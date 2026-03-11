Rente: Der erhöhte Freibetrag macht weniger aus, als erhofft

Lesedauer 5 Minuten

Für viele Rentnerinnen und Rentner mit Betriebsrente bringt das Jahr 2026 tatsächlich ein kleines Plus. Der Freibetrag, bis zu dem auf Versorgungsbezüge keine Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung anfallen, ist zum 1. Januar auf 197,75 Euro im Monat gestiegen. Im Vorjahr lag er noch bei 187,25 Euro.

Das klingt zunächst nach einer spürbaren Entlastung. In der Praxis zeigt sich aber schnell: Mehr Netto gibt es nicht für alle, und selbst dort, wo der Freibetrag greift, frisst die Pflegeversicherung einen Teil des Vorteils wieder auf.

Gerade deshalb lohnt ein genauer Blick. Denn viele Betroffene hören nur die gute Nachricht vom höheren Freibetrag und übersehen, dass die Regeln bei Betriebsrenten komplizierter sind als bei der gesetzlichen Rente. Entscheidend ist nicht nur die Höhe der Zusatzrente.

Es kommt auch darauf an, ob jemand in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert oder freiwillig versichert ist, welcher Zusatzbeitrag bei der Krankenkasse gilt und ob in der Pflegeversicherung ein Zuschlag für Kinderlose anfällt.

Wer 2026 überhaupt vom höheren Freibetrag profitiert

Der höhere Freibetrag hilft nicht allen Beziehern einer Betriebsrente gleichermaßen. Er gilt in dieser Form nur für Menschen, die in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind.

Für diese Gruppe werden Krankenversicherungsbeiträge nur auf den Teil der Betriebsrente erhoben, der oberhalb von 197,75 Euro liegt. Wer also mit seiner Betriebsrente unter diesem Betrag bleibt, zahlt darauf in der Krankenversicherung nichts.

Anders sieht es bei freiwillig gesetzlich Versicherten aus. Bei ihnen zählt für die Beitragsbemessung die gesamte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Genau an diesem Punkt entsteht in der Praxis oft Verwirrung. Denn viele Betroffene gehen davon aus, dass der Freibetrag automatisch für jede Betriebsrente gilt.

Das ist nicht der Fall. Wer im Ruhestand freiwillig versichert ist, kann sich deshalb trotz identischer Betriebsrente in einer deutlich ungünstigeren Lage befinden als ein pflichtversicherter Rentner.

Warum die Pflegeversicherung den Vorteil schnell kleiner macht

Der häufigste Denkfehler ist die Annahme, dass der Freibetrag die gesamte Belastung senkt. Tatsächlich betrifft er nur die Krankenversicherung. Bei der Pflegeversicherung läuft die Rechnung anders. Dort gibt es keinen entsprechenden Freibetrag, der einfach nur den übersteigenden Teil belastet. Dadurch fällt die Entlastung am Ende oft kleiner aus, als es auf den ersten Blick aussieht.

Hinzu kommt: Der Beitragssatz in der sozialen Pflegeversicherung liegt seit Januar 2025 bei 3,6 Prozent. Für Kinderlose beträgt er 4,2 Prozent. Damit wird gerade bei kleineren und mittleren Betriebsrenten schnell sichtbar, dass das Plus durch den höheren Krankenversicherungs-Freibetrag nur ein Teil der Wahrheit ist. Wer keine Kinder hat, verliert von seiner Betriebsrente Monat für Monat noch etwas mehr.

Welche Beitragssätze 2026 bei der Rechnung wichtig sind

Damit die Beispielrechnungen für 2026 stimmen, müssen die aktuellen Sätze zugrunde gelegt werden. Der allgemeine Beitragssatz in der gesetzlichen Krankenversicherung liegt weiterhin bei 14,6 Prozent. Dazu kommt der Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse.

Der vom Bundesgesundheitsministerium bekanntgemachte durchschnittliche Zusatzbeitragssatz beträgt für 2026 2,9 Prozent. Wer mit Durchschnittswerten rechnet, landet damit bei 17,5 Prozent Krankenversicherungsbeitrag.

