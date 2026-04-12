Neuregelung bei der Witwenrente bringt etwa 720 Euro mehr Rente

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Viele Witwen und Witwer erleben bei der Hinterbliebenenrente eine bittere Überraschung: Obwohl grundsätzlich ein Anspruch auf Witwen- oder Witwerrente besteht, kommt am Ende oft nur ein gekürzter Betrag auf dem Konto an. In zahlreichen Fällen fällt die Auszahlung sogar vollständig weg.

Der Grund dafür ist die Einkommensanrechnung. Wer über dem geltenden Freibetrag liegt, muss damit rechnen, dass die Rentenversicherung die Hinterbliebenenrente mindert oder gar nicht mehr auszahlt.

Genau an dieser Stelle hat eine seit 2023 geltende Neuregelung erhebliche praktische Bedeutung gewonnen. Sie betrifft Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine Witwen- oder Witwerrente beziehen und deren Arbeitsentgelt vorübergehend sinkt.

Anders als früher genügt inzwischen bereits ein einziger Monat mit einem deutlich niedrigeren Verdienst, um eine Neuberechnung der Einkommensanrechnung auszulösen. Das kann im Einzelfall dazu führen, dass die monatliche Hinterbliebenenrente für viele Monate spürbar steigt.

Viele Betroffene wissen nicht, dass ein vorübergehender Einkommensrückgang unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe ihrer Witwenrente haben kann. Wer die neue Rechtslage kennt und schnell handelt, kann unter Umständen mehrere hundert Euro zusätzlich im Monat erhalten.

Zunächst ein Beispiel aus der Praxis

Eine Witwe arbeitet in Teilzeit und erhält eigentlich 1.000 Euro Witwenrente. Weil ihr eigenes Einkommen bisher recht hoch ist, wird ihre Hinterbliebenenrente stark gekürzt. Ausgezahlt werden ihr deshalb nur 280 Euro im Monat.

Im April muss sie ihre Arbeitszeit für einige Wochen reduzieren, weil sie ihren pflegebedürftigen Vater betreut. Dadurch sinkt ihr Lohn in diesem Monat um deutlich mehr als 10 Prozent. Sie meldet das niedrigere Arbeitsentgelt sofort der Deutschen Rentenversicherung und beantragt eine Neuberechnung.

Die Folge: Für die Einkommensanrechnung wird nun dieser eine Monat mit dem geringeren Lohn berücksichtigt. Die Kürzung der Witwenrente fällt dadurch viel niedriger aus. Statt 280 Euro erhält die Witwe nun 760 Euro im Monat. Dieser höhere Zahlbetrag kann bis zum nächsten Anpassungsstichtag weitergelten, auch wenn sie später wieder normal arbeitet.

So zeigt sich in der Praxis, dass schon ein einziger Monat mit spürbar weniger Einkommen zu einer deutlich höheren Witwenrente führen kann.

Warum so viele Hinterbliebenenrenten gekürzt werden

Die Hinterbliebenenrente ist für viele Verwitwete eine wichtige finanzielle Absicherung. Sie soll den Wegfall des Einkommens des verstorbenen Ehepartners zumindest teilweise ausgleichen. Gleichzeitig ist die Leistung aber an bestimmte Regeln gebunden. Eine der wichtigsten ist die Einkommensanrechnung.

Die Rentenversicherung prüft, ob und in welchem Umfang eigenes Einkommen des hinterbliebenen Ehepartners auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet werden muss. Liegt das Einkommen über dem maßgeblichen Freibetrag, wird die Rente gekürzt.

Je höher das anrechenbare Einkommen ist, desto stärker fällt die Minderung aus. In manchen Fällen bleibt rechnerisch am Ende kein Zahlbetrag mehr übrig. Dann besteht zwar formal weiterhin ein Rentenanspruch, ausgezahlt wird jedoch nichts. Man spricht in solchen Fällen von einer sogenannten Nullrente.

Nach den Angaben im Ausgangstext betrifft diese Praxis Millionen Menschen. Rund zwei Millionen Hinterbliebenenrenten werden demnach gekürzt gezahlt, in etwa 500.000 Fällen entfällt die Auszahlung vollständig. Das zeigt, wie relevant die Einkommensanrechnung im System der Hinterbliebenenversorgung ist.

Besonders wichtig ist dabei der Freibetrag. Im Text wird für die bisherige Grenze ein Betrag von 1.076,86 Euro monatlich genannt.

