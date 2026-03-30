Dann wird die Rente im März 2026 ausgezahlt: Netto-Rente kann niedriger ausfallen

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Für Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland ist der pünktliche Eingang der gesetzlichen Rente von erheblicher Bedeutung. Monat für Monat müssen feste Ausgaben beglichen werden, darunter Miete, Strom, Versicherungen, Telefonkosten und weitere laufende Verpflichtungen.

Gerade im Ruhestand, wenn das Einkommen häufig im Wesentlichen aus der gesetzlichen Rente besteht, ist Verlässlichkeit beim Zahlungseingang besonders wichtig. Schon kleinere Unsicherheiten über den Auszahlungstermin können deshalb zu Unruhe führen.

Für den März 2026 ist die Rechtslage eindeutig. Die gesetzliche Rente wird am 31. März 2026 ausgezahlt. Dieser Tag ist ein Dienstag.

Tabelle: Auszahlung der Rente in 2026

Rentenmonat Auszahlungstag März 2026 Vorschüssig: 27.02.2026

Nachschüssig: 31.03.2026 April 2026 Vorschüssig: 31.03.2026

Nachschüssig: 30.04.2026 Mai 2026 Vorschüssig: 30.04.2026

Nachschüssig: 29.05.2026 Juni 2026 Vorschüssig: 29.05.2026

Nachschüssig: 30.06.2026 Juli 2026 Vorschüssig: 30.06.2026

Nachschüssig: 31.07.2026 August 2026 Vorschüssig: 31.07.2026

Nachschüssig: 31.08.2026 September 2026 Vorschüssig: 31.08.2026

Nachschüssig: 30.09.2026 Oktober 2026 Vorschüssig: 30.09.2026

Nachschüssig: 30.10.2026 November 2026 Vorschüssig: 30.10.2026

Nachschüssig: 30.11.2026 Dezember 2026 Vorschüssig: 30.11.2026

Nachschüssig: 31.12.2026 Januar 2027 Vorschüssig: 31.12.2026

Nachschüssig: 29.01.2027

Im März 2026 kann die ausgezahlte Nettorente niedriger ausfallen

Neben dem Auszahlungstermin selbst dürfte für viele Rentnerinnen und Rentner im März 2026 noch ein weiterer Punkt wichtig werden. Bei nachschüssig gezahlten Renten kann der tatsächlich überwiesene Betrag niedriger ausfallen als im Februar 2026. Dabei geht es nicht um die Bruttorente, sondern um den Auszahlbetrag, also um den Betrag, der nach Abzug der Beiträge tatsächlich auf dem Konto ankommt.

Der Hintergrund liegt in einem erhöhten Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung.

Für pflichtversicherte Rentnerinnen und Rentner wirkt sich dieser geänderte Beitrag auf den Nettozahlbetrag aus. Zwar trägt die Rentenversicherung ebenfalls einen Anteil, dennoch kann sich für die Betroffenen ein sichtbar geringerer Auszahlbetrag ergeben.

Besonders bei kleineren Renten machen sich selbst geringe Veränderungen deutlich bemerkbar. Was auf dem Papier nach einem überschaubaren Betrag aussehen mag, kann im Alltag durchaus belastend sein. Wenn feste Ausgaben Monat für Monat kaum noch Spielraum lassen, wird jede Kürzung im überwiesenen Betrag spürbar.

Warum nicht immer ein neuer Bescheid verschickt wird

Viele Rentnerinnen und Rentner erwarten bei Veränderungen des Zahlbetrags automatisch einen neuen Bescheid. Das ist jedoch nicht in jedem Fall so. Wenn sich der Auszahlbetrag aufgrund eines geänderten Zusatzbeitrags in der Krankenversicherung verändert, erfolgt häufig keine gesonderte neue Mitteilung in Form eines Rentenbescheids.

Deshalb ist es sinnvoll, den Kontoauszug genau zu prüfen. Wer im März 2026 feststellt, dass die überwiesene Rente niedriger ist als zuvor, sollte die Ursache nicht sofort als Fehler bewerten. Es kann sich vielmehr um die reguläre Folge einer geänderten Beitragshöhe handeln.

Ein Blick auf die Angaben der eigenen Krankenkasse kann dabei helfen, die Veränderung nachzuvollziehen.

