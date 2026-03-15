Erwerbsminderung: Rückwirkende Grundsicherung ab Volljährigkeit

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Das Sozialgericht München hat entschieden, dass die Rückwirkung eines Grundsicherungsantrags nach § 44 Abs. 2 SGB XII nur den Antrag selbst betrifft, nicht aber andere Voraussetzungen wie die Volljährigkeit. (S 46 SO 354/23)

Wer im Antragsmonat erst 18 wird, bekommt Leistungen erst ab dem Geburtstag und nicht ab dem Monatsersten.

Der konkrete Fall

Der Kläger wurde 2004 geboren und ist seit Geburt schwer geistig behindert. Er hat einen Grad der Behinderung von 100, die Merkzeichen G und H sowie Pflegegrad 5 und lebt bei seinen Eltern. Seine Mutter ist rechtliche Betreuerin, der Kläger hat weder Einkommen noch Vermögen.

Der Antrag und die Reaktion der Behörde

Die Betreuerin beantragte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, der Antrag ging beim Sozialhilfeträger im September 2022 ein. Die Behörde ließ die dauerhafte volle Erwerbsminderung über die Rentenversicherung prüfen und erhielt die Rückmeldung, sie bestehe „zumindest seit“ Januar 2023.

Deshalb bewilligte die Behörde Leistungen erst ab 01.01.2023 und lehnte den Zeitraum September bis Dezember 2022 ausdrücklich ab.

Warum der Kläger klagte

Der Kläger hielt das für falsch, weil seine Erwerbsunfähigkeit wegen der schweren Behinderung tatsächlich seit Geburt vorlag. Er argumentierte, die Rentenversicherung habe das Datum Januar 2023 nur deshalb genannt, weil dies der Tag der Anfrage gewesen sei.

Außerdem hätte die Behörde nach seiner Auffassung eine präzisere Stellungnahme einholen müssen, statt sich an einer zeitlich unklaren Aussage festzuhalten.

Was das Gericht zur Erwerbsminderung feststellte

Das Gericht stellte klar, dass es die Erwerbsminderung selbst prüfen darf und nicht blind an die Feststellung der Rentenversicherung gebunden ist. Aus den vorgelegten ärztlichen Unterlagen ergab sich nach Überzeugung des Gerichts, dass der Kläger dauerhaft und unabänderlich voll erwerbsgemindert ist.

Das Gutachten beschrieb eine seit Geburt bestehende schwergradige Intelligenzminderung, fehlende Kommunikationsfähigkeit und einen extrem hohen Unterstützungsbedarf, sodass selbst eine Werkstatt für behinderte Menschen nicht in Betracht komme.

Streitpunkt: Rückwirkung des Antrags und Beginn der Leistung

Entscheidend war die Frage, ab wann Leistungen zu zahlen sind, wenn der Antrag im September gestellt wurde, der Kläger aber erst am 11.09.2022 volljährig wurde. Der Kläger wollte Leistungen ab 01.09.2022, die Behörde verweigerte jeden Anspruch für September bis Dezember 2022.

Das Gericht sprach dem Kläger Leistungen zu, aber erst ab dem Tag der Volljährigkeit, also ab 11.09.2022 bis 31.12.2022.

Die Rechtsgrundlage: § 44 Abs. 2 SGB XII und das „Monatsprinzip“

Grundsicherung nach dem Vierten Kapitel wird nur auf Antrag geleistet, der Antrag ist also eine materielle Voraussetzung. § 44 Abs. 2 Satz 1 SGB XII ordnet an, dass der Antrag auf den Monatsersten zurückwirkt, wenn die Voraussetzungen innerhalb dieses Monats erfüllt werden.

Nach dem Gericht bedeutet das aber nur: Der Antrag gilt rechnerisch schon ab dem Monatsersten als gestellt, die Leistung entsteht dennoch erst, wenn wirklich alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Warum der Geburtstag im Monat den Ausschlag gab

Volljährigkeit ist keine Rechenfrage des Monatsprinzips, sondern eine Voraussetzung, die an einem konkreten Tag eintritt. Nach § 40 Abs. 1 SGB I entstehen Sozialleistungsansprüche erst dann, wenn sämtliche Voraussetzungen vorliegen.

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Deshalb konnte der Kläger im September 2022 nicht schon ab dem 1. des Monats Leistungen bekommen, sondern erst ab dem 11.09.2022, weil er erst an diesem Tag leistungsberechtigt wurde.

Was das Urteil außerdem der Behörde vorhielt

Das Gericht kritisierte, dass die Behörde die ungenaue Formulierung der Rentenversicherung („zumindest seit“) nicht einfach hätte übernehmen dürfen. Angesichts der Aktenlage sei erkennbar gewesen, dass die zeitliche Einordnung sachlich nicht passt und sich nur am Anfragedatum orientiert.

Spätestens im Widerspruchsverfahren hätte die Behörde eine präzisere Klärung verlangen müssen.

Bedeutung für Betroffene

Das Urteil ist besonders wichtig für Fälle, in denen der Antrag zwar im laufenden Monat gestellt wird, die Anspruchsvoraussetzungen aber erst später im selben Monat eintreten.

Das betrifft nicht nur die Volljährigkeit, sondern kann auch andere Voraussetzungen treffen, die nicht nach einem Monatsprinzip funktionieren. Leistungen gibt es dann erst ab dem Tag, an dem die Voraussetzung tatsächlich erfüllt ist.

FAQ

Wirkt ein Grundsicherungsantrag immer ab dem Monatsersten?

Der Antrag wirkt formal auf den Monatsersten zurück, aber das bedeutet nicht automatisch, dass auch Leistungen für jeden Tag des Monats zustehen.

Warum bekam der Kläger nicht schon ab 01.09.2022 Geld?

Weil er erst am 11.09.2022 volljährig wurde und damit erst ab diesem Tag alle Voraussetzungen für Grundsicherung erfüllt waren.

Ist das Sozialgericht an die Rentenversicherung gebunden?

Nach dem Urteil nicht vollständig, denn das Gericht kann das Vorliegen der dauerhaften vollen Erwerbsminderung auch selbst aus den Unterlagen feststellen.

Was bedeutet das für andere Voraussetzungen wie gewöhnlicher Aufenthalt oder Vermögen?

Wenn solche Voraussetzungen erst im Laufe des Monats erfüllt sind, entsteht der Anspruch ebenfalls erst ab dem konkreten Tag, nicht automatisch ab dem Monatsersten.

Warum wurde die Berufung zugelassen?

Weil die Frage, ob die Rückwirkung auch andere Voraussetzungen als den Antrag erfasst, in der Literatur umstritten ist und obergerichtlich noch nicht geklärt war.

Fazit

Das SG München stärkt Betroffene, indem es klarstellt, dass Behörden unplausible Feststellungen zur Erwerbsminderung nicht einfach übernehmen dürfen und die Aktenlage ernsthaft würdigen müssen.

Gleichzeitig begrenzt das Gericht die Rückwirkung des Antrags konsequent auf das, was das Gesetz tatsächlich anordnet: den Antrag als Voraussetzung, nicht die übrigen Anspruchsvoraussetzungen.

Wer erst im Antragsmonat volljährig wird, erhält Grundsicherung daher erst ab dem Geburtstag und nicht rückwirkend ab dem Monatsersten.