Das ist ein wichtiger Punkt, weil in vielen Texten und Rechnern noch ältere oder pauschale Werte auftauchen. Schon wenige Zehntelprozent machen bei der monatlichen Nettozahlung einen Unterschied.

Wer es genau wissen will, muss also nicht nur den Freibetrag kennen, sondern auch den kassenindividuellen Zusatzbeitrag prüfen. Erst dann lässt sich sauber berechnen, wie viel von der Betriebsrente tatsächlich übrig bleibt.

Beispiel 2026: Was bei 150 Euro Betriebsrente netto ankommt

Bei einer monatlichen Betriebsrente von 150 Euro bleibt die Zusatzrente für pflichtversicherte Rentner in der Krankenversicherung vollständig verschont, weil sie unter dem Freibetrag von 197,75 Euro liegt. In dieser Konstellation zeigt sich die Schutzwirkung des Freibetrags besonders deutlich. Kleine Betriebsrenten werden damit weiterhin spürbar geschont.

Für viele Betroffene ist genau das die entscheidende Botschaft. Wer nur eine eher kleine betriebliche Zusatzversorgung erhält, muss nicht befürchten, dass schon bei niedrigen Beträgen ein spürbarer Teil durch Krankenversicherungsbeiträge aufgezehrt wird.

Beispiel 2026: Bei 250 Euro bleibt vom Plus deutlich weniger übrig

Anders sieht es aus, wenn die Betriebsrente bei 250 Euro im Monat liegt. Dann sind in der Krankenversicherung nicht die gesamten 250 Euro beitragspflichtig, sondern nur der Teil oberhalb des Freibetrags. Das sind 52,25 Euro. Rechnet man mit dem durchschnittlichen Krankenversicherungs-Gesamtsatz von 17,5 Prozent, ergibt das rund 9,14 Euro Beitrag zur Krankenversicherung.

Bei der Pflegeversicherung fällt die Belastung aber zusätzlich an. Für Kinderlose ergibt sich bei 250 Euro und einem Satz von 4,2 Prozent ein Beitrag von 10,50 Euro. Zusammen liegen die monatlichen Abzüge dann bei rund 19,64 Euro.

Von 250 Euro Betriebsrente blieben netto also etwa 230,36 Euro übrig. Wer ein Kind hat und deshalb bei 3,6 Prozent Pflegebeitrag liegt, kommt auf rund 231,86 Euro netto. Genau an solchen Fällen zeigt sich: Der höhere Freibetrag hilft, aber er sorgt nicht automatisch für einen großen Sprung beim Auszahlungsbetrag.

Beispiel 2026: Auch bei 450 Euro frisst die Beitragslast einen spürbaren Teil auf

Noch deutlicher wird die Belastung bei einer Betriebsrente von 450 Euro im Monat. In der Krankenversicherung sind davon 252,25 Euro beitragspflichtig, also der Betrag oberhalb des Freibetrags. Bei 17,5 Prozent ergibt das rund 44,14 Euro Krankenversicherungsbeitrag.

Kommt dann noch die Pflegeversicherung hinzu, wird der Unterschied zwischen Brutto und Netto schnell spürbar. Bei einem Pflegebeitrag von 3,6 Prozent fallen weitere 16,20 Euro an. Netto bleiben dann rund 389,66 Euro.

Für Kinderlose mit 4,2 Prozent Pflegebeitrag sinkt die Auszahlung sogar auf etwa 386,96 Euro. Die Rechnung zeigt recht deutlich, warum viele Ruheständler die Betriebsrente auf dem Papier höher einschätzen, als sie später tatsächlich auf dem Konto erscheint.

Warum der höhere Freibetrag zwar hilft, aber keine große Entlastung bringt

Der gestiegene Freibetrag ist ohne Frage eine Verbesserung. Wer pflichtversichert ist, muss 2026 in der Krankenversicherung einen kleineren Teil seiner Betriebsrente verbeitragen als noch 2025. Das ist ein realer Vorteil. Nur fällt dieser Vorteil in vielen Fällen kleiner aus, als Überschriften vermuten lassen. Bei einer knapp oberhalb der Grenze liegenden Betriebsrente geht es oft nur um wenige Euro im Monat.

