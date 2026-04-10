P-Konto: Ab Juli 2026 mehr Geld für Schuldner

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Zum 1. Juli 2026 steigen die Pfändungsfreigrenzen erneut. Davon profitieren auch Menschen mit einem Pfändungsschutzkonto, dem sogenannten P-Konto. Hinter der trockenen juristischen Anpassung steht eine sehr praktische Folge: Ein etwas größerer Teil des monatlichen Guthabens bleibt vor dem Zugriff von Gläubigern geschützt.

Für viele Betroffene entscheidet der Freibetrag darüber, ob Miete, Strom, Lebensmittel oder Fahrkarten noch bezahlt werden können. Das P-Konto ist deshalb kein Randthema des Vollstreckungsrechts, sondern ein Instrument, das den finanziellen Alltag in einer ohnehin angespannten Situation überhaupt erst handhabbar macht.

Was sich zum 1. Juli 2026 ändert

Die neue Pfändungsfreigrenzenbekanntmachung hebt den monatlich unpfändbaren Grundbetrag nach § 850c ZPO zum 1. Juli 2026 von bislang 1.555,00 Euro auf 1.587,40 Euro an. Damit wird der Betrag erhöht, der einer alleinstehenden Person ohne Unterhaltspflichten bei einer Pfändung mindestens verbleiben soll.

Für das P-Konto ist diese Zahl allerdings nicht eins zu eins entscheidend. Dort greift eine besondere Rundungsvorschrift. Der monatliche Freibetrag wird auf den nächsten vollen Zehn-Euro-Betrag aufgerundet. In der Praxis bedeutet das: Auf dem P-Konto sind ab Juli 2026 rund 1.590 Euro monatlich automatisch geschützt. In der pfändungsrechtlichen Darstellung wird dieser Bereich üblicherweise bis 1.589,99 Euro als vollständig unpfändbar ausgewiesen.

Das ist keine große Erhöhung, aber für viele Betroffene eine wichtige Entlastung. Denn auf einem gepfändeten Konto zählt oft jeder Euro. Schon ein etwas höherer Schutzbetrag kann verhindern, dass Lastschriften platzen, Rückstände bei Energieversorgern entstehen oder der notwendige Spielraum für den Monat vollständig verloren geht.

Warum der Betrag überhaupt steigt

Die Pfändungsfreigrenzen werden regelmäßig angepasst. Der Gesetzgeber will damit sicherstellen, dass Schuldner trotz Vollstreckung über ein Existenzminimum verfügen können. Maßgeblich ist die Entwicklung des steuerlichen Grundfreibetrags. Steigt dieser, müssen auch die unpfändbaren Beträge im Vollstreckungsrecht nachgezogen werden.

Das zeigt, dass das P-Konto keine Vergünstigung für Schuldner ist, sondern eine Schutzregelung mit sozialstaatlicher Funktion. Gepfändet werden darf nur, was oberhalb eines geschützten Bereichs liegt.

Der Staat erkennt damit an, dass Zwangsvollstreckung Grenzen haben muss. Wer Schulden hat, verliert nicht das Recht auf ein Minimum an wirtschaftlicher Handlungsfähigkeit.

Der automatische Schutz reicht nicht immer aus

So wichtig der automatische Grundfreibetrag ist, in vielen Fällen genügt er nicht. Wer gesetzliche Unterhaltspflichten hat, Kindergeld erhält oder bestimmte Sozialleistungen für andere Personen entgegennimmt, kann einen höheren Freibetrag beanspruchen. Dieser zusätzliche Schutz greift aber in aller Regel nicht automatisch. Er muss gegenüber der Bank nachgewiesen werden.

Genau hier liegt eine der größten praktischen Schwierigkeiten. Das Gesetz sieht zwar vor, dass bestimmte Beträge zusätzlich geschützt werden können. In der Lebenswirklichkeit wissen viele Betroffene jedoch nicht, dass sie aktiv werden müssen.

Andere scheitern daran, die nötige Bescheinigung rechtzeitig zu beschaffen. Wieder andere verlassen sich darauf, dass die Bank die Situation von selbst erkennt. Das ist regelmäßig nicht der Fall.

Die Folge kann gravierend sein. Obwohl eigentlich mehr Geld geschützt sein müsste, bleibt der Freibetrag zu niedrig eingestellt. Dann werden Beträge abgeschöpft, die für Kinder, den Ehepartner oder den laufenden Lebensunterhalt gedacht sind.

Das Problem liegt also nicht nur in der Höhe des Grundbetrags, sondern oft auch in der Frage, ob der individuell zustehende Schutz tatsächlich praktisch ankommt.

Unterhaltspflichten und weitere Erhöhungsbeträge

Mit der Anpassung zum Juli 2026 steigen auch die Zuschläge für unterhaltsberechtigte Personen. Für die erste Person erhöht sich der zusätzliche monatliche Betrag auf 597,42 Euro.

