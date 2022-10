Eilt: Gas- und Heizkostennachzahlung für Nicht-Hartz IV-Berechtigte

Teilen

Wer nicht im Bezug beim Jobcenter ist, kann aufgrund der Nachzahlung für Gas, Heizkosten oder Nebenkosten einen einmaligen Anspruch haben.

Du hast eine Abrechnung bekommen? Dann könnte es sein, dass morgen deine Frist abläuft. Wenn die Rechnung im Oktober fällig war, also gezahlt sein musste oder im Oktober kam und gar kein Datum enthält, bis zu dem gezahlt werden muss, dann läuft am 31.10. die Frist ab, danach ist der mögliche Anspruch verfallen.

Warum sollte ich plötzlich trotz Arbeit einen Anspruch beim Jobcenter haben?

Bei vielen ist die Irritation groß - sie fragen sich, warum sie plötzlich einen Anspruch beim Jobcenter haben sollten, sie sagen, dass sie eigentlich doch genug verdienen.

Nur die hohe Nachzahlung stellt sie vor ein Problem…

Und genau das ist es:

Die Nachzahlung wird voll in ihrem Fälligkeitsmonat zum Bedarf, dadurch ist dieser in diesem einen Monat deutlich höher als in allen anderen Monaten. Daher entsteht in diesem einen Monat Anspruch auf Unterstützung vom Jobcenter.

Anspruch überschlagsmäßig prüfen

Wer überschlagen will, ob auch er einen Anspruch hat, kannst den Excel-Rechner hier verwenden.

Bemerkungen zum Rechner:

1. Grüne Zellen sind zum Ausfüllen.

2. Alle Wohnkosten sind in voller Höhe einzutragen.

3. Der Rechner gibt nur einen ersten Hinweis. Er ist stark vereinfacht und kann daher nur einen ersten Anhaltspunkt bieten…

Weitere Bedingung ist die Einhaltung der Vermögensgrenzen. Aktuell liegt diese bei 60.000€ für die erste Person der Bedarfsgemeinschaft + 30.000€ für jede weitere Person. Immobilien, Autos und alles was nicht schnell zu Geld gemacht werden kann wird nicht mitgerechnet.

Geltendmachung des Anspruchs

Es besteht ein Anspruch? Dann sind das hier die Schritte um ihn auch geltend zu machen.

1. Fristwahrenden Antrag vorbereiten

Das Ausfüllen der kompletten Antragsformulare wäre jetzt kaum mehr machbar, aber es ist auch möglich formlos zunächst einen Antrag zu stellen. Ein normaler Brief mit Absender, Empfänger (Jobcenter) und Ort und Datum reicht aus.

Formulierungsvorschlag:

Fristwahrender Sozialleistungsantrag

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich fristwahrend die mir (und meiner Familie) zustehenden Sozialleistungen, insbesondere Leistungen nach dem SGB II.

Bitte senden Sie mir die notwendigen Formulare zu, um meinen heute gestellten Antrag zu konkretisieren. Sollte die Bearbeitung längere Zeit in Anspruch nehmen, beantrage ich einen Vorschuss nach §42 SGB I.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

2. Fristwahrenden Antrag mit Zugangsnachweis einreichen

Das Problem ist, dass nicht zählt, wann der Antrag unterschrieben wurde oder wann er bei der Post ist, sondern wann er beim Jobcenter eingeht.

Und dass muss am 31.10. bis 23:59Uhr sein.

Außerdem solltest nachweisbar sein, dass der Antrag innerhalb dieser Frist beim Jobcenter eingegangen ist.

Dazu gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Persönliche Abgabe:

Am besten persönlich beim Jobcenter abgeben und Kopie mit Posteingangsstempel wieder mitnehmen.Ist das Jobcenter zu weit weg oder nicht erreichbar, kannst der Antrag auch beim Rathaus, Sozialamt, Krankenkasse oder einer ähnlichen Stelle eingereicht werden.

WICHTIG:

Kopie mit Posteingangsstempel wieder mit nach Hause nehmen!

Details dazu siehe hier nachlesen.

2. Abgabe per Fax

Du kannst den Antrag zum Jobcenter faxen. Das geht auch online mit einem kostenlosen Online-Faxservice, bei dem du ein PDF/Bild hochlädst und dieses als Fax ans Jobcenter schickst. Du erhälst einen Sendenachweis per Mail. Ein Anbieter dafür: https://fax.pdf24.org/de/

Weiteres Vorgehen

Wenn du das geschafft hast, ist der Antrag gestellt und du bekommst in der nächsten Zeit die Formulare zugeschickt. Diese musst du dann ausfüllen und mit den notwendigen Anlagen einreichen. Ist Arbeit, aber ein hoher Anspruch kann diese Wert sein.

Da dein Vermieter/Gasversorger will aber vermutlich nicht so lange auf sein Geld warten will, hast du folgende Möglichkeiten:

1. Bezahlen (wenn du das kannst)

2. Ratenzahlung vereinbaren

3. Mahnsperre mit Verweis aufs Amt setzen lassen.

Rechtliche Hintergründe

Wer mehr zu den rechtlichen Hintergründen wissen will, kann auch gerne noch hier rein schauen.

Beispielrechnungen

Und hier findest du eine ganze Sammlung an Musterrechnungen von Leuten außerhalb des Bezugs, die trotzdem einen Anspruch auf einmalige Leistungen vom Jobcenter haben.

Twitter

Meine hier veröffentlichen Artikel findet ihr (ähnlich) auch bei Twitter. Zum Abschluss noch der Link zum Twitter-Thread für Rückfragen, Ergänzungen oder alles was ihr sonst dazu sagen wollt - natürlich auch gerne zum Retweeten.