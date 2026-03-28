Wie kann ich 3 Jahre bis zur Rente überbrücken? Experte antwortet

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Wer nur noch drei Jahre bis zum regulären Rentenbeginn vor sich hat, steht oft vor einer heiklen Phase. Der Job ist anstrengender geworden, der Wunsch nach mehr Ruhe wächst, zugleich soll das Einkommen möglichst stabil bleiben. Genau in diesem Abschnitt zeigt sich, wie wichtig eine nüchterne Bestandsaufnahme ist. Denn die letzten Jahre vor der Rente lassen sich durchaus gestalten, aber nicht jede Lösung passt zu jeder Erwerbsbiografie.

Ob vorgezogene Altersrente, Teilrente, Arbeitslosengeld, Altersteilzeit, Erspartes oder ein gleitender Übergang mit Nebenverdienst: Entscheidend ist, die Reihenfolge der Optionen sauber zu prüfen und Fehler zu vermeiden, die später dauerhaft Geld kosten.

In Deutschland hängt die richtige Strategie vor allem von vier Fragen ab:

Erstens: Wann beginnt die persönliche Regelaltersrente tatsächlich?

Zweitens: Wie viele Versicherungsjahre sind bereits vorhanden?

Drittens: Ist gesundheitlich und beruflich eher ein harter Schnitt oder ein schrittweiser Ausstieg realistisch?

Und viertens: Wie belastbar sind Rücklagen, Abfindung, Partner-Einkommen und die eigene Krankenversicherungssituation?

Wer diese Punkte nicht nur grob, sondern sehr konkret durchrechnet, erkennt meist schnell, welche Variante tragfähig ist und welche auf den ersten Blick bequem wirkt, auf lange Sicht aber teuer werden kann.

Der erste Schritt: den eigenen Rentenzeitpunkt exakt bestimmen

Viele Menschen sprechen noch immer von der „Rente mit 63“, obwohl dieser Begriff in der Praxis oft irreführend ist. Der reguläre Rentenbeginn richtet sich nach dem Geburtsjahr. Für viele Versicherte liegt die Regelaltersgrenze inzwischen deutlich über 66 Jahren.

Wer seine letzten drei Berufsjahre überbrücken will, sollte daher nicht mit groben Annahmen arbeiten, sondern den persönlichen Rentenbescheid, die Rentenauskunft und das Versicherungskonto genau prüfen.

Gerade in dieser Phase können schon wenige Monate einen spürbaren Unterschied machen. Ein früherer Rentenbeginn ist häufig möglich, aber nicht automatisch günstig.

Ebenso kann ein späterer Beginn Vorteile bringen, wenn dadurch Abschläge vermieden oder Beiträge weiter aufgebaut werden. Die letzten drei Jahre sind deshalb keine bloße Wartezeit, sondern eine Phase, in der Weichen gestellt werden.

Die klassische Lösung: vorgezogene Altersrente mit Abschlägen

Für viele ist die vorgezogene Altersrente der naheliegendste Weg. Wer mindestens 35 Versicherungsjahre erreicht, kann die Altersrente für langjährig Versicherte früher beziehen. Der Preis dafür sind dauerhafte Abschläge. Pro Monat des vorzeitigen Rentenbezugs sinkt die Rente um 0,3 Prozent. Das klingt zunächst überschaubar, summiert sich aber erheblich, wenn der Rentenbeginn um viele Monate vorgezogen wird.

Gerade bei einem Überbrückungszeitraum von drei Jahren ist dieser Punkt besonders wichtig. Wer zwar drei Jahre bis zur Regelaltersgrenze hat, aber bereits mit 63 in Rente gehen könnte, muss sich bewusst machen, dass der Abschlag lebenslang wirkt.

Für Jahrgänge, deren Regelaltersgrenze schon nahe bei 67 Jahren liegt, können die Abzüge deutlich ausfallen. Damit wird aus einer kurzfristig entlastenden Entscheidung eine dauerhafte Kürzung des Alterseinkommens.

