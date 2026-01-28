Wird die Witwenrente bei der Sozialhilfe oder Bürgergeld angerechnet?

Lesedauer 6 Minuten

Wenn nach dem Tod eines Partners eine Witwen- oder Witwerrente bewilligt wird, trifft sie häufig auf eine ohnehin angespannte finanzielle Lage. Viele Betroffene beziehen bereits Bürgergeld oder Sozialhilfe oder müssen diese Leistungen erstmals beantragen. Dann stellt sich schnell die Frage, ob die Hinterbliebenenrente „zusätzlich“ bleibt oder ob sie die staatlichen Leistungen mindert.

Die kurze Antwort lautet: In der Regel wird die Witwenrente als Einkommen berücksichtigt – sowohl beim Bürgergeld als auch in der Sozialhilfe. Entscheidend sind aber die Details, denn es geht nicht nur um „Ja oder Nein“, sondern um die konkrete Berechnung, mögliche Absetzbeträge, Sonderregeln bei Nachzahlungen und das Sterbevierteljahr.

Witwenrente ist nicht gleich Witwenrente: Missverständnisse vermeiden

In der Praxis werden zwei völlig verschiedene Ebenen durcheinandergebracht. Zum einen gibt es die Einkommensanrechnung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung: Wer eine Hinterbliebenenrente bekommt, muss in vielen Fällen eigenes Einkommen offenlegen, weil es die Rentenhöhe beeinflussen kann.

Zum anderen – und darum geht es hier – steht die Frage im Raum, ob die ausgezahlte Witwenrente wiederum auf Sozialleistungen angerechnet wird.

Das sind zwei getrennte Systeme mit getrennten Regeln. Selbst wenn die Rentenversicherung im Sterbevierteljahr kein eigenes Einkommen auf die Hinterbliebenenrente anrechnet, kann die erhöhte Rentenzahlung trotzdem bei Bürgergeld oder Sozialhilfe als Einkommen zählen.

Bürgergeld oder Sozialhilfe: Wer ist wofür zuständig?

Ob Bürgergeld oder Sozialhilfe zuständig ist, hängt vor allem von der Erwerbsfähigkeit ab. Bürgergeld nach dem SGB II richtet sich an Personen, die grundsätzlich erwerbsfähig sind, also regelmäßig mindestens drei Stunden täglich arbeiten könnten, sowie an die Mitglieder ihrer Bedarfsgemeinschaft.

Sozialhilfe nach dem SGB XII kommt typischerweise dann in Betracht, wenn jemand nicht erwerbsfähig ist oder im Alter beziehungsweise bei dauerhafter voller Erwerbsminderung Grundsicherung benötigt. Für die Anrechnung einer Witwenrente hat diese Einordnung große Bedeutung, weil die Bereinigung des Einkommens und einzelne Freibeträge unterschiedlich ausfallen können.

Grundprinzip beim Bürgergeld: Witwenrente zählt als Einkommen

Beim Bürgergeld gilt: Als Einkommen werden Einnahmen in Geld berücksichtigt, nachdem gesetzlich vorgesehene Absetzbeträge abgezogen wurden. Eine Witwenrente ist eine laufende Geldleistung und wird daher grundsätzlich als Einkommen in die Berechnung eingestellt. Praktisch bedeutet das: Der Bürgergeld-Anspruch sinkt um den Betrag der „bereinigten“ Witwenrente, soweit damit der Bedarf gedeckt werden kann.

Wichtig ist die Unterscheidung zu Freibeträgen aus Erwerbstätigkeit.

Die bekannten Bürgergeld-Freibeträge, die bei Arbeitseinkommen greifen und stufenweise einen Teil anrechnungsfrei lassen, gelten nicht automatisch für Renten. Bei Renten stehen vielmehr die Absetzbeträge im Vordergrund, also zum Beispiel Steuern, Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung und bestimmte Versicherungsbeiträge. Zusätzlich sieht die Bürgergeld-Verordnung eine Versicherungspauschale von 30 Euro im Monat vor, die unter den gesetzlichen Voraussetzungen von Einkommen abgesetzt werden kann.

Was von der Witwenrente beim Bürgergeld typischerweise abgezogen werden kann

In der Praxis wird beim Bürgergeld nicht einfach die Bruttowitwenrente vollständig gegengerechnet. Maßgeblich ist das Einkommen nach Bereinigung. Wenn von der Rente Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung einbehalten werden, wirken diese Beiträge in der Einkommensberechnung regelmäßig mindernd, weil Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung als Absetzbetrag vorgesehen sind.

Auch Steuern, soweit sie auf die Rente tatsächlich gezahlt werden, können berücksichtigt werden. Daneben spielt die Versicherungspauschale von 30 Euro aus der Bürgergeld-Verordnung eine Rolle, wobei es auf die konkreten Voraussetzungen und die Systematik der Absetzung ankommt.

