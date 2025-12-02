150 Euro Weihnachtsbonus für Bürgergeld oder Sozialhilfe Bezieher – so gehts

Lesedauer 3 Minuten

Die Weihnachtszeit belastet Bürgergeld-Bezieher. Unterstützung ist wichtiger ist denn je. Für viele Menschen, die Bürgergeld beziehen, bedeutet die Weihnachtszeit vor allem zusätzlichen Stress. Doch jetzt gibt es die Möglichkeit einen Weihnachtsbonus in Höhe von 150 Euro zu erhalten. Wie das geht erfahrt hier oder in diesem Video:

Weihnachtsbonus für Bürgergeld oder Sozialhilfe Bezieher

Kein Geld für Geschenke

Während andere Geschenke kaufen oder Reisen zur Familie planen, bleibt für Bürgergeld-Bezieher oft unklar, wie die Mehrkosten überhaupt bezahlt werden sollen. Geschenke für Kinder, ein festliches Essen oder die Fahrt zu Verwandten liegen für viele außerhalb jedes finanziellen Spielraums. Bis 2005 gab es zur Sozialhilfe noch einen kleinen Weihnachtsbonus, doch seit Hartz IV ist diese Unterstützung weggefallen.

Die Lage verschärft sich

Mit den steigenden Strom- und Lebensmittelpreisen verschärft sich die Lage jedes Jahr weiter. Besonders die 1,9 Millionen Kinder und Jugendlichen in Bürgergeld-Haushalten spüren die Auswirkungen deutlich, denn gerade zur Weihnachtszeit wird der Unterschied zu besser gestellten Familien besonders sichtbar.

Sanktionsfrei setzt ein Zeichen der Solidarität: ein Weihnachtsbonus für mehr Teilhabe

In dieser schwierigen Situation schenkt Sanktionsfrei e.V. auch 2025 wieder einen Weihnachtsbonus von 150 Euro. Der Verein zeigt damit, wie wichtig echte Solidarität und gesellschaftliche Teilhabe für Menschen im Bürgergeld-Bezug sind.

Der Bonus soll Familien ermöglichen, sich in der Weihnachtszeit etwas zu gönnen und ihren Kindern ein schönes Fest zu bereiten. Viele Empfängerinnen und Empfänger berichten jedes Jahr, wie sehr diese Unterstützung entlastet und wie viel Hoffnung sie schenkt.

Sanktionsfrei und Gegen-Hartz.de machen den Anfang – jetzt seid Ihr gefragt

Sanktionsfrei legt zum Start der Aktion bereits 3000 Euro in den Spendentopf. Damit können 20 Bürgergeld-Beziehende sicher einen Weihnachtsbonus von 150 Euro erhalten.

Die Redaktion Gegen-Hartz.de hat ebenfalls bereits 2000 Euro gespendet, so dass mittlerweile schon 30 Familien geholfen werden kann.

📚 Lesen Sie auch: Bürgergeld: Rechtswidrige Anrechnung von Kindergeld trotz Weisungen an das Jobcenter

Damit es nicht bei diesen 30 bleibt, benötigt die Initiative Unterstützung aus der Bevölkerung. Jede Spende mit dem Betreff „Weihnachtsbonus“ fließt ohne Abzüge vollständig an die Empfängerinnen und Empfänger.

Wann ist Stichtag?

Am 11. Dezember 2025 wird das gesamte Spendengeld per Zufallsprinzip an die angemeldeten Haushalte verteilt. Auf diese Weise haben alle die gleiche Chance, unabhängig von ihren individuellen Lebensumständen.

Anmeldung für Bürgergeld-Bezieher: So funktioniert es

Teilnehmen können alle Menschen, die Bürgergeld, Grundsicherung oder Asylbewerberleistungen beziehen. Die Anmeldung ist vom 2. Dezember 2025 bis zum 11. Dezember 2025 um 12:00 Uhr möglich.

Die Registrierung erfolgt online über die Plattform von Sanktionsfrei unter https://sanktionsfrei.de/xmas. Der Anmeldevorgang dauert nur wenige Minuten und ist bewusst einfach gehalten.

Ist Ihr Bürgergeld-Bescheid korrekt? Lassen Sie Ihren Bescheid kostenlos von Experten prüfen. Bescheid prüfen

Jeder Haushalt darf nur einmal teilnehmen, damit möglichst viele Menschen die Chance auf Unterstützung erhalten. Der Bonus ist zweckfrei nutzbar und kann für Geschenke, Lebensmittel oder andere dringende Ausgaben verwendet werden.

Spenden für mehr Weihnachtsfreude: So unterstützt Ihr die Aktion

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann direkt an die folgende Bankverbindung spenden: Sanktionsfrei e.V., IBAN: DE53 4306 0967 1181 4587 00, BIC: GENODEM1GLS, Betreff: Weihnachtsbonus.

Jeder gespendete Euro kommt ohne Abzüge bei Bürgergeld-Beziehern an. Viele kleine Beiträge können gemeinsam Großes bewirken und echte Weihnachtsfreude ermöglichen.

Gemeinsam ein warmes, würdiges Weihnachtsfest ermöglichen

Weihnachten ist für viele die emotional bedeutendste Zeit des Jahres. Für Bürgergeld-Bezieher ist es jedoch oft auch die herausforderndste Zeit. Mit dem Weihnachtsbonus von Sanktionsfrei können wir gemeinsam dazu beitragen, Menschen in finanziell schwierigen Lebenslagen zu entlasten. Jede Spende zeigt: Niemand muss die Weihnachtszeit allein durchstehen.

FAQ: Weihnachtsbonus für Bürgergeld-Bezieher

Wer kann den Weihnachtsbonus erhalten?

Teilnahmeberechtigt sind alle Menschen, die Bürgergeld, Grundsicherung oder Asylbewerberleistungen beziehen. Die Teilnahme ist unabhängig von Alter, Familienstand oder Haushaltsgröße.

Wie melde ich mich an?

Die Anmeldung erfolgt vom 2. Dezember 2025 bis zum 11. Dezember 2025 um 12:00 Uhr online über https://sanktionsfrei.de/xmas. Die Registrierung ist kostenfrei und dauert nur wenige Minuten.

Wie wird der Weihnachtsbonus ausgezahlt?

Die Auszahlung findet am 11. Dezember 2025 statt. Der gesamte Spendenbetrag wird per Zufallsprinzip unter allen angemeldeten Haushalten verteilt.

Warum erfolgt die Verteilung per Zufallsprinzip?

Da die Nachfrage größer ist als das Spendenvolumen, sorgt das Zufallsverfahren für eine faire und transparente Verteilung. Jeder Haushalt hat somit die gleiche Chance.

Kann ein Haushalt mehrfach teilnehmen?

Nein. Pro Haushalt ist nur eine Anmeldung erlaubt, damit möglichst viele Menschen die Möglichkeit auf einen Bonus erhalten.

Sind meine Daten sicher?

Ja. Alle persönlichen Daten werden ausschließlich für die Abwicklung des Weihnachtsbonus verwendet. Sie werden nicht an Dritte weitergegeben.

Wofür darf der Bonus genutzt werden?

Der Bonus ist zweckfrei und kann für alle notwendigen oder schönen Ausgaben genutzt werden. Ob Geschenke, Essen, Kleidung oder Fahrtkosten – das entscheidet jede Person selbst.

Kommt meine Spende wirklich an?

Ja. Jede Spende mit dem Betreff „Weihnachtsbonus“ wird vollständig und ohne Verwaltungskosten an Bürgergeld-Bezieher weitergegeben. Sanktionsfrei garantiert eine transparente und direkte Weiterleitung der Gelder.