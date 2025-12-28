Bürgergeld: Umzug erforderlich – und das Jobcenter muss zustimmen

Lesedauer 4 Minuten

Ein Umzug im Bürgergeld steht und fällt mit zwei Punkten: dem Timing und der Beweislogik. Wer erst unterschreibt und dann fragt, verliert oft die wichtigsten Hebel. Denn die Zusicherung soll vor Abschluss des neuen Mietvertrags eingeholt werden. Gleichzeitig ist „erforderlich“ kein Gefühl, sondern eine prüfbare Kette aus Gründen, Alternativen und Nachweisen.

Zwei Zusicherungen, zwei Risiken

In der Praxis werden zwei Dinge vermischt, die getrennt beantragt und entschieden werden sollten:

1) Zusicherung zur neuen Miete (KdU)

Vor Vertragsabschluss wird geklärt, ob die Kosten der neuen Wohnung übernommen werden. Seit Bürgergeld ist zusätzlich wichtig: Innerhalb der Karenzzeit werden nach einem Umzug höhere als angemessene Kosten regelmäßig nur anerkannt, wenn der Träger das vorher zugesichert hat.

2) Zusicherung zu Umzugskosten, Wohnungsbeschaffung und Kaution

Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten werden in der Regel nur bei vorheriger Zusicherung übernommen. Kaution oder Genossenschaftsanteile werden typischerweise als Darlehen erbracht.

Die Nachweislogik, die funktioniert: Auslöser → Unzumutbarkeit → keine Alternative → konkretes Angebot

„Erforderlich“ wird überzeugend, wenn das Jobcenter in wenigen Minuten erkennen kann:

Was hat den Umzug ausgelöst? (Gesundheit, Arbeit/Ausbildung, Trennung/Schutz) Warum ist die aktuelle Wohnung unzumutbar oder der Wechsel zwingend? Warum gibt es keine realistische Alternative ohne Umzug? Welche konkrete Wohnung soll es werden – mit vollständigen Kostenangaben?

Ohne Punkt 4 scheitern viele Anträge, weil das Jobcenter Angemessenheit, Heizkosten und Zuschnitt nicht prüfen kann.

Schiene 1: Gesundheit, Behinderung, unzumutbare Wohnverhältnisse

Gesundheitliche Gründe tragen am besten, wenn sie wohnungsbezogen beschrieben sind. Ein Attest, das nur Diagnosen nennt, hilft deutlich weniger als eines, das Funktionsgrenzen und den Wohnbezug erklärt.

Attest-Check: Was wirklich drinstehen sollte

Baustein im Attest Beispiel, das „zieht“ Funktionsgrenze „Treppensteigen dauerhaft nicht zumutbar“/„Sturzrisiko“/„Rollator/Rollstuhl erfordert barrierearmen Zugang“ Wohnbezug „4. OG ohne Aufzug“ / „Bad nicht nutzbar“ / „Feuchte/Schimmel verschlechtert Atemwegssymptome“ / „Lärm triggert Erkrankung“ Folgen ohne Umzug „Akute Verschlechterung zu erwarten“/„Therapie/Behandlung nicht erreichbar“/„Gefahr der Dekompensation“ Alternativenprüfung „Keine Verlegung der Schlafräume möglich“ / „Aufzug nicht vorhanden“ / „Vermieter reagiert nicht auf Mängel“

Als Anlagen passen: Facharztberichte, Reha-/Entlassungsberichte, Therapieberichte, Fotos, Mängelanzeigen, Vermieter-Schriftverkehr, Mess- oder Protokollnotizen (z. B. Schimmel/Lärm), Hilfsmittelbedarf.

Schiene 2: Arbeit, Ausbildung, Eingliederung – „zumutbar erreichbar“ belegen

Bei Arbeit oder Ausbildung zählt nicht „besserer Arbeitsweg“, sondern Notwendigkeit. Die stärksten Fälle sind: Jobbeginn steht fest, Präsenz ist erforderlich, Pendeln ist objektiv unzumutbar (Schichtzeiten, ÖPNV-Lücken, Betreuungszeiten).