Zugleich wird darauf hingewiesen, dass die Grenze regelmäßig zum 1. Juli angepasst wird und ab Juli 2026 bei rund 1.122 Euro Netto-Einkommen liegen soll. Zusätzlich können im Einzelfall weitere Freibeträge berücksichtigt werden, etwa wenn waisenberechtigte Kinder vorhanden sind. Schon daran wird deutlich, wie stark die tatsächliche Rentenhöhe von den persönlichen Lebensumständen abhängt.

Die Gesetzesänderung seit 2023 und ihr praktischer Effekt

Die seit 2023 geltende Änderung hat die Berechnung beim Arbeitsentgelt von Beschäftigten spürbar verändert. Nach dem Ausgangstext liegt die entscheidende Neuerung in § 18b Abs. 3 Satz 2 SGB IV.

Dort wird geregelt, dass für Arbeits- und Vermögenseinkommen das im Durchschnitt voraussichtliche Einkommen maßgeblich ist. Allerdings ist dabei die Unterscheidung zwischen Arbeitseinkommen und Arbeitsentgelt besonders wichtig.

Arbeitseinkommen im Sinne des Sozialrechts betrifft Gewinne aus selbstständiger Tätigkeit. Das Arbeitsentgelt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern ist etwas anderes. Genau diese Differenzierung ist für die neue Regel von großer Bedeutung.

Denn bei Beschäftigten wird beim laufenden Arbeitsentgelt nach der geschilderten neuen Praxis gerade kein mehrmonatiger Durchschnitt mehr gebildet und auch keine Prognose des zukünftigen Verdienstes vorgenommen.

Für Betroffene ist das eine bemerkenswerte Verbesserung. Früher wirkte sich eine kurzfristige Einkommensminderung oft kaum aus, weil mehrere Monate in die Berechnung einflossen oder eine vorausschauende Bewertung dazu führte, dass ein einzelner schwächerer Monat praktisch verpuffte.

Jetzt kann bereits ein einzelner Monat mit spürbar geringerem Entgelt ausreichen, um eine neue Grundlage für die Einkommensanrechnung zu schaffen.

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Diese Änderung verschiebt den Blick der Rentenversicherung stärker auf den tatsächlich vorliegenden Lohn im maßgeblichen Monat. Damit werden kurzfristige Veränderungen nicht mehr so leicht verwischt wie früher.

Gerade für Verwitwete, die wegen familiärer Belastungen, Krankheit, Pflege oder einer vorübergehenden Reduzierung der Arbeitszeit weniger verdienen, kann das erhebliche finanzielle Folgen haben.

Ein Monat mit 10 Prozent weniger Einkommen genügt

Besonders bemerkenswert ist die Schwelle, die im Ausgangstext genannt wird: Sinkt das Arbeitsentgelt in einem Monat um mindestens 10 Prozent, kann eine Neuberechnung der Hinterbliebenenrente beantragt werden. Genau hier liegt der praktische Vorteil der neuen Rechtslage.

Das bedeutet: Es ist nicht erforderlich, dass die Einkommensminderung mehrere Monate andauert. Ebenso wenig ist ausschlaggebend, ob das geringere Einkommen auf einer dauerhaften Teilzeit, einer kurzfristigen Freistellung, einem unbezahlten Urlaub, einer familiären Notsituation oder einer anderen Ursache beruht. Entscheidend ist allein, dass das Arbeitsentgelt in diesem einen Monat deutlich niedriger ausfällt und die Grenze von 10 Prozent erreicht oder überschreitet.

Für viele Betroffene ist das eine überraschende Nachricht. Im Alltag wird häufig angenommen, dass nur dauerhafte Veränderungen rentenrechtlich relevant seien. Genau diese Annahme kann jedoch dazu führen, dass Ansprüche ungenutzt bleiben.

Wer in einem einzelnen Monat deutlich weniger verdient und die Änderung der Rentenversicherung nicht mitteilt, verzichtet womöglich auf eine spürbar höhere Witwenrente.

Die Neuregelung verschafft damit vor allem denjenigen einen Vorteil, deren Erwerbsbiografie nicht völlig gleichförmig verläuft. Gerade in Lebensphasen mit Pflegeverantwortung, gesundheitlichen Belastungen oder vorübergehenden familiären Ausnahmesituationen kann das Einkommen für kurze Zeit sinken. Früher war ein solcher Monat oft rentenrechtlich fast bedeutungslos. Heute kann genau er entscheidend sein.

