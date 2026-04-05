Neuer Schufa Score – Was er zeigt und was er nicht zeigt

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Die SCHUFA versucht einen Neustart. Jahrelang war der Score für viele Verbraucherinnen und Verbraucher ein schwer greifbares Konstrukt: ein Wert mit großer Wirkung auf Kredite, Handyverträge, Einkäufe auf Rechnung oder Ratenkäufe, dessen Zustandekommen zwar grob beschrieben, im Einzelfall aber kaum wirklich nachvollzogen werden konnte. Genau an diesem Punkt setzt die nun vorgestellte Reform an. Seit März 2026 steht ein neuer SCHUFA-Score zur Verfügung, der nach Darstellung des Unternehmens vollständig transparent, leicht verständlich und sogar ohne statistisches Fachwissen nachrechenbar sein soll.

Der Schritt ist für die SCHUFA weit mehr als eine technische Umstellung. Es geht um Vertrauen, um Akzeptanz und um die Frage, wie eine Auskunftei in einer digitalisierten Alltagsökonomie legitimiert bleibt.

Denn Bonitätswerte beeinflussen Lebensrealitäten. Wer einen ungünstigen Score hat, spürt das nicht nur bei einem Kreditgespräch in der Bankfiliale, sondern oft schon beim Onlinekauf, beim Abschluss eines Mobilfunkvertrags oder bei der Wohnungssuche. Entsprechend groß ist die Bedeutung der Ankündigung, dass aus einem lange kritisierten Blackbox-System nun ein offengelegtes Punktesystem werden soll.

Tatsächlich bringt der neue Score einige Veränderungen mit sich, die aus Sicht der Verbraucher nachvollziehbar und überfällig erscheinen. Zugleich zeigt die Debatte bereits kurz nach dem Start, dass Transparenz allein noch keine Gerechtigkeit garantiert. Die offene Formel beantwortet nun besser, wie gerechnet wird. Sie beantwortet aber nicht automatisch die andere, noch wichtigere Frage: Ob das, was gerechnet wird, tatsächlich fair ist.

Was sich mit dem neuen SCHUFA-Score konkret ändert

Die wichtigste Veränderung besteht darin, dass die SCHUFA nicht mehr mit dem bisherigen Basisscore arbeitet, den Verbraucherinnen und Verbraucher seit 2008 als branchenübergreifenden Orientierungswert einsehen konnten. Dieser Basisscore gehört nun der Vergangenheit an. An seine Stelle tritt ein neues, einheitliches Modell, das zugleich auch die bisherigen sechs Branchenscores ablösen soll.

Bislang gab es gesonderte Werte für Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Telekommunikation, Handel und Versandhandel beziehungsweise E-Commerce. Künftig soll ein einziger Score für verschiedene Branchen gelten.

Für die Verbraucher ist das eine bedeutende Veränderung, weil sie erstmals denselben Score sehen sollen, den auch Unternehmen nutzen. Genau dieser Punkt dürfte für viele Menschen fast wichtiger sein als die neue Berechnungslogik selbst. Bisher bestand oft das Problem, dass Verbraucher einen Wert sahen, der zwar etwas über ihre Bonität aussagen sollte, aber nicht zwingend deckungsgleich mit den Werten war, die im Geschäftsalltag tatsächlich verwendet wurden. Dieses Nebeneinander unterschiedlicher Scores hat das System zusätzlich unübersichtlich gemacht. Mit dem neuen Modell versucht die SCHUFA nun, diese Differenz zu beseitigen.

Hinzu kommt der neue Zugang. Der Wert ist laut SCHUFA in der neuen App, in den Abo-Produkten von meineSCHUFA, in der bonify-App sowie in der Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO einsehbar. Das ist insofern relevant, als die Diskussion um Transparenz immer auch eine Diskussion um Zugänglichkeit ist. Ein Verfahren ist nur dann wirklich nachvollziehbar, wenn die Betroffenen ihren Wert ohne große Hürden sehen und prüfen können.

