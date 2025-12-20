Bürgergeld: Jahresabrechnung 2025 – Diese Strom-Guthaben darfst du behalten

Lesedauer 4 Minuten

Mit der Jahresrechnung für Strom, Heizstrom oder Warmwasser kommt oft die entscheidende Frage: Bleibt ein Guthaben beim Haushalt – oder rechnet das Jobcenter es an? Der Dreh- und Angelpunkt ist nicht, wer die Rechnung schickt, sondern welcher Bedarf abgerechnet wird.

Haushaltsstrom läuft über den Regelbedarf. Heizkosten und zentrale Warmwasserkosten gehören dagegen zu den Kosten der Unterkunft und Heizung. Genau dort greift die Anrechnungslogik des Jobcenters.

Haushaltsstrom: Guthaben gehört in der Regel Ihnen

Haushaltsstrom – also Strom für Licht, Kochen, Geräte und den allgemeinen Haushaltsbetrieb – wird beim Bürgergeld nicht zusätzlich übernommen, sondern ist als Pauschale im Regelbedarf enthalten. Wer also Abschläge gezahlt hat, die höher waren als der tatsächliche Verbrauch, hat in der Regel schlicht „aus dem eigenen Budget“ vorfinanziert.

Das Guthaben bleibt deshalb normalerweise beim leistungsberechtigten Haushalt und wird nicht automatisch mit laufenden Leistungen verrechnet.

Das gilt auch dann, wenn der Versorger nicht auszahlt, sondern das Guthaben mit künftigen Abschlägen verrechnet. Wirtschaftlich bleibt es ein Haushaltsstromguthaben – und damit grundsätzlich jobcenterneutral, solange nicht Heizstrom oder zentrale Warmwasserkosten darin stecken.

Heizstrom: Wenn Strom die Heizung antreibt, kann das Jobcenter zugreifen

Sobald Strom als Heizenergie genutzt wird, verändert sich die Einordnung. Typische Fälle sind Nachtspeicherheizungen, Direktheizungen oder Wärmepumpen. Diese Kosten werden im Bürgergeld-System regelmäßig wie Heizkosten behandelt. Entsteht aus genau diesen Heizkosten ein Guthaben, wird es im Unterkunfts- und Heizkostenbereich berücksichtigt.

Praktisch bedeutet das: Es mindert die anzuerkennenden Aufwendungen nach dem Monat, in dem die Gutschrift oder Rückzahlung tatsächlich erfolgt.

In der Praxis wird es dann entscheidend, ob Heizstrom sauber von Haushaltsstrom trennbar ist. Gibt es einen eigenen Zähler oder einen separaten Heizstromtarif, ist die Zuordnung meist unkompliziert. Schwieriger wird es, wenn nur ein Zähler für „alles“ existiert. Dann ist nicht automatisch das gesamte Guthaben Jobcenter-Sache, sondern nur der Anteil, der plausibel zur Heizung gehört.

Genau an dieser Stelle helfen belastbare Anknüpfungspunkte: technische Angaben zur Heizungsart, Bestätigungen des Vermieters oder Installateurs, Angaben des Energieversorgers, Tarif- oder Zählerinformationen, und – falls nötig – eine nachvollziehbare Verbrauchsaufteilung über Heizperiode und Haushaltsverbrauch.

Warmwasser: Zentral oder dezentral entscheidet über die Guthabenlogik

Bei Warmwasser kommt es darauf an, ob es zentral über die Heizungsanlage läuft oder dezentral in der Wohnung erzeugt wird.

Läuft Warmwasser zentral und wird über die Betriebs- und Heizkosten abgerechnet, ist es Teil der Unterkunfts- und Heizkosten. Ein Guthaben aus der Nebenkosten- oder Heizkostenabrechnung wird dann regelmäßig im KdU-Bereich berücksichtigt.

Wird Warmwasser dagegen dezentral erzeugt, etwa über Durchlauferhitzer oder Boiler, läuft das System anders: Statt einer Warmwasserposition in den Heizkosten erhalten Betroffene typischerweise einen pauschalen Zuschlag als Mehrbedarf. Entscheidend ist dabei:

Nur weil ein Warmwasserzuschlag gezahlt wird, wird ein Haushaltsstromguthaben nicht automatisch zum „Jobcenter-Guthaben“. Maßgeblich bleibt die Frage, ob das Guthaben tatsächlich aus Unterkunfts- und Heizkosten stammt oder aus Haushaltsenergie.

Besonderer Streitpunkt: Wenn der Versorger Guthaben und Nachforderungen intern verrechnet

Gerade bei Versorgern, die mehrere Sparten liefern, taucht eine Konstellation auf, die Betroffene verwirrt: Eine Heizkosten- oder Gasnachforderung wird auf der Schlussrechnung dadurch kleiner, dass der Anbieter gleichzeitig ein Stromguthaben dagegen rechnet.