Warum der höhere Zahlbetrag monatelang weiterlaufen kann

Besonders folgenreich ist nicht nur die Möglichkeit der Neuberechnung selbst, sondern auch deren zeitliche Wirkung. Nach dem Ausgangstext bleibt das einmal der Einkommensanrechnung zugrunde gelegte niedrigere Arbeitsentgelt bis zum Ende des laufenden Bezugsjahres maßgeblich.

Das heißt: Selbst wenn das Einkommen anschließend wieder steigt, kann der neu berechnete höhere Rentenzahlbetrag zunächst bestehen bleiben.

Genau darin liegt das große Potenzial der Regelung. Ein einzelner Monat mit geringerem Arbeitsentgelt kann nicht nur für diesen Monat, sondern bis zum nächsten Anpassungsstichtag Auswirkungen haben. Im Text wird dafür der 1. Juli 2026 genannt. Bis dahin könnte der aufgrund des niedrigeren Einkommens neu festgesetzte Zahlbetrag weitergelten, sofern nicht eine andere relevante Änderung eintritt.

Für Betroffene bedeutet das, dass eine vorübergehende Verringerung des Arbeitseinkommens unter Umständen lange nachwirkt. Es geht also nicht um einen kurzfristigen Ausgleich für einen schwächeren Monat, sondern im Einzelfall um einen deutlich höheren Rentenzahlbetrag über viele Monate hinweg.

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Gerade diese Rechtsfolge macht die Neuregelung finanziell so bedeutsam. Die Differenz zwischen stark gekürzter und deutlich höherer Witwenrente kann sich über mehrere Monate zu einer vierstelligen Summe addieren. Wer diese Möglichkeit nicht kennt, verliert unter Umständen erhebliche Beträge.

Das Rechenbeispiel zeigt, wie groß der Unterschied ausfallen kann

Wie stark sich die neue Regel in der Praxis auswirken kann, zeigt das im Ausgangstext geschilderte Beispiel einer 55-jährigen Witwe. Sie hat grundsätzlich Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente in Höhe von 1.000 Euro brutto monatlich. Da sie als Angestellte regulär 5.000 Euro brutto verdient, wird ihre Witwenrente jedoch erheblich gekürzt. Der ausgezahlte Betrag sinkt auf 230,74 Euro.

Dann tritt eine familiäre Notlage ein: Ihre Mutter wird nach einem Schlaganfall schwer pflegebedürftig. Die Witwe reagiert kurzfristig, nimmt eine Auszeit und reduziert ihre Arbeitszeit im August 2025 deutlich. Ihr Bruttoentgelt sinkt in diesem Monat auf 2.000 Euro. Damit liegt die Einkommensminderung weit über der Schwelle von 10 Prozent.

Sie meldet diese Veränderung umgehend der Deutschen Rentenversicherung und beantragt eine Neuberechnung. Aufgrund der neuen Regel wird nun das aktuelle Arbeitsentgelt dieses Monats berücksichtigt. Die Kürzung der Witwenrente fällt dadurch erheblich niedriger aus und beträgt nur noch 49,26 Euro. Der Zahlbetrag steigt von zuvor 230,74 Euro auf 950,74 Euro.

Die Differenz beträgt damit 720 Euro im Monat. Genau daraus ergibt sich die im Ausgangstext hervorgehobene Aussage, dass die neue Regel bis zu 720 Euro mehr Witwenrente im Monat bringen kann.

Wenn dieser höhere Zahlbetrag anschließend bis zum nächsten Anpassungsstichtag weitergilt, ergibt sich daraus ein erheblicher finanzieller Vorteil.

Das Beispiel macht deutlich, wie stark die Einkommensanrechnung von der jeweils zugrunde gelegten Lohnhöhe abhängt. Es zeigt aber auch, dass diese Verbesserung nicht automatisch erfolgt. Die Betroffene muss die Einkommenssenkung melden und ausdrücklich eine Neuberechnung beantragen. Ohne diesen Schritt würde der alte, ungünstigere Berechnungsmaßstab womöglich weiterlaufen.

Warum der Grund für das geringere Einkommen keine Rolle spielt

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Regelung besteht darin, dass die Rentenversicherung nach den Angaben im Ausgangstext nicht nach dem Anlass der Einkommensminderung fragt. Für die Neubewertung ist allein ausschlaggebend, dass das Arbeitsentgelt im maßgeblichen Monat um mindestens 10 Prozent gesunken ist.

