst schriftlich über eine Anpassung der Vergütungssätze. Die Sachleistungen der Pflegekasse decken die Kosten nicht mehr vollständig.

Der monatliche Eigenanteil, den sie aus der gemeinsamen Rente und dem Pflegegeld ihres Mannes bestreiten muss, steigt um rund 80 Euro. Auf dem Kontoauszug: Ausgaben übersteigen Einnahmen. Eine Lösung hat sie noch nicht.

Die Finanzierungslücke der Pflegeversicherung: Zwei Milliarden Euro, keine Antwort

Hinter den steigenden Eigenanteilen steht eine strukturelle Schieflage, die die Politik seit Jahren diagnostiziert und nicht löst. Das Bundesgesundheitsministerium hat selbst auf eine Finanzierungslücke von mindestens zwei Milliarden Euro in der sozialen Pflegeversicherung für das Jahr 2026 hingewiesen.

Der GKV-Spitzenverband hält die bisherige Reaktion – Überbrückungsdarlehen aus dem Bundeshaushalt – für keine tragfähige Lösung. Die Kassen leihen sich Geld, um laufende Leistungen zu finanzieren. Das verschiebt das Problem in die Zukunft.

Die Grundarithmetik ist eindeutig: Rund 5,7 Millionen Menschen in Deutschland haben einen Pflegegrad (Statistisches Bundesamt, Dezember 2025). Experten rechnen bis 2030 mit sechs Millionen. Mehr Pflegebedürftige bedeuten höhere Ausgaben.

Steigende Mindestlöhne und Tariflöhne erhöhen die Personalkosten der Einrichtungen. Beitragseinnahmen wachsen langsamer. Der Beitragssatz zur gesetzlichen Pflegeversicherung wurde 2025 bereits auf 3,6 Prozent des Einkommens angehoben – für Kinderlose auf 4,2 Prozent. Privatversicherte verzeichnen ab 2026 Beitragssteigerungen von bis zu 16 Prozent.

Für die gesetzliche Versicherung hat die Koalition Beitragsstabilität für 2026 versprochen. Das Versprechen steht. Die Lücke auch.

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Zukunftspakt Pflege” erarbeitet Reformvorschläge. Ein Gesetz liegt nicht vor. In der Diskussion kursieren Anhebungen der Eingangsschwellen für Pflegegrade, ein zunächst anteiliges Pflegegeld in der Anfangsphase und strukturelle Neuordnungen bei den Eigenanteilen.

Sozialverbände warnen, dass solche Maßnahmen überproportional Haushalte mit niedrigen Einkommen treffen würden. Solange kein Reformgesetz in Kraft ist, gelten die bestehenden Leistungen unverändert. Aber die Richtung ist sichtbar.

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Ambulante Pflege zu Hause: Wenn das Sachleistungsbudget ausgereizt ist

Für die über vier Millionen Pflegebedürftigen, die zu Hause versorgt werden, entsteht die Kostenklemme ohne die Transparenz des stationären Bereichs. Ambulante Dienste sind an Tariftreue gebunden; jede Mindestlohnerhöhung erhöht ihre Betriebskosten.

Was Vergütungsverhandlungen mit den Kassen nicht vollständig abdecken, landet als Eigenanteil beim Betroffenen oder als höherer Gesamtpreis. Betroffene haben kein bundesweites Vergleichsregister und keine gestaffelte Kassenbeteiligung wie im stationären Bereich. Wer zahlen kann, zahlt. Wer nicht, reduziert Stunden oder überträgt die Last vollständig auf pflegende Angehörige – mit allen körperlichen und beruflichen Folgekosten.

Besonders eng wird es bei Pflegegrad 2. Das Sachleistungsbudget von 796 Euro monatlich reicht bei täglicher Versorgung schnell aus. Wer darüber hinaus Bedarf hat, zahlt die Differenz aus eigener Tasche.

Wer einen günstigeren Dienst sucht, stößt in vielen Regionen auf Wartelisten. Pflegegrad-3-Haushalte mit einem Sachleistungsbudget von 1.497 Euro geraten bei intensivem Bedarf ebenfalls in die Enge – erst recht, wenn der Dienst seinen Stundensatz nach der Mindestlohnerhöhung anhebt und die neuen Vergütungsvereinbarungen mit den Kassen noch nicht greifen.