Diese Lösung kann dennoch sinnvoll sein, etwa wenn die gesundheitliche Belastung hoch ist, der Arbeitsplatz nicht mehr tragbar erscheint oder ausreichend weitere Einkünfte vorhanden sind. Sie sollte aber niemals ohne konkrete Rentenberechnung gewählt werden.

Abschlagsfrei früher gehen: möglich, aber nur mit langer Versicherungszeit

Deutlich attraktiver ist die Lage für Menschen mit 45 Versicherungsjahren. Sie können die Altersrente für besonders langjährig Versicherte vor der Regelaltersgrenze beziehen, ohne Abschläge hinnehmen zu müssen. Allerdings steigt auch hier die Altersgrenze je nach Geburtsjahr an. Die frühere Vorstellung, grundsätzlich mit 63 abschlagsfrei in Rente gehen zu können, gilt schon seit Jahren nur noch für ältere Jahrgänge.

Wer diese 45 Jahre erfüllt, hat in den letzten drei Jahren vor der Rente oft den größten Gestaltungsspielraum. Dann kann es sinnvoll sein, die verbleibende Zeit gezielt bis zum abschlagsfreien Beginn zu überbrücken, statt vorschnell eine gekürzte Rente zu wählen.

Dabei lohnt ein genauer Blick darauf, welche Zeiten im Versicherungskonto tatsächlich angerechnet werden. Nicht jede Phase der Arbeitslosigkeit zählt in gleicher Weise, und auch das kann die Planung verändern.

Altersteilzeit: der sanftere Übergang aus dem Erwerbsleben

Wenn das Problem nicht die völlige Erwerbsunfähigkeit, sondern die Belastung des Arbeitsalltags ist, kann Altersteilzeit eine gute Lösung sein. Sie ermöglicht, die Arbeitszeit vor dem Ruhestand zu reduzieren.

Je nach Modell wird kontinuierlich weniger gearbeitet oder zunächst voll weitergearbeitet und später vollständig freigestellt. Für viele Beschäftigte ist das die eleganteste Form des Übergangs, weil Einkommen, Sozialversicherung und Beschäftigungsstatus geordnet bleiben.

Allerdings ist Altersteilzeit kein automatischer Anspruch für alle. Sie hängt von tariflichen, betrieblichen oder individuellen Vereinbarungen ab. Deshalb ist sie oft nur dort realistisch, wo Arbeitgeber an einer einvernehmlichen Lösung interessiert sind. Wer noch drei Jahre bis zur Rente hat, sollte diesen Weg frühzeitig ansprechen.

Besonders dann, wenn das Unternehmen Personalumbau plant oder wenn eine geordnete Übergabe von Aufgaben gewünscht ist, können gute Verhandlungschancen bestehen.

Arbeitslosengeld als Brücke: möglich, aber nicht ohne Risiken

In vielen Fällen wird die Zeit bis zur Rente über Arbeitslosengeld überbrückt. Das kann funktionieren, vor allem im höheren Alter, weil die Anspruchsdauer unter bestimmten Voraussetzungen deutlich länger ist als bei jüngeren Arbeitslosen. Dennoch ist dieser Weg heikel.

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Wer auf diese Variante setzt, muss auf die Umstände der Beendigung des Arbeitsverhältnisses achten. Eine Eigenkündigung oder ein ungeschickt formulierter Aufhebungsvertrag kann zu Sperrzeiten führen. Auch Ruhenszeiten, etwa bei Urlaubsabgeltung oder bestimmten Abfindungskonstellationen, können die Planung durcheinanderbringen.

Hinzu kommt ein weiterer Punkt. Manche sehen im Arbeitslosengeld nur die letzte Etappe vor der Rente. Rechtlich ist es aber eine Versicherungsleistung mit Pflichten. Wer Arbeitslosengeld bezieht, muss der Arbeitsvermittlung grundsätzlich zur Verfügung stehen. Das sollte nicht unterschätzt werden.