Für die zweite bis fünfte unterhaltsberechtigte Person steigt der jeweilige Zuschlag auf 332,83 Euro. Diese Zahlen sind vor allem für die Berechnung der pfändungsfreien Beträge nach der Zivilprozessordnung maßgeblich und wirken sich mittelbar auch auf die Schutzmechanismen beim P-Konto aus.

In der öffentlichen Debatte wird oft allein auf den Grundbetrag geschaut. Das greift zu kurz. Für Haushalte mit Kindern oder anderen Unterhaltsverpflichtungen ist die Frage der Zusatzfreibeträge häufig noch wichtiger als die Erhöhung des Basisschutzes.

Wer eine Familie versorgt, braucht deutlich mehr als den Betrag, der einer alleinstehenden Person ohne Unterhaltspflichten zusteht.

Gerade deshalb bleibt die Bescheinigungspraxis ein sensibles Feld. Nicht die Gesetzeslage ist in vielen Fällen das größte Problem, sondern die Umsetzung. Ein Anspruch, der nicht nachgewiesen wird oder bei der Bank nicht richtig hinterlegt ist, hilft im Alltag nicht weiter.

Pfändungstabelle ab 1. Juli 2026 (monatlich, kompakte Übersicht)

Anzahl unterhaltspflichtiger Personen Unpfändbarer Monatsbetrag 0 1.587,40 € 1 2.184,82 € 2 2.517,65 € 3 2.850,48 € 4 3.183,31 € 5 oder mehr 3.516,14 €

Warum viele Betroffene trotz P-Konto in Schwierigkeiten geraten

Das P-Konto vermittelt leicht den Eindruck, mit seiner Einrichtung sei alles geregelt. Tatsächlich schützt es nur im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben und nur dann, wenn die Beträge korrekt berücksichtigt werden. Viele Betroffene erleben deshalb trotz P-Konto weiterhin erhebliche Probleme.

Das beginnt bei Rückfragen der Bank, geht über verzögerte Bearbeitung und endet nicht selten bei Unsicherheit über einzelne Zahlungseingänge. Besonders heikel wird es, wenn im selben Monat Sonderzahlungen eingehen, etwa Nachzahlungen vom Jobcenter, Sozialleistungen, Kindergeld, Steuererstattungen oder einmalige Unterstützungsleistungen.

Nicht alles davon ist automatisch im Standardfreibetrag abgedeckt. Teilweise braucht es zusätzliche Nachweise, teilweise sogar eine gerichtliche oder behördliche Freigabe.

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Hinzu kommt ein weiterer Punkt, der häufig unterschätzt wird: Auf dem P-Konto zählt nicht einfach die Herkunft des Geldes, sondern der verfügbare Freibetrag im jeweiligen Kalendermonat. Wer Geld abhebt und wieder einzahlt, kann dadurch unbeabsichtigt Probleme auslösen. Auch daran zeigt sich, dass das P-Konto zwar Schutz bietet, aber kein völlig unkompliziertes System ist.

Mehr Schutz auf dem Papier, aber kein Ende der Überschuldung

Die Erhöhung ab Juli 2026 ist zweifellos sinnvoll. Sie trägt der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung Rechnung und verhindert, dass der Pfändungsschutz real entwertet wird.

Trotzdem sollte man die Wirkung nicht überschätzen. Wer bereits mit Miete, Energie, Lebensmitteln und Mobilität an die Grenzen seiner finanziellen Möglichkeiten stößt, wird durch rund 30 Euro mehr Basisschutz pro Monat nicht plötzlich entlastet.

Das P-Konto kann Überschuldung nicht lösen. Es kann nur verhindern, dass eine Kontopfändung die Lage noch weiter verschärft. Deshalb bleibt Schuldnerberatung unverzichtbar. Sie hilft nicht nur bei der Einrichtung des P-Kontos, sondern auch bei der Klärung von Freibeträgen, Bescheinigungen, Vollstreckungsmaßnahmen und möglichen Schritten aus der Schuldenfalle heraus.

Der Wert des P-Kontos liegt also nicht darin, Schulden verschwinden zu lassen. Sein Nutzen besteht darin, einen Rest an finanzieller Stabilität zu sichern, damit Alltag und Existenzsicherung nicht vollständig zusammenbrechen.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Für Menschen mit bestehendem P-Konto ist zunächst die gute Nachricht wichtig, dass die Anpassung der Freibeträge grundsätzlich automatisch zu beachten ist. Kreditinstitute müssen die neuen gesetzlichen Werte ab dem 1. Juli 2026 anwenden. Wer keine zusätzlichen Ansprüche geltend machen muss, profitiert daher im Regelfall ohne neuen Antrag von der Erhöhung des Grundschutzes.

