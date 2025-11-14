Pflegegeld: Ein Pflegegrad, weil meine Mutter nicht mehr eigene Fenster putzen kann?

Lesedauer 3 Minuten

Wer in die Sozialberatung kommt, hat häufig ein klares Anliegen: Für Mutter, Vater oder den Partner soll „ein Pflegegrad“ her – am besten schnell, denn der Alltag wird spürbar schwerer. Doch die Erwartungen an die gesetzliche Pflegeversicherung und die tatsächlichen Voraussetzungen klaffen oft auseinander.

Dr. Utz Anhalt, Sozialrechtsexperte unserer Redaktion zeigt, wie eine Pflegebedürftigkeit festgestellt wird, warum fehlende Haushaltskraft für sich genommen noch keinen Anspruch begründet – und was sich 2025 konkret geändert hat.

Der Pflegegrad als Zugang zur Leistung – und die Hürde von 12,5 Punkten

Leistungen der Pflegeversicherung fließen erst, wenn ein Pflegegrad festgestellt ist. Maßstab dafür ist ein bundesweit einheitliches Begutachtungssystem, das den Verlust an Selbstständigkeit in sechs Lebensbereichen bewertet.

Aus den Ergebnissen entsteht ein gewichteter Gesamtpunktwert zwischen null und hundert.

Ab 12,5 Punkten gilt ein Betroffener als pflegebedürftig und erhält mindestens Pflegegrad 1. Dass diese Schwelle nicht „automatisch“ erreicht ist, zeigt der Blick auf die Gewichtung: Am stärksten zählt die Selbstversorgung – also Waschen, An- und Auskleiden, Essen und Trinken –, sie fließt mit vierzig Prozent in das Gesamtergebnis ein.

Mobilität, der Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen sowie die Gestaltung des Alltagslebens werden mit weiteren Anteilen berücksichtigt; von den Modulen zu Kognition und Verhalten geht jeweils nur das höhere in die Wertung ein.

Fensterputzen, Staubsaugen, Bettenmachen: Warum Haushaltsführung allein nicht reicht

Viele Ratsuchende verbinden Pflegebedürftigkeit vor allem mit dem Verlust der „Haushaltsführung“. Tatsächlich fragt der Medizinische Dienst im Begutachtungstermin auch danach, ob etwa Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung oder Wäschepflege noch gelingen.

Für die Punktewertung und damit für den Pflegegrad zählt dieser Komplex jedoch nicht.

Die Bereiche „Außerhäusliche Aktivitäten“ und „Haushaltsführung“ dienen der Pflegeplanung, sie haben aber keinen Einfluss auf die Einstufung. Pflegeleistungen gibt es daher nicht allein deshalb, weil Fensterputzen oder Staubsaugen nicht mehr gelingen; entscheidend sind begründete Einschränkungen in den gewerteten Modulen – vor allem in der Selbstversorgung.

Was Pflegegrad 1 tatsächlich bringt – und wofür man ihn braucht

Wird mindestens Pflegegrad 1 festgestellt, öffnet das den Zugang zu einer Reihe von Unterstützungen – prominent ist der monatliche Entlastungsbetrag.

Seit 2025 beträgt er bis zu 131 Euro je Monat und kann für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag eingesetzt werden, also etwa für qualifizierte hauswirtschaftliche Hilfe, stundenweise Betreuung oder Begleitung. Wichtig ist die Anerkennung der Anbieter durch das jeweilige Bundesland; reine „Privatabsprachen“ sind regelmäßig nicht erstattungsfähig.

2025 im Überblick: Höhere Leistungen, neues Entlastungsbudget, veränderter Beitrag

Zum 1. Januar 2025 wurden die Geld- und Sachleistungen der Pflegeversicherung um 4,5 Prozent angehoben. Das betrifft das Pflegegeld, die Pflegesachleistungen sowie die Budgets für Kurzzeit- und Verhinderungspflege.