Wie stark sich das auswirkt, sieht man an einem einfachen Rechenbild: Angenommen, eine alleinstehende Person hat einen monatlichen Bedarf aus Regelbedarf und angemessenen Unterkunftskosten von 1.063 Euro und erhält 734 Euro Witwenrente.

Wird ein pauschaler Absetzbetrag von 30 Euro berücksichtigt, verbleiben 704 Euro anrechenbares Einkommen. Der rechnerische Bürgergeld-Anspruch läge dann bei 359 Euro. Die tatsächliche Berechnung kann abweichen, weil Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge, Steuerabzüge, Mehrbedarfe oder besondere Unterkunftskonstellationen die Zahlen verändern.

Sonderfall Sterbevierteljahr: Bei der Rente privilegiert, beim Bürgergeld trotzdem relevant

Das sogenannte Sterbevierteljahr meint die ersten drei Kalendermonate nach dem Tod der versicherten Person. In dieser Zeit wird innerhalb der Hinterbliebenenrente die Einkommensanrechnung grundsätzlich nicht durchgeführt; zudem wird häufig ein höherer Betrag gezahlt, weil die Rente des Verstorbenen in voller Höhe als Grundlage dient.

Viele Betroffene schließen daraus, diese höhere Zahlung sei auch gegenüber dem Jobcenter „geschützt“. Genau das ist nach der Rechtsprechung nicht der Fall.

Das Bundessozialgericht hat entschieden, dass eine Witwenrente auch im Umfang des Sterbevierteljahresbonus auf Leistungen nach dem SGB II anzurechnen ist.

Damit ist klar: Wenn im Sterbevierteljahr eine deutlich höhere Zahlung eingeht, kann sie den Bürgergeld-Anspruch in diesen Monaten erheblich mindern oder sogar vollständig verdrängen. Für Betroffene ist das besonders relevant, weil die erhöhte Zahlung oft zeitversetzt als Nachzahlung ausgekehrt wird und dann zusätzlich die Regeln zu einmaligen Einnahmen eine Rolle spielen können.

Nachzahlungen und Einmalzahlungen beim Bürgergeld: Der Zeitpunkt des Zuflusses zählt

Bei Bürgergeld ist der Monat entscheidend, in dem das Geld tatsächlich zufließt. Kommt es zu einer Rentennachzahlung, weil die Witwenrente rückwirkend bewilligt wurde, wird diese Zahlung grundsätzlich im Zuflussmonat als Einkommen berücksichtigt.

Fällt dadurch die Hilfebedürftigkeit im Zuflussmonat ganz weg, sieht das Recht vor, dass die einmalige Einnahme typischerweise auf einen Zeitraum von sechs Monaten verteilt werden kann. Das kann die Belastung abmildern, führt aber auch dazu, dass der Bürgergeld-Anspruch über mehrere Monate reduziert bleibt.

In der Praxis entsteht hier häufig Streit, weil Betroffene den Nachzahlungsbetrag schon zur Begleichung von Rückständen einsetzen, während das Jobcenter ihn als Einkommen bewertet und die Leistungen nachträglich anpasst oder Erstattungen verlangt. Wer eine größere Rentennachzahlung erwartet, sollte deshalb frühzeitig prüfen lassen, wie die Verteilung und die Anrechnung im konkreten Fall erfolgen.

Sozialhilfe und Grundsicherung nach SGB XII: Witwenrente zählt ebenfalls als Einkommen

Auch in der Sozialhilfe gilt ein klares Nachrangprinzip: Eigene Mittel gehen vor, und dazu zählt grundsätzlich die Witwenrente. Das SGB XII definiert Einkommen sehr weit und erfasst laufende Rentenzahlungen als Einkommen. Wie beim Bürgergeld wird allerdings nicht zwingend der Bruttobetrag „eins zu eins“ gegengerechnet, weil bestimmte Beträge abzusetzen sind.

Dazu gehören insbesondere Steuern sowie Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung, wozu bei Renten regelmäßig Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zählen.

Für Betroffene in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist das praktisch besonders häufig: Die Witwenrente fließt als Einkommen ein und senkt den Grundsicherungsanspruch. Der Anspruch verschwindet nicht automatisch, aber er schrumpft, wenn die Rente einen größeren Teil des Bedarfs abdeckt.

Der Grundrentenfreibetrag kann auch bei Hinterbliebenenrenten eine Rolle spielen

Ein zentraler Unterschied zur SGB-II-Systematik liegt in einem besonderen Freibetrag der Sozialhilfe: Wer mindestens 33 Jahre an sogenannten Grundrentenzeiten erreicht, kann in der Hilfe zum Lebensunterhalt und in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung einen Freibetrag nach § 82a SGB XII erhalten.

Dieser Freibetrag wird aus dem Bruttoeinkommen bestimmter gesetzlicher Renten berechnet und ist nach Verwaltungsanweisungen und Hinweisen ausdrücklich nicht auf Altersrenten beschränkt, sondern kann auch Hinterbliebenenrenten einbeziehen. Das kann im Ergebnis bedeuten, dass ein Teil der Witwenrente anrechnungsfrei bleibt, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.

