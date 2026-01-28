Krankengeld 2026: Wie Arbeitnehmer jetzt deutlich mehr erhalten

Lesedauer 3 Minuten

Die Spielregeln fürs Krankengeld bleiben zwar gleich, aber 2026 verschiebt eine Stellschraube die Obergrenze nach oben. Wenn Ihr Einkommen nah an der Beitragsbemessungsgrenze liegt oder darüber, bekommen Sie mit identischer Krankheit und identischer Arbeitsunfähigkeit schlicht mehr Krankengeld ausgezahlt. Entscheidend ist, dass Sie die Berechnung aktiv prüfen, statt sich auf die erste Abrechnung zu verlassen.

Warum 2026 für viele spürbar besser wird

Das Krankengeld orientiert sich am „Regelentgelt“ und liegt grundsätzlich bei 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoentgelts, darf aber 90 Prozent des Nettoentgelts nicht überschreiten. Außerdem deckelt das Gesetz das Regelentgelt auf die kalendertägliche Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung, und genau diese Grenze steigt 2026.

Krankengeld 2025 vs. Krankengeld 2026 auf einen Blick

Die folgende Tabelle zeigt die entscheidende Veränderung: Die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung steigt – und damit das maximal mögliche Krankengeld.

Krankengeld 2025 Krankengeld 2026 Monatliche Beitragsbemessungsgrenze (KV) 5.512,50 € 5.812,50 € Kalendertägliche Beitragsbemessungsgrenze (KV) (jährlich/360) 183,75 € 193,75 € Max. Krankengeld pro Tag (70 % davon) 128,63 € 135,63 € Max. Krankengeld pro Monat (30 Tage) 3.858,75 € 4.068,75 €

Was heißt das konkret für Sie?

Wenn Ihr Bruttogehalt unterhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegt, verändert die neue Obergrenze Ihr Krankengeld oft kaum. Wenn Ihr Bruttogehalt darüber liegt, greift die Deckelung – und genau dann bringt 2026 spürbar mehr Geld. Das ist kein Bonus, sondern schlicht die Folge der angehobenen Rechengröße.

Praxis-Fall mit Rechenbeispiel: Judith bekommt 2026 mehr

Judith verdient 7.500 € brutto im Monat und fällt länger aus, sodass Krankengeld relevant wird. Weil ihr Einkommen über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, zählt für die Berechnung nicht ihr volles Gehalt, sondern nur die jeweilige Grenze; dadurch hängt ihr Krankengeld direkt an den Werten 2025 und 2026.

So rechnen Sie das Krankengeld grob nach

Für eine schnelle Plausibilitätsprüfung können Sie so vorgehen: Sie nehmen die jährliche Beitragsbemessungsgrenze (Monatswert × 12), teilen durch 360 und erhalten den kalendertäglichen Deckel. Davon nehmen Sie 70 Prozent, und genau das ist die grobe Oberkante vor Abzügen. Diese Logik steht im Gesetz, und sie erklärt, warum 2026 die Maximalbeträge steigen.

Ergebnis in Zahlen

2025 liegt Judiths rechnerisches Maximum bei rund 3.858,75 € pro Monat (30 Tage), 2026 bei rund 4.068,75 € pro Monat. Das sind etwa 210 € mehr pro Monat, ohne dass Judith „mehr“ krank wird oder irgendetwas beantragt – die Grenze verschiebt sich einfach nach oben.

Ob bei Judith zusätzlich die 90-Prozent-Netto-Grenze bremst, hängt von ihrem Netto ab; bei hohen Einkommen ist in der Praxis häufig die Beitragsbemessungsgrenze der eigentliche Flaschenhals.

So holen Sie sich 2026 das Geld, das Ihnen zusteht

Viele verlieren Krankengeld nicht wegen der Gesetze, sondern wegen falscher oder unvollständiger Bemessungsgrundlagen in der Lohnabrechnung. Sie gewinnen deutlich, wenn Sie sofort prüfen, welcher Abrechnungszeitraum für das Entgelt angesetzt wurde, ob regelmäßige Zulagen korrekt einfließen und ob Ihr Arbeitgeber die richtigen Werte gemeldet hat. Sie müssen das nicht „glauben“, Sie können es rechnen und dann gezielt korrigieren lassen.

Checkliste: So sichern Sie Ihr Krankengeld in 2026 praktisch ab

Fordern Sie früh die Berechnungsgrundlage Ihrer Krankenkasse an und vergleichen Sie diese mit Ihrer letzten Entgeltabrechnung vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit. Prüfen Sie, ob Ihr Brutto über der Beitragsbemessungsgrenze liegt, denn dann entscheidet 2026 besonders stark über Ihren Maximalbetrag.

Achten Sie darauf, dass die Krankenkasse die richtige Deckelung mit der kalendertäglichen Beitragsbemessungsgrenze anwendet und dass die 70-Prozent-Regel korrekt umgesetzt wird. Klären Sie außerdem, welche Abzüge bei Ihnen tatsächlich vom Krankengeld heruntergehen, damit Sie nicht mit einem zu optimistischen Nettobetrag planen.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Wie viel Krankengeld gibt es grundsätzlich?

In der Regel beträgt es 70 Prozent des regelmäßigen Bruttoentgelts, aber es darf 90 Prozent des Nettoentgelts nicht überschreiten.

Warum steigt das maximale Krankengeld 2026?

Weil die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung steigt und das Gesetz das Regelentgelt bis zu dieser Grenze berücksichtigt.

Wer profitiert 2026 am meisten?

Vor allem Beschäftigte, deren Brutto nahe an der Beitragsbemessungsgrenze liegt oder darüber, weil bei ihnen die Deckelung die Auszahlung bestimmt.

Kann die Krankenkasse beim Krankengeld falsch rechnen?

Ja, vor allem wenn Meldedaten oder der maßgebliche Abrechnungszeitraum nicht stimmen; deshalb lohnt sich die Plausibilitätsprüfung anhand der eigenen Abrechnung.

Was ist der schnellste Weg, um Fehler zu korrigieren?

Fordern Sie die Berechnungsunterlagen an, gleichen Sie die Zahlen mit Ihrer letzten Entgeltabrechnung ab und widersprechen Sie fristgerecht, wenn Werte oder Deckelungen nicht passen.

Fazit: Krankengeld kann deutlich steigen

Krankengeld 2026 kann für viele deutlich höher ausfallen, weil die Beitragsbemessungsgrenze steigt und damit die gesetzliche Oberkante nach oben rückt. Der entscheidende Schritt ist nicht „abwarten“, sondern nachrechnen: Wer die Berechnung früh prüft und Fehler sofort angreift, schützt sein Einkommen genau dann, wenn jeder Euro zählt.