Die Verhinderungspflege liegt seit Jahresbeginn bei maximal 1.685 Euro im Jahr, die Kurzzeitpflege bei 1.854 Euro; zusammen sind damit – bei entsprechender Kombination – bis zu 3.539 Euro jährlich möglich.

Ein weiterer Schritt folgte zur Jahresmitte: Seit dem 1. Juli 2025 gilt für alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 ein gemeinsames Entlastungsbudget in Höhe von 3.539 Euro pro Jahr. Es bündelt die bisher getrennten Budgets von Kurzzeit- und Verhinderungspflege, vereinheitlicht die Anspruchsvoraussetzungen und macht die Inanspruchnahme einfacher. Gleichzeitig entfiel zum 1. Juli die bislang erforderliche sechsmonatige Vorpflegezeit vor der ersten Verhinderungspflege.

Parallel wurden die Beiträge angepasst: Der Beitragssatz der sozialen Pflegeversicherung stieg zum 1. Januar 2025 per Verordnung auf 3,6 Prozent.

Für Rentnerinnen und Rentner setzte die Deutsche Rentenversicherung die Erhöhung technisch gebündelt mit der Juli-Zahlung um; im Juli 2025 wurden deshalb einmalig 4,8 Prozent einbehalten, seit August gilt regulär wieder der Satz von 3,6 Prozent.

Praxisrelevant: Wann ein Antrag sinnvoll ist – und worauf es im Termin ankommt

Wer „nur“ im Haushalt an seine Grenzen stößt, hat ein reales Problem, jedoch nicht zwingend einen Anspruch auf einen Pflegegrad. Sinnvoll ist ein Antrag dann, wenn neben der Haushaltsführung auch Einschränkungen in den gewerteten Bereichen vorliegen.

Typische Konstellationen sind Schwierigkeiten bei der Körperpflege, beim An- und Auskleiden oder bei der Nahrungsaufnahme. Dass gerade diese Defizite den Ausschlag geben, liegt an der hohen Gewichtung der Selbstversorgung im Begutachtungsinstrument.

Im Termin sollte der Alltag so geschildert werden, wie er tatsächlich ist – einschließlich der Tage, an denen es schlechter läuft. Dokumentierte Arztbefunde, Medikamentenpläne und Berichte aus dem häuslichen Umfeld helfen, den Bedarf nachvollziehbar darzustellen.

Was die Entlastung zu Hause heute leisten kann

Mit Pflegegrad 1 lässt sich der Entlastungsbetrag gezielt für anerkannte haushaltsnahe Unterstützung einsetzen – etwa für qualifizierte Alltagshelferinnen und -helfer, die beim Reinigen, beim Einkaufen oder beim Strukturieren des Tages unterstützen.

Ab höheren Pflegegraden kommen je nach Bedarf Pflegegeld, kombinierte Sachleistungen oder teilstationäre Angebote hinzu, deren Beträge 2025 ebenfalls gestiegen sind.

Wer unsicher ist, welche Leistung in der eigenen Situation passt, findet in unabhängigen Beratungsstellen, Pflegestützpunkten und bei Sozialverbänden niedrigschwellige Orientierung.

Realistische Erwartungen – und die richtigen Stellschrauben

Pflegeversicherung ist keine „Haushaltsversicherung“. Sie springt ein, wenn Selbstständigkeit in zentralen Lebensbereichen eingeschränkt ist – messbar und gewichtet.

Der erste, oft entscheidende Blick gilt der Selbstversorgung. Wer hier Defizite hat, erreicht eher die 12,5 Punkte und profitiert ab Pflegegrad 1 von Leistungen wie dem Entlastungsbetrag.

Das Jahr 2025 bringt spürbare finanzielle Verbesserungen und mit dem Entlastungsbudget mehr Flexibilität in kurzen Entlastungsphasen. Wer den Antrag gut vorbereitet und die Begutachtung realitätsnah dokumentiert, verbessert die Chancen auf eine passgenaue Einstufung – und erhält die Unterstützungen, die den Alltag tatsächlich leichter machen.