Für Leistungsberechtigte ist das ein Risiko, weil Haushaltsstromguthaben nicht dazu führen darf, dass Heizkosten rechnerisch „aus dem Guthaben“ bezahlt werden und das Jobcenter deshalb weniger anerkennt.

In solchen Fällen lohnt es sich, die Rechnung gedanklich konsequent zu trennen: Heizkosten bleiben Heizkosten, Haushaltsstrom bleibt Haushaltsstrom – auch wenn der Anbieter beide Posten zu einem Saldo verschmilzt.

Für die Klärung ist es hilfreich, eine Aufschlüsselung vom Versorger zu verlangen oder zumindest die Abrechnungsbestandteile so zu dokumentieren, dass erkennbar bleibt, welcher Teil Haushaltsenergie und welcher Teil Heizung ist.

Nachzahlung 2025: Wer zahlt, und wann ein Darlehen realistisch ist

Eine Nachforderung aus Haushaltsstrom ist grundsätzlich aus dem Regelbedarf zu begleichen. Das ist der Grund, warum Stromnachzahlungen viele Haushalte hart treffen: Die Leistung ist pauschaliert, und hohe Energiesprünge schlagen dann direkt durch.

Wenn eine Nachzahlung nicht zu stemmen ist und eine Sperre droht, ist ein Darlehen beim Jobcenter häufig der pragmatischste Weg, um eine Eskalation zu vermeiden. Entscheidend ist, dass die Notlage konkret belegt wird. In der Praxis sind dafür besonders relevant: die Jahresrechnung, die Fälligkeit, eine Sperrandrohung oder Mahnung, ein Nachweis über fehlende Rücklagen und – falls vorhanden – ein bereits angefragter Ratenplan beim Versorger.

Je klarer dokumentiert ist, dass kurzfristig keine andere Lösung existiert, desto eher ist eine schnelle Entscheidung erreichbar. Die Rückzahlung erfolgt regelmäßig durch monatliche Verrechnung in überschaubaren Raten.

Schnellcheck im Kopf: Drei Fragen, die sofort Klarheit bringen

Wer die Abrechnung in der Hand hält, kommt am schnellsten voran, wenn drei Punkte zuerst geklärt werden: Handelt es sich um reinen Haushaltsstrom oder steckt Heizstrom dahinter? Kommt das Guthaben aus einer Vermieterabrechnung (Betriebskosten/Heizkosten) oder direkt vom Energieversorger?

Und ist auf der Rechnung ersichtlich, wann die Gutschrift tatsächlich erfolgt beziehungsweise ob sie nur mit künftigen Abschlägen verrechnet wird? Diese drei Antworten entscheiden meist, ob das Guthaben bleibt oder ob das Jobcenter eine Korrektur vornimmt.

Tabelle: Guthaben behalten oder Jobcenter-Anrechnung?

Abrechnung / Posten Was das praktisch bedeutet Haushaltsstrom (Licht, Kochen, Geräte) Guthaben bleibt in der Regel beim Haushalt, keine automatische Verrechnung mit laufenden Leistungen. Heizstrom (z. B. Nachtspeicher, Wärmepumpe, Direktheizung) Guthaben wird dem Heizkostenbereich zugeordnet und wirkt leistungsrechtlich nach dem Monat der Gutschrift. Betriebskosten-/Heizkostenabrechnung des Vermieters Guthaben aus Nebenkosten/Heizkosten wird im KdU-Bereich berücksichtigt. Warmwasser zentral (über Heizungsanlage/Nebenkosten) Guthaben gehört typischerweise in den KdU-/Heizkostenbereich. Warmwasser dezentral (Durchlauferhitzer/Boiler) mit pauschalem Zuschlag Stromabrechnung bleibt meist Haushaltsenergie; ein Guthaben wird dadurch nicht automatisch „Jobcenter-Guthaben“. Versorger verrechnet Heizkosten-Nachforderung mit Stromguthaben Bedarfstrennung ist entscheidend; Haushaltsstromguthaben sollte nicht faktisch Heizkosten ersetzen.

Praktischer Hinweis: Was Betroffene dem Jobcenter (nicht) schicken sollten

Sobald eine Abrechnung Unterkunfts- und Heizkosten betrifft, sollte sie zeitnah beim Jobcenter landen, weil sonst Überzahlungen entstehen können, die später zurückgefordert werden. Bei reinen Haushaltsstromabrechnungen ist die Lage anders:

Hier entsteht häufig kein Anrechnungsfall. Wenn dennoch Streit entsteht – etwa wegen „Ein-Zähler“-Konstellationen oder wegen interner Verrechnung durch den Versorger – ist eine saubere Zuordnung der Posten der Schlüssel: Heizanteil belegbar machen, Haushaltsanteil abgrenzen, Zahlungsfluss dokumentieren.