Allerdings ist die Umstellung im Markt noch keineswegs abgeschlossen. Die SCHUFA selbst weist darauf hin, dass derzeit erst rund ein Viertel der Unternehmen, die zuvor mit den Branchenscores gearbeitet haben, den neuen Score bereits bezieht. Für Unternehmen gilt zudem eine Übergangsfrist bis Ende 2028. Das bedeutet: Der Neustart ist zwar angekündigt und technisch begonnen, in der Praxis wird das alte und das neue System aber noch längere Zeit nebeneinander Spuren hinterlassen.

Vom Prozentwert zum Punktesystem

Auch die Darstellung des Scores ändert sich deutlich. Statt eines Prozentwerts arbeitet die SCHUFA nun mit einer Punkteskala. Der neue Score reicht von 100 bis 999 Punkten. Das ist mehr als eine optische Korrektur. Die SCHUFA versucht damit erkennbar, sich von der alten Wahrnehmung zu lösen, nach der ein hoher Prozentwert leicht mit einer Art Schulnote verwechselt werden konnte, obwohl er tatsächlich eine statistische Wahrscheinlichkeit abbildete.

Zusätzlich ordnet die SCHUFA die Ergebnisse in fünf Klassen ein: hervorragend, gut, akzeptabel, ausreichend und ungenügend. Für die Bankenbranche beschreibt die SCHUFA diese Klassen als Orientierung für die Bonitätseinschätzung. Wer 776 bis 999 Punkte erreicht, gilt als hervorragend. Ein Wert zwischen 709 und 775 wird als gut bezeichnet. 642 bis 708 Punkte gelten als akzeptabel. Der Bereich von 100 bis 641 Punkten wird als ausreichend eingestuft. Liegen offene Zahlungsstörungen vor, berechnet die SCHUFA nach eigenen Angaben keinen Score; dieser Zustand wird dann als ungenügend ausgewiesen.

Diese Einordnung macht das System auf den ersten Blick verständlicher. Sie birgt aber auch ein kommunikatives Risiko. Die Kategorien klingen wie klare Urteile, obwohl die SCHUFA selbst betont, dass sie keine Vertragsentscheidung trifft. Banken, Händler oder Telekommunikationsunternehmen entscheiden weiterhin selbst und beziehen zusätzlich eigene Kriterien ein. Der Score gewinnt durch seine neue Verständlichkeit also an Sichtbarkeit, aber möglicherweise auch an psychologischer Wucht.

Die zwölf Kriterien: Offenlegung statt Geheimhaltung

Besonders offensiv wirbt die SCHUFA mit dem Versprechen, der neue Score basiere nur noch auf zwölf einfach nachvollziehbaren Kriterien. Damit will das Unternehmen den Eindruck einer schwer durchschaubaren statistischen Maschine hinter sich lassen. Die Kriterien und ihre Gewichtung sind öffentlich beschrieben, jedes einzelne Merkmal trägt mit einer festgelegten Punktzahl zum Ergebnis bei.

Zu diesen Kriterien gehören Zahlungsstörungen, das Alter des ältesten Bankvertrags, das Alter der ältesten Kreditkarte, das Alter der aktuellen Adresse, das Alter des jüngsten Rahmenkredits, die Anzahl von Anfragen und Abschlüssen für Girokonten und Kreditkarten in den vergangenen zwölf Monaten, die Anzahl von Anfragen außerhalb des Bankenbereichs, aufgenommene Ratenkredite in den vergangenen zwölf Monaten, die längste Restlaufzeit aller Ratenkredite, der Kreditstatus, Immobilienkredite oder Bürgschaften sowie das Vorliegen einer Identitätsprüfung.

