Krankengeld nach Kündigung – Wer zahlt ab dem ersten Tag ohne Job?

Wenn ein Arbeitsvertrag durch Befristung endet oder eine Kündigung wirksam wird, fällt zunächst der Lohn weg. Wer in dieser Phase krankgeschrieben ist oder kurz danach arbeitsunfähig wird, merkt schnell: Der Wechsel zwischen Arbeitgeber, Krankenkasse und Agentur für Arbeit läuft nicht automatisch.

Gerade an dieser Schnittstelle entstehen Zahlungslücken – nicht, weil der Anspruch „eigentlich“ fehlt, sondern weil Fristen, Statusfragen und medizinische Feststellungen nicht sauber ineinandergreifen. Entscheidend ist deshalb eine Kernfrage: Hat die Arbeitsunfähigkeit schon vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses begonnen – oder erst danach?

Krankengeld nach Kündigung oder Befristungsende: Warum es so oft hakt

Im laufenden Arbeitsverhältnis ist der Ablauf meist klar. Zunächst zahlt der Arbeitgeber Entgeltfortzahlung, bei längerer Erkrankung kommt Krankengeld in Betracht. Mit dem Ende des Arbeitsvertrags verschieben sich Zuständigkeiten.

Die Krankenkasse prüft genauer, ob der Krankengeldanspruch fortbesteht. Die Agentur für Arbeit zahlt nur, wenn ALG I tatsächlich greift und Meldungen sowie Voraussetzungen stimmen. Wer hier eine Lücke in der AU-Feststellung hat oder wichtige Meldungen zu spät erledigt, riskiert Verzögerungen – oder im ungünstigsten Fall eine Phase ohne laufende Zahlung.

Krankengeld, wenn die Arbeitsunfähigkeit schon vor Vertragsende begonnen hat

Wer bereits während des Beschäftigungsverhältnisses arbeitsunfähig ist, kann grundsätzlich auch nach dem letzten Arbeitstag im Krankengeldsystem bleiben. Das Vertragsende ist dann nicht automatisch das Ende der Leistung. In der Praxis hängt die Fortsetzung jedoch an zwei Punkten, die Betroffene oft unterschätzen.

Erstens muss die Arbeitsunfähigkeit lückenlos weiter ärztlich festgestellt werden. Kritisch ist weniger der Stichtag des Vertragsendes als der Folgetermin: Kommt die nächste AU-Feststellung zu spät und entsteht eine Unterbrechung, kann die Krankenkasse den durchgehenden Leistungsfall infrage stellen.

Entscheidend ist deshalb, dass die weitere Arbeitsunfähigkeit spätestens am nächsten Werktag nach dem Ende der vorherigen AU ärztlich festgestellt wird; Samstage zählen dabei nicht als Werktag. Wer den Arzttermin „irgendwann danach“ legt, riskiert eine Diskussion über Lücken – und damit über den Anspruch.

Zweitens sollte die Krankenkasse das Ende des Arbeitsverhältnisses frühzeitig kennen, weil sie dann den Versichertenstatus korrekt prüft und Rückfragen rechtzeitig stellen kann. In der Praxis vermeiden Betroffene damit vor allem Verzögerungen durch nachträgliche Unterlagenanforderungen.

Krankengeld nach Ende des Arbeitsvertrags: Wenn die Krankheit erst danach eintritt

Beginnt die Arbeitsunfähigkeit erst nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses, ist der Übergang stärker davon abhängig, ob ALG I nahtlos greift. Hier entstehen besonders häufig Lücken, weil Betroffene zwar krank sind, aber der Leistungsstatus noch ungeklärt ist.

Wenn ALG I bereits läuft und dann eine Arbeitsunfähigkeit eintritt, zahlt die Agentur für Arbeit das Arbeitslosengeld grundsätzlich bis zu sechs Wochen weiter. Dauert die Erkrankung länger, kommt regelmäßig Krankengeld ins Spiel. Wichtig ist dabei: Die Systeme sollen nicht doppelt zahlen. Deshalb ist die saubere Statusklärung entscheidend, damit der Wechsel nicht verzögert wird.

Problematischer sind Fälle, in denen Arbeitsunfähigkeit in eine Phase fällt, in der ALG I noch nicht bewilligt ist oder gar nicht entsteht, etwa weil Meldungen zu spät erfolgt sind, Unterlagen fehlen oder eine Sperrzeit im Raum steht.

Dann ist die Gefahr, dass weder die Agentur noch die Krankenkasse ohne weitere Prüfung sofort zahlt. Genau hier lohnt es sich, nicht abzuwarten, sondern den Status parallel zu klären: bei der Agentur für Arbeit, ob und ab wann Arbeitslosigkeit und Anspruchsvoraussetzungen vorliegen, und bei der Krankenkasse, wie sie die Leistungszuständigkeit beurteilt.

Nachgehender Leistungsanspruch: Kurzfristige Absicherung, aber kein Automatismus

In Übergangslagen kann der sogenannte nachgehende Leistungsanspruch der gesetzlichen Krankenversicherung eine Rolle spielen. Er kann für eine kurze Zeit nach Ende einer Absicherung helfen, Versorgungslücken zu überbrücken.

Für Betroffene ist wichtig, ihn richtig einzuordnen: Er ist keine „Garantie“, dass automatisch Krankengeld fließt, und er ersetzt nicht die rechtzeitige Klärung mit Krankenkasse und Arbeitsagentur.

