Bürgergeld: Jobcenter darf Wohnfläche nicht einfach voll anrechnen

Das Landessozialgericht Berlin-Brandenburg hat im Urteil vom 15.08.2024 klargestellt, dass Jobcenter bei Miteigentum genauer hinschauen müssen (Az.: L 20 AS 1438/21). Entscheidend ist, ob die Miteigentümer zusammen wirtschaften oder getrennt leben und getrennt wohnen.

Worum es im Kern geht

Im SGB II kann selbst genutztes Wohneigentum als „Schonvermögen“ geschützt sein, wenn es angemessen groß ist. Streit entsteht häufig, wenn ein Haus größer wirkt als die Richtwerte – und das Jobcenter dann Leistungen ablehnt oder nur als Darlehen gewähren will.

Der entscheidende Punkt: Keine Bedarfsgemeinschaft, keine Haushaltsgemeinschaft

Das Gericht hat herausgearbeitet, dass der Schutz des Wohneigentums anders zu prüfen ist, wenn keine Bedarfsgemeinschaft und auch keine Haushaltsgemeinschaft vorliegt. Wer zwar unter einem Dach lebt, aber getrennt wirtschaftet und getrennte Bereiche nutzt, wird nicht automatisch so behandelt, als nutze er das ganze Haus.

Nicht die Gesamtfläche zählt, sondern der Anteil

Wenn zwei Miteigentümer ein Haus getrennt nutzen und keine gemeinsame Wirtschaftsgemeinschaft bilden, ist bei der Angemessenheit grundsätzlich nur die Wohnfläche zu berücksichtigen, die dem Miteigentumsanteil entspricht. Bei einem hälftigen Anteil bedeutet das: Maßgeblich ist nicht die komplette Wohnfläche, sondern nur die rechnerische Hälfte.

So begründet das Gericht die Grenze

Der Kläger war nur zur Hälfte Miteigentümer und konnte rechtlich nicht mehr als diesen Anteil für sich beanspruchen, weil die andere Miteigentümerin ebenfalls Rechte am Haus hatte. Deshalb darf das Jobcenter die Immobilie nicht so behandeln, als könne der Kläger frei über die gesamte Fläche verfügen.

Der konkrete Fall

Der Kläger (Jahrgang 1958) wohnte in einer abbezahlten Doppelhaushälfte, die ihm zur Hälfte gehörte; die andere Hälfte gehörte seiner getrennt lebenden Ex-Partnerin. Beide nutzten Räume im Haus getrennt, unterstützten sich nicht gegenseitig wirtschaftlich und bildeten nach den Feststellungen des Gerichts weder eine Bedarfsgemeinschaft noch eine Haushaltsgemeinschaft.

Was das Jobcenter gemacht hatte

Das Jobcenter lehnte Leistungen zeitweise als Zuschuss ab, weil es die Immobilie wegen angeblich unangemessener Größe als verwertbares Vermögen ansah. Zusätzlich stellte es sich auf den Standpunkt, der Kläger müsse stärker verwerten, etwa durch Verkauf, Beleihung oder sogar Teilungsversteigerung, und verweigerte später auch ein Darlehen wegen angeblich fehlender Verwertungsbemühungen.

Warum das Gericht die Ablehnung nicht mittrug

Das Gericht stellte fest, dass für die Angemessenheitsprüfung nicht die gesamte Wohnfläche herangezogen werden darf. Rechnet man nur die Hälfte der vom Jobcenter gemessenen Wohnfläche, liegt der Wert deutlich unter dem maßgeblichen Richtwert – damit bleibt das selbst genutzte Wohneigentum geschützt und fällt nicht als „zu verwertendes Vermögen“ aus dem Schonvermögen heraus.

Konsequenz: Leistungen müssen als Zuschuss erbracht werden

Weil das Haus in dieser Konstellation als angemessen zu behandeln war, blieb der Kläger hilfebedürftig und hatte Anspruch auf Leistungen. Der Beklagte musste daher für den streitigen Zeitraum Leistungen zuschussweise gewähren.

So gehen Sie bei Miteigentum richtig vor

Wenn Sie Miteigentümer sind, sammeln Sie als Erstes Nachweise, dass Sie getrennt wirtschaften, etwa getrennte Kontoführung, getrennte Einkäufe und keine gegenseitige Versorgung. Dokumentieren Sie zweitens die tatsächliche getrennte Nutzung der Räume mit einem einfachen Raumplan, der zeigt, welche Zimmer Sie nutzen und welche der andere Miteigentümer nutzt.

Beantragen Sie drittens schriftlich, dass das Jobcenter bei der Angemessenheit nur Ihre anteilige Wohnfläche berücksichtigt, also entsprechend Ihrem Miteigentumsanteil. Falls das Jobcenter trotzdem die Gesamtfläche ansetzt oder Leistungen verweigert, ist es wichtig, zeitnah Widerspruch einzulegen und den Antrag damit zu begründen, dass keine Bedarfsgemeinschaft und keine Haushaltsgemeinschaft vorliegt.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Was bedeutet „angemessenes Hausgrundstück“ im Bürgergeld-Kontext?

Es geht darum, ob selbst genutztes Wohneigentum so groß ist, dass es als geschütztes Vermögen gilt oder als verwertbar angesehen werden kann.

Zählt bei Miteigentum immer die gesamte Wohnfläche?

Nein. Wenn Miteigentümer getrennt wohnen und keine gemeinsame Wirtschaftsgemeinschaft besteht, kann nur die dem Anteil entsprechende Wohnfläche maßgeblich sein.

Was ist der wichtigste Nachweis gegenüber dem Jobcenter?

Dass keine Bedarfsgemeinschaft und keine Haushaltsgemeinschaft besteht und die Nutzung der Räume tatsächlich getrennt erfolgt.

Kann das Jobcenter mich zu Verkauf oder Teilungsversteigerung drängen?

Das kommt auf den Einzelfall an. Das Urteil zeigt aber: Bevor Verwertung verlangt wird, muss überhaupt korrekt geprüft werden, ob das Wohneigentum wegen Angemessenheit geschützt ist.

Was sollte ich tun, wenn das Jobcenter die Immobilie als Vermögen anrechnet?

Legen Sie Widerspruch ein, sichern Sie Nachweise zur getrennten Nutzung und beantragen Sie ausdrücklich die anteilige Betrachtung entsprechend Ihrem Miteigentumsanteil.

Fazit

Das Urteil macht deutlich: Bei Miteigentum ist die Angemessenheit nicht automatisch nach der Gesamtwohnfläche zu beurteilen. Wenn Sie getrennt leben, getrennt wohnen und nicht gemeinsam wirtschaften, muss das Jobcenter die anteilige Wohnfläche berücksichtigen – und kann Leistungen nicht allein wegen „zu großer Immobilie“ verweigern.