Damit liegt erstmals sehr viel genauer offen, welche Lebens- und Vertragsdaten die Bonitätsbewertung beeinflussen. Der größte Einzelblock entfällt auf Zahlungsstörungen. Hier sind laut SCHUFA 100 bis 264 Punkte möglich, sofern keine offene Zahlungsstörung vorliegt. Andere Merkmale fallen im Gewicht deutlich kleiner aus.

Die Anzahl von Anfragen und Abschlüssen für Girokonten und Kreditkarten kann bis zu 117 Punkte ausmachen, Anfragen außerhalb des Bankenbereichs bis zu 99 Punkte, das Alter der aktuellen Adresse bis zu 94 Punkte, das Alter der ältesten Kreditkarte bis zu 81 Punkte und das Alter des ältesten Bankvertrags bis zu 69 Punkte. Weitere Merkmale wirken mit geringeren Punktzahlen, bleiben aber im Gesamtergebnis dennoch spürbar.

Aus Sicht der Transparenz ist das ein erheblicher Fortschritt. Man kann heute sehr viel genauer erkennen, welche Konstellationen die Bonität aus Sicht der SCHUFA verbessern und welche sie verschlechtern.

Wer keine Zahlungsstörung hat, lange an derselben Adresse wohnt, über langjährige Bankverbindungen verfügt und wenige neue Anfragen oder Vertragsabschlüsse verzeichnet, sammelt Punkte. Wer häufig umzieht, mehrere frische Finanzprodukte beantragt oder in kurzer Zeit mehrere Ratenkredite aufnimmt, muss mit Abzügen rechnen.

Was die neue Offenheit für Verbraucher tatsächlich bedeutet

Der wohl stärkste Punkt der Reform liegt darin, dass Verbraucherinnen und Verbraucher den Wert nun nicht mehr nur hinnehmen müssen, sondern gedanklich und rechnerisch nachvollziehen können. Die SCHUFA verspricht ausdrücklich, der Score lasse sich selbst nachrechnen. Das ist nicht nur ein Serviceversprechen, sondern auch eine politische Antwort auf jahrelange Kritik. Denn die eigentliche Empörung über die SCHUFA richtete sich nie nur gegen die Existenz eines Scores, sondern gegen die Asymmetrie des Wissens. Unternehmen konnten den Wert nutzen, die Betroffenen blieben oft ratlos zurück.

Mit der Offenlegung der Kriterien wird diese Asymmetrie kleiner. Wer seinen Score einsieht, kann künftig genauer prüfen, ob bestimmte Daten plausibel sind und welche Veränderungen sich aus einem Umzug, einer neuen Kreditkarte oder mehreren Bonitätsanfragen ergeben. Auch Widersprüche fallen leichter auf. Wenn etwa eine Identitätsprüfung fehlt, obwohl ein Bankvertrag mit Ausweisprüfung besteht, oder wenn erledigte Forderungen noch immer nachwirken, lässt sich das gezielter beanstanden.

Für viele Menschen wird der neue Score damit greifbarer. Aus einem abstrakten Prozentwert mit schwer erkennbarer Logik wird ein System, das zumindest oberflächlich an ein Punktetableau erinnert. Gerade in einer Zeit, in der automatisierte Entscheidungen und algorithmische Bewertungen gesellschaftlich immer stärker diskutiert werden, ist dieser Schritt nicht geringzuschätzen.

Warum Transparenz nicht automatisch Fairness bedeutet

Gerade weil die SCHUFA nun offener agiert, wird die Debatte über die inhaltliche Angemessenheit der Kriterien umso schärfer geführt werden. Denn sobald bekannt ist, welche Faktoren den Score drücken, stellt sich sofort die Frage, ob diese Faktoren tatsächlich Ausdruck von Kreditwürdigkeit sind oder ob hier Lebensumstände bewertet werden, die nur indirekt oder unzureichend mit Zahlungsausfällen zusammenhängen.

