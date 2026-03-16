Krankengeld verloren: Wenige Tage ohne AU können alles kippen

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Wer Krankengeld beziehen will, braucht nicht nur eine Erkrankung und die passende Versicherung, sondern auch eine rechtzeitig ärztlich festgestellte Arbeitsunfähigkeit. Genau das zeigt ein Gerichtsbescheid des Sozialgerichts Mainz vom 03.06.2016.

Im entschiedenen Fall scheiterte der Anspruch nicht daran, dass die Klägerin gar nicht krank gewesen wäre, sondern an einer bewusst in Kauf genommenen Unterbrechung der ärztlichen Feststellung. Das Urteil trägt das Aktenzeichen S 14 KR 250/14.

Der konkrete Fall: Bewusste Pause bei der Krankschreibung

Die Klägerin war gesetzlich krankenversichert und zunächst wegen einer akuten Belastungsreaktion sowie einer depressiven Episode arbeitsunfähig geschrieben. Nach dem Ende dieser Bescheinigung ließ sie sich für mehrere Wochen bewusst keine weitere Arbeitsunfähigkeit feststellen. Nach ihrer Darstellung geschah das auf anwaltlichen Rat, um im arbeitsgerichtlichen Verfahren taktisch vorzugehen.

Gearbeitet hat sie in dieser Zeit nicht, Arbeitsentgelt erhielt sie ebenfalls nicht. Später wurde erneut eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Die Klägerin argumentierte deshalb, sie sei tatsächlich durchgehend krank gewesen und hätte auch in der Zwischenzeit krankgeschrieben werden können.

Warum die Krankenkasse das Krankengeld ablehnte

Die Krankenkasse verweigerte Krankengeld ab dem Beginn der Unterbrechung. Entscheidend war aus ihrer Sicht nicht nur die Krankheit selbst, sondern das Fehlen einer aktuellen ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit für den dazwischenliegenden Zeitraum.

Genau an diesem Punkt setzte auch das Sozialgericht Mainz an. Es stellte klar, dass ein Krankengeldanspruch nicht allein daran hängt, ob jemand gesundheitlich tatsächlich arbeitsunfähig war. Zusätzlich kommt es darauf an, ob diese Arbeitsunfähigkeit im maßgeblichen Zeitraum ärztlich festgestellt wurde.

Das Gericht macht deutlich: Die ärztliche Feststellung ist zentral

Der Fall wird oft verkürzt mit dem Satz zusammengefasst: „Ohne Feststellung kein Krankengeld.“ Im Kern trifft das die Stoßrichtung des Urteils. Für den streitigen Zeitraum fehlte nach Auffassung des Gerichts gerade die erforderliche ärztliche Feststellung. Dass die Klägerin möglicherweise weiter krank war, reichte deshalb nicht aus.

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Wichtig ist aber die saubere Einordnung für heutige Leser: Der Fall spielt noch in einer älteren Rechtslage. Heute regelt § 46 SGB V ausdrücklich, dass der Krankengeldanspruch unter bestimmten Voraussetzungen fortbestehen kann, wenn die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit spätestens am nächsten Werktag ärztlich festgestellt wird.

Das ändert nichts an der Warnung des Urteils, verhindert aber zu pauschale Aussagen wie „jede kleine Lücke beendet immer sofort endgültig den Anspruch“.

Die zweite Folge: Der bisherige krankengeldrelevante Status brach weg

Besonders problematisch war im Mainzer Fall nicht nur die Lücke selbst. Nach Auffassung des Gerichts fehlte danach auch die sozialversicherungsrechtliche Grundlage, aus der sich der frühere Krankengeldanspruch noch hätte fortsetzen lassen.

Das sollte im Artikel sprachlich nicht mit der verkürzten Formel beschrieben werden, das Arbeitsverhältnis sei „weg“ gewesen. Treffender ist: Das Gericht sah keinen fortwirkenden krankengeldrelevanten Status mehr. Denn weder wurde gearbeitet noch konnte die Mitgliedschaft über einen fortbestehenden Krankengeldanspruch weitergetragen werden.