Für Betroffene ist das die eigentliche Konsequenz. Der höhere Freibetrag bedeutet nicht, dass Betriebsrenten plötzlich weitgehend abgabenfrei wären. Er mindert nur einen Teil der Belastung in der Krankenversicherung. Die Pflegeversicherung bleibt als voller Kostenfaktor im Spiel. Deshalb ist die Entlastung real, aber begrenzt. Wer mit einer deutlich höheren Nettozahlung rechnet, wird häufig enttäuscht werden.

Was Rentner jetzt prüfen sollten

Wer 2026 eine Betriebsrente bezieht, sollte nicht nur die Höhe der Zusatzrente anschauen, sondern den Auszahlungsbetrag genau kontrollieren. Maßgeblich ist zunächst der Versicherungsstatus. Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung profitieren vom Freibetrag, freiwillig Versicherte dagegen nicht in derselben Weise. Schon dieser Unterschied kann die Rechnung deutlich verändern.

Ebenso wichtig ist der Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse. Der Durchschnittswert von 2,9 Prozent taugt für Beispielrechnungen, ersetzt aber nicht den konkreten Satz der eigenen Kasse. Hinzu kommt die persönliche Situation in der Pflegeversicherung. Kinderlose zahlen mehr, Eltern unter Umständen weniger. Erst wenn alle diese Faktoren zusammen betrachtet werden, lässt sich seriös sagen, was von der Betriebsrente 2026 tatsächlich übrig bleibt.

FAQ zur Betriebsrente 2026 und zum Freibetrag

Wie hoch ist der Freibetrag bei der Betriebsrente im Jahr 2026?

Der Freibetrag für die gesetzliche Krankenversicherung liegt 2026 bei 197,75 Euro im Monat. Nur der Teil der Betriebsrente, der darüber liegt, ist für pflichtversicherte Rentner beitragspflichtig.

Wer profitiert 2026 vom höheren Freibetrag bei der Betriebsrente?

Vom Freibetrag profitieren vor allem pflichtversicherte Rentnerinnen und Rentner in der gesetzlichen Krankenversicherung. Für freiwillig gesetzlich Versicherte gilt dieser Freibetrag in dieser Form nicht.

Muss ich auf meine Betriebsrente auch Pflegeversicherungsbeiträge zahlen?

Ja, auf Betriebsrenten können auch Beiträge zur Pflegeversicherung anfallen. Der Freibetrag betrifft nur die Krankenversicherung. In der Pflegeversicherung gelten eigene Regeln, sodass dort trotz Freibetrag weiterhin Abzüge möglich sind.

Wie viel bleibt 2026 von 250 Euro Betriebsrente netto übrig?

Bei einer Betriebsrente von 250 Euro hängt das Netto vom Zusatzbeitrag der Krankenkasse und vom Pflegebeitrag ab. Bei einer Durchschnittsrechnung für 2026 bleiben für Kinderlose rund 230 Euro netto übrig.

Gilt der Freibetrag auch für freiwillig gesetzlich Versicherte mit Betriebsrente?

Nein, der besondere Freibetrag für Betriebsrenten gilt grundsätzlich nur für Pflichtversicherte in der gesetzlichen Krankenversicherung. Freiwillig Versicherte müssen meist mit einer höheren Beitragsbelastung rechnen.

Warum bringt der höhere Freibetrag bei der Betriebsrente oft nur wenige Euro mehr?

Die Entlastung fällt oft begrenzt aus, weil nur der Teil oberhalb des Freibetrags in der Krankenversicherung entlastet wird. Zusätzlich bleiben die Beiträge zur Pflegeversicherung ein spürbarer Abzug.

Welche Beitragssätze sind für die Betriebsrente 2026 wichtig?

Wichtig sind der allgemeine Krankenversicherungsbeitrag von 14,6 Prozent, der durchschnittliche Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent für 2026 sowie der Pflegeversicherungsbeitrag von 3,6 Prozent beziehungsweise 4,2 Prozent für Kinderlose.

Muss ich meine Betriebsrente 2026 neu prüfen?

Ja, ein Blick auf die Abrechnung lohnt sich. Entscheidend sind der Versicherungsstatus, der Zusatzbeitrag der eigenen Krankenkasse und die Frage, ob in der Pflegeversicherung ein Zuschlag für Kinderlose gilt.

