EM-Rente: Das sind die Nachteile der Teilerwerbsminderungsrente

Die Teilerwerbsminderungsrente (tEM) springt ein, wenn Betroffene gesundheitlich noch mindestens drei, aber weniger als sechs Stunden täglich arbeiten können. Sie ergänzt dann ein reduziertes Erwerbseinkommen – ersetzt es aber nicht.

Die Leistung ist grundsätzlich nur halb so hoch wie die volle Erwerbsminderungsrente und setzt voraus, dass die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht wurde. „Reha vor Rente“ bleibt der Grundsatz: Vor einer Rentengewährung prüft die Rentenversicherung, ob medizinische oder berufliche Rehabilitation die Erwerbsfähigkeit wiederherstellen kann.

Geringere Leistung und dauerhafte Abschläge

Die tEM ist per Definition nur „die halbe EM-Rente“. Zusätzlich mindern Abschläge die Höhe, wenn die Rente vor dem maßgebenden Lebensalter beginnt. Für Rentenbeginn im Jahr 2025 gilt: Abschlag 0,3 Prozent je Monat der Vorverlagerung – maximal 10,8 Prozent; abschlagsfrei ist die EM-Rente erst ab 65 Jahren. Wichtig:

Dieser Abschlag „wandert“ in der Regel in Folgerenten (etwa die spätere Altersrente) mit – und wirkt damit langfristig nach.

Hinzuverdienst: Grenzen beim Geld – und bei der Arbeitszeit

Seit 2023 gelten dynamische Hinzuverdienstregeln. Für 2025 nennt die DRV eine Mindest-Hinzuverdienstgrenze von 39.322,50 Euro pro Jahr bei tEM (bei voller EM-Rente: 19.661,25 Euro); individuell kann die Grenze – je nach Einkommen der letzten 15 Jahre – auch höher liegen.

Wird sie überschritten, wird die Rente gekürzt oder kann ruhen. Entscheidend ist jedoch nicht nur das Geld: Wer regelmäßig sechs Stunden oder mehr täglich arbeitet, kann den Anspruch auf die Rente verlieren – selbst wenn die Hinzuverdienstgrenze eingehalten wird.

Befristung, Überprüfungen und Mitwirkungspflichten

EM-Renten werden grundsätzlich befristet bewilligt – in der Regel zunächst bis zu drei Jahre – und anschließend erneut geprüft. Eine unbefristete Leistung gibt es nur, wenn eine Besserung „absolut unwahrscheinlich“ ist. Das bedeutet Unsicherheit und regelmäßige Begutachtungen, inklusive der Pflicht, Veränderungen des Gesundheitszustands oder der Erwerbstätigkeit anzuzeigen.

Arbeitsmarktrente: Sonderfall mit Fallstricken – besonders im Ausland

Wer medizinisch „nur“ teilweise erwerbsgemindert ist (3 bis unter 6 Stunden), aber keinen geeigneten Teilzeitjob findet, erhält in Deutschland unter Umständen eine volle EM-Rente aus arbeitsmarktbedingten Gründen („Arbeitsmarktrente“).

Diese Konstellation ist volatil: Verbessert sich die Lage oder wird eine Stelle gefunden, entfällt die volle Zahlung. Zudem gibt es eine wichtige Auslandsgrenze: Arbeitsmarktbedingte volle EM-Renten werden grundsätzlich nicht ins Ausland gezahlt; maßgeblich ist § 112 SGB VI. Rein medizinisch begründete EM-Renten sind hiervon nicht betroffen.

Nettoeffekte: Beiträge und Steuern mindern den Auszahlbetrag

Auf die Bruttorente fallen Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung (allgemeiner Satz 14,6 Prozent, hälftig von DRV und Rentner:in getragen, plus hälftiger Zusatzbeitrag) sowie Beiträge zur Pflegeversicherung an, die Rentner:innen allein tragen. 2025 wurde der PV-Beitragssatz auf 3,6 Prozent angehoben; im Juli 2025 fiel einmalig ein pauschaler Satz von 4,8 Prozent zur Nachverrechnung an.

Darüber hinaus ist die EM-Rente grundsätzlich einkommensteuerpflichtig – die Höhe hängt vom Jahr des Rentenbeginns und vom persönlichen Grundfreibetrag ab (Orientierung bietet das BMF-Material zur Rentenbesteuerung 2025). Diese Abzüge reduzieren die verfügbare Netto-Rente spürbar.

Langfristige Folgen für die spätere Altersrente

Während der tEM fließen – typischerweise – geringere Erwerbsbeiträge in die Rentenkasse. Zwar erhöht die Zurechnungszeit EM-Renten spürbar (2025 wird so gerechnet, als ob bis 66 Jahre + 2 Monate weitergearbeitet worden wäre), doch ersetzt das langfristig keine durchgängige Vollzeitbiografie.

Wichtig: Abschläge aus der EM-Rente wirken in der Regel auch bei der späteren Altersrente fort. Wer dauerhaft nur teilzeitnah arbeitet, baut tendenziell weniger Entgeltpunkte auf – mit entsprechend niedrigerer Altersrente.

Wechselwirkungen mit anderen Leistungen: kompliziert statt komfortabel

Die Kombination von tEM mit Leistungen des Arbeitsmarkts ist möglich, aber selten bequem. So kann Arbeitslosengeld I grundsätzlich neben einer tEM bezogen werden, wird jedoch unter bestimmten Voraussetzungen angerechnet, was den Auszahlbetrag mindern kann. Bei aufstockenden Grundsicherungsleistungen (Bürgergeld) gilt die EM-Rente als Einkommen und reduziert den Bedarf. Solche Konstellationen sind komplex und verlangen im Einzelfall Beratung.

Planbarkeit, Verfahren, Alltag: die „weichen“ Nachteile

Neben den Zahlen belasten Betroffene oft die Verfahrensrealität: wiederkehrende Gutachten, Melde- und Mitwirkungspflichten, das Risiko von Rückforderungen bei nicht gemeldeten Änderungen sowie der Druck, die tägliche Stundengrenze unter sechs Stunden sauber einzuhalten.

Wer zusätzlich erwerbstätig bleibt, muss Beschäftigung, Gesundheit und Rentenrecht laufend austarieren – Planbarkeit und Karriereperspektiven sind häufig eingeschränkt.

Fazit

Die Teilerwerbsminderungsrente ist ein wichtiges Sicherheitsnetz – aber kein finanziell komfortabler Dauerzustand. Niedrigere Ausgangsleistung, Abschläge mit Langzeitwirkung, Hinzuverdienst- und Stundengrenzen, Befristung samt Überprüfungen, Abzüge für Kranken- und Pflegeversicherung sowie Steuerpflicht sind die zentralen Bremsklötze.

Wer eine tEM in Betracht zieht oder bezieht, sollte die eigene Erwerbsplanung, die steuer- und beitragsrechtlichen Effekte sowie mögliche Wechselwirkungen mit anderen Leistungen frühzeitig professionell durchrechnen lassen – idealerweise gemeinsam mit der Deutschen Rentenversicherung oder einer unabhängigen Sozialberatung.

Quellenhinweise (Auswahl): Deutsche Rentenversicherung (Erwerbsminderungsrente, Hinzuverdienst, Befristung), Bundesfinanzministerium (Rentenbesteuerung), GKV/Pflegeversicherung (Beitragssätze 2025), DRV-Fachinfos zur Zurechnungszeit