Veröffentlicht am von Detlef Brock

Bürgergeld: Jobcenter muss Kosten für Hofpflasterung zahlen

Lesedauer 2 Minuten

Die Kosten der Hofpflasterung, welche infolge der Bauarbeiten für die Klärgrube erforderlich geworden waren, muss das Jobcenter für einen Bürgergeld Bezieher als Instandhaltungs- und Reparaturkosten für selbst bewohntes, angemessenes Wohneigentum nach § 22 Abs. 2 SGB 2 übernehmen.

Dies gilt, wenn die Kosten (inklusive der nächsten 11 Monate) angemessen sind und die Maßnahme unaufschiebbar ist, um die Bewohnbarkeit zu erhalten.

Das Landessozialgericht Sachsen ( Urt. v. 18.12.2025 – L 3 AS 745/21 – ) hat aktuell entschieden, dass das Jobcenter Kosten der Aufwendungen für Instandhaltung und Reparatur (Reparatur Hof) lediglich in Höhe von 2.293,83 EUR zu bewilligen waren.

Im Übrigen hat es die Klage abgewiesen. Die Inanspruchnahme eines Darlehens in Höhe des Differenzbetrages zur preisgünstigsten Variante der Hofbefestigung hatte der Kläger abgelehnt.

📚 Lesen Sie auch:

Begründung des Gerichts:

Der 3. Senat des LSG Sachsen betont hier, dass grundsätzlich bei Instandhaltungs- und Reparaturkosten für selbst bewohntes, angemessenes Wohneigentum gilt:

Maßgeblich für den Anspruch nach § 22 Abs. 2 Satz 1 SGB II ist nicht der physische Bedarf, vorliegend die Befestigung des Hofes, sondern der damit verbundene finanzielle Aufwand.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co.

Newsletter

100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Nur die finanziellen Aufwendungen sind von einem Jobcenter nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen zu decken.

Für eine Berufung des Klägers fehlt das Rechtsschutzbedürfnis

Wenn ein Kläger, der einen Anspruch auf einen höheren als ihm vom Sozialgericht zuerkannten Bedarf für Instandhaltung und Reparatur geltend macht, nicht darlegt, wie er den Differenzbetrag (hier etwa 70 % bis 75 % der Kosten) zu decken gedenkt.

📚 Lesen Sie auch:

Es bestehe kein schutzwürdiges Interesse daran, durch eine gerichtliche Entscheidung Leistungen zugesprochen zu bekommen, obwohl der mit der Anspruchsgrundlage verbundene gesetzgeberische Zweck, hier die Instandhaltung und Reparatur bei selbst bewohntem Wohneigentum gemäß § 22 Abs. 2 Satz 1 SGB II, nicht erreicht werden kann.

Anmerkung vom Sozialrechtsexperten Detlef Brock:

Erstaunlich ist an dieser Entscheidung, dass der Senat die Kosten der Hofpflasterung als Unterkunftskosten angesehen hat, denn anders nämlich zum Beispiel das Sozialgericht Magdeburg Az. S 16 SO 70/16 welches urteilte:

Kosten für die Pflasterung des Hofes sind keine vom Grundsicherungsträger zu übernehmenden Kosten, denn diese Kosten sind keine, zum Wohnen oder Bewohnen eines Hauses notwendige Kosten.

Tipp: Gegen-Hartz.de auf Google News folgen

Weitere aktuelle News:

Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Urteil: Krankheit allein rechtfertigt keine Kündigung

Urteil: Krankheit allein rechtfertigt keine Kündigung

Eine langjährig beschäftigte Post-Mitarbeiterin bekam nach einem Rückenleiden die Diagnose „postdienstunfähig“. Der Arbeitgeber stellte sie frei, kürzte den Lohn drastisch und kündigte gleich zweimal. Das Arbeitsgericht Dortmund stellte klar: Eine ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Höhere Rente bei Schwerbehinderung rückwirkend

Höhere Rente bei Schwerbehinderung rückwirkend

Höhere Altersrente trotz zunächst bewilligter Abschläge: Was eine rückwirkend anerkannte Schwerbehinderung bewirken kann Viele Versicherte erleben eine Situation, die auf den ersten Blick kaum nachvollziehbar erscheint: Sie beziehen bereits eine vorgezogene ...
Weiterlesen
Aktuelle Urteile zum Bürgergeld, Sozialhilfe und Rente
Schwerbehinderung: Fast 100.000 Euro Abfindung - Diese Kündigungen sind unwirksam

Schwerbehinderung: Fast 100.000 Euro Abfindung – Diese Kündigungen sind unwirksam

Ein schwerbehinderter Arbeitnehmer mit Leitungsfunktion wehrte sich erfolgreich gegen eine verhaltensbedingte Kündigung. Das Landesarbeitsgericht Köln erklärte die Kündigung für unwirksam, löste das Arbeitsverhältnis aber auf Antrag des Arbeitgebers dennoch auf ...
Weiterlesen