Wer nach Vertragsende krank wird und noch keinen klaren ALG-I-Status hat, sollte deshalb nicht darauf vertrauen, dass diese Regelung alles auffängt, sondern die Zuständigkeit aktiv und schriftlich klären.

Sperrzeit nach Kündigung oder Aufhebungsvertrag: Wenn auch Krankengeld ruhen kann

Viele Betroffene denken bei Sperrzeit nur an ausbleibendes Arbeitslosengeld. In bestimmten Konstellationen kann jedoch auch Krankengeld betroffen sein, weil ein Krankengeldanspruch ruhen kann, solange der Anspruch auf Arbeitslosengeld wegen einer Sperrzeit ruht.

Das ist besonders gefährlich, weil es genau die Phase trifft, in der Menschen finanziell ohnehin unter Druck stehen. Deshalb ist es riskant, Fristen zu versäumen oder arbeitsrechtliche Lösungen zu unterschreiben, ohne die sozialrechtlichen Folgen mitzudenken.

Die wichtigste Lücken-Falle: Unterbrochene AU-Feststellung und verspätete Meldungen

Die häufigste Ursache für Zahlungslücken ist eine unterbrochene AU-Feststellung. Wer nach einer laufenden Krankschreibung die Folgebescheinigung zu spät bekommt, liefert der Krankenkasse einen formalen Ansatzpunkt, den durchgehenden Leistungsfall nicht anzuerkennen oder Leistungen zunächst zu stoppen. Parallel sorgt eine verspätete Meldung bei der Agentur für Arbeit oft für weitere Probleme.

Hier gelten klare Fristen: Wer das Ende des Arbeitsverhältnisses kennt, muss sich in der Regel spätestens drei Monate vorher arbeitssuchend melden; erfährt man erst später davon, ist die Meldung grundsätzlich innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis nachzuholen. Wer das ignoriert, riskiert Sperrzeiten und Verzögerungen – und damit genau die Kettenreaktion, die sich später kaum reparieren lässt.

So sichern Betroffene den Übergang praktisch ab

Wer absehen kann, dass der Arbeitsvertrag endet, sollte den Übergang nicht dem Zufall überlassen. Die Folge-AU muss so organisiert sein, dass keine Unterbrechung entsteht. Die Krankenkasse sollte zeitnah über das Vertragsende informiert werden, damit der Status sauber geprüft wird.

Gleichzeitig müssen Meldungen bei der Agentur für Arbeit fristgerecht erledigt werden, auch wenn bereits eine Arbeitsunfähigkeit besteht. In heiklen Fällen – etwa bei drohender Sperrzeit – ist es sinnvoll, sich nicht auf Telefonate zu verlassen, sondern eine schriftliche Einordnung zu verlangen, ab wann welche Leistung zuständig sein soll.

Das verhindert zwar nicht jede Auseinandersetzung, schafft aber eine belastbare Aktenlage.

Beispiel: Befristung endet während laufender AU – worauf es ankommt

Eine Arbeitnehmerin ist bis 31. März befristet beschäftigt und seit 20. März arbeitsunfähig. Der Vertrag endet planmäßig, die Erkrankung dauert an. Entscheidend ist nun, dass die Arbeitsunfähigkeit ohne Unterbrechung weiter ärztlich festgestellt wird, also die Folgebescheinigung so terminiert ist, dass zwischen dem Ende der bisherigen AU und der neuen Feststellung keine Lücke entsteht.

Zusätzlich sollte die Krankenkasse das Beschäftigungsende kennen, damit Rückfragen und Statusprüfungen nicht erst Wochen später starten. Wer parallel bereits die Meldungen bei der Agentur für Arbeit klärt, reduziert das Risiko, dass sich Zuständigkeiten überschneiden oder Leistungen verzögert beginnen.

FAQ

Zahlt die Krankenkasse automatisch weiter, wenn der Arbeitsvertrag endet und man krank ist?

Nicht automatisch. Ein Fortbestand ist möglich, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind. In der Praxis hängt viel an der lückenlosen AU-Feststellung und einer sauberen Statusklärung.

Was ist der häufigste Grund für eine Krankengeld-Lücke nach Vertragsende?

Eine zu spät festgestellte Folgebescheinigung, sodass zwischen zwei AU-Feststellungen eine Unterbrechung entsteht.

Was gilt, wenn man während ALG I krank wird?

Arbeitslosengeld wird grundsätzlich bis zu sechs Wochen weitergezahlt. Dauert die Erkrankung länger, wird häufig Krankengeld relevant – entscheidend ist die korrekte Statusführung und Kommunikation.

Muss man sich arbeitslos melden, obwohl man krankgeschrieben ist?

In vielen Fällen ja, weil es um Anspruchssicherung, Status und nahtlose Zuständigkeit geht. Verspätete Meldungen können Sperrzeiten und Verzögerungen auslösen.

Welche Meldefristen sind besonders wichtig?

In der Regel gilt: arbeitssuchend spätestens drei Monate vor Ende des Arbeitsverhältnisses; wenn man erst später davon erfährt, grundsätzlich innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis.

Kann eine Sperrzeit beim ALG I auch Krankengeld betreffen?

In bestimmten Konstellationen kann ein Krankengeldanspruch ruhen, solange der Anspruch auf Arbeitslosengeld wegen Sperrzeit ruht. Genau das macht Sperrzeiten in Krankheitsphasen besonders riskant.