Wer tatsächlich nicht mehr arbeiten kann, sollte prüfen, ob gesundheitliche Gründe, Reha-Leistungen oder eine Erwerbsminderungsrente eine passendere Richtung sind. Wer hingegen noch arbeiten kann, aber keinen Vollzeitjob mehr möchte, muss sehr sauber rechnen, ob Arbeitslosengeld, Teilzeit und spätere Rente zusammengenommen tragfähig sind.

Abfindung und Rücklagen: komfortabel nur auf den ersten Blick

Nicht wenige Beschäftigte nähern sich der Rente mit einer Abfindung oder mit über Jahre aufgebauten Ersparnissen. Das kann die letzten drei Jahre deutlich entspannen. Gleichzeitig ist diese Lösung tückisch, weil sie häufig als einfache Antwort erscheint.

Tatsächlich muss das Geld dann mehrere Funktionen zugleich erfüllen: Es soll laufende Lebenshaltungskosten decken, unvorhergesehene Ausgaben abfedern und womöglich noch einen Abschlag in der gesetzlichen Rente kompensieren.

Wer Vermögen einsetzt, sollte daher nicht nur monatsweise rechnen, sondern die gesamte Rentenphase betrachten. Drei Jahre Überbrückung können, je nach Lebensstandard, schnell einen hohen sechsstelligen Betrag nicht erreichen, aber doch einen sehr spürbaren Teil des Ersparten aufzehren.

Das ist besonders dann problematisch, wenn parallel die gesetzliche Rente gekürzt wird und das Vermögen damit nicht nur eine Übergangszeit, sondern eine dauerhafte Lücke ausgleichen muss. Rücklagen sind deshalb am sinnvollsten, wenn sie Teil eines Gesamtplans sind und nicht die einzige Antwort auf fehlendes Erwerbseinkommen.

Teilrente und Hinzuverdienst: eine oft unterschätzte Möglichkeit

Eine besonders interessante Variante ist die Teilrente in Verbindung mit weiterem Arbeiten. Sie eignet sich für Menschen, die den Beruf nicht abrupt verlassen wollen oder finanziell noch nicht vollständig aussteigen können. Der Vorteil liegt darin, dass bereits Renteneinkommen fließt, während gleichzeitig weiter verdient werden kann. Das kann die letzten drei Jahre deutlich flexibler machen.

Diese Lösung ist vor allem dort attraktiv, wo Beschäftigte ihre Stunden reduzieren möchten, aber beruflich noch eingebunden bleiben wollen. Sie kann auch bei Selbstständigen oder in beratenden Tätigkeiten gut funktionieren. Darüber hinaus kann die Teilrente in bestimmten Konstellationen beim Anspruch auf Krankengeld günstiger sein als der sofortige vollständige Rentenbezug.

Für viele Betroffene ist das ein wichtiger Punkt, der in der öffentlichen Debatte oft zu kurz kommt. Wer gesundheitlich nicht stabil, aber auch nicht vollständig arbeitsunfähig ist, sollte diese Variante sehr genau prüfen.

Gesundheitliche Einschränkungen: Erwerbsminderungsrente nicht übersehen

Nicht jede Überbrückung bis zur Rente ist eine Frage des Alters, manchmal ist sie eine Frage der Gesundheit. Wenn die bisherige Arbeit aus medizinischen Gründen nicht mehr oder nur noch eingeschränkt möglich ist, kann eine Erwerbsminderungsrente in Betracht kommen.

Sie ist kein bequemer Ersatz für die Altersrente, sondern an klare Voraussetzungen geknüpft. Dennoch ist sie für manche Menschen der sachlich richtige Weg, wenn die Erwerbsfähigkeit tatsächlich stark eingeschränkt ist.