Ein besonders sensibles Beispiel ist das Alter der aktuellen Adresse. Wer lange am selben Wohnort lebt, profitiert. Wer erst vor kurzem umgezogen ist, erhält zunächst wenig oder gar keine Punkte aus diesem Merkmal. Statistisch mag die SCHUFA dafür Korrelationen anführen.

Gesellschaftlich ist das jedoch heikel. Mobilität kann viele Gründe haben: Ausbildung, Berufseinstieg, Trennung, Familiengründung, Pflege von Angehörigen oder schlicht hohe Mieten und knapper Wohnraum. Ein häufiger oder jüngster Umzug sagt nicht zwingend etwas über Zahlungsdisziplin aus. Dennoch wird er in der Logik des Scores negativ markiert.

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Ähnlich umstritten ist die Berücksichtigung von Bonitätsanfragen außerhalb des Bankenbereichs. Wer häufiger auf Rechnung bestellt, Ratenzahlung nutzt oder Anbieter wechselt, kann dadurch Punkte verlieren, obwohl dahinter nicht zwangsläufig ein erhöhtes Ausfallrisiko im moralischen oder alltäglichen Sinn stehen muss.

Die Verbraucherzentrale NRW hat genau an diesem Punkt bereits davor gewarnt, dass bestimmte Gruppen benachteiligt bleiben könnten. Das betrifft jüngere Menschen ebenso wie Personen mit wechselnden Lebenslagen oder Menschen, die Preisvergleiche intensiv nutzen und häufiger Verträge neu abschließen.

Mit anderen Worten: Das Verfahren ist jetzt besser sichtbar, aber die gesellschaftliche Wertung der Kriterien wird dadurch nicht entschärft. Im Gegenteil. Sie rückt erst jetzt wirklich ins Licht.

Der Einfluss europäischer Rechtsprechung

Dass die SCHUFA diesen Schritt gerade jetzt geht, ist kaum zufällig. Die Verbraucherzentrale NRW verweist ausdrücklich darauf, dass Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs den Druck auf Auskunfteien erhöht haben, ihr Vorgehen nachvollziehbarer zu machen. Die bisherige Berufung auf Geschäftsgeheimnisse trägt seit dieser Rechtsprechung deutlich weniger. Die Offenlegung des Score-Systems ist daher nicht einfach eine freiwillige Modernisierung aus eigenem Antrieb, sondern auch eine Reaktion auf ein verändertes rechtliches Umfeld.

Das ist für die Einordnung wichtig. Die SCHUFA präsentiert die Reform als große Transparenzoffensive, was aus ihrer Sicht verständlich ist. Doch die neue Offenheit ist eben auch Ergebnis jahrelanger Auseinandersetzungen um Datenschutz, automatisierte Bewertungen und Informationsrechte der Betroffenen. Der neue Score ist deshalb nicht nur ein Produktupdate, sondern ein Zeichen dafür, dass die Spielräume von Auskunfteien kleiner geworden sind.

Alte Probleme bleiben bestehen

So weitreichend die Reform auch wirkt, sie löst nicht alle Schwierigkeiten. Das beginnt bei der Datenqualität. Ein transparent berechneter Score bleibt fehlerhaft, wenn die zugrunde liegenden Daten falsch sind.

Genau darauf weist die Verbraucherzentrale NRW hin. Unzutreffende Einträge, unberechtigte Meldungen von Zahlungsstörungen oder problematische Bonitätsanfragen können weiterhin zu Nachteilen führen. Betroffene müssen solche Fehler oft selbst entdecken und ihre Korrektur aktiv durchsetzen.

Dazu kommt ein zweites Problem: Selbst wenn der Score nun offenliegt, erfahren Verbraucher nicht automatisch in jedem Fall, wie ein einzelnes Unternehmen ihn konkret verwendet hat. Die Verbraucherzentrale weist darauf hin, dass genaue Informationen über die an Unternehmen weitergegebenen Werte oft erst dann deutlich werden, wenn ein Vertragsschluss abgelehnt wurde und Betroffene beim Anbieter nachfragen. Das heißt: Die Transparenz über die Berechnung nimmt zu, die Transparenz über die tatsächliche Entscheidungspraxis der Unternehmen aber nur begrenzt.