Ein Schutzinstrument, das zu wenig genutzt wird: die Kombinationsleistung. Wer nicht das gesamte Sachleistungsbudget durch einen Pflegedienst ausschöpft, bekommt den verbleibenden Anteil anteilig als Pflegegeld ausgezahlt. Das ermöglicht eine flexible Aufteilung zwischen professioneller Pflege und Angehörigenpflege und kann die monatliche Kostenlast spürbar senken – wenn Betroffene von dieser Möglichkeit wissen.

Stationäre Pflege: 3.245 Euro Eigenanteil – Tendenz weiter steigend

Im Pflegeheim trifft die Kostendynamik am härtesten. Die vdek-Daten vom 1. Januar 2026 zeigen es nüchtern: 3.245 Euro durchschnittlicher monatlicher Eigenanteil im ersten Heimaufenthaltsjahr.

Dieser Betrag setzt sich zusammen aus dem einrichtungseinheitlichen Eigenanteil für Pflege und Ausbildungskosten (rund 1.685 Euro), Unterkunft und Verpflegung (rund 1.046 Euro) sowie Investitionskosten. Pflegekassenleistungen decken von der Gesamtrechnung im Schnitt weniger als ein Fünftel ab.

Seit 2022 beteiligt sich die Pflegeversicherung mit gestaffelten Zuschlägen am pflegebedingten Eigenanteil: 15 Prozent im ersten Jahr, 30 Prozent im zweiten, 50 Prozent im dritten, 75 Prozent ab dem vierten Heimaufenthaltsjahr.

Diese Entlastung ist real – hat aber den generellen Kostenanstieg bisher nicht aufgefangen. Wer nach vier Jahren den maximalen Zuschlag erhält, zahlt 2026 dennoch durchschnittlich 2.056 Euro monatlich aus eigener Tasche. Im Jahr 2017 lag der Eigenanteil in Sachsen-Anhalt laut AOK noch bei 1.113 Euro. Eine Verdopplung in acht Jahren.

Wer die Eigenanteile nicht mehr aufbringen kann, hat Anspruch auf Hilfe zur Pflege nach dem Zwölften Sozialgesetzbuch. Das Sozialamt prüft Einkommen und Vermögen. Eine entscheidende Schutzregel gilt seit 2020: Kinder von Pflegebedürftigen können nur dann zum Unterhalt herangezogen werden, wenn ihr Jahreseinkommen 100.000 Euro übersteigt.

Dieser Schutz greift aber erst, wenn ein Sozialhilfeantrag gestellt wurde. Wer die Kosten aus eigener Tasche trägt, ohne diesen Antrag zu stellen, verschenkt jeden Monat Geld, das hätte gespart werden können.

Was Betroffene und Angehörige jetzt konkret tun können

Die strukturellen Probleme der Pflegefinanzierung lassen sich durch individuelle Entscheidungen nicht lösen. Aber es gibt Stellschrauben, die den finanziellen Druck messbar verringern – und die im Alltag zu häufig ungenutzt bleiben.

Pflegebedürftige, die einen ambulanten Dienst nutzen, sollten die Abrechnung aktiv prüfen. Einrichtungen sind verpflichtet, Leistungen und Preise transparent auszuweisen. Preisvergleiche lohnen sich auch dann, wenn ein Wechsel aufwendig erscheint – selbst geringe Stundensatzunterschiede summieren sich über Monate zu erheblichen Beträgen.

Der Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich gilt für alle Pflegegrade und darf für anerkannte Betreuungs- und Entlastungsangebote eingesetzt werden, darunter auch haushaltsnahe Dienstleistungen durch anerkannte Anbieter.

Nicht in einem Kalenderhalbjahr genutzte Beträge lassen sich ins Folgejahr übertragen – allerdings nur bis zum 30. Juni des Folgejahres. Ab 2026 gilt eine neue Frist: Rückerstattungen sind nur noch für das laufende und das unmittelbar vorangegangene Kalenderjahr möglich. Wer zu lang wartet, verliert angesparte Beträge.