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Hier gilt besondere Vorsicht. Viele warten zu lange, obwohl Reha, medizinische Unterlagen und sozialrechtliche Beratung schon früher nötig gewesen wären. Wer seit längerer Zeit krank ist, wiederholt arbeitsunfähig war oder nur noch mit großen Mühen arbeiten kann, sollte diesen Weg nicht erst kurz vor dem finanziellen Zusammenbruch prüfen. In manchen Fällen ist eine medizinische Reha sogar der entscheidende Zwischenschritt, bevor über die weitere Erwerbsfähigkeit entschieden wird.

Krankenversicherung: einer der wichtigsten Punkte der gesamten Planung

Wer drei Jahre bis zur Rente überbrücken will, darf die Kranken- und Pflegeversicherung nicht als Nebensache behandeln. Gerade bei einem Ausstieg aus dem Arbeitsverhältnis kann sich hier finanziell viel entscheiden. Während eines regulären Beschäftigungsverhältnisses läuft vieles automatisch. In der Übergangsphase sieht das anders aus.

Dann hängt die Absicherung davon ab, ob Arbeitslosengeld bezogen wird, ob bereits eine Rente läuft, ob eine Familienversicherung möglich ist oder ob eine freiwillige oder private Versicherung nötig wird.

Besonders relevant ist die Krankenversicherung der Rentner. Ob man dort pflichtversichert wird, richtet sich nicht nur nach dem Rentenbezug, sondern auch nach Vorversicherungszeiten in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wer diese Frage ignoriert, erlebt unter Umständen erst beim Rentenbeginn eine böse Überraschung.

Gerade bei Personen mit längeren privaten Versicherungszeiten oder unterbrochenen Erwerbsbiografien sollte deshalb frühzeitig mit der Krankenkasse gesprochen werden.

In der Praxis kann die Krankenversicherung über Tausende Euro entscheiden und damit wichtiger sein als manche Diskussion über ein paar Rentenmonate mehr oder weniger.

Sonderzahlungen zum Ausgleich von Abschlägen: teuer, aber manchmal sinnvoll

Wer eine vorgezogene Altersrente plant, kann Rentenabschläge unter Umständen durch Sonderzahlungen ganz oder teilweise ausgleichen. Diese Möglichkeit ist vor allem für Menschen interessant, die liquide Mittel haben, aber keine dauerhaft gekürzte Rente möchten. Das Modell ist nicht für jeden passend, weil es Kapital bindet.

Es kann jedoch dann attraktiv sein, wenn eine Abfindung vorhanden ist oder wenn Vermögen bewusst in eine höhere lebenslange Rentenzahlung umgewandelt werden soll.

Solche Zahlungen sollten niemals aus dem Bauch heraus erfolgen. Es braucht eine genaue Auskunft der Rentenversicherung, welche Summe erforderlich ist und wie sich die Zahlung tatsächlich auswirkt.

Gerade in den letzten drei Jahren vor der Rente kann dieses Instrument aber dazu beitragen, einen früheren Ausstieg mit weniger finanziellen Nachteilen zu verbinden.

Was in vielen Fällen am besten funktioniert: ein gestufter Übergang

In der Realität ist die beste Lösung häufig nicht schwarz oder weiß. Selten ist es ideal, entweder bis zur Erschöpfung Vollzeit weiterzuarbeiten oder sofort ganz auszusteigen. Sehr oft entsteht die tragfähigste Planung aus einer Kombination.

Ein typischer Weg kann so aussehen: zunächst Stunden reduzieren oder Altersteilzeit nutzen, danach gegebenenfalls eine Teilrente oder vorgezogene Rente in Anspruch nehmen und parallel noch begrenzt weiterarbeiten.

In anderen Fällen ergibt sich ein Übergang aus Arbeitslosengeld, Rücklagen und anschließendem Rentenbeginn.

Gerade weil diese Mischformen so häufig sinnvoll sind, lohnt sich eine individuelle Modellrechnung. Nicht die einzelne Maßnahme entscheidet, sondern ihr Zusammenspiel.