Außerdem bleibt die Frage nach der sozialen Wirkung des Scorings bestehen. Wer jung ist und noch keine lange Vertragshistorie hat, startet mit weniger vorteilhaften Voraussetzungen. Wer häufig umzieht oder verschiedene Anbieter testet, kann ebenfalls schlechter dastehen. Wer bereits über Immobilienkredite verfügt oder lange Bankbeziehungen nachweisen kann, profitiert. Das mag statistisch begründbar sein, verstärkt aber womöglich bestehende Unterschiede zwischen stabilen und prekären Lebenslagen.

Die SCHUFA will Vertrauen zurückgewinnen

Für die SCHUFA ist der neue Score auch ein Reputationsprojekt. Das Unternehmen weiß, dass sein Name für viele Menschen seit Jahren mit Intransparenz, Macht und einem Gefühl der Ohnmacht verbunden ist. Wer nun eine Formel offenlegt und erklärt, wie viele Punkte jede Variable bringt, versucht nicht nur ein Produkt zu modernisieren, sondern ein beschädigtes Verhältnis zur Öffentlichkeit zu reparieren.

Ob das gelingt, hängt von mehreren Faktoren ab. Entscheidend wird sein, ob Verbraucher die neuen Informationen tatsächlich als nützlich erleben, ob Korrekturen falscher Daten einfacher werden und ob Unternehmen das neue Modell rasch und einheitlich übernehmen. Ebenso wichtig ist, ob die SCHUFA bereit ist, nicht nur die Rechenwege, sondern langfristig auch die gesellschaftliche Kritik an einzelnen Kriterien ernst zu nehmen. Denn Vertrauen entsteht nicht allein durch Offenlegung, sondern durch die Überzeugung, dass ein Verfahren nachvollziehbar, angemessen und verhältnismäßig ist.

Was Verbraucher jetzt beachten sollten

Für Verbraucherinnen und Verbraucher ergibt sich aus der Reform zunächst eine praktische Konsequenz: Der eigene Datensatz und der neue Score sollten regelmäßig geprüft werden. Gerade weil die Berechnung nun offener ist, lohnt sich der Blick auf die Details stärker als früher. Wer feststellt, dass Anfragen, Verträge oder Zahlungsinformationen nicht stimmen, hat bessere Ansatzpunkte für eine Korrektur.

Ebenso sinnvoll ist es, die Logik des neuen Systems zu verstehen, ohne ihr blind zu folgen. Nicht jede negative Wirkung eines Merkmals bedeutet automatisch, dass man sein Verhalten an die Score-Formel anpassen sollte. Niemand sollte aus Angst vor Punktabzügen auf legitime Umzüge, notwendige Anbieterwechsel oder sinnvolle Finanzentscheidungen verzichten. Die größere Transparenz ist in erster Linie ein Instrument zur Kontrolle und Einordnung, nicht zwingend eine Handlungsanweisung für den gesamten Alltag.

Gleichzeitig könnte das neue System genau diesen Anpassungsdruck erzeugen. Wenn Menschen beginnen, ihr Konsum- und Vertragsverhalten nach den offengelegten Score-Regeln auszurichten, entsteht eine neue Form der Verhaltenslenkung. Auch das ist eine offene gesellschaftliche Frage: Wie transparent darf ein Scoring sein, ohne stillschweigend zum Disziplinierungsinstrument zu werden?

Fünf Fragen und Antworten zum neuen SCHUFA-Score

Was ist der wichtigste Unterschied zwischen dem alten und dem neuen SCHUFA-Score?

