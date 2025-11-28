Bürgergeld-Sanktionen treffen immer mehr Kinder

Lesedauer 3 Minuten

Kinder sind stille Leidtragende von Bürgergeld-Sanktionen. Die Diskussion über Bürgergeld-Sanktionen stellt meist Erwachsene in den Mittelpunkt. Dabei zeigen aktuelle Daten: Rund ein Drittel aller Sanktionen betreffen Haushalte, in denen Kinder leben.

Wenn Sie Kinder versorgen, trifft jede Kürzung automatisch auch diese – unabhängig davon, ob sie irgendeinen Einfluss auf die Situation hatten. Kinder können auf finanzielle Einbußen nicht reagieren oder kompensieren. Sie spüren die Auswirkungen von Sanktionen unmittelbar im Alltag.

Wie die Anrechnung von Kindergeld und Unterhalt Kinder benachteiligt

Kindergeld und Unterhalt rechnet das Jobcenter vollständig auf das Bürgergeld an. Ihr Kind erhält dadurch lediglich den pauschalen und zu niedrigen Regelsatz , selbst wenn ein höherer Bedarf besteht, etwa durch Wachstum, Gesundheit oder schulische Anforderungen.

Übersteigt der Unterhalt das Kindergeld, mindert das Jobcenter Ihren eigenen Leistungsanspruch. Für Ihr Kind bedeutet das: weniger Geld für Ernährung, Kleidung, Lernmaterial oder soziale Teilhabe. Eine Sanktion verstärkt diese Engpässe zusätzlich.

Reform der Grundsicherung: Warum Kinder stärker gefährdet sind

Die Reform der Grundsicherung verschärft Ihre sowieso schon strikten Mitwirkungspflichten. Das gilt auch dann, wenn Sie strukturelle Hindernisse wie Betreuungsengpässe nicht beeinflussen können. Wenn Sie keinen Kitaplatz finden, obwohl Sie aktiv suchen, bewertet das Jobcenter dies oftmals dennoch als Pflichtverletzung.

Die daraus folgenden Sanktionen treffen in der Praxis Kinder mit voller Härte. Jede Kürzung wirkt sich direkt auf Grundbedürfnisse wie Ernährung, Wärme, gesundheitliche Versorgung und stabile Alltagsstrukturen aus.

Strukturelle Barrieren belasten Kinder besonders

Viele betroffene Familien stehen vor Herausforderungen wie fehlenden Kita-Plätzen, gesundheitlichen Belastungen, unsicherem Wohnraum oder Arbeitsmarktinstabilität. Diese Faktoren können Sie kaum selbst steuern.

Für Kinder bedeuten solche Bedingungen weniger Stabilität, eingeschränkte Bildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie ein erhöhtes Stressniveau. Sanktionen verschärfen diese Situation erheblich.

Was Armut für Kinder konkret bedeutet

Armut wirkt sich in nahezu allen Lebensbereichen von Kindern aus. Sie betrifft körperliche Versorgung, schulische Teilhabe, soziale Integration und emotionale Stabilität. Gekürzte Leistungen verschärfen diese Nachteile und erhöhen das Risiko langfristiger Entwicklungsbeeinträchtigungen.

UNICEF-Daten: Kinderarmut in Deutschland steigt weiter

UNICEF zeigt, dass rund eine Million Kinder in Deutschland ihre Grundbedürfnisse nicht zuverlässig decken können. Viele leben in Haushalten, in denen Heizen, regelmäßige warme Mahlzeiten oder geeignete Kleidung nicht jederzeit gewährleistet sind.

Rund 130.000 Kinder leben ohne eigenen Wohnraum in Übergangsunterkünften. Sanktionen können in diesen ohnehin angespannten Situationen bedeuten, dass Familien noch weniger finanziellen Spielraum haben – mit direkten Auswirkungen auf das Kindeswohl.