Wichtig ist allerdings: Der Freibetrag fällt nicht „automatisch vom Himmel“. Häufig braucht es eine Bescheinigung oder zumindest eine klare Feststellung, dass die erforderlichen Grundrentenzeiten vorliegen. Ohne entsprechenden Nachweis wird der Freibetrag in der Praxis nicht selten zunächst nicht berücksichtigt.

Wer eine Witwenrente bezieht und Sozialhilfe oder Grundsicherung erhält, sollte daher genau prüfen, ob die Voraussetzungen für den Freibetrag erfüllt sind und ob die Rentenunterlagen dies abbilden.

Sterbevierteljahr und Nachzahlungen in der Sozialhilfe: ähnliche Mechanik, eigene Regeln

Auch im SGB XII ist der Zuflussmonat wichtig. Rentennachzahlungen gelten als Einkommen, wenn sie zufließen. Zugleich enthält das SGB XII ausdrücklich Regelungen dazu, wie einmalige Einnahmen zu berücksichtigen sind und wann eine Verteilung auf mehrere Monate in Betracht kommt.

Damit kann auch hier eine größere Nachzahlung nicht nur einen einzelnen Monat „überdecken“, sondern je nach Konstellation in die Folgemonate hineinwirken. Das Sterbevierteljahr kann deshalb ebenfalls sozialhilferechtlich spürbar werden, wenn die erhöhte Zahlung als Nachzahlung im Zuflussmonat die Leistung mindert oder zeitweise entfallen lässt.

Erstattungen zwischen Behörden: Warum Betroffene trotzdem Post bekommen

Wenn Witwenrente rückwirkend bewilligt wird, sind häufig für denselben Zeitraum bereits Bürgergeld oder Sozialhilfe gezahlt worden. In solchen Fällen können Erstattungsansprüche zwischen den Leistungsträgern entstehen.

Das ist der Grund, warum Rentenversicherungsträger Nachzahlungen manchmal direkt (teilweise) an Jobcenter oder Sozialamt abführen oder warum Betroffene nachträglich Änderungs- und Erstattungsbescheide erhalten.

Das fühlt sich oft wie eine „Doppelbelastung“ an, ist aber meist die technische Folge davon, dass zwei nachrangige Systeme aufeinander treffen und rückwirkend korrigiert wird.

Gerade beim Sterbevierteljahr hat die Rechtsprechung die Weichen so gestellt, dass die erhöhte Zahlung nicht als zweckbestimmte, anrechnungsfreie Leistung behandelt wird. Dadurch können auch in diesen Monaten Erstattungs- oder Rückforderungsfragen entstehen, wenn parallel Grundsicherungsleistungen geflossen sind.

Was Betroffene praktisch beachten sollten

Wer Bürgergeld oder Sozialhilfe bezieht, muss die Bewilligung der Witwenrente und jede Veränderung der Rentenhöhe zeitnah melden, weil es sich um leistungsrelevantes Einkommen handelt. Das gilt auch dann, wenn die Auszahlung zunächst nur vorläufig erfolgt oder wenn eine Nachzahlung angekündigt ist.

Ebenso wichtig ist es, die Rentenunterlagen vollständig vorzulegen, damit Abzüge wie Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge korrekt berücksichtigt werden können und damit in der Sozialhilfe geprüft werden kann, ob ein Freibetrag nach § 82a SGB XII in Frage kommt.

Bei Unklarheiten lohnt sich eine genaue Prüfung des Bescheids: Entscheidend ist, welches Einkommen angesetzt wurde, welche Absetzbeträge berücksichtigt wurden und ob Nachzahlungen korrekt verteilt oder im richtigen Monat erfasst wurden. Viele Fehler entstehen nicht beim Grundsatz „Witwenrente wird angerechnet“, sondern bei der konkreten Berechnung.

Fazit

Die Witwenrente wird bei Bürgergeld und Sozialhilfe grundsätzlich als Einkommen berücksichtigt und mindert die jeweilige Leistung, soweit sie den Bedarf deckt. Beim Bürgergeld stehen Absetzbeträge im Vordergrund, während in der Sozialhilfe zusätzlich der Grundrentenfreibetrag nach § 82a SGB XII im Einzelfall einen spürbaren Unterschied machen kann – und zwar auch bei Hinterbliebenenrenten, sofern die Voraussetzungen erfüllt sind.

Besonders konfliktträchtig sind das Sterbevierteljahr und Rentennachzahlungen, weil sie häufig zu starken Schwankungen, Rückforderungen oder Erstattungsabläufen führen. Wer betroffen ist, sollte die Berechnung im Detail prüfen lassen, statt sich mit der pauschalen Aussage „wird angerechnet“ zufriedenzugeben.