Wer nur auf einen Baustein setzt, verschenkt oft Gestaltungsmöglichkeiten. Wer dagegen drei Jahre systematisch plant, kann Einkommenslücken kleiner halten, Abschläge begrenzen und den gesundheitlichen Druck reduzieren.

Welche Fehler besonders teuer werden können

Die größten Probleme entstehen meist nicht durch zu wenig Disziplin, sondern durch falsche Annahmen. Häufig wird unterschätzt, dass Rentenabschläge lebenslang gelten. Ebenfalls oft übersehen wird, dass ein Aufhebungsvertrag beim Arbeitslosengeld Folgen haben kann. Hinzu kommt, dass viele ihr Versicherungskonto zu spät klären.

Fehlende Zeiten, ungeklärte Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten oder Lücken im Versicherungsverlauf können ausgerechnet kurz vor der Rente unangenehm werden.

Ein weiterer häufiger Fehler ist die isolierte Betrachtung einzelner Monatsbeträge. Wer nur fragt, wie sich die nächsten zwölf Monate finanzieren lassen, blendet aus, wie die Entscheidung auf zwanzig oder dreißig Jahre Ruhestand wirkt.

Genau deshalb sollte jede Überbrückungsstrategie immer auch die spätere Nettorente, Steuern, Krankenversicherung und das vorhandene Vermögen mit einbeziehen.

Beispiel aus der Praxis

Herr M., 64 Jahre alt, arbeitet seit mehr als 40 Jahren als Lagerleiter in einem mittelständischen Unternehmen. Bis zu seiner regulären Altersrente fehlen ihm noch rund drei Jahre.

Die körperliche Belastung im Beruf ist hoch, vor allem langes Stehen, Schichtarbeit und permanenter Zeitdruck machen ihm zunehmend zu schaffen. Gleichzeitig möchte er keine vorschnelle Entscheidung treffen, die seine spätere Rente dauerhaft zu stark mindert.

Nach einem Beratungsgespräch lässt Herr M. seine Rentenansprüche genau berechnen. Dabei stellt sich heraus, dass er zwar bereits früher in Rente gehen könnte, dann aber lebenslange Abschläge hinnehmen müsste.

Weil ihm das auf Dauer zu teuer wäre, entscheidet er sich gegen den sofortigen kompletten Ausstieg. Stattdessen vereinbart er mit seinem Arbeitgeber eine Reduzierung der Arbeitszeit. So sinkt zwar sein laufendes Einkommen etwas, aber die letzten Berufsjahre werden gesundheitlich deutlich besser bewältigbar.

Im darauffolgenden Jahr nutzt Herr M. einen weiteren Schritt für den Übergang: Er beantragt eine Teilrente und arbeitet nur noch in geringerem Umfang weiter.

Dadurch hat er bereits ein zusätzliches Einkommen aus der gesetzlichen Rente, bleibt aber weiter im Berufsleben und vermeidet einen abrupten Bruch. Die letzten Monate bis zum endgültigen Rentenbeginn überbrückt er so wesentlich entspannter. Sein Beispiel zeigt, dass ein gestufter Übergang oft sinnvoller ist als eine schnelle Komplettlösung mit hohen dauerhaften Einbußen.

5 Fragen und Antworten zum Thema

1. Kann man die letzten drei Jahre bis zur Rente einfach mit Erspartem überbrücken?

Ja, das ist grundsätzlich möglich. Allerdings sollte genau durchgerechnet werden, wie hoch der monatliche Bedarf tatsächlich ist und ob das Vermögen nicht später im Ruhestand fehlt. Wer Erspartes einsetzt, sollte immer bedenken, dass die gesetzliche Rente womöglich zusätzlich durch Abschläge sinkt, wenn der Rentenbeginn vorgezogen wird.