Beispiele aus der Praxis: Wie Sanktionen Kinder konkret treffen

Beispiel 1: Fehlender Kitaplatz – und das Kind verliert Sicherheit

Sie bemühen sich aktiv um einen Kitaplatz, erhalten jedoch Absagen. Obwohl Sie Ihre Bemühungen nachweisen, folgt eine Sanktion. Ihr Kind verliert dadurch wichtige Stabilität, soziale Kontakte und grundlegende Versorgung.

Beispiel 2: Krankheit der Eltern trifft das Kind

Wenn Sie unter Long Covid oder einer anderen chronischen Erkrankung leiden, kann das Jobcenter Ihre Einschränkungen infrage stellen. Eine Sanktion reduziert Ihr Familienbudget – und Ihr Kind erlebt finanzielle Unsicherheit und emotionale Belastung.

Beispiel 3: Leben in Notunterkünften

Wenn Sie mit Ihrem Kind in einer Sammelunterkunft leben, ist der Alltag bereits belastend. Eine Sanktion verschärft die Lage weiter und zwingt Sie zu schmerzhaften Priorisierungen – etwa zwischen Essen und Schulmaterial.

Hier erhalten Sie Hilfe

Wenn Sanktionen drohen oder bereits ausgesprochen wurden, können Sie Unterstützung erhalten. Erwerbsloseninitiativen wie Sanktionsfrei e. V., Tacheles e. V. und lokale Erwerbslosengruppen bieten kostenlose, unabhängige Beratung zu Bescheiden, rechtlichen Schritten und sozialrechtlichen Fragen.

Zusätzlich stehen Ihnen Sozialberatungen bei Caritas, AWO, Diakonie und dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zur Verfügung. Diese Stellen unterstützen Sie dabei, Unterlagen korrekt einzureichen, Härtefallanträge vorzubereiten oder Widersprüche zu formulieren.

So läuft eine Härtefallprüfung

Eine Härtefallprüfung können Sie beantragen, wenn eine Sanktion das Wohl Ihres Kindes gefährdet. Das Jobcenter prüft dabei, ob besondere familiäre Umstände – etwa gesundheitliche Belastungen, Betreuungsengpässe oder akute Notlagen – gegen eine Sanktion sprechen.

Für den Antrag benötigen Sie nachvollziehbare Nachweise wie ärztliche Atteste, Bescheinigungen über fehlende Betreuung oder Stellungnahmen von Beratungsstellen. Nach Prüfung entscheidet das Jobcenter, ob es die Sanktion aussetzt oder abmildert. Bei Ablehnung steht Ihnen der Widerspruch offen.

So legen Sie Widerspruch ein – und schützen Ihr Kind

Sie können jede Sanktion innerhalb von 30 Tagen schriftlich anfechten. Viele Sanktionen werden später aufgehoben, weil sie formelle oder inhaltliche Fehler enthalten.

Sammeln Sie Nachweise wie Kita-Absagen, ärztliche Atteste und Bewerbungsunterlagen. Beratungsstellen unterstützen Sie bei der Formulierung des Widerspruchs oder bei weiteren rechtlichen Schritten.

Fazit: Sanktionen bestrafen Kinder

Bürgergeld-Sanktionen treffen meist nicht „Unwillige“, sondern sehr häufig Kinder – und damit genau diejenigen, die keinerlei Einfluss auf die Lage ihrer Familie haben. Jede Kürzung nimmt ihnen ein Stück Sicherheit, Gesundheit und Zukunft.

Die Reform der Grundsicherung verschärft dieses Risiko, obwohl klar ist, dass Kinder keinen Cent verlieren dürfen. Eine Politik, die Armut verwalten statt verhindern will, gefährdet bewusst die nächste Generation.

Wenn Kinder im reichsten Land Europas frieren, hungern oder sich sozial zurückziehen, weil der Staat sanktioniert, ist das kein Systemfehler – es ist eine politische Entscheidung. Und genau diese Politik gehört geändert.