Trotzdem lohnt sich ein genauer Blick auf die Kontoführung. Wer Unterhaltspflichten hat oder Leistungen für andere Personen erhält, sollte prüfen, ob die hinterlegte Bescheinigung noch aktuell ist und ob der individuelle Freibetrag korrekt berücksichtigt wird.

Ebenso ist es sinnvoll, Kontoauszüge und Mitteilungen der Bank aufmerksam zu kontrollieren, gerade rund um den Stichtag der gesetzlichen Anpassung.

Wer noch kein P-Konto eingerichtet hat, obwohl eine Kontopfändung droht oder bereits vorliegt, sollte nicht zögern. Die Umwandlung eines Girokontos in ein P-Konto ist ein gesetzlicher Anspruch. In einer akuten Vollstreckungssituation kann Zeitverlust teuer werden.

Beispiel aus der Praxis

Ein alleinstehender Mann hat ein P-Konto, auf das jeden Monat sein Arbeitseinkommen eingeht. Bis Ende Juni lag sein automatisch geschützter Betrag bei 1.560 Euro. Ab Juli steigt der geschützte Betrag auf rund 1.590 Euro.

Gehen beispielsweise 1.580 Euro auf dem Konto ein, bleibt dieser Betrag nun vollständig vor dem Zugriff der Gläubiger geschützt. Vor der Erhöhung hätte ein kleiner Teil darüber liegen können. Für den Betroffenen bedeutet das in der Praxis, dass mehr Geld für Miete, Lebensmittel, Strom und Fahrkarten verfügbar bleibt.

Fragen und Antworten zum P-Konto ab Juli

1. Was ändert sich ab Juli beim P-Konto?

Ab Juli steigt der automatisch geschützte monatliche Freibetrag. Dadurch bleibt Schuldnern auf dem P-Konto etwas mehr Geld, über das sie trotz Pfändung verfügen können.

2. Müssen Betroffene einen Antrag stellen, damit der neue Freibetrag gilt?

Der allgemeine Grundfreibetrag wird in der Regel automatisch angepasst. Wer jedoch zusätzliche Freibeträge etwa wegen Unterhaltspflichten oder Kindergeld benötigt, muss darauf achten, dass die entsprechenden Nachweise bei der Bank vorliegen.

3. Gilt der höhere Freibetrag für alle Kontoinhaber automatisch?

Der automatische Schutz gilt für den allgemeinen Grundbetrag. Wer mehr Schutz braucht, weil er etwa Kinder versorgt oder für andere Personen Leistungen erhält, muss seinen individuellen Anspruch gesondert belegen.

4. Was bringt das im Alltag konkret?

Auch wenn die Erhöhung auf den ersten Blick nicht groß wirkt, kann sie im Alltag wichtig sein. Schon wenige Euro mehr können verhindern, dass am Monatsende Geld für notwendige Ausgaben fehlt oder Lastschriften nicht eingelöst werden.

5. Reicht ein P-Konto aus, um bei Schulden dauerhaft abgesichert zu sein?

Nein. Das P-Konto schützt nur einen bestimmten monatlichen Betrag vor dem Zugriff der Gläubiger. Es löst jedoch nicht das Schuldenproblem selbst. Wer dauerhaft betroffen ist, sollte zusätzlich eine Schuldnerberatung in Anspruch nehmen.

6. Was sollten Betroffene jetzt besonders prüfen?

Sie sollten kontrollieren, ob ihr Konto tatsächlich als P-Konto geführt wird und ob alle zusätzlichen Freibeträge korrekt berücksichtigt sind. Gerade bei Unterhaltspflichten oder Sozialleistungen für andere Personen kann es wichtig sein, Bescheinigungen zu aktualisieren.

Fazit

Ab dem 1. Juli 2026 verbessert sich der Schutz für Schuldner auf dem P-Konto erneut. Der gesetzliche unpfändbare Grundbetrag steigt, und auf dem P-Konto bleibt damit praktisch ein monatlicher Betrag von rund 1.590 Euro automatisch vor Pfändung geschützt. Auch die Zuschläge für Unterhaltspflichten werden angehoben.

Für Betroffene ist das eine spürbare, wenn auch begrenzte Erleichterung. Die Reform lindert akute Belastungen, ersetzt aber weder eine sorgfältige Prüfung des eigenen Freibetrags noch eine qualifizierte Schuldnerberatung. Das P-Konto bleibt ein wichtiges Schutzinstrument, doch seine Wirkung hängt stark davon ab, ob die individuellen Ansprüche vollständig erfasst und im Alltag auch tatsächlich umgesetzt werden.

Quellen

Bundesgesetzblatt, Bekanntmachung zu den Pfändungsfreigrenzen 2026 nach § 850c ZPO, Ausfertigungsdatum 19.03.2026, veröffentlicht am 26.03.2026: neue unpfändbare Beträge ab 01.07.2026, darunter 1.587,40 Euro monatlich sowie die Erhöhungsbeträge für Unterhaltspflichten