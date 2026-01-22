Bürgergeld und Prozesskostenhilfe: Ratenzahlungen sind kaum angreifbar

Lesedauer 3 Minuten

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat eine Beschwerde gegen einen Beschluss des Sozialgerichts Detmold als unzulässig verworfen (L 19 AS 1607/24 B). Damit bleibt es bei der Entscheidung, Prozesskostenhilfe nur mit monatlichen Raten zu bewilligen. Für Sie als Bürgergeld-Bezieher zeigt der Beschluss, wie eng die Beschwerdemöglichkeiten bei Prozesskostenhilfe gezogen sind.

Worum ging es konkret?

Eine Mutter klagte gemeinsam mit ihren beiden minderjährigen Kindern und beantragte Prozesskostenhilfe. Das Sozialgericht bewilligte die Hilfe nur für die Mutter und ordnete ab November 2024 monatliche Raten in Höhe von 150 Euro an. Gegen diese Ratenzahlung legte der Anwalt Beschwerde ein und argumentierte, das Einkommen des Ehemannes dürfe nicht berücksichtigt werden.

Sozialgericht bewilligt Prozesskostenhilfe nur mit Raten

Das Sozialgericht Detmold entschied am 23. September 2024, dass allein der Antrag der Mutter beschieden wird. Es bewilligte Prozesskostenhilfe, knüpfte diese aber an eine monatliche Ratenzahlung. Die Kinder tauchten zwar im Rubrum auf, erhielten aber keine eigene Entscheidung zur Prozesskostenhilfe.

Der Anwalt griff nicht die Bewilligung an, sondern ausschließlich die Verpflichtung zur Ratenzahlung. Er machte geltend, ein Prozesskostenvorschuss durch den Ehegatten scheide aus, wenn diesem selbst Prozesskostenhilfe zustünde. Damit zielte die Beschwerde auf die wirtschaftliche Bewertung durch das Sozialgericht.

Warum die Beschwerde der Mutter scheiterte

Das Landessozialgericht stellte klar, dass eine Beschwerde gegen Ratenzahlungen bei Prozesskostenhilfe gesetzlich ausgeschlossen ist. Die Anordnung von Raten gilt rechtlich als teilweise Ablehnung der Prozesskostenhilfe wegen der wirtschaftlichen Verhältnisse. Genau dagegen lässt das Gesetz kein Beschwerderecht zu.

Für die beiden minderjährigen Kinder war die Beschwerde ebenfalls unzulässig. Das Sozialgericht hatte über ihre Prozesskostenhilfe gar nicht entschieden. Ohne eigene Entscheidung und ohne eigene Erklärung zu den wirtschaftlichen Verhältnissen fehlt es an einer Beschwerde.

Was muss das Jobcenter bei Ratenzahlungen beachten?

Auch wenn Ratenzahlungen bei der Prozesskostenhilfe vom Gericht festgesetzt werden, spielt das Jobcenter indirekt eine wichtige Rolle. Es darf Raten nicht selbst festlegen oder verlangen, sondern nur die tatsächlichen Einkommens- und Vermögensverhältnisse korrekt an das Gericht übermitteln, soweit diese im Verfahren relevant sind.

Dabei muss es das Existenzminimum, laufende Verpflichtungen und gesetzliche Freibeträge berücksichtigen und darf keine rechnerischen Spielräume konstruieren, die real nicht bestehen.

Existenzminimum darf nicht unterlaufen werden

Ratenzahlungen dürfen die Sicherung des Lebensunterhalts nicht gefährden. Ändern sich die wirtschaftlichen Verhältnisse, etwa durch Wegfall von Einkommen, höhere Lebenshaltungskosten oder zusätzliche Belastungen, müssen Betroffene jederzeit die Möglichkeit haben, beim Gericht eine Anpassung oder Aufhebung der Raten zu beantragen. Das Jobcenter darf keinen faktischen Druck ausüben und nicht suggerieren, dass Ratenzahlungen alternativlos seien.

Was können Sie tun, wenn die Ratenzahlungen zu hoch wirken?

Wenn die festgesetzten Raten Ihre finanzielle Lage überfordern, sind Sie nicht rechtlos. Sie können jederzeit beim zuständigen Gericht beantragen, die Raten herabzusetzen oder ganz aufzuheben, wenn sich Ihre wirtschaftlichen Verhältnisse verschlechtert haben oder von Anfang an falsch eingeschätzt wurden. Dafür reicht es aus, nachvollziehbar darzulegen, dass die Ratenzahlung Ihr Existenzminimum gefährdet oder neue Belastungen hinzugekommen sind.

Wichtig ist, dass Sie Veränderungen zeitnah mitteilen. Steigende Lebenshaltungskosten, höhere Miete, zusätzliche Ausgaben für Kinder oder der Wegfall von Einkommen können eine Neubewertung rechtfertigen. Das Gericht muss solche Umstände prüfen und darf an einmal festgesetzten Raten nicht starr festhalten, wenn sie Ihre aktuelle Lebensrealität nicht mehr abbilden.

Lohnt sich eine Schuldnerberatung wegen Ratenzahlungen?

Wenn Ratenzahlungen bei Prozesskostenhilfe Ihre Lage zusätzlich belasten, kann eine Schuldnerberatung sinnvoll sein. Sie hilft dabei, Ihre gesamte Situation realistisch darzustellen und Prioritäten zu setzen, insbesondere wenn mehrere Zahlungsverpflichtungen gleichzeitig bestehen.

Eine solche Beratung kann Ihnen auch dabei helfen, gegenüber dem Gericht nachvollziehbar zu begründen, warum Raten Ihr Existenzminimum gefährden.

Zudem kann eine Schuldnerberatung dabei unterstützen, Anträge auf Herabsetzung oder Aussetzung der Raten sachlich und strukturiert zu formulieren. Gerade bei Bürgergeld-Beziehern zeigt die Praxis, dass Gerichte genauer hinschauen, wenn finanzielle Engpässe konkret belegt werden. Eine Beratung ersetzt zwar keine gerichtliche Entscheidung, sie kann Ihre Position aber deutlich stärken.

FAQ: Die wichtigsten Fragen zum Beschluss

Kann ich gegen Ratenzahlungen bei Prozesskostenhilfe Beschwerde einlegen?

Nein, das Gesetz schließt eine Beschwerde gegen die Anordnung und Höhe von Raten ausdrücklich aus.

Gilt das auch, wenn ich Bürgergeld beziehe?

Ja, auch Bürgergeld-Bezieher können zu Raten verpflichtet werden, wenn das Gericht wirtschaftlichen Spielraum sieht.

Warum konnten die Kinder keine Beschwerde leisten?

Weil über ihre Prozesskostenhilfe nicht entschieden wurde und keine eigene Erklärung zu ihren Verhältnissen vorlag.

Spielt das Einkommen des Ehepartners bei Prozesskostenhilfe eine Rolle?

Ja, Gerichte berücksichtigen regelmäßig das Einkommen des Ehepartners bei der wirtschaftlichen Prüfung.

Kann ich in einem solchen Fall zum Bundessozialgericht gehen?

Nein, dieser Beschluss ist nicht weiter anfechtbar.