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Warum der Bezug von SGB-II-Leistungen den Fall zusätzlich verschärfte

Hinzu kam, dass die Klägerin inzwischen Leistungen nach dem SGB II erhielt und darüber pflichtversichert war. Genau das war der zweite rechtliche Bruch im Fall. Aus diesem Versicherungsverhältnis besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Krankengeld.

Wer also aus einem früheren krankengeldrelevanten Status herausfällt und anschließend nur noch über den SGB-II-Bezug versichert ist, kann den verlorenen Anspruch in der Regel nicht einfach durch eine neue AU wieder aufleben lassen.

Hier sollte der Artikel allerdings nicht zu absolut werden. Juristisch sauber ist nicht der Satz „Mit Bürgergeld gibt es nie Krankengeld“, sondern die präzisere Aussage: Aus der Versicherung als Bürgergeld- beziehungsweise früherer ALG-II-Bezieher besteht grundsätzlich kein Krankengeldanspruch. Ob aus einem früher entstandenen Anspruch in Sonderkonstellationen noch etwas fortwirkt, ist immer gesondert zu prüfen.

Was Betroffene aus dem Fall lernen sollten

Der Fall zeigt, wie gefährlich eine taktische oder auch versehentlich entstandene Unterbrechung bei der Arbeitsunfähigkeit sein kann. Wer Krankengeld absichern will, darf sich nicht darauf verlassen, dass eine spätere Bescheinigung die Lücke schon irgendwie heilt.

Gerade in Konflikten mit Arbeitgebern, bei psychischen Erkrankungen oder in arbeitsgerichtlichen Verfahren müssen arbeitsrechtliche und sozialversicherungsrechtliche Überlegungen zusammen gedacht werden. Eine Strategie, die vor dem Arbeitsgericht sinnvoll erscheinen mag, kann beim Krankengeld erhebliche Nachteile auslösen. Das ist die eigentliche Stärke des Falls: Er macht deutlich, wie formal das Krankengeldrecht an dieser Stelle ist.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Führt eine Lücke in den AU-Feststellungen immer zum Ende des Krankengeldes?

Nicht automatisch in jedem Fall. Entscheidend ist die rechtzeitige ärztliche Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit. Heute enthält § 46 SGB V dafür ausdrückliche Regeln, etwa die Feststellung bis spätestens zum nächsten Werktag bei derselben Krankheit. Trotzdem bleibt jede Unterbrechung riskant und sollte vermieden werden.

Kann ich Krankengeld beziehen, wenn ich Bürgergeld oder andere SGB-II-Leistungen erhalte?

Aus der Krankenversicherung als Bürgergeld- oder früherer ALG-II-Bezieher besteht grundsätzlich kein Krankengeldanspruch. Ob noch ein älterer Anspruch aus einem anderen Versicherungsstatus fortwirkt, ist eine Frage des Einzelfalls. Pauschale Aussagen greifen hier zu kurz.

Was war in diesem Fall das zusätzliche rechtliche Problem?

Die Lücke betraf nicht nur die ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Nach Auffassung des Gerichts brach dadurch auch der bisherige krankengeldrelevante Status weg. Später bestand nur noch eine Pflichtversicherung über den SGB-II-Bezug, und aus dieser folgt grundsätzlich kein Krankengeldanspruch.

Fazit

Das SG Mainz macht deutlich, wie schnell eine bewusste oder unbedachte AU-Lücke beim Krankengeld teuer werden kann. Im entschiedenen Fall kostete sie nicht nur den laufenden Anspruch, sondern führte zusammen mit dem Wechsel in die SGB-II-Versicherung in einen Status ohne regulären Krankengeldanspruch.

Für eine heutige Veröffentlichung ist aber die Einordnung entscheidend: Der Fall stammt aus einer älteren Konstellation. Seit der späteren Präzisierung in § 46 SGB V kommt es noch genauer darauf an, wann die weitere Arbeitsunfähigkeit ärztlich festgestellt wird und welcher Versicherungsstatus im jeweiligen Zeitpunkt besteht.

Die Grundwarnung bleibt trotzdem richtig: Wer Krankengeld sichern will, sollte bei AU-Feststellungen niemals unnötige Unterbrechungen riskieren.