Menschen, deren Pflegegrad nicht mehr der tatsächlichen Beeinträchtigung entspricht, sollten eine Neubewertung beantragen. Der MDK-Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung widersprochen werden.

Gut dokumentierte Anträge – mit Pflegetagebuch, ärztlichen Attesten oder Stellungnahmen von Pflegediensten – haben reale Erfolgsaussichten. Ein höherer Pflegegrad bedeutet direkt höhere Geld- und Sachleistungsansprüche.

Wer für sich oder Angehörige einen Heimplatz plant und absehbar die Kosten nicht dauerhaft tragen kann, sollte den Antrag auf Hilfe zur Pflege nicht aufschieben. Der Zeitpunkt der Antragstellung beim Sozialamt bestimmt, ab wann Leistungen greifen. Ersparnisse, die in der Wartezeit aufgebraucht werden, kommen nicht zurück.

Häufige Fragen zur Pflegekostenentwicklung 2026

Steigt das Pflegegeld automatisch mit dem Pflegemindestlohn?

Nein. Pflegegeld ist nicht an den Pflegemindestlohn gekoppelt. Die letzte Anhebung erfolgte zum 1. Januar 2025 um 4,5 Prozent. Eine weitere Dynamisierung ist planmäßig erst zum 1. Januar 2028 vorgesehen. Die Beträge für 2026 sind identisch mit denen von 2025.

Gilt der neue Pflegemindestlohn auch für Pflegekräfte im Privathaushalt?

Nein. Privathaushalte fallen nicht unter die Pflegemindestlohn-Verordnung. Für direkt im Haushalt angestellte Pflegekräfte gilt der allgemeine Mindestlohn von 12,82 Euro pro Stunde. Das betrifft etwa osteuropäische Betreuungskräfte, die direkt vom Haushalt beschäftigt werden.

Was passiert, wenn der Pflegedienst mehr kostet als das Sachleistungsbudget hergibt?

Die Differenz tragen Pflegebedürftige aus eigenen Mitteln. Ist das dauerhaft nicht möglich, kann Hilfe zur Pflege nach SGB XII beim Sozialamt beantragt werden. Wer darüber hinaus den Verdacht hat, dass der Pflegegrad den tatsächlichen Bedarf nicht mehr abbildet, sollte gleichzeitig eine Neubewertung durch den MDK beantragen.

Können Kinder pflegebedürftiger Eltern für Heimkosten herangezogen werden?

Nur wenn ihr Jahreseinkommen über 100.000 Euro liegt – diese Grenze gilt seit dem Angehörigen-Entlastungsgesetz 2020. Der Schutz greift jedoch nur, wenn das Sozialamt die Kosten übernimmt. Wer freiwillig vorab zahlt, ohne einen Sozialhilfeantrag zu stellen, verzichtet nicht auf zukünftige Ansprüche – verliert aber jeden Monat Geld, der durch frühzeitige Antragstellung hätte vermieden werden können.

Was bedeutet der „Zukunftspakt Pflege” konkret für Leistungsberechtigte?

Die Bund-Länder-Arbeitsgruppe hat noch keine Gesetzesvorlage vorgelegt. Diskutiert werden schärfere Zugangskriterien zu höheren Pflegegraden, ein reduziertes Pflegegeld in der Einstiegsphase und strukturelle Neufinanzierung. Bis ein Reformgesetz in Kraft tritt, gelten die bestehenden Leistungen nach SGB XI unverändert. Alle aktuell zustehenden Ansprüche sollten vollständig und zeitnah abgerufen werden – was nicht geltend gemacht wird, verfällt.

Quellen:

Bundesregierung: Mindestlohn in der Altenpflege steigt

BMAS: Mindestlöhne in der Altenpflege sollen erneut steigen

vdek: Eigenanteile Pflegeheim Auswertung 2026

BMG: Mindestlöhne Altenpflege – BMG/BMAS

ver.di: Pflegemindestlohn ver.di