2. Ist Arbeitslosengeld eine gute Lösung kurz vor der Rente?

Das kann in einzelnen Fällen funktionieren, ist aber nicht automatisch die beste Lösung. Entscheidend ist, wie das Arbeitsverhältnis endet und ob Sperrzeiten drohen. Außerdem bleibt man während des Bezugs von Arbeitslosengeld grundsätzlich verpflichtet, dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen.

3. Was ist der Vorteil einer Teilrente?

Die Teilrente ermöglicht einen schrittweisen Übergang aus dem Berufsleben. Ein Teil des Einkommens kommt bereits aus der Rente, während parallel noch gearbeitet werden kann. Das kann finanziell und gesundheitlich deutlich entlastender sein als ein sofortiger vollständiger Renteneintritt.

4. Wann ist eine abschlagsfreie vorgezogene Rente möglich?

Eine abschlagsfreie vorgezogene Altersrente kommt vor allem für besonders langjährig Versicherte in Betracht, die 45 Versicherungsjahre erreicht haben. Ob und wann das genau möglich ist, hängt vom Geburtsjahr ab. Deshalb sollte immer die persönliche Rentenauskunft geprüft werden.

5. Warum ist die Krankenversicherung in dieser Phase so wichtig?

Weil sich mit dem Ende des Arbeitsverhältnisses oft auch die Art der Absicherung ändert. Wer die letzten Jahre bis zur Rente überbrückt, muss genau wissen, ob eine gesetzliche Pflichtversicherung, eine freiwillige Versicherung oder eine andere Lösung greift. Fehler in diesem Bereich können schnell teuer werden und die gesamte Planung belasten.

Fazit: Drei Jahre lassen sich überbrücken, aber nur mit genauer Planung

Drei Jahre bis zur Rente sind in Deutschland eine gut planbare, aber keine triviale Strecke. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Für manche ist die abschlagsfreie Rente nach 45 Versicherungsjahren die beste Lösung. Für andere ist die vorgezogene Rente trotz Abschlägen vertretbar.

Wieder andere fahren mit Altersteilzeit, Teilrente, Hinzuverdienst oder Arbeitslosengeld besser. Ausschlaggebend ist nicht, was im Bekanntenkreis funktioniert hat, sondern was zur eigenen Versicherungsbiografie, Gesundheit, Beschäftigungssituation und Vermögenslage passt.

Wer heute noch drei Jahre bis zur Rente hat, sollte diese Zeit nicht nur aushalten, sondern strategisch nutzen.

Eine saubere Rentenauskunft, ein geklärtes Versicherungskonto, eine Prüfung der Krankenversicherung und eine realistische Haushaltsrechnung schaffen die Grundlage für eine gute Entscheidung. Dann wird aus der Sorge vor den letzten Berufsjahren ein planbarer Übergang in den Ruhestand.

Quellen

Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die Voraussetzungen der Altersrente für langjährig Versicherte, den möglichen vorzeitigen Beginn ab 63 Jahren sowie die dauerhaften Abschläge von 0,3 Prozent pro Monat. Dort finden sich auch Hinweise darauf, dass je nach Jahrgang bei frühem Rentenbeginn erhebliche Kürzungen entstehen können.

Zu den Altersgrenzen im Jahr 2026, insbesondere zur Regelaltersrente, zur abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Versicherte und zu den Jahrgängen 1962 bis 1964, hat die Deutsche Rentenversicherung aktuelle Übersichten veröffentlicht. Daraus ergibt sich unter anderem, dass die frühere Bezeichnung „Rente mit 63“ heute vielfach nicht mehr wörtlich zutrifft.

Zur Flexirente, zur Teilrente und zum unbegrenzten Hinzuverdienst bei vorgezogenen Altersrenten informiert die Deutsche Rentenversicherung in ihren aktuellen Informationsseiten und Broschüren. Dort wird auch auf den möglichen Fortbestand des Krankengeldanspruchs bei Bezug einer Teilrente hingewiesen.