Bürgergeld: Finanzamt prüft 2026 härter warum es Bürgergeld-Beziehende doppelt treffen kann

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Eine Aufstockerin verkauft gebrauchte Kleidung über Vinted. 40, 50 Artikel im Jahr, insgesamt vielleicht 2.300 Euro. Steuerlich ist das irrelevant – Privatverkäufe, kein Gewinn. Trotzdem bekommt sie 2026 Post. Erst vom Finanzamt, das eine Erklärung verlangt. Dann vom Jobcenter, das die Zuflüsse als Einkommen wertet und Bürgergeld zurückfordert. Zwei Behörden, dieselben Plattformdaten, null Koordination – aber beide wollen Geld.

So funktioniert das System inzwischen. Seit der Umsetzung der EU-Richtlinie DAC7 melden Plattformen wie Kleinanzeigen, Vinted oder Airbnb Nutzerdaten automatisch an das Bundeszentralamt für Steuern, sobald jemand mehr als 30 Transaktionen oder über 2.000 Euro Vergütung im Jahr erreicht.

Gleichzeitig gleichen Jobcenter Kontobewegungen und Einkommensnachweise ab. Bürgergeld-Beziehende stehen damit in einem Kontrollnetz, das eigentlich für Steuerhinterzieher gebaut wurde – aber Menschen mit 563 Euro Regelsatz genauso erfasst.

Plattformverkäufe: Steuerlich harmlos, sozialrechtlich brisant

Die DAC7-Meldung bedeutet nicht automatisch Steuerpflicht. Wer private Gegenstände verkauft, erzielt in der Regel kein steuerpflichtiges Einkommen. Das Problem liegt woanders. Das Finanzamt fragt trotzdem nach – und wer keine Belege vorlegen kann, gerät in Erklärungsnot.

Beim Jobcenter ist es noch schlimmer: Dort zählt der reine Zufluss als Einkommen, egal ob steuerfrei oder nicht. 2.300 Euro Vinted-Einnahmen können eine Rückforderung von mehreren hundert Euro auslösen, obwohl die Verkäuferin keinen Cent Gewinn gemacht hat.

Die Unverhältnismäßigkeit ist offensichtlich. Dieselbe Meldung, die bei einem Gutverdiener zu einer kurzen Rückfrage führt, kann bei einer Bürgergeld-Beziehenden eine existenzbedrohende Rückforderung auslösen. Einen Steuerberater, der das sortiert, können sich die wenigsten Betroffenen leisten.

Krypto, Auslandskonto, Ferienwohnung: Drei Fallen für kleine Einkommen

Kryptohandel ist unter jüngeren Bürgergeld-Beziehenden verbreitet. Wer für 500 Euro Bitcoin kauft, drei Monate später für 1.800 Euro verkauft und den Gewinn nicht angibt, hat gleich zwei Probleme. Das Finanzamt besteuert den Gewinn innerhalb der Haltefrist – die Freigrenze liegt bei 1.000 Euro pro Jahr.

Das Jobcenter will wissen, woher die 1.800 Euro auf dem Konto stammen. Das BMF-Schreiben vom März 2025 hat die Anforderungen an die Dokumentation von Kryptogeschäften weiter verschärft. Wer keine lückenlose Aufstellung von Kaufdatum, Verkaufsdatum, Kurs und Gebühren vorlegen kann, hat in beiden Systemen schlechte Karten.

Ähnlich gefährlich: Auslandskonten. Über den Common Reporting Standard werden Kontodaten aus über 100 Ländern automatisch an deutsche Finanzbehörden gemeldet. Ein Sparkonto in der Türkei oder Griechenland – etwa weil die Familie dort lebt – kennt das Finanzamt längst.

Wer Erträge daraus nicht erklärt, riskiert ein Steuerstrafverfahren. Beim Jobcenter kommt hinzu, dass nicht angegebenes Auslandsvermögen über dem Schonvermögen von 40.000 Euro den Leistungsanspruch vollständig vernichten kann.

Und wer ein Zimmer oder eine geerbte Wohnung über Airbnb vermietet, wird über DAC7 gemeldet. Mieteinnahmen sind steuerlich anzugeben, beim Bürgergeld als Einkommen anzurechnen – und bei Vermietung an Angehörige unter 50 Prozent der ortsüblichen Miete erkennt das Finanzamt Verluste nicht an.

In allen drei Fällen gilt: Wer die Einnahmen weder dem Finanzamt noch dem Jobcenter meldet, riskiert ein Steuerstrafverfahren nach § 370 AO und eine Rückforderung nach dem SGB II gleichzeitig.

Fahrtkosten und Homeoffice: Auch kleine Korrekturen schlagen durch

Auch bei klassischen Werbungskosten kontrolliert das Finanzamt Bürgergeld-Beziehende nicht milder als andere Steuerzahler. Wer erstmals ein Arbeitszimmer absetzt oder 200 Homeoffice-Tage ansetzt und gleichzeitig hohe Fahrtkosten erklärt, erzeugt Widersprüche, die automatisierte Systeme sofort erkennen.

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Bei kleinen Einkommen fällt die mögliche Steuererstattung ohnehin gering aus. Wird sie korrigiert oder zurückgefordert, rechnet das Jobcenter die ursprüngliche Erstattung unter Umständen trotzdem als Einkommen an. Der Schaden ist dann größer als der Nutzen.

Was Betroffene jetzt tun sollten

Alle Einnahmen dokumentieren – mit Datum, Betrag und Herkunft. Bei Plattformverkäufen Screenshots der Transaktionen sichern, bei Kryptogeschäften eine Aufstellung mit Kauf- und Verkaufsdaten anlegen. Sowohl dem Jobcenter als auch dem Finanzamt gegenüber vollständig sein, auch wenn es unbequem ist.

Wer unsicher ist, kann sich kostenlos bei Sozialberatungsstellen wie der Caritas, der Diakonie oder dem VdK beraten lassen. Lohnsteuerhilfevereine nehmen Bürgergeld-Beziehende zu ermäßigten Beiträgen auf – oft für unter 50 Euro im Jahr. Das ist günstiger als jede Rückforderung.

Denn das eigentliche Problem ist nicht die einzelne Prüfung. Das Problem ist, dass Bürgergeld-Beziehende dasselbe Kontrollnetz durchlaufen wie Gutverdiener mit Steuerberater und Rücklagen – nur ohne Puffer, ohne Beratung und ohne finanziellen Spielraum für Nachzahlungen.

Wer mit 563 Euro Regelsatz eine Rückforderung über 800 Euro erhält, steht vor einer anderen Realität als ein Vermieter, der seine AfA korrigieren muss. Genau diese Schieflage macht 2026 für Betroffene gefährlicher als jede angebliche „Horrorliste” des Finanzamts.

Quellen:

Bundeszentralamt für Steuern: DAC7-FAQ zu Meldepflichten von Plattformbetreibern

Bundeszentralamt für Steuern: Common Reporting Standard

Bundesfinanzministerium: BMF-Schreiben vom 6. März 2025 zu Kryptowerten

Bundesfinanzhof: Urteil vom 18. Juni 2025 zur Schätzungsbefugnis bei Kassenführungsmängeln

Bundesministerium der Justiz: § 11 SGB II – Zu berücksichtigendes Einkommen

Bundesministerium der Justiz: § 48 SGB II – Aufrechnung