Das ist für Betroffene aus zwei Gründen wichtig. Zum einen vereinfacht es das Verfahren. Niemand muss ausführlich begründen, weshalb vorübergehend weniger gearbeitet wurde oder warum das Einkommen zurückgegangen ist. Zum anderen verhindert diese Sichtweise, dass nur bestimmte Lebenslagen berücksichtigt werden, andere aber leer ausgehen.

Ob jemand wegen einer Pflegeverantwortung kürzertritt, eine vorübergehende Arbeitszeitreduzierung vereinbart, unbezahlten Urlaub nimmt oder aus anderen Gründen in einem Monat weniger verdient, ist damit für die Anwendung der beschriebenen Neuregelung nicht ausschlaggebend. Entscheidend bleibt allein die Höhe des tatsächlichen Entgelts.

Diese Ausrichtung an den tatsächlichen Verhältnissen schafft mehr Klarheit. Sie entlastet Betroffene auch psychologisch. Wer ohnehin in einer angespannten Lebenssituation steckt, muss nicht zusätzlich darum kämpfen, dass ein bestimmter Grund als besonders berücksichtigungswürdig anerkannt wird. Maßgeblich ist die nachweisbare Veränderung beim Arbeitsentgelt.

Für wen die Regel nicht in gleicher Weise gilt

So vorteilhaft die neue Praxis für Beschäftigte sein kann, sie lässt sich nicht ohne Weiteres auf alle Einkommensarten übertragen. Der Ausgangstext weist ausdrücklich darauf hin, dass die beschriebene Wirkung beim Arbeitseinkommen von Selbstständigen nicht in gleicher Weise greift.

Dort geht es nicht um Arbeitsentgelt, sondern um den Gewinn aus selbstständiger Tätigkeit. Für diese Einkommensart gelten andere Bewertungsmaßstäbe. Die Unterscheidung ist im Sozialrecht keineswegs bloß sprachlicher Natur, sondern hat konkrete rechtliche Folgen. Während bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern der einzelne Monat mit geringerem Arbeitsentgelt nun eine erhebliche Rolle spielen kann, ist die Lage bei Selbstständigen anders gelagert.

Deshalb ist es wichtig, den eigenen Status korrekt einzuordnen. Wer abhängig beschäftigt ist, kann sich auf die hier beschriebene Erleichterung berufen. Wer selbstständig tätig ist, muss genauer prüfen, welche Einkommensart rentenrechtlich vorliegt und wie sie im Einzelfall behandelt wird.

Warum viele Anspruchsberechtigte diese Möglichkeit übersehen

Dass eine so folgenreiche Regel im Alltag oft ungenutzt bleibt, hat mehrere Gründe. Zum einen ist das Recht der Hinterbliebenenrenten kompliziert. Schon die Begriffe Einkommensanrechnung, Freibetrag, Arbeitsentgelt, Arbeitseinkommen und Bezugsjahr wirken auf viele Menschen schwer zugänglich. Zum anderen erwarten viele Betroffene nicht, dass ein einzelner Monat mit geringerem Lohn eine so weitreichende Wirkung entfalten kann.

Hinzu kommt, dass Verwitwete häufig ohnehin mit einer Vielzahl organisatorischer, finanzieller und emotionaler Belastungen konfrontiert sind.

Wer den Verlust des Ehepartners bewältigen muss und gleichzeitig Beruf, Familie, Pflege und Alltag organisiert, verfolgt rentenrechtliche Detailänderungen oft nicht fortlaufend. Genau deshalb besteht die Gefahr, dass finanzielle Spielräume unentdeckt bleiben.

Auch die Vorstellung, dass die Rentenversicherung eine solche Verbesserung automatisch berücksichtigen werde, kann trügerisch sein. Der Ausgangstext macht deutlich, dass Betroffene selbst aktiv werden müssen. Die Einkommensänderung sollte umgehend gemeldet und eine Neuberechnung ausdrücklich beantragt werden. Ohne diesen Schritt bleibt der mögliche Vorteil unter Umständen ungenutzt.

