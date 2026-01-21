Dann besteht ein Anspruch auf das besondere Krankengeld

Lesedauer 7 Minuten

Wenn Menschen für einen anderen Menschen ein Organ oder Gewebe spenden oder Blut zur Gewinnung von Blutstammzellen bzw. anderer Blutbestandteile geben, kann das medizinisch notwendig sein – und zugleich dazu führen, dass Spenderinnen und Spender vorübergehend nicht arbeiten können. Für diese besondere Situation gibt es im Recht der gesetzlichen Krankenversicherung ein eigenes Krankengeld: das Krankengeld nach § 44a SGB V.

Es soll den Verdienstausfall ausgleichen, der durch eine spendenbedingte Arbeitsunfähigkeit entsteht, und zwar in einer Ausgestaltung, die sich deutlich vom „normalen“ Krankengeld bei eigener Krankheit unterscheidet.

Das Besondere beginnt schon bei der Zuständigkeit: Nicht die Krankenkasse der spendenden Person zahlt, sondern grundsätzlich die Krankenkasse der empfangenden Person. Damit folgt die Regelung dem Gedanken, dass die Spende medizinisch der Versorgung des Empfängers dient und die entstehenden Folgen – einschließlich Verdienstausfall – in diesem Leistungszusammenhang aufgefangen werden.

Zunächst ein Praxisbeispiel

Was das “besondere Krankengeld” ist, erläutert ersteinmal ein Beispiel aus der Praxis: Frau M. arbeitet in Vollzeit als medizinische Fachangestellte in einer Gemeinschaftspraxis. Ihr Bruder benötigt dringend eine Nierentransplantation, und nach den medizinischen Voruntersuchungen entscheidet sich Frau M. zu einer Lebendspende.

Der Eingriff findet in einer Transplantationsklinik statt, anschließend wird Frau M. ärztlich als arbeitsunfähig eingestuft, weil körperliche Belastungen und längeres Stehen in den ersten Wochen nicht möglich sind. Ihr Bruder ist gesetzlich krankenversichert.

Der Arbeitgeber zahlt Frau M. zunächst die Entgeltfortzahlung, so wie es im Spendenfall vorgesehen ist. Parallel werden der Arbeitsunfähigkeitsnachweis und die Angaben zur Spende an die Krankenkasse des Empfängers übermittelt.

Nachdem die Entgeltfortzahlung endet und Frau M. weiterhin spendenbedingt arbeitsunfähig ist, setzt die Krankenkasse ihres Bruders das besondere Krankengeld nach § 44a SGB V ein. Grundlage für die Berechnung ist das regelmäßig erzielte Nettoarbeitsentgelt von Frau M., gedeckelt durch die kalendertägliche Beitragsbemessungsgrenze.

Als Frau M. nach insgesamt sechs Wochen wieder in die Praxis zurückkehrt, endet die Arbeitsunfähigkeit, und damit endet auch das besondere Krankengeld.

Für Frau M. bleibt unter dem Strich keine Versorgungslücke: Die ersten Wochen sind über die Entgeltfortzahlung abgedeckt, die anschließende Zeit über das besondere Krankengeld – zuständig ist dabei nicht ihre eigene Krankenkasse, sondern die Krankenkasse des Empfängers.

Wann entsteht der Anspruch – und woran hängt er?

Der Anspruch knüpft an eine sehr konkrete Konstellation an: Eine Spende muss die spendende Person arbeitsunfähig machen, und die Spende muss an eine Person erfolgen, die gesetzlich krankenversichert ist.

Ausschlaggebend ist also nicht, ob die spendende Person selbst Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse ist. Entscheidend ist vielmehr, ob die Spende an eine „versicherte“ Person im Sinne der gesetzlichen Krankenversicherung erfolgt und ob daraus eine spendenbedingte Arbeitsunfähigkeit folgt.

Praktisch heißt das: Wer nach einer Lebendorganspende oder nach einer Blutstammzellspende medizinisch so beeinträchtigt ist, dass die Arbeit nicht möglich ist, kann – sobald ein Verdienstausfall eintritt – in den Anwendungsbereich des § 44a SGB V fallen.

Die Arbeitsunfähigkeit muss sich dabei gerade aus dem Spendevorgang ergeben; allgemeine Erkrankungen, die zufällig zeitgleich auftreten, gehören nicht automatisch dazu. Kommt es zu einer Überschneidung, wird in der Praxis abgegrenzt, welche Ursache die Arbeitsunfähigkeit trägt und ab wann sich der Charakter der Arbeitsunfähigkeit verändert.

Welche Spenden sind erfasst?

Erfasst sind Spenden von Organen, Geweben oder Blut zur Separation von Blutstammzellen oder anderen Blutbestandteilen. Gemeint sind in der Regel Konstellationen, die unter die einschlägigen medizin- und transplantationsrechtlichen Regeln fallen.

Bei Organ- und Gewebespenden geht es typischerweise um Lebendspenden im Rahmen des Transplantationsrechts; bei Blut zur Separation geht es um Verfahren, bei denen Blutbestandteile gezielt gewonnen werden.

Wichtig ist die Nähe zum geregelten Versorgungssystem: Das Krankengeld nach § 44a SGB V ist kein allgemeiner „Ausgleichstopf“ für jede Form der Spende, sondern eine spezifische sozialrechtliche Leistung für Spenden, die in diesen rechtlich geregelten Zusammenhang fallen und zu Arbeitsunfähigkeit führen.

Ab wann wird gezahlt – gilt eine Wartezeit wie beim normalen Krankengeld?

Beim üblichen Krankengeld nach § 44 SGB V spielen je nach Versicherungsstatus und Tarifwahl Zeitpunkte und Entstehensregeln eine große Rolle; bei bestimmten Gruppen entsteht der Anspruch nicht sofort.

Beim Krankengeld nach § 44a SGB V ist die Konstruktion anders: Der Anspruch entsteht grundsätzlich mit Beginn der spendenbedingten Arbeitsunfähigkeit.

Das ist vor allem für Selbstständige, für bestimmte freiwillig Versicherte oder für Personengruppen relevant, bei denen das „normale“ Krankengeld sonst erst später einsetzen würde. Das Sonderkrankengeld will die Ausnahmesituation der Spende ohne typische Verzögerungen abfedern.

Wie hoch ist das Krankengeld nach § 44a SGB V?

Hier liegt einer der größten Unterschiede zum normalen Krankengeld. Während das klassische Krankengeld in der gesetzlichen Krankenversicherung an gesetzliche Prozentsätze gekoppelt ist und in der Regel nicht das volle Netto ersetzt, orientiert sich das Krankengeld nach § 44a SGB V am vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit regelmäßig erzielten Nettoarbeitsentgelt beziehungsweise am Arbeitseinkommen.

In der Praxis bedeutet das: Es kann – bis zur maßgeblichen gesetzlichen Obergrenze – den Netto-Verdienstausfall deutlich vollständiger abbilden als das normale Krankengeld.

Die Obergrenze ist ebenfalls besonders geregelt: Gezahlt wird nur bis zur Höhe des Betrags der kalendertäglichen Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung.

Wer sehr hohe Einkommen hat, kann also trotz Nettobezug eine Deckelung erleben. Außerdem wird nach Kalendertagen gezahlt; für volle Kalendermonate wird in der Berechnung typischerweise mit 30 Tagen gearbeitet, weil die Krankengeldsystematik in vielen Rechenschritten an diese 30-Tage-Logik anknüpft.

Welche Rolle spielt die Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber?

Viele Spenderinnen und Spender sind Arbeitnehmer. Dann stellt sich sofort die Frage: Zahlt zuerst der Arbeitgeber weiter, so wie bei Krankheit? Für Spenden gibt es tatsächlich eine eigene Entgeltfortzahlungsregelung.

In dieser Zeit ruht der Anspruch auf das Krankengeld nach § 44a SGB V in dem Umfang, in dem Entgeltfortzahlung geleistet wird. Das Zusammenspiel ist so angelegt, dass es keine Doppelleistungen gibt, aber auch keine Lücke entstehen soll.

Ein weiterer Punkt ist für Arbeitgeber wichtig: Die Entgeltfortzahlung im Spendenfall kann unter bestimmten Voraussetzungen gegenüber der Krankenkasse der empfangenden Person erstattungsfähig sein.

Für Beschäftigte soll die Spende nicht zu einem Konflikt zwischen Solidarität und arbeitsrechtlicher Absicherung werden – und der Arbeitgeber soll nicht dauerhaft auf den Kosten sitzen bleiben, wenn die Rechtsordnung die Spendenbereitschaft ausdrücklich stützt.

Wie lange wird das besondere Krankengeld gezahlt?

Das Krankengeld nach § 44a SGB V ist auf den Zeitraum des Verdienstausfalls ausgerichtet, der bei einem komplikationslosen Verlauf typischerweise durch die Spende verursacht wird. In der Praxis werden dafür Orientierungswerte herangezogen, die nach Art der Spende und nach der körperlichen Belastung im Beruf unterscheiden.

Das ist kein starres Korsett, sondern ein Anhaltspunkt: Individuelle Heilungsverläufe, berufliche Anforderungen und ärztliche Einschätzungen können zu Abweichungen führen.

Rechtlich bedeutsam ist dabei ein weiterer Unterschied zum normalen Krankengeld: Die üblichen Regeln, die beim klassischen Krankengeld die Bezugsdauer begrenzen und in eine sogenannte Blockfrist-Logik einordnen, werden für § 44a SGB V nicht in gleicher Weise herangezogen.

Damit wird vermieden, dass eine Spende, die dem Empfänger helfen soll, später die Krankengeldansprüche des Spenders aus eigener Krankheit „verbraucht“. Wenn nach Ende der spendenbedingten Arbeitsunfähigkeit eine andere, eigenständige Erkrankung die Arbeitsunfähigkeit trägt, kann – abhängig vom eigenen Versicherungsverhältnis – anschließend der normale Krankengeldanspruch wieder in Betracht kommen, dann allerdings gegenüber der eigenen Krankenkasse und nach den allgemeinen Regeln.

Was gilt, wenn Komplikationen auftreten?

Kommt es über das übliche Maß hinaus zu einem Gesundheitsschaden im Zusammenhang mit der Spende, verschiebt sich der Blick häufig in Richtung gesetzlicher Unfallversicherung. Der Gesetzgeber hat hierfür besondere Regelungen geschaffen, weil Spenden nicht nur gesellschaftlich erwünscht sind, sondern auch Risiken bergen, die rechtlich abgesichert werden sollen.

In solchen Fällen kann die Zuständigkeit – abhängig von der konkreten Kausalität und Abgrenzung – von der Krankenversicherung in den Bereich der Unfallversicherung wechseln.

Entscheidend ist, welche Ursache die fortbestehende Arbeitsunfähigkeit trägt und ab wann nicht mehr die Spende als solche, sondern der darüber hinausgehende Gesundheitsschaden die alleinige Ursache ist. In der Praxis muss diese Abgrenzung sauber geklärt werden, damit es bei Leistungszuständigkeiten nicht zu einer Versorgungslücke kommt.

Und wenn der Empfänger nicht gesetzlich versichert ist?

Der klassische Anknüpfungspunkt des § 44a SGB V ist die gesetzliche Versicherung des Empfängers. Ist die empfangende Person privat krankenversichert, greift § 44a SGB V als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung nicht in derselben Weise.

In der Praxis existieren dafür gleichwohl Regelungs- und Erstattungswege: Private Krankenversicherungsunternehmen haben sich in der Vergangenheit in einer Selbstverpflichtung zur Erstattung nachgewiesener Verdienstausfälle in solchen Fällen bekannt.

Für Spenderinnen und Spender ist das praktisch relevant, weil die zuständige Stelle und der Weg der Antragstellung dann anders laufen als im GKV-Fall. Wer vor einer Spende steht, sollte deshalb frühzeitig klären, wie der Versicherungsstatus des Empfängers ist und wer später der Ansprechpartner für den Verdienstausfall wird.

Wie läuft die Antragstellung in der Praxis ab?

Das besondere Krankengeld ist kein Automatismus, der „irgendwo im Hintergrund“ ohne Mitwirkung startet. In der Regel braucht es die Arbeitsunfähigkeitsfeststellung und die Informationen darüber, bei welcher Krankenkasse der Empfänger versichert ist.

Genau hier liegt im Alltag eine Hürde: Spenderinnen und Spender kennen diese Daten nicht immer sofort, etwa weil medizinische Abläufe im Vordergrund stehen oder weil organisatorische Details erst nach der Spende greifbar werden.

Gerade deshalb wird in den einschlägigen Auslegungs- und Verwaltungsgrundlagen betont, dass Verzögerungen bei der Meldung im Spendenkontext anders zu bewerten sein können als bei gewöhnlicher Krankheit.

Für Arbeitnehmer kommt typischerweise hinzu, dass Einkommensdaten benötigt werden, damit das Nettoarbeitsentgelt als Bemessungsgrundlage nachvollziehbar ist. Bei Selbstständigen geht es um das Arbeitseinkommen und geeignete Nachweise.

Bei Arbeitslosen oder Personen mit Entgeltersatzleistungen gelten wiederum besondere Berechnungslogiken, die die Leistung am Status ausrichten sollen, ohne den Spendenfall schlechterzustellen.

Steuern und Sozialversicherung: Bleibt vom Krankengeld etwas „hängen“?

Krankengeld ist im deutschen System zwar in der Regel steuerfrei, unterliegt aber häufig dem Progressionsvorbehalt, was den persönlichen Steuersatz auf andere Einkünfte beeinflussen kann. Zudem können – je nach Fallkonstellation – Beiträge zur Renten-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung eine Rolle spielen, weil Krankengeld als Entgeltersatzleistung sozialversicherungsrechtlich eingebettet ist.

Beim Krankengeld nach § 44a SGB V wird dieses System grundsätzlich nicht verlassen, auch wenn die Berechnungsgrundlage und die Zuständigkeit besonders sind. Wer knapp kalkuliert, sollte deshalb nicht nur auf den Bruttobetrag der Leistung schauen, sondern die individuelle Nettoauswirkung prüfen, insbesondere bei längeren Ausfallzeiten

Typische Fallkonstellationen, in denen es zu Missverständnissen kommt

In der Praxis entstehen Unsicherheiten häufig an drei Stellen.

Erstens wird das besondere Krankengeld mit dem normalen Krankengeld verwechselt, insbesondere bei der Frage, welche Krankenkasse zuständig ist und wie hoch die Leistung ausfällt.

Zweitens kommt es bei Arbeitnehmern zur Frage, ob zunächst Entgeltfortzahlung läuft und ob das Krankengeld „parallel“ gezahlt werden kann; das ist gerade nicht die Systematik, weil das Krankengeld in diesem Umfang ruht.

Drittens führt die Abgrenzung zwischen spendenbedingter Arbeitsunfähigkeit und einer späteren, eigenständigen Erkrankung zu Streitfragen, vor allem wenn die Arbeitsunfähigkeit länger dauert als der medizinisch übliche Verlauf erwarten lässt oder wenn Komplikationen den Übergang zur Unfallversicherung auslösen.

Widerspruch, Streitfälle und Beratung: Was können Betroffene tun?

Wie bei anderen Sozialleistungen gilt: Wenn eine Krankenkasse den Anspruch ablehnt, die Höhe anders berechnet oder die Dauer begrenzt, sind Begründungen und medizinische Unterlagen oft entscheidend.

Ärztliche Einschätzungen, Entlassberichte, Reha-Empfehlungen und der konkrete berufliche Belastungsrahmen können eine wichtige Rolle spielen, weil das System bei § 44a SGB V ausdrücklich Raum für individuelle Abweichungen vom üblichen Verlauf lässt.

Betroffene können den sozialrechtlichen Weg des Widerspruchs und – falls nötig – der Klage vor dem Sozialgericht nutzen. In vielen Fällen hilft schon frühzeitige Beratung, etwa über Krankenkassen, Sozialverbände oder spezialisierte Beratungsstellen im Transplantationsumfeld, um Nachweise vollständig zu führen und Zuständigkeiten schnell zu klären.

Fazit: Anspruch ja – aber mit eigener Logik

Der Anspruch auf das besondere Krankengeld nach § 44a SGB V besteht, wenn eine Spende im gesetzlich geregelten Rahmen eine Arbeitsunfähigkeit verursacht und die Spende an eine gesetzlich versicherte empfangende Person erfolgt.

Die Leistung ist in mehrfacher Hinsicht besonders: Sie wird regelmäßig von der Krankenkasse des Empfängers getragen, sie orientiert sich stark am tatsächlichen Netto-Verdienstausfall und sie ist so konstruiert, dass Spenderinnen und Spender durch ihre Solidarität nicht dauerhaft sozialrechtliche Nachteile erleiden sollen.

Wer die wichtigsten Stellschrauben kennt – Zuständigkeit, Beginn der Arbeitsunfähigkeit, Zusammenspiel mit Entgeltfortzahlung und die Abgrenzung bei Komplikationen – kann die eigenen Ansprüche deutlich sicherer einordnen und durchsetzen.