Warum die Kontrolle des Kontos am Zahltag sinnvoll ist

Auch wenn die gesetzliche Rentenzahlung klar geregelt ist und Störungen vergleichsweise selten sein dürften, empfiehlt sich die Kontrolle des Kontoeingangs am Zahltag. Gerade weil viele Lastschriften und Abbuchungen in engem zeitlichen Zusammenhang mit dem Monatswechsel erfolgen, kann ein prüfender Blick auf das Konto helfen, Unsicherheiten frühzeitig auszuräumen.

Für Rentnerinnen und Rentner ist es sinnvoll, am 31. März 2026 nachzusehen, ob die Rente ordnungsgemäß eingegangen ist. Dabei sollte nicht nur auf das Vorhandensein der Zahlung geachtet werden, sondern auch auf deren genaue Höhe. So lässt sich feststellen, ob die Überweisung pünktlich und in erwartbarer Größenordnung erfolgt ist.

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Der Unterschied zwischen vorschüssiger und nachschüssiger Rentenzahlung

Für das Verständnis der Rentenzahlung ist es wichtig, zwischen vorschüssiger und nachschüssiger Zahlung zu unterscheiden. Dieser Unterschied entscheidet darüber, für welchen Monat die ausgezahlte Rente bestimmt ist.

Wer seine Rente erstmals nach dem 1. April 2004 erhalten hat, bekommt sie grundsätzlich nachschüssig.

Das bedeutet, dass die Zahlung am Ende des jeweiligen Monats für eben diesen laufenden Monat erfolgt. In diesem Fall handelt es sich bei der Zahlung am 31. März 2026 also um die Rente für den Monat März.

Anders ist es bei denjenigen, deren Rentenbeginn vor dem 1. April 2004 liegt. Diese Renten werden vorschüssig gezahlt. Das heißt, die Zahlung am Monatsende betrifft bereits den kommenden Monat. Wer zu dieser Gruppe gehört, erhält am 31. März 2026 somit die Rente für April 2026.

Dieser Unterschied sorgt in der Praxis häufig für Missverständnisse, obwohl der Auszahlungstag identisch ist.

Zwei Personen können am selben Tag eine Rentenzahlung erhalten und dennoch bezieht sich diese Zahlung bei der einen Person auf den laufenden Monat, bei der anderen bereits auf den Folgemonat. Genau deshalb lohnt es sich, die eigene Rentenart und den Zeitpunkt des Rentenbeginns zu kennen.

Warum die meisten Renten heute nachschüssig gezahlt werden

In der heutigen Praxis betrifft die nachschüssige Zahlung den größeren Teil der Rentenbeziehenden. Das liegt daran, dass viele Renten erst nach dem 1. April 2004 begonnen haben. Für diese große Gruppe gilt, dass die Rentenzahlung jeweils am Monatsende für den laufenden Monat erfolgt.

Damit ist der 31. März 2026 für viele Rentnerinnen und Rentner der Tag, an dem die Märzrente ausgezahlt wird. Für ältere Bestandsrenten, die noch unter das System der vorschüssigen Zahlung fallen, ist derselbe Termin hingegen die Auszahlung der Aprilrente. Auch wenn der Unterschied im Alltag nicht immer bewusst wahrgenommen wird, ist er rechtlich und finanziell durchaus bedeutsam.

Gerade bei Rückfragen zu Kontoauszügen oder bei Unsicherheiten über die richtige Zuordnung einer Zahlung kann diese Unterscheidung helfen. Wer weiß, ob die eigene Rente vor- oder nachschüssig gezahlt wird, kann Buchungen besser nachvollziehen und Missverständnisse vermeiden.

Fazit: Die Rente wird am 31. März 2026 überwiesen

Für März 2026 ist die Lage eindeutig. Die gesetzliche Rente wird am Dienstag, dem 31. März 2026, ausgezahlt. Da dieser Tag weder auf ein Wochenende noch auf einen gesetzlichen Feiertag fällt, bleibt es beim regulären Zahlungstermin.

Dabei ist zu beachten, dass sich der Inhalt der Zahlung je nach Rentenbeginn unterscheidet. Wer seine Rente erstmals nach dem 1. April 2004 erhalten hat, bekommt am 31. März 2026 die Rente für den laufenden Monat März. Wer bereits vor diesem Stichtag Rentnerin oder Rentner geworden ist, erhält an diesem Tag die Aprilrente im Voraus.

Zugleich sollten Rentnerinnen und Rentner im März 2026 darauf achten, dass der ausgezahlte Nettobetrag unter Umständen niedriger ausfallen kann als im Vormonat. Ursache kann der erhöhte Zusatzbeitrag zur Krankenversicherung sein. Gerade deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf den Kontoauszug.