Der richtige Zeitpunkt für die Meldung ist entscheidend

In der Praxis hängt viel davon ab, ob der relevante Monat rechtzeitig erkannt wird. Wer die neue Regel nutzen will, muss das eigene Arbeitsentgelt aufmerksam im Blick behalten. Sobald ein Monat vorliegt, in dem der Verdienst deutlich gesunken ist, sollte geprüft werden, ob die Schwelle von mindestens 10 Prozent erreicht wurde.

Gerade bei vorübergehenden Arbeitszeitänderungen, Freistellungen oder unregelmäßigen Entgeltbestandteilen kann sich eine genaue Kontrolle lohnen. Denn nicht jede Veränderung springt sofort ins Auge. Erst beim Blick auf die Gehaltsabrechnung zeigt sich oft, ob die maßgebliche Grenze tatsächlich überschritten wurde.

Im beschriebenen Zusammenhang geht es nicht um eine abstrakte Möglichkeit, sondern um einen handfesten finanziellen Effekt. Wer den betroffenen Monat erkennt und schnell reagiert, kann die Grundlage für eine deutlich höhere Witwen- oder Witwerrente schaffen. Wer den Moment verpasst, verschenkt womöglich Geld, das rechtlich erreichbar gewesen wäre.

Was Betroffene aus der neuen Regel mitnehmen sollten

Die wichtigste Botschaft lautet: Ein einzelner Monat mit geringerem Arbeitsentgelt kann heute deutlich mehr bewirken als früher. Wer eine Witwen- oder Witwerrente bezieht und als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer vorübergehend weniger verdient, sollte diese Veränderung nicht als bloße Randnotiz abtun. Sie kann rentenrechtlich erhebliche Folgen haben.

Ebenso wichtig ist das Wissen, dass eine Neuberechnung nicht automatisch erfolgen muss. Betroffene sollten die Einkommensminderung gegenüber der Rentenversicherung mitteilen und die Neuberechnung ausdrücklich beantragen.

Der Anlass für die Verringerung des Entgelts ist dabei nach den Angaben im Ausgangstext nicht ausschlaggebend. Maßgeblich ist die nachweisbare Minderung des Arbeitsentgelts um mindestens 10 Prozent in einem Monat.

Die Regel kann gerade in Zeiten familiärer Belastung, Pflegeverantwortung oder vorübergehender Arbeitszeitreduzierung dazu führen, dass aus einer stark gekürzten Hinterbliebenenrente wieder ein deutlich höherer Zahlbetrag wird. Das Beispiel mit dem monatlichen Plus von 720 Euro zeigt, dass es dabei nicht um kleine Korrekturen geht, sondern im Einzelfall um erhebliche Summen.

Fazit: Eine wenig bekannte Änderung mit großer Wirkung

Die seit 2023 geltende Neuregelung bei der Einkommensanrechnung auf die Witwen- und Witwerrente gehört zu den Änderungen im Rentenrecht, deren Tragweite sich oft erst beim genauen Hinsehen erschließt.

Während früher kurzfristige Einkommensminderungen häufig kaum Wirkung entfalteten, kann heute schon ein einzelner Monat mit mindestens 10 Prozent weniger Arbeitsentgelt ausreichen, um eine deutlich günstigere Neuberechnung auszulösen.

Für viele Witwen und Witwer eröffnet das neue Handlungsmöglichkeiten. Wer vorübergehend weniger verdient, muss dies nicht nur als finanzielle Belastung hinnehmen, sondern kann daraus unter Umständen sogar einen rentenrechtlichen Vorteil ableiten. Im günstigsten Fall steigt der Zahlbetrag der Hinterbliebenenrente um mehrere hundert Euro pro Monat und bleibt bis zum nächsten Anpassungsstichtag auf diesem höheren Niveau.

Gerade weil so viele Hinterbliebenenrenten gekürzt oder gar nicht ausgezahlt werden, ist diese Regel von erheblicher Bedeutung. Sie zeigt, dass auch im komplexen Gefüge des Rentenrechts Spielräume bestehen, die Betroffene kennen sollten.

Der entscheidende Punkt ist nicht nur die Existenz der Regel, sondern ihre praktische Nutzung. Wer sie kennt, den maßgeblichen Monat erkennt und die Neuberechnung rechtzeitig beantragt, kann seine finanzielle Lage deutlich verbessern.

Quellen

Genannte Rechtsgrundlagen im Ausgangstext: § 18b Abs. 3 Satz 2 SGB IV, § 15 SGB IV sowie die im Text erwähnten rechtlichen Anweisungen der Deutschen Rentenversicherung