Der wichtigste Unterschied liegt in der Nachvollziehbarkeit. Während der frühere Basisscore für viele Verbraucher nur begrenzt verständlich war, soll der neue SCHUFA-Score anhand von zwölf offengelegten Kriterien berechnet werden. Nach Darstellung der SCHUFA lässt sich damit besser erkennen, welche Faktoren den Wert beeinflussen und wie stark sie sich auswirken.

Warum spricht die SCHUFA von mehr Transparenz?

Die SCHUFA spricht von mehr Transparenz, weil die Kriterien des neuen Scores und ihre Gewichtung öffentlich erläutert werden. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen dadurch besser verstehen können, wie ihr Wert zustande kommt. Außerdem soll der neue Score in der SCHUFA-App, in Abo-Produkten, in der bonify-App und in der Datenkopie nach Artikel 15 DSGVO einsehbar sein.

Welche Kritik gibt es trotz der neuen Offenheit weiterhin?

Kritik gibt es vor allem an der Frage, ob die offengelegten Kriterien tatsächlich fair sind. So kann etwa das Alter der aktuellen Adresse eine Rolle spielen, was Menschen benachteiligen könnte, die häufiger umziehen. Auch die Anzahl bestimmter Anfragen oder neuer Verträge kann sich negativ auswirken, obwohl solche Vorgänge nicht automatisch auf ein höheres Zahlungsausfallrisiko hindeuten.

Ersetzt der neue Score auch die bisherigen Branchenscores?

Ja, genau das ist geplant. Der neue SCHUFA-Score soll die bisherigen sechs Branchenscores für Banken, Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Telekommunikation, Handel und Versandhandel beziehungsweise E-Commerce ablösen. Allerdings erfolgt die Umstellung nicht von einem Tag auf den anderen, weil viele Unternehmen das neue Modell erst schrittweise übernehmen.

Ist mit dem neuen SCHUFA-Score jetzt alles besser?

Nicht automatisch. Die Reform verbessert die Transparenz, löst aber nicht alle bisherigen Probleme. Falsche oder veraltete Daten können weiterhin zu Nachteilen führen. Außerdem bleibt offen, wie einzelne Unternehmen den Score in ihrer Entscheidungspraxis tatsächlich einsetzen. Der neue Score macht das Verfahren verständlicher, aber er beendet die Diskussion über Fairness und Auswirkungen im Alltag nicht.

Fazit

Der neue SCHUFA-Score zeigt einen tiefen Einschnitt in der deutschen Bonitätsbewertung. Die Zeiten eines kaum greifbaren Basisscores und paralleler Branchenscores gehen zu Ende. An ihre Stelle tritt ein System, das mit zwölf offengelegten Kriterien, einer Punkteskala und einer verständlicheren Darstellung deutlich näher an den Alltag der Betroffenen heranrückt. Das ist ein Fortschritt, den man nicht kleinreden sollte.

Aber die Reform beendet die Kritik nicht, sie verändert nur ihren Gegenstand. Statt über Geheimhaltung wird nun stärker über Gerechtigkeit gesprochen. Statt über die verborgene Formel wird über die Frage gestritten, ob Umzüge, Anfragen oder bestimmte Vertragsmuster wirklich sachgerechte Rückschlüsse auf Bonität erlauben. Genau darin liegt die eigentliche Bewährungsprobe des neuen Scores.

Die SCHUFA hat also ein altes Problem teilweise gelöst: Man sieht nun besser, wie der Wert entsteht. Ob der Wert dadurch auch überzeugender wird, ist noch offen. Die kommenden Monate und Jahre werden zeigen, ob die neue Transparenz das Vertrauen stärkt oder ob sie vor allem sichtbar macht, wie viel Diskussionsstoff im System selbst steckt.

Quellen

SCHUFA, Pressemitteilung „Neuer SCHUFA-Score: Ab sofort vollständig transparent und leicht verständlich“, veröffentlicht am 17. März 2026. Angaben zu Verfügbarkeit für Verbraucher, Abschaffung des Basisscores, zwölf Kriterien und der Umstellung von Branchenscores.