Nachweise, die selten diskutiert werden

Nachweis Inhalt, der die Erforderlichkeit plausibel macht Arbeitsvertrag/Einstellungszusage Arbeitsort, Beginn, Arbeitszeiten/Schichten Arbeitgeberbestätigung Präsenzpflicht, kein Homeoffice, feste Anwesenheitszeiten Pendel-Belege Ausdrucke von Verbindungen, Fahrzeiten, letzte/erste Verbindung bei Schichtwechsel Betreuungs-/Pflegelogik Kita/Schule/Pflegezeiten als harte Nebenbedingung, die Pendeln ausschließt

Tipp: Eine Ein-Seite-Zusammenfassung kann reichen: Arbeitsbeginn am …, Schicht …, ÖPNV ab … nicht verfügbar, Pendelzeit …, deshalb Umzug erforderlich.

Schiene 3: Trennung, Konflikt, Gewalt, Kinderschutz – objektivieren statt erzählen

Bei Trennung reicht ein emotionaler Bericht selten. Was trägt, sind objektive Bestätigungen: Beratungsstellen, Jugendamt, Polizei, gerichtliche Entscheidungen. Je stärker die Lage dokumentiert ist, desto weniger Raum bleibt für „privates Werturteil“.

Geeignete Nachweise: Polizeieinsätze/Anzeigen, Schutzanordnungen, Kontakt- oder Näherungsverbote, Bestätigungen von Frauenhaus/Opferschutz/Beratungsstellen, Stellungnahmen des Jugendamts bei Kindeswohlthemen.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Schlichtungsverfahren sollen zugunsten der Jobcenter abgeschafft werden

Das vierte Muss: Das Wohnungsangebot muss entscheidungsfähig sein

Ein verwertbares Wohnungsangebot enthält mindestens:

Adresse/Ort, Einzugsdatum

Wohnfläche, Zimmer

Kaltmiete, kalte Nebenkosten, Heizkosten (separat)

Kaution/Genossenschaftsanteile

bei Bedarf: Hinweis auf Barrierefreiheit/Erreichbarkeit

Fehlen diese Daten, kommt häufig die Standardantwort: „Derzeit keine Zusicherung möglich.“

Typische Ablehnungen – und wie man sie überwindet

„Umzug nicht erforderlich“

Gegenmittel: Von „wollen“ auf „müssen“ drehen. Auslöser + Wohnbezug + Folgen + Alternativenprüfung, am besten mit Fristdruck (Jobbeginn, Attestdatum, Schutzlage).

„Kein konkretes Angebot“

Gegenmittel: Mietbescheinigung/Exposé nachreichen, Kosten vollständig aufschlüsseln.

„Kosten unangemessen“

Gegenmittel: Wohnungssuche dokumentieren (Anfragen/Absagen) und besondere Gründe (Barrierefreiheit, Schutz, Jobbindung) so formulieren, dass sie den Zuschnitt erklären. Parallel realistisch prüfen, ob es innerhalb der Angemessenheitsgrenzen Alternativen gibt.

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

Karenzzeit-Falle nach Umzug

Viele glauben: „In der Karenzzeit wird alles bezahlt.“ Nach einem Umzug gilt das so nicht, wenn die neue Miete über der Angemessenheit liegt – dann ist eine vorherige Zusicherung der entscheidende Schlüssel.

Sonderthema Doppelmiete: Wann Überschneidungskosten erstattungsfähig sind

Beim Umzug entstehen oft Überschneidungen (Kündigungsfrist alt, Mietbeginn neu). Entscheidend ist die Begründung: Wurde im Umzugsmonat tatsächlich in beiden Wohnungen genutzt und war die Überschneidung nicht vermeidbar (Übergaben, Renovierung, Schul-/Arbeitslogik), steigen die Chancen auf Anerkennung. Reine „Vertragsüberschneidungen“ ohne Nutzung sind deutlich schwerer.

Praktisch heißt das: dokumentieren, welche Wohnung in welchem Zeitraum genutzt wurde – und warum eine Vermeidung nicht möglich war.

Kaution als Darlehen: Was das in der Praxis bedeutet

Kautionen werden typischerweise als Darlehen gewährt und anschließend durch Aufrechnung getilgt. Wer mehrere Darlehen parallel hat, sollte den Aufrechnungsbescheid genau prüfen, weil sich hier schnell zu hohe Abzüge ergeben können.

Direktzahlung an den Vermieter: Ein unterschätzter Hebel

Wenn Vermieter wegen Zahlungsausfällen skeptisch sind, kann die Direktzahlung der Miete an den Vermieter helfen. Das ist rechtlich vorgesehen und wird in vielen Jobcentern als Standardoption genutzt. Als Nebeneffekt sinkt oft die Hürde bei der Wohnungssuche.

Umzugsmappe: So sieht ein Antrag aus, der Entscheidungen erzwingt

Seite 1: Kurzbegründung (max. 12 Zeilen)

Auslöser (Gesundheit/Arbeit/Trennung), Unzumutbarkeit, fehlende Alternative, Fristdruck.

Seite 2: Wohnungsangebot (Zahlenblock)

Mietbestandteile, Wohnfläche, Einzug, Kaution.

Anlagen (nummeriert, im Text referenziert)

Attest/Arbeitgeberbestätigung/Beratungsstellen-Bestätigung plus Wohnbelege (Fotos, Schreiben, Protokolle).

Musterschreiben

Betreff: Zusicherung vor Mietvertragsabschluss – erforderlicher Umzug/neue Unterkunft/Umzugskosten/Mietkaution (BG-Nr. …)

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich beantrage vor Abschluss des Mietvertrags die Zusicherung zur Berücksichtigung der Aufwendungen für die neue Unterkunft sowie die Zusicherung zu erforderlichen Umzugskosten und zur Mietkaution.

Der Umzug ist erforderlich aus folgenden Gründen:

(1) Gesundheit: [Funktionsgrenze + Wohnbezug in 2–3 Sätzen], belegt durch Anlage 1.

(2) Arbeit/Ausbildung: [Arbeitsort/Schichtzeiten/Unzumutbarkeit Pendeln], belegt durch Anlage 2–3.

(3) Trennung/Schutz: [Unzumutbarkeit/Kinderschutz/Dringlichkeit], belegt durch Anlage 4.

Mildere Mittel sind nicht ausreichend, weil: [2 Sätze Alternativenprüfung].

Wohnungsangebot: [Adresse, Einzug], Wohnfläche … qm. Kosten laut Anlage: Kaltmiete … €, NK … €, Heizkosten … €, Gesamt … €; Kaution … €.

Ich bitte um schriftliche Entscheidung bis zum [Datum], da das Angebot befristet ist.

Mit freundlichen Grüßen

[Name]

FAQ

Zählt „Umzug geplant“ schon als Umzug?

Entscheidend ist der Zeitpunkt, an dem rechtliche Bindungen entstehen. Deshalb: Zusicherung einholen, bevor der Mietvertrag unterschrieben wird.

Kann das Jobcenter einen Umzug verbieten?

Die Entscheidung umzuziehen, ist grundsätzlich frei. Das Jobcenter entscheidet aber, welche Kosten in welcher Höhe übernommen werden, vor allem bei fehlender Zusicherung.

Was ist der schnellste Weg, „gesundheitliche Gründe“ durchzubekommen?

Ein Attest, das Funktionsgrenzen und Wohnbezug konkret beschreibt, plus passende Wohnbelege.

Wie gehe ich bei Ablehnung vor?

Schriftlichen Bescheid verlangen, fehlende Punkte gezielt nachreichen, dann Widerspruch. Bei Fristdruck und konkretem Wohnungsangebot kann zusätzlich Eilrechtsschutz relevant sein.

Wie lässt sich Vermieter-Skepsis reduzieren?

Direktzahlung an den Vermieter beantragen und dem Vermieter eine schriftliche Bestätigung des Jobcenters (sobald vorhanden) vorlegen.