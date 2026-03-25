Erwerbsminderung: Rentnerin bekommt höhere Rente bewilligt und soll trotzdem Geld zurückzahlen

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Eine Versicherte bekam erst eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung und später rückwirkend eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bewilligt. Trotzdem wollte die Rentenversicherung am Ende Geld von ihr zurückhaben, obwohl die neue Rente eigentlich höher war.

Das Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht stellte klar: So einfach geht das nicht (Az. L 7 R 133/15).

Gericht sieht Fehler bei Rentenversicherung

Das Landessozialgericht Schleswig-Holstein wies die Berufung der Rentenversicherung zurück. Damit blieb das Urteil des Sozialgerichts Itzehoe zugunsten der Klägerin bestehen. Die Aufhebungs- und Erstattungsentscheidung der Behörde war rechtswidrig.

Im Streit stand die Frage, ob die Rentenversicherung eine bereits gezahlte teilweise Erwerbsminderungsrente rückwirkend aufheben und Geld zurückfordern durfte. Hintergrund war, dass der Frau später für denselben Zeitraum eine volle Erwerbsminderungsrente bewilligt worden war. Genau daraus entstand eine rechtlich und wirtschaftlich höchst problematische Konstellation.

Klägerin beantragte Erwerbsminderungsrente

Die Klägerin stellte einen Antrag auf Erwerbsminderungsrente. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete sie noch in einem Kfz-Meisterbetrieb drei Stunden täglich, also 15 Stunden wöchentlich. Bereits die Arbeitgeberauskunft enthielt den Hinweis, dass das Arbeitsverhältnis bei einer Rentenbewilligung wegen betriebsbedingter Verhältnisse enden würde.

Die Rentenversicherung zog einen Reha-Entlassungsbericht aus einer Klinik heran. Dort wurden eine mittelgradige depressive Episode, Bluthochdruck und ein Zustand nach Brustkrebserkrankung genannt. Das Leistungsvermögen wurde nur noch auf drei bis unter sechs Stunden täglich geschätzt.

Zunächst gab es nur teilweise Erwerbsminderungsrente

Mit Bescheid bewilligte die Rentenversicherung eine befristete Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung ab Februar. Der Zahlbetrag lag nur bei etwas mehr als 100 Euro monatlich. Eine volle Erwerbsminderungsrente lehnte die Behörde damals ab, weil die Klägerin aus Sicht der Rentenversicherung noch einen passenden Teilzeitarbeitsplatz hatte.

Die Versicherte legte gegen diesen Bescheid Widerspruch ein. Sie wollte von Anfang an eine Rente wegen voller Erwerbsminderung durchsetzen. Das war naheliegend, weil ihre gesundheitliche Lage bereits damals sehr schwierig war.

Arbeitsplatz fiel später tatsächlich weg

Später endete das Arbeitsverhältnis im Kfz-Betrieb tatsächlich. Genau das war schon früh vom Arbeitgeber angekündigt worden. Diese Entwicklung hätte für die Rentenversicherung ein Warnsignal sein müssen.

Die teilweise Erwerbsminderungsrente wurde später neu berechnet. Danach lag der monatliche Zahlbetrag leicht verändert weiter im niedrigen Bereich. Später verlängerte die Rentenversicherung die Teilrente noch einmal.

Dann kam die Wende durch eine weitere Reha

Die Klägerin absolvierte erneut eine stationäre Reha. Diesmal kam die psychosomatische Klinik zu einem deutlich anderen Ergebnis. Sie sah nur noch ein Leistungsvermögen von unter drei Stunden täglich.

Danach bewilligte die Rentenversicherung schließlich eine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Diese galt rückwirkend ab Februar und war befristet. Der monatliche Zahlbetrag lag nun bei etwas über 220 Euro.

Hohe Nachzahlung sah zunächst gut aus

Im Bescheid wurde eine Nachzahlung von mehr als 5.000 Euro für einen längeren Zeitraum ausgewiesen. Gleichzeitig erklärte die Behörde, das Geld werde zunächst nicht ausgezahlt, weil Ansprüche anderer Stellen zu prüfen seien. Für die Klägerin klang das aber zunächst nach einem erheblichen Nachzahlungsanspruch.

Die Krankenkasse verlangte Geld zurück, weil sie Krankengeld gezahlt hatte. Auch die Bundesagentur für Arbeit machte wegen gezahlten Arbeitslosengeldes einen Erstattungsanspruch geltend. Die Rentenversicherung bediente diese Ansprüche aus der Rentennachzahlung.

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Nach Verrechnung mit Krankenkasse und Arbeitsagentur teilte die Rentenversicherung mit, es bleibe noch ein Restbetrag einbehalten. Die Klägerin hoffte verständlicherweise, dass sie diesen Betrag bald ausgezahlt bekommt. Sie fragte sogar telefonisch nach der Auszahlung.

Dann kam die böse Überraschung

Statt einer Auszahlung erhielt sie später die Mitteilung, dass die Nachzahlung weiter einbehalten werde. Jetzt hieß es plötzlich, bei der Nachberechnung sei zunächst nicht berücksichtigt worden, dass bereits eine teilweise Erwerbsminderungsrente gezahlt worden war. Über das weitere Vorgehen werde man ihr später Bescheid geben.

Mit weiterem Bescheid hob die Rentenversicherung die frühere Teilrente für den betroffenen Zeitraum auf. Sie erklärte, es liege eine Überzahlung vor und verlangte nach Verrechnung noch einen vierstelligen Betrag zurück. Später wurde dieser Betrag wegen eines Rechenfehlers noch einmal reduziert.

Die Behörde stützte sich auf § 48 SGB X. Ihre Argumentation lautete: Weil rückwirkend eine höhere volle Erwerbsminderungsrente bewilligt wurde, sei der Zahlungsanspruch auf die teilweise Erwerbsminderungsrente für denselben Zeitraum weggefallen. Deshalb dürfe die alte Bewilligung rückwirkend aufgehoben werden.

Klägerin hielt das für falsch

Die Versicherte argumentierte, dass es sich bei teilweiser und voller Erwerbsminderungsrente nicht um völlig getrennte Leistungsarten handele. Ihrer Ansicht nach sei die volle Erwerbsminderungsrente eher ein „Mehr“ gegenüber der Teilrente. Vor allem verstand sie nicht, warum sie bei einer höheren Rente wirtschaftlich schlechter stehen sollte.

Sozialgericht gab der Klägerin Recht

Das Sozialgericht Itzehoe hob die Rückforderung auf. Zwar hielt es die Anwendung von § 48 SGB X grundsätzlich für möglich. Es sah aber einen atypischen Fall, in dem die Rentenversicherung Ermessen hätte ausüben müssen.

Berufung der Rentenversicherung scheiterte

Gegen dieses Urteil zog die Rentenversicherung in die zweite Instanz. Doch auch das Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht stellte sich auf die Seite der Klägerin. Die Berufung wurde vollständig zurückgewiesen.

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Das Gericht verwies auf § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 SGB X. Danach darf eine Aufhebung nur „soweit“ erfolgen, wie tatsächlich Einkommen erzielt wurde, das den früheren Anspruch entfallen lässt. Diese Einschränkung hatte die Rentenversicherung nach Ansicht des Gerichts nicht beachtet.

Nicht jeder rechnerische Anspruch ist auch wirklich verfügbares Einkommen

Die Klägerin hatte die volle Erwerbsminderungsrente zwar rückwirkend bewilligt bekommen. Tatsächlich floss ihr das Geld aber weitgehend nicht zu, weil Krankenkasse und Arbeitsagentur Erstattungsansprüche geltend machten. Damit war die Lage eben nicht mit dem Normalfall vergleichbar, in dem ein Versicherter zusätzliches Einkommen tatsächlich erhält.

Rückforderung durfte nicht über den tatsächlich verfügbaren Nachzahlungsbetrag hinausgehen

Nach Ansicht des Gerichts hätte die Rentenversicherung nur in Höhe des tatsächlich noch vorhandenen Nachzahlungsbetrages aufheben dürfen. Über diesen Betrag hinaus durfte sie keine Erstattung verlangen. Allein deshalb war die Rückforderung rechtswidrig.

Gericht sah außerdem einen atypischen Fall

Das Landessozialgericht ging noch weiter. Es stellte fest, dass die gesamte Konstellation deutlich vom Regelfall des § 48 SGB X abwich. Deshalb hätte die Behörde nicht schematisch entscheiden dürfen, sondern Ermessen ausüben müssen.

Das Gericht beschrieb die Lage der Klägerin als geradezu paradox. Durch die rückwirkende Bewilligung der höheren vollen Erwerbsminderungsrente erhielt sie am Ende nicht mehr, sondern weniger Geld. Sie bekam die Nachzahlung nicht ausgezahlt und sollte zusätzlich sogar noch bereits erhaltene Teilrentenbeträge zurückzahlen.

Genau das machte den Fall besonders

Nach Auffassung des Gerichts wich dieser Sachverhalt erheblich vom typischen Anwendungsfall des § 48 SGB X ab. Normalerweise bekommt jemand zusätzliches Einkommen, das dann Auswirkungen auf die frühere Leistung hat. Hier dagegen führte die „höhere“ Rente wirtschaftlich zu einer Verschlechterung.

Laut den Richtern hätte eine Wiedervorlage oder eine gezielte Nachfrage nahegelegen. Stattdessen blieb die Teilrente zunächst bestehen. Damit trug die Rentenversicherung mit dazu bei, dass Krankengeld und Arbeitslosengeld gezahlt wurden und später Erstattungsansprüche entstanden.

Gericht spricht von ungeschicktem und verwirrendem Verwaltungshandeln

Das Urteil formuliert ungewöhnlich deutlich, dass das Verhalten der Rentenversicherung nicht „sonderlich glücklich“ gewesen sei. Es habe die Klägerin eher verwirrt als aufgeklärt. Gerade bei einer wirtschaftlich belastenden Entscheidung hätte die Behörde besonders sorgfältig informieren müssen.

Widerspruchsbescheid enthielt keine Ermessensausübung

Das Landessozialgericht stellte ausdrücklich fest, dass der Widerspruchsbescheid keine Ermessensausführungen enthielt. Damit fehlte ein zentraler Baustein für eine rechtmäßige Entscheidung. Schon deshalb konnte die Rückforderung keinen Bestand haben.

Bedeutung des Urteils für Betroffene

Das Urteil ist für Rentnerinnen und Rentner wichtig, die rückwirkend eine höhere Erwerbsminderungsrente zugesprochen bekommen. Eine solche spätere Verbesserung darf nicht automatisch dazu führen, dass Betroffene am Ende finanziell schlechter gestellt werden.

Die Entscheidung zeigt deutlich, dass Rentenversicherungsträger nicht nur formal auf Gesetzesnormen verweisen dürfen. Sie müssen auch die konkreten Folgen für die Versicherten im Blick behalten. Besonders dann, wenn eigenes Verwaltungshandeln zur schwierigen Lage beigetragen hat, ist eine sorgfältige Ermessensprüfung Pflicht.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Kann eine teilweise Erwerbsminderungsrente rückwirkend aufgehoben werden, wenn später eine volle Erwerbsminderungsrente bewilligt wird?

Ja, grundsätzlich ist das möglich. Das Landessozialgericht hat bestätigt, dass die rückwirkende Bewilligung einer vollen Erwerbsminderungsrente eine wesentliche Änderung sein kann. Dann kommt eine Aufhebung der früheren Teilrente nach § 48 SGB X grundsätzlich in Betracht.

Warum war die Rückforderung im konkreten Fall trotzdem rechtswidrig?Weil die Rentenversicherung die gesetzliche „Soweit“-Regelung nicht beachtet hat. Eine Aufhebung darf nur in dem Umfang erfolgen, in dem tatsächlich anrechenbares Einkommen erzielt wurde. Hier war die Nachzahlung wegen Erstattungsansprüchen anderer Stellen weitgehend aufgezehrt.

Was bedeutet ein atypischer Fall bei § 48 SGB X?

Ein atypischer Fall liegt vor, wenn die Situation deutlich vom Normalfall abweicht. Dann darf die Behörde nicht automatisch handeln, sondern muss Ermessen ausüben. Im entschiedenen Fall war das unter anderem deshalb so, weil die Klägerin durch die höhere Rente wirtschaftlich schlechter gestellt wurde.

Welche Fehler hat das Gericht der Rentenversicherung vorgeworfen?

Das Gericht kritisierte vor allem unzureichende Sachverhaltsaufklärung, verzögerte Bearbeitung und eine schlechte Information der Klägerin. Schon früh gab es Hinweise darauf, dass der Teilzeitarbeitsplatz wegfallen würde.

Außerdem wurde die Versicherte über die wirtschaftlichen Folgen der späteren Rentenbewilligung nicht verständlich aufgeklärt.

Was können Betroffene aus dem Urteil mitnehmen?

Wer nachträglich eine höhere Rente bewilligt bekommt, sollte Rückforderungsbescheide genau prüfen lassen. Es kommt darauf an, wie viel Geld tatsächlich zugeflossen ist und ob die Behörde ihr Ermessen ausüben musste.

Gerade bei verwirrenden oder verspäteten Entscheidungen kann sich ein Widerspruch oder eine Klage lohnen.

Fazit

Das Schleswig-Holsteinische Landessozialgericht hat eine wichtige Grenze gezogen: Eine rückwirkend bewilligte höhere Erwerbsminderungsrente rechtfertigt nicht automatisch eine umfassende Rückforderung der zuvor gezahlten Teilrente.

Wenn von der Nachzahlung wegen Erstattungsansprüchen anderer Stellen kaum etwas übrig bleibt und die Betroffene am Ende sogar schlechter dasteht, liegt ein atypischer Fall nahe. Dann muss die Rentenversicherung Ermessen ausüben und